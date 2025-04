"OLED en lcd zullen uitsterven": microLED-expert legt uit hoe de technologie betaalbaar zal worden

MicroLED wordt door fabrikanten aangeprezen als de ultieme beeldschermtechnologie. Je krijgt hier het beste van twee werelden, met name de diepe zwartniveaus van OLED en de extreem hoge helderheid van mini-LED. Toch vind je niet zomaar een microLED TV in de winkel en daar zijn meerdere redenen voor. Enerzijds zijn deze tv's vaak minstens 100 inch groot en anderzijds zien we momenteel adviesprijzen die minstens rond de 20.000 euro liggen. Dat zorgt ervoor dat slechts een beperkte doelgroep ook echt een microLED TV kan kopen.

Ook in 2025 lijken er nog geen betaalbare, kleinere microLED TV's aan te komen. Hisense, een merk dat bekend staat om zijn scherp geprijsde tv's met grote schermen, verraste de tv-wereld op CES 2025 door zijn eerste microLED TV's aan te kondigen. Die waren niet bepaald klein, integendeel zelfs, want de twee modellen hadden schermen van 136 en 163 inch. De prijzen zijn voorlopig nog niet bekend. Momenteel is de Hisense 110UX de duurste tv van het merk. Dit is een 110-inch mini-LED TV die alleen in de VS beschikbaar is en daar kost hij 15.000 dollar. De twee nieuwe microLED TV's zullen hoe dan ook nog duurder zijn.

Wat als er een kans was dat deze "ultieme" paneeltechnologie betaalbaar zou worden en gebruikt zou worden in kleinere schermformaten? Er is misschien een manier en Dr. Reza Chaji, medeoprichter en CEO van VueReal Industries, wist daar meer over te vertellen.

Productiedoorbraak

(Image credit: VueReal)

VueReal, gevestigd in Waterloo, Canada, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve microtechnologieoplossingen, waaronder een MicroSolid Printing-proces dat een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop microLED wordt geproduceerd.

Dr. Chaji begon zijn carrière met OLED-technologie en creëerde een oplossing die uiteindelijk in licentie zou worden gegeven aan LG voor gebruik in hun OLED TV's. Maar hij vond dat OLED beperkingen had en voelde zich aangetrokken tot de microLED-technologie: “Daarom voelde ik me aangetrokken tot microLED, niet alleen vanwege microLED op zich, maar ook vanwege het potentieel”, vertelde hij. Vooral het idee van multifunctionele oppervlakken waarop microLED kan worden gebruikt in vergelijking met OLED, dat alleen voor beeldschermen is.

MicroLED heeft van nature een ingewikkeld, duur productieproces. Momenteel worden grote microLED TV's gemaakt door "tegels" met microLED's tegen elkaar te schuiven. Als dat zou gebeuren bij kleinere schermformaten, zoals 65 inch, dan zouden de naden tussen de tegels zichtbaar worden.

(Image credit: Future)

Dr. Chaji en zijn team hebben een nieuwe techniek ontwikkeld die MicroSolid Printing heet, waarbij halfgeleiders, waaronder microLED's, in patronen kunnen worden gestopt en direct op het beeldscherm worden geprint. Een ander voordeel van deze cartridges is dat ze van tevoren worden gemaakt, waardoor inspectie op defecten eenvoudiger wordt. “Omdat we de cartridge van tevoren bouwen, kunnen we inspecteren op defecten, uniformiteit, prestaties en het kan ons helpen om de displayprestaties aanzienlijk te verbeteren”, zegt Dr. Chaji.

Als er tijdens de huidige productie van leds, OLED's en microLED's een defect wordt ontdekt, bijvoorbeeld op een stuk OLED-glas, wordt dat hele oppervlak weggegooid, wat de productiekosten verhoogt. VueReals Quantum Vue-displaytechnologie, die de MicroSolid Printing-techniek combineert met Quantum-patronen, biedt daarentegen een zeer efficiënte, kosteneffectieve manier om microLED-displays te maken zonder zoveel afval. Dat resulteert in een grotere opbrengst van functionele displays, aldus Dr. Chaji.

MicroLED: de doodsteek voor OLED en lcd?

(Image credit: Future)

OLED TV's behoren nog steeds tot de populairste tv's op de markt, dankzij de zelfoplichtende pixels van het paneel die diepere zwartniveaus en nauwkeurigere kleuren leveren in vergelijking met lcd/led-tv's. De beste mini-LED TV's halen dan weer een hogere helderheid dan OLED (hoewel de achterstand kleiner wordt), maar Dr. Chaji gelooft dat zelfs goedkopere microLED-panelen die diepzwarte kleuren met een hoge helderheid zullen leveren.

“OLED en lcd zullen uitsterven. Ze zullen niet in staat zijn om de functionaliteit te bieden die het apparaat nodig heeft”, zegt Dr. Chaji. Hij noemt microLED een unieke oplossing die toekomstbestendig is. Dr. Chaji geeft toe dat er nog steeds een uitdaging is vanwege het bredere ecosysteem en het productieproces dat de kosten verhoogt. Tegelijkertijd gelooft hij dat de uitdagingen overwonnen kunnen worden en dat microLED-productie met behulp van VueReals MicroSolid Printing en Quantum Vue-technieken uiteindelijk gebruikt zal worden in kleinere displays. We vroegen of we het konden zien in 65-inch tv's en Dr. Chaji zei: “Absoluut.”

Wanneer kunnen we kleinere microLED TV's verwachten? Dat is nog geheel onduidelijk. Uit het gesprek met Dr. Chaji wordt wel duidelijk dat alle technologie er is en het team van VueReal bezig is met een oplossing voor deze uitdaging. “Met het proces dat we hebben ontwikkeld, MicroSolid Printing met Quantum Vue-technologie, kunnen we eigenlijk zelfs niet alleen tv's produceren, maar kunnen we ook naar monitoren, tablets of laptopschermen kijken”, zei hij.