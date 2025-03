F1 25 is officieel aangekondigd met een terugkeer van Braking Point en een ‘significante herziening’ van de Mijn Team-modus.

EA Sports en Codemasters hebben officieel F1 25 onthuld, het nieuwste deel in de langlopende officiële Formule 1-racesim. De game verschijnt op 30 mei 2025 voor PS5, Xbox Series X|S en pc. De belangrijkste vernieuwingen dit jaar zijn onder meer de terugkeer van de Braking Point-campagne en een "grondige herziening" van de populaire My Team-modus.

Voor wie het niet kent: Braking Point was voor het laatst te spelen in F1 23 en is een storymodus met originele personages en cutscenes. In F1 25 is het fictieve team Konnersport opgeklommen van het middenveld naar echte titelkandidaten, maar spelers kunnen een "dramatische gebeurtenis" verwachten die het team "in chaos stort."

Hoewel het verhaal zeker niet perfect was en soms wat over-the-top of cliché aanvoelde, waren de vorige versies van Braking Point best leuk. We zijn dan ook benieuwd hoe het verhaal zich verder ontwikkelt.

In het bijhorende persbericht van EA wordt ook gesproken over een "ingrijpende vernieuwing" van de My Team-modus. Concrete details zijn er voorlopig nog niet, maar het lijkt erop dat we "nieuwe verantwoordelijkheden krijgen voordat je als een van de teamcoureurs achter het stuur kruipt."

Codemasters’ senior creative director Lee Mather heeft zich ook uitgelaten over de aankondiging van F1 25: "F1 25 biedt spelers meer manieren om Formule 1 te beleven en op hun eigen manier te racen – van het drama in Braking Point tot de strijd om het wereldkampioenschap. Dit jaar zijn er meer mogelijkheden dan ooit om te verbinden, samen te werken en de strijd aan te gaan. We kijken ernaar uit om binnenkort meer te delen."

F1 25 Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

Deze eerste aankondiging geeft verder nog niet veel prijs over wat we precies mogen verwachten van F1 25, waardoor het op het eerste gezicht overkomt als een vrij simpele update. Toch belooft ontwikkelaar Codemasters de spelers op de hoogte te houden richting de release via een F1 25 Deep Dive-videoserie. Daarin mogen we meer details verwachten over verbeteringen en nieuwe toevoegingen in de game van dit jaar.

Op het moment van schrijven is het echte Formule 1-seizoen van 2025 nauwelijks begonnen, maar het is nu al een chaotisch seizoen. Wat ons het meest benieuwd maakt, is hoe de coureursbeoordelingen in F1 25 eruit gaan zien.