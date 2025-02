Formule 1 live stream 2025: kalender, waar kan je streamen en wanneer is Zandvoort aan de beurt?

Formule 1 heeft de officiële tijden de data voor het 2025 seizoen onthuld. We zien de nieuwe bolides voor het eerst in actie op 26 t/m 28 februari tijdens de pre-season testing in Bahrein, de gebruikelijke eerste stop voor elk Formule 1-seizoen. Max Verstappen staat weer klaar om zijn vierde wereldtitel te veroveren met Red Bull.

De Formule 1-kalender van 2025 blijft grotendeels intact ten opzichte van het voorgaande seizoen, met opnieuw 24 races verspreid over het jaar. Wel zijn er enkele wijzigingen in de volgorde van de Grands Prix. De meest opvallende verandering is dat de Australische Grand Prix opnieuw het openingsweekend van het kampioenschap vormt, een rol die het voor het laatst in 2019 vervulde. De race op het circuit van Albert Park in Melbourne zou in 2020 eveneens de seizoensopener zijn geweest, maar werd destijds geannuleerd vanwege de pandemie.

De Grand Prix van Bahrein, die de afgelopen vier seizoenen de eerste race van het jaar was, schuift op naar de vierde ronde van de kalender. De race zal in 2025 weer traditioneel op zondag plaatsvinden (vorig jaar viel hij op zaterdag). Hetzelfde geldt voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die ook terugkeert naar de standaard racezondag.

Net als in de afgelopen twee seizoenen zullen zes races op de kalender worden voorzien van een sprintrace. De vijf circuits van Brazilië, China, Qatar, de Verenigde Staten en Las Vegas waren al eerder de locatie van sprintraces in 2024. Een opvallende wijziging is dat de Belgische Grand Prix in 2025 een sprintweekend wordt, ten koste van de Oostenrijkse Grand Prix, die deze extra race in 2024 nog wel had.

Voor de Belgische en Nederlandse fans blijft de kalender grotendeels onveranderd. De Belgische Grand Prix op het iconische Circuit van Spa-Francorchamps staat opnieuw gepland in juli, ditmaal met een sprintrace op de zaterdag voorafgaand aan de hoofdrace. Spa-Francorchamps blijft daarmee een vaste waarde op de kalender, ondanks eerdere geruchten over het mogelijke wegvallen dan deze beroemde race.

De Nederlandse Grand Prix in Zandvoort keert eveneens terug, met een geplande datum in augustus. Dit wordt een belangrijke editie voor het Nederlandse evenement, want hoewel de race erg populair is bij zowel fans als coureurs, loopt het huidige contract met de Formule 1 af na de editie van 2026. Daarmee is het onzeker of Zandvoort na dat jaar nog op de kalender zal staan. Organisatoren hopen op een verlenging van de overeenkomst, mede dankzij de grote publieke belangstelling en de populariteit van Max Verstappen, maar een definitieve beslissing hierover wordt later verwacht.

Met de terugkeer van Australië als seizoensopener, de verplaatsing van Bahrein en Saoedi-Arabië terug naar de zondag en de toevoeging van een sprintrace in België, belooft 2025 opnieuw een spannend seizoen te worden. Voor Nederlandse en Belgische fans blijft het afwachten wat de toekomst brengt, maar voorlopig kunnen ze zich verheugen op een zomer vol spektakel op eigen bodem.

Formule 1 2025 Grand Prix kalender

Swipe to scroll horizontally F1 Kalender # Grand Prix Circuit Datum 1 GP Australië Albert Park 16 maart 2025 2 GP China Shanghai International Circuit 23 maart 2025 3 GP Japan Suzuka Circuit 6 april 2025 4 GP Bahrein Bahrain International Circuit 13 april 2025 5 GP Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit 20 april 2025 6 GP Miami Miami International Autodrome 4 mei 2025 7 GP Emilia-Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 18 mei 2025 8 GP Monaco Circuit de Monaco 25 mei 2025 9 GP Spanje Circuit de Catalunya 1 juni 2025 10 GP Canda Circuit Gilles Villeneuve 15 juni 2025 11 GP Oostenrijk Red Bull Ring 29 juni 2025 12 GP Groot-Brittannië Circuit Silverstone 6 juli 2025 13 GP België Spa-Francorchamps 27 juli 2025 14 GP Hongarije Hungaroring 3 augustus 2025 15 GP Nederland Circuit Zandvoort 31 augustus 2025 16 GP Italië Autodromo Nazionale Monza 7 september 2025 17 GP Azerbeidzjan Baku City Circuit 21 september 2025 18 GP Singapore Marina Bay Street Circuit 5 oktober 2025 19 GP Verenigde Staten Circuit of the Americas 19 oktober 2025 20 GP Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 9 november 2025 21 GP Brazilië Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos 9 november 2025 22 GP Las Vegas Las Vegas Street Circuit 23 november 2025 23 GP Qatar Losail International Circuit 30 november 2025 24 GP Abu Dhabi Yas Marina Circuit 7 december 2025

F1 Grand Prix livestream kijken in Nederland

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds vorig jaar in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van de Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(Image credit: Netflix)

Viaplay heeft sinds het 2022-seizoen de Formule 1-uitzendrechten in handen. Standaard kost een Viaplay-abonnement 21,99 euro per maand. Met het basispakket per jaar kom je uit op 16,99 euro per maand, maar dan heb je wel advertenties. Het duurste abonnement kost 19,99 euro per maand en daar zit je ook een jaar aan vast, maar dan heb je geen advertenties.



Elk abonnement komt met Formula 1 en ook nog toegang tot F1 TV Pro. Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

F1 Grand Prix livestream kijken in België

Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op F1 TV van Formule 1 zelf. Met F1 TV kan je ook Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup kijken, en krijg je toegang tot on-board camera's van de auto's.



Met F1 TV Pro betaal je 11,90 euro per maand en dan heb je toegang tot de bovengenoemde features. Met F1 TV Access heb je toegang tot de herhalingen van de races en documentaires en races uit het archief. Hier betaal je 3,99 euro per maand, of 26,99 euro per jaar.

F1 Grand Prix livestream kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze op het circuit gaan scheuren? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: neem een 2-jarig NordVPN-abonnement voor slechts €3,39 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 livestreams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren.

Formule 1 2025: coureurs, teams & meer