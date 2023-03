Formule 1 live stream 2023: zo kijk je elke Grand Prix race

Grand Prix van Australië - Waar en wanneer? De 3e race van dit seizoen wordt gereden op Albert Park en de baan is 5.278 kilometer lang en bevat 14 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 31 maart 03:30 - 04:30 Vrije training 2

Vrijdag 31 maart 07:00 - 19:00 Vrije training 3

Zaterdag 1 april 03:30 - 04:30 Kwalificatie

Zaterdag 1 april 07:00 - 08:00 Race

Zondag 2 april 07:00

Het is alweer tijd voor de derde race van het Formule 1 2023-seizoen. We gaan dit weekend van het snikhete Djedda naar het koudere Albert Park in Australië, een binnenstad van Melbourne. De coureurs rijden op het Albert Park Circuit en het wordt ergens tussen de 18 en 20 graden met een reële kans op wat regen.

De eerste vrije training start in de vroege ochtend op vrijdag 31 maart om 03:30 uur en daarna begint de tweede vrije training om 07:00 uur. Die duurt wederom een uurtje. De derde vrije training start op zaterdag om 03:30 uur 's nachts en dan is het daarna eindelijk tijd voor de kwalificatie om 07:00 uur 's ochtends. De Formule 1 Grand Prix van Australië start op zondag 2 april om 07.00 uur 's ochtends.

F1 Grand Prix livestream kijken in Nederland

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds vorig jaar in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

Sinds het 2022-seizoen heeft Viaplay de Formule 1-uitzendrechten in handen. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 15,99 euro per maand. Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

F1 Grand Prix livestream kijken in België

Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op F1 TV van Formule 1 zelf. Met F1 TV kan je ook Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup kijken, en krijg je toegang tot on-board camera's van de auto's.



Met F1 TV Pro betaal je 7,99 euro per maand, of 5,42 euro per maand bij een jaarabonnement. Met F1 TV Access heb je toegang tot de herhalingen van de races en documentaires en races uit het archief. Hier betaal je 2,99 euro per maand, of 26,99 euro per jaar.

F1 Grand Prix livestream kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze op het circuit gaan scheuren? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 livestreams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren.

Formule 1 2023 Grand Prix kalender

Swipe to scroll horizontally F1 Kalender # Grand Prix Circuit Datum 1 GP Bahrein Bahrain International Circuit 5 maart 2023 2 GP Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit 19 maart 2023 3 GP Australië Albert Park 2 april 2023 4 GP Azerbeidzjan Baku City Circuit 30 april 2023 5 GP Miami Miami International Autodrome 7 mei 2023 6 GP Emilia-Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 21 mei 2023 7 GP Monaco Circuit de Monaco 28 mei 2023 8 GP Spanje Circuit de Catalunya 4 juni 2023 9 GP Canada Circuit Gilles Villeneuve 18 juni 2023 10 GP Oostenrijk Red Bull Ring 2 juli 2023 11 GP Groot-Brittannië Circuit Silverstone 9 juli 2023 12 GP Hongarije Hungaroring 23 juli 2023 13 GP België 30 juli 2023 14 GP Nederland Circuit Zandvoort 27 augustus 2023 15 GP Italië Autodromo Nazionale Monza 3 september 2023 16 GP Singapore Marina Bay Street Circuit 17 september 2023 17 GP Japan Suzuka Circuit 24 september 2023 18 GP Qatar Losail International Circuit 8 oktober 2023 19 GP Verenigde Staten Circuit of the Americas 22 oktober 2023 20 GP Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 29 oktober 2023 21 GP Brazilië Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos 5 november 2023 22 GP Las Vegas Las Vegas Street Circuit 19 november 2023 23 GP Abu Dhabi Yas Marina Circuit 26 november 2023

Formule 1 2023: coureurs, teams & meer

Swipe to scroll horizontally Formule 1 coureurs per team Team Voornaam Achternaam Red Bull Max Verstappen Red Bull Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Ferrari Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton Mercedes George Russell Alpine Pierre Gasly Alpine Esteban Ocon McLaren Lando Norris McLaren Oscar Piastri Alfa-Romeo Valtteri Bottas Alfa-Romeo Guanyu Zhou Aston Martin Fernando Alonso Aston Martin Lance Stroll Haas Kevin Magnussen Haas Nico Hulkenberg AlphaTauri Yuki Tsunoda AlphaTauri Nyck de Vries Williams Alex Albon Williams Logan Sargeant