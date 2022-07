F1 22 review

(opens in new tab)

F1 22 brengt ons weer een boel racegenot met de nieuwe generatie F1-wagens. Codemasters blijft vooruitgang boeken als het gaat om de F1-simulatie kunnen bieden op consoles en pc. Echter merken we wel dat EA eigenaar van de IP is, dankzij microtransacties en Sims-achtige eigenschappen. Voor de F1-fans is het desondanks weer op en top genieten.

Het 2022-seizoen van de Formule 1 is allesbehalve saai: met de nieuwe auto's, een budget cap en nieuwe regels komt er een hoop bij kijken. Ferrari is weer bij (en dat is prima), Red Bull heeft een eigen motor genaamd Red Bull Powertrains en het team van Haas blijkt zich dit seizoen te positioneren als de underdogs op de grid. Kortom: het is allemaal anders.

Natuurlijk zien we die veranderingen ook terug in de virtuele variant van de motorsport: F1 22 laat ons via pc en consoles in de nieuwe generatie auto's rijden. Gelukkig wel zonder porpoising.

F1 22 heeft naast de naamverandering ook een aantal vernieuwingen gekregen. Geen verhaallijn zoals Braking Point, maar wel F1 Life. Watte? We laten je hieronder weten wat we zoal hebben ervaren tijdens onze virtuele races.

F1 22: prijs en releasedatum

F1 22 is officieel op 1 juli uitgebracht. De game is te spelen op PS5, Xbox Series X (en S), PS4, Xbox One en PC. De game ondersteunt ook dit jaar helaas geen crossplay, waardoor je het enkel opneemt tegen spelers op hetzelfde platform.

De adviesprijs bedraagt 64,95 euro.

Hallo EA

Zodra je de game opstart, merk je dat het dit jaar anders is: EA Sports komt een aantal seconden groots in beeld. Na die introductie begint het echte werk: de fantastische F1-theme song begint te spelen en we krijgen een uitgebreidere versie van het introductie-segment dat ook voor de race wordt afgespeeld. Dit blijft dan ook een heerlijke opwarmer.

Het menu is dit jaar anders: zodra je voorbij de introductie bent krijg de snelle opties zoals we dit gewend zijn, maar dan met een ruimte waarin je (als je de eerste keer opstart) een default personage ziet zitten. Wanneer je in F1 Life (daarover later mee) je personage creëert, verdwijnt de default. Als je My Team gaat spelen, komt je teamgenoot naast je op de bank zitten.

Wederom heerlijk racen

(Image credit: EA Games)

Dit is waar het om draait: hoe is het om in de auto van 2022 te rijden en rijdt het allemaal wel zo prettig? Zoals altijd is het racen weer top. Het is duidelijk dat Codemasters verder is gegaan met de vooruitgang die we in F1 2021 opmerkten.

Iets dat we ook herkennen dat in F1 2021 zit, zijn de glibberige kerbs. We kunnen je niet vertellen hoe realistisch dit is (we rijden graag een fysiek rondje op Zandvoort mee, Max), maar dat het voor frustratie kan zorgen, mag duidelijk zijn. Vooral in het begin kan de frustratie sterk aanwezig zijn. We raden aan om eerst wat uren met assistentie te rijden, zodat je vast wat feeling krijgt met een controller of je sim-rig. Heb je de smaak te pakken, kun je deze uitzetten en de strijd aangaan met die kerbs. Op het moment van schrijven zijn er een aantal patches (versie 1.05) uit, maar deze lijken dit probleem nog niet te hebben opgelost.

Ook dit jaar zijn de AI verbeterd, alhoewel er hier iets typisch lijkt te spelen: ze zijn namelijk ontzettend sterk. Tijdens onze reviewperiode was het zelfs op moeilijkheidsgraad 10 van de 110 nog behoorlijk strijden om een pole position te pakken.

Wat ook begint op te vallen, is dat Codemasters een verouderde game-engine gebruikt. Bepaalde schaduwen, details en NPC's zien er simpelweg toch wat onhandig uit in vergelijking met de scherpe, kleurrijke wagens en het wegdek. Ook de personages die je in cutscenes tegenkomt of langskomen op de achtergrond, zijn inmiddels niet zo levensecht als je in andere titels voor de PS5 ziet. Als je de titel op een new-gen console speelt, krab je je wellicht tijdens de off-track-delen en cutscenes dus wel even achter de oren.

Miami International Autodrome, het nieuwe circuit op de F1-kalender, zit ook in de game. We moeten de grap toch maken: de jachthaven van Miami ziet er in de game realistischer uit dan in het echt.

F1 Life

(Image credit: TechRadar Benelux)

We maken in F1 22 voor het eerst kennis met F1 Life. In trailers zagen we al verschillende dingen van deze modus langskomen, waaronder kleding, interieur en accessoires. Wat dit verder precies toevoegde aan de game, bleef onduidelijk op basis van trailers.

En eigenlijk blijft dat ook onduidelijk tijdens spelen van de game. Leuk, die kleding, petjes en koptelefoons, maar wat is de meerwaarde? Items zoals deze zijn simpelweg niet interessant genoeg om in een sim-racegame toe te voegen. De items worden enkel getoond in een multiplayer-lobby en op je startmenu. Dat je je eigen ruimte kunt inrichten is geinig voor vijf minuten, maar voelt als de 2D-tool van IKEA waarin je tien jaar geleden je kamer kon decoreren.

Eigenlijk zijn we dit wel gewend van EA, samen met de micro-transacties. Want ja, ook die zijn er nu. Alhoewel er door middel van kilometers maken van alles vrijgespeeld kan worden, kun je ook items kopen door middel van Pitcoins. De Pitcoins koop je met echte valuta. Het voelt als een halfslachtige poging om nog extra aan de titel te kunnen verdienen, laat staan dat dit iets is waar de F1 game-fans om hadden gevraagd. Als deze modus de vrije plaats van Braking Point heeft ingenomen, is dat toch erg jammer.

Eindoordeel

Als je op zoek bent naar een goede F1-simulatie, dan is F1 22 een uitstekende game. Het racen wordt elk jaar weer wat beter en ondanks wat op- en aanmerkingen, hebben we toch een erg prettige speelervaring achter de rug. Wel zijn we op onze hoede voor de weg die EA met de F1 Game-franchise wil inslaan, want F1 Life en de bijbehorende micro-transacties voelen ietwat als een cash grab aan. Dit kun je echter prima negeren als je vooral op de baan te vinden bent. Wie wil racen, kan wederom genieten van de virtuele motorsport.