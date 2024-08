Live F1 GP Zandvoort 2024: Kijk de Grand Prix van Nederland online

Het heeft even geduurd, maar het is weer tijd voor een Grand Prix in Nederland zelf. Het circuit van Zandvoort staat er mooi bij voor een weekendje hard racen. Zoals echte Nederlanders betaamd hebben we de hele week het weer bijgehouden, en we lijken geluk te hebben dit weekend. Er is heerlijk zonnig weer voorspeld voor het weekend.

Grand Prix van Nederland - Waar en wanneer? De race wordt verreden op het Circuit Zandvoort in Nederland. De baan is 4.259 kilometer lang en bevat 14 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 23 augustus 12:30 - 13:30 Vrije training 2

Vrijdag 23 augustus 16:00 - 17:00 Vrije training 3

Zaterdag 24 augustus 11:30 - 12:30 Kwalificatie

Zaterdag 3 september 15:00 - 16:00 Race

Zondag 4 september 15:00 - 17:00

Of je de Grand Prix van Zandvoort nou live kijkt of online, het belooft weer een waar spektakel te worden. De Orange Army is weer in grote getalen aanwezig in Noord-Holland. We wensen iedereen dan ook veel succes met hun reis naar Zandvoort met de perikelen op het spoor en ook de Nederlandse snelwegen die waarschijnlijk drukker zullen zijn dan een volle pitstraat na een red flag.

(Image credit: Allan Hamilton/Icon Sportswire via Getty Images)

Livestream Grand Prix van Zandvoort in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts). Speciaal voor de Grand Prix van Zandvoort is het ook mogelijk om de kwalificatie en de race live via NOS te volgen.

Viaplay is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Grand Prix van Nederland kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie of niet in Nederland op het moment van de GP van Zandvoort? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.