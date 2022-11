Formule 1 live stream: waar kan je de F1 Grand Prix van Brazilië online kijken?

De wereld van Formule 1 daalt dit weekend neer in het mooie São Paulo waar ze zullen racen op het Autódromo José Carlos Pace circuit.



Het belooft redelijk weer te worden in São Paulo met temperaturen die kunnen stijgen tot de 30 graden, maar er bestaat een kleine kans op een plensbuitje op zondag.

De eerste vrije training begint op vrijdag 11 november om 16:30 uur gevolgd door de tweede vrije training om 20:30 uur. De derde vrije training begint zaterdag om 16:30 uur en de kwalificatie begint om 20:30 uur. De start van de Formule 1 Grand Prix van Brazilië is zondag 13 november om 19:00 uur 's avonds.

Welke coureurs wonnen de Grand Prix van Mexico?

Max Verstappen heeft in Mexico zijn 14e overwinning van het seizoen geboekt, en heeft daarmee het record voor de meeste overwinningen in één seizoen verbroken. Die stond hiervoor op de namen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel.



De Red Bull-coureur was te sterk voor Lewis Hamilton die in zijn Mercedes ook een mooie prestatie neerzette en als tweede over de finish ging.



Sergio Perez wist wederom de derde plek te veroveren in zijn thuisrace door de Mercedes van George Russell al snel in te halen en die positie vast te houden.

De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden een teleurstellend weekend en finishten respectievelijk op de vijfde en zesde plek.

Grand Prix van Brazilië - Waar en wanneer? De 21e race van dit seizoen wordt verreden op de Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. De baan is 4.309 kilometer lang en bevat 15 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 11 november 16:30 Vrije training 2

Vrijdag 11 november 20:30 Vrije training 3

Zaterdag 12 november 16:30 Kwalificatie

Zaterdag 12 november 20:30 Race

Zondag 13 november 19:00

Live stream Grand Prix van Brazilië in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(opens in new tab) Viaplay (opens in new tab) is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand (opens in new tab)! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Livestream Grand Prix van Brazilië in België kijken

(opens in new tab) Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports (opens in new tab). Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Grand Prix, Premier League en meer.

Grand Prix van Brazilië kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze in Brazilië gaan scheuren? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.