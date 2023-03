F1 GP van Bahrein: Kijk de start van het 2023 seizoen van Formule 1 live!

We zijn weer terug! Het 2023-seizoen van Formule 1 gaat van start in het zonnige Bahrein op het Bahrain International Circuit.



Met een temperatuur tussen de 24 en 28 graden hoeven de coureurs niet bang te zijn dat ze het koud krijgen in hun bolides en de neerslagkans ligt ook onder de 1% dus de regenbanden hoeven niet uit de hoes.

(Image credit: Netflix)

De eerste vrije training start op vrijdag 3 maart om 12:30 uur en duurt een uurtje, gevolgd door de tweede vrije training om 16:00 uur en die duurt wederom een uurtje. De derde vrije training begint zaterdag om 12:30 uur en de kwalificatie begint om 16:00 uur. De start van de F1 Grand Prix van Bahrein is op zondag 5 maart om 16.00 uur 's middags.

Live stream Grand Prix van Bahrein in Nederland kijken

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds vorig jaar in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

(opens in new tab) Viaplay (opens in new tab) heeft sinds het 2022-seizoen de Formule 1-uitzendrechten in handen. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 15,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf een jaar lang Viaplay voor slechts 10,49 euro per maand (opens in new tab)! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Livestream Grand Prix van Bahrein in België kijken

(opens in new tab) Wil je alle F1-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op F1 TV van Formule 1 (opens in new tab) zelf. Met F1 TV kan je ook Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup kijken, en krijg je toegang tot on-board camera's van de auto's.



Met F1 TV Pro betaal je 7,99 euro per maand, of 5,42 euro per maand bij een jaarabonnement. Met F1 TV Access heb je toegang tot de herhalingen van de races en documentaires en races uit het archief. Hier betaal je 2,99 euro per maand, of 26,99 euro per jaar.

Grand Prix van Bahrein kijken in het buitenland

Woon je in Nederland of België, maar ben je op vakantie wanneer ze op het Japanse circuit gaan scheuren? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

(opens in new tab) Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: neem een 2-jarig NordVPN-abonnement voor slechts €3,49 per maand (opens in new tab). Hiermee bespaar je 57% op het normale bedrag. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 livestreams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren.

Dit ging vooraf aan de 2023 Grand Prix van Bahrein

Het zal niemand ontgaan zijn, maar Max Verstappen wist in 2022 zijn tweede wereldtitel in de wacht te slepen. Hij zal natuurlijk dit seizoen zijn derde kampioenschap op rij willen scoren, en uit de pre-season testsessies in Bahrein is gebleken dat Red Bull weer een mooie bolide heeft afgeleverd. Sergio Perez heeft met een tijd van 1.30,305 de beste ronde gereden.



Dit jaar hebben we een nieuwe Nederlander erbij: Nyck de Vries. De voormalige Formule 2 en Formule E wereldkampioen had zich vorig jaar bewezen als reservecoureur voor het team van Williams-Mercedes. Hij reed al eens de vrije training i.p.v. Alexander Albon en Lewis Hamilton, en dankzij de blindedarmontsteking van Albon moest hij voor de coureur invallen. Hij wist uiteindelijk een indrukwekkende 9e plek te veroveren tijdens de GP van Monza in Italië. Nu racet hij voor AlphaTauri en we zullen zien hoe het hem vergaat in zijn eerste officiële F1 Seizoen.

F1 GP Bahrein tijdschema

Wie kan het Red Bull moeilijk maken tijdens dit seizoen?



Ferrari kan nog wel eens een gevaarlijke tegenstander worden. De testruns waren niet al te geweldig, met een 1.31,024 van Charles Leclerc, maar de laatste testdag konden ze lang door en ze hebben zelfs beetje ingehouden.

Grand Prix van Bahrein - Waar en wanneer? De 1e race van dit seizoen wordt verreden op het Bahrain International Circuit. De baan is 5.412 kilometer lang en bevat 15 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux, met de Nederlandse zomertijd aangehouden. Vrije training 1

Vrijdag 3 maart 12:30 - 13:30 Vrije training 2

Vrijdag 3 maart 16:00 - 17:00 Vrije training 3

Zaterdag 4 maart 12:30 - 13:30 Kwalificatie

Zaterdag 4 maart 16:00 - 17:00 Race

Zondag 5 maart 16:00

Mercedes ziet er sterker uit dan vorig jaar en de grootste problemen lijken opgelost te zijn, maar heel veel vertrouwen hebben we niet. Lewis Hamilton en George Russell moeten hopen dat de bolide goed blijft gedragen tijdens het weekend, want het was wel eens wisselend tijdens de testdagen.



Aston Martin ziet er erg sterk uit, misschien zelfs beter dan Mercedes. Fernando Alonso en Lance Stroll leken erg zelfverzekerd in de auto, en wie weet zien we dat ook terug op het circuit dit weekend.



De grootste tegenvaller van de Formule 1 Pre-season testdagen moet toch McLaren zijn. Het bedrijf beweert dat het in de vierde race van het seizoen de auto een flinke boost geeft, maar hopelijk werkt het want Lando Norris was niet stil over zijn frustraties met de auto.