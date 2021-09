Death Stranding: Director's Cut review

De Director's Cut van Death Stranding is de beste versie van de game die er te vinden is. Het maakt een van de beste games ooit nog beter en vooral toegankelijker voor nieuwe spelers of mensen die aanvankelijk wat lastiger door de eerste uren van de game kwamen. De graphics zijn prachtig en de game is dankzij de haptische feedback van de PS5-controller nog meeslepender. De Director's Cut is voornamelijk interessant voor (nieuwe) spelers die nog niet het hele verhaal hebben doorlopen. Ondanks de quality-of-life-verbeteringen is de game nog altijd niet voor iedereen weggelegd.

Death Stranding is verreweg een van de beste games ooit gemaakt. Het is geen één in een dozijn game; gameregisseur Hideo Kojima (Kojima Productions) staat erom bekend dat hij opmerkelijke thema's verwerkt in zijn games. Zijn werk bestaat regelmatig uit absurditeiten, en dat maakt het dat Death Stranding sommige mensen kan afschrikken. De Director's Cut maakt de game echter een stuk toegankelijker voor het grote publiek.

De game Death Stranding verscheen voor het eerst in 2019 op de PlayStation 4 en werd in 2020 ook uitgebracht op PC. Death Stranding kreeg veel lovende kritieken en werd voornamelijk geprezen vanwege de originaliteit, geweldige soundtracks en graphics. Het is dan ook niet gek dat er een nieuwe Director's Cut van de game wordt uitgebracht, speciaal voor de PS5.

Prijs en releasedatum

Wat is het? Een heruitgave van Death Stranding inclusief een toffe extra's

Een heruitgave van Death Stranding inclusief een toffe extra's Wanneer verschijnt het? Op 24 september 2021

Op 24 september 2021 Waar kan ik het op spelen? PS5

PS5 Wat kost het? 49,95 euro (standaard versie), 59,99 euro (Digital Deluxe Edition) of 10 euro (upgrade voor als je de PS4-game al in bezit hebt)

Een kleine opfrisser

Met Sam Porter Bridges (Norman Reedus, bekend van The Walking Dead) leg je flink wat meters af in de nieuw opgerichte United Cities of America (UCA). Je reist volgepakt met vracht van stad naar stad om het Chiral Network, een soort opvolger van het internet, uit te breiden. Tussen de steden is er vrij weinig, behalve een prachtige omgeving om je doorheen te manoeuvreren.

Nadat een ramp die bekend staat als de Death Stranding - en nog altijd gaande is - een groot deel van de beschaving heeft vernietigd moet het land opnieuw worden opgebouwd, en jij als speler draagt daar een belangrijk steentje aan bij door heel het land door te reizen en de steden met elkaar te verbinden.

Er bestaat een andere dimensie waar iedereen die sterft heengaat voordat ze hun eindbestemming bereiken, iets wat lijkt op een zwart zandstrand: The Beach. Deze dimensie en de echte wereld zijn op een of andere manier met elkaar verweven en staat bekend als de Death Stranding.

Er zwerven Beach Things (BT's) uit het rijk van de doden rond in onze wereld. De BT's komen tevoorschijn als het regent. Doordat materie uit de andere dimensie met onze wereld is vermengd, ontstaat er Timefall. Deze druppels verouderen alles wat het aanraakt, waar zowel voertuigen, vracht als mensen door getroffen worden.

Sam krijgt tijdens zijn transportmissies regelmatig te maken met Timefall en dus ook met de BT's. Door middel van een Bridge Baby (BB) kan Sam er echter achter komen waar de BT's zich bevinden en ze op deze manier ontwijken of uitschakelen. Deze aspecten maken de transportmissies van Sam er niet makkelijker op. Onder de Timefall lijdt de vracht die Sam bij zich draagt en ook de BT's zorgen voor de nodige problemen.

Je bent constant bezig met het slim indelen van de vracht die je moet vervoeren en de spullen die je nodig hebt om te overleven. Neem je een extra ladder mee om de een rivier te kunnen oversteken of neem je extra granaten mee om jezelf te verdedigen tegen de BT's die je onderweg tegenkomt? De keuze is aan jou.

Een toegankelijkere versie

Death Stranding: Director's Cut is in wezen een toegankelijkere versie van de originele game. Er zijn een aantal nieuwe missies en mechanics toegevoegd, die het vooral voor nieuwe spelers wat beter behapbaar maken.

Vrij vroeg in de game kun je aan de slag met een Support Skeleton. Het is een soort exoskelet op batterijen die jou ondersteunt bij het vervoeren van zware vracht. Bovendien zorgt het ervoor dat je je iets sneller kunt voortbewegen. Het is een handige manier om de game wat minder traag aan te laten voelen.

Al redelijk snel kun je aan de slag met een Maser Gun die vijanden kan verdoven door middel van een elektrische schok. Voortaan kun je alle nieuwe wapens die je ontgrendelt uitproberen in de Shooting Range, zodat je weet hoe je een geweer of granaat kunt gebruiken. We hebben de schietbaan wel even uitgeprobeerd, maar over het algemeen zegt de uitleg die bij de wapens wordt vermeld genoeg om het zonder extra uitleg te gebruiken.

Deze bovenstaande nieuwe elementen helpen enorm in het beginstadium van de game. Death Stranding kan zo nu en dan wat sloom aanvoelen, doordat je constant aan het lopen bent om vracht van A naar B te brengen. Door kleine toevoegingen als een Support Skeleton verloopt het allemaal net wat vlotter, hoewel het er ook weer niet meteen té makkelijk door wordt. De gameplay is misschien wat repetitief, maar de toevoegingen uit de Director's Cut zorgden ervoor dat het nooit saai werd.

Ook introduceert de DC een aantal nieuwe mogelijkheden om de vracht te vervoeren. Er is nu een Cargo Catapult te ontgrendelen waarmee je jouw vrachtlading naar bepaalde plekken kunt afvuren. Je kunt het als wapen gebruiken tegen MULE's of de cargo door middel van een parachute in een veilige(re) omgeving laten landen.

Wat later in de game kun je een Buddy Bot vrijspelen. Deze robot volgt jou automatisch en kan jouw assisteren in het vervoeren van de vracht. Ook kun je jouw nieuwe partner in crime zelf met cargo naar een bepaald punt sturen. De Buddy Bot kan daarnaast ook Sam dragen naar het volgende afleverpunt: handig als je even achterover wil zitten en van de omgeving wil genieten onder het genot van een sublieme soundtrack.

Hoewel er wel een paar nieuwe missies zijn toegevoegd, voelt het niet aan als DLC zoals dit bij Ghost of Tsushima Director's Cut wel het geval is. Daar werd een nieuw verhalend hoofdstuk toegevoegd waar je heel wat uurtjes mee zoet kunt zijn. Wat dat betreft voelt Death Stranding wat meer aan als een echte Director's Cut dan de iteratie van Ghost of Tsushima. Het is meer een herziening van de originele game dan een uitbreiding.

Ruined Factory is een nieuwe locatie in de DC, die naadloos aansluit op de bestaande omgeving. Het is een vervallen industriële omgeving waar je wat MULE's kunt uitschakelen en je wat meer inzicht kunt krijgen in het achtergrondverhaal van een van Sams trouwe bondgenoten. Het is niet echt een denderende toevoeging en in elk geval zeker geen reden om de Director's Cut voor aan te schaffen.

Verder voegt de Director's Cut van Death Stranding een aantal kleine vernuftigheden toe. Je kunt de kleur van je backpack nu aanpassen en verder personaliseren met zakjes om je granaten in te dragen of er een extra accu aan hangen. Ook de pod van BB is nu van kleur te veranderen.

De Director's Cut is voornamelijk interessant voor PS4-spelers die de game nog niet volledig hebben uitgespeeld of Death Stranding nog niet hebben opgepikt. Als je het verhaal al volledig hebt doorlopen, zijn er te weinig toevoegingen om de DC de moeite waard te maken, maar voor iedereen die nog onderweg is om het Chiral Network op te bouwen of er nog aan moet beginnen, biedt het een hoop quality-of-life-verbeteringen om zoveel mogelijk uit de ervaring te halen.

Visueel spektakel

Death Stranding: Director's Cut maakt uiteraard gebruik van al het moois dat de krachtige PS5-console te bieden heeft. De game draait op een soepele 60 frames per seconde met 4K HDR-visuals. Death Stranding was al prachtig, maar de next-gen ervaring is van een nog hoger niveau.

Daarnaast is er ondersteuning voor de DualSense-controller aanwezig, waardoor de game nóg immersiever aanvoelt. Elke stap die je volgepakt met cargo zet is voelbaar en ook in de vele cutscenes zijn de trillingen sterk aanwezig. Wellicht had er hier en daar wat prominenter gebruik van de haptische feedback en adaptieve triggers gemaakt kunnen worden, maar alsnog is de verbetering merkbaar.

De game is nu ook te spelen in een 21:9 modus op de PS5, maar we vinden dit niet echt van toegevoegde waarde, aangezien je veel schermruimte verliest (zelfs bij een 65 inch tv). Dit komt de immersie in elk geval niet ten goede. Uiteraard zorgt dit wel voor een filmischere ervaring, het is waarschijnlijk een functie waar je óf van houdt, óf simpelweg niets om geeft.

Eindoordeel

Death Stranding: Director's Cut is ongetwijfeld de beste versie van Death Stranding die er beschikbaar is. Het is bovendien een stuk toegankelijker dan het origineel. Het is een echte herziening van het de oorspronkelijke game zonder echt nieuwe verhalende content toe te voegen, en dat maakt het een geweldige manier om in het ietwat ingewikkelde verhaal van Death Stranding te duiken. De Director's Cut brengt vooral nieuwe gamemechanics met zich mee. Dit maakt het vooral geschikt voor nieuwe spelers of mensen die nog niet het volledige verhaal doorlopen hebben. Als je de game al hebt uitgespeeld zal de Director's Cut je waarschijnlijk niet deugen, tenzij je als erg grote fan die duizenden kilometers opnieuw wil afleggen.