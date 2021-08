Ghost of Tsushima Director's Cut review

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 33 uur (waarvan 10 uur Iki Island-content)

Platform: PlayStation 5

Ghost of Tsushima verscheen in 2020 exclusief op de PS4. Het is een van de beste games die de afgelopen jaren is uitgebracht. Niet voor niets staat de game in onze lijsten van beste PS4-games en beste PS5-games. Ghost of Tsushima kreeg van ons zelfs de titel 'beste actie/avonturen-game' bij de TechRadar Game of the Year-awards van 2020.

Iets meer dan een jaar na de release is er nu de Director's Cut van de game. Deze speciale uitgave is beschikbaar op de PS4 en PS5 en bevat naast de basegame een hoop extraatjes, waaronder een nieuwe verhaallijn, en upgrades op visueel en immersief vlak. Ook de multiplayermodus Legends - die later aan de originele game werd toegevoegd - is van de partij.

Als je al over de originele versie van Ghost of Tsushima beschikt, kun je voor een meerprijs upgraden naar de Director's Cut. Het bedrag (PS4: 20 euro, PS5: 30 euro) is deels te verantwoorden dankzij de toevoeging van de nieuwe Act die plaatsvindt op Iki Island. Echter zijn visuele upgrades (4K/60) voor de PS5 bij andere titels doorgaans gratis en gaat het om een flinke smak geld voor een game die al een jaar uit is.

Ghost of Tsushima Director's Cut: prijs en releasedatum

Wat is het? Een heruitgave van Ghost of Tsushima inclusief een toffe extra's

Een heruitgave van Ghost of Tsushima inclusief een toffe extra's Wanneer verschijnt het? Op 20 augustus 2021

Op 20 augustus 2021 Waar kan ik het op spelen? PS4 en PS5

Ghost of Tsushima Director's Cut is beschikbaar op de PS4 en de PS5. Als je al over de reguliere versie van Ghost of Tsushima beschikt, kost een upgrade naar de Director's Cut voor de PS4 je 20 euro extra. Wil je upgraden naar de PS5-versie, dan gaat het om 30 euro. Voor de losstaande PS4-versie ben je 60 euro kwijt. De losstaande PS5-versie kost 70 euro.

Hoewel je voor dit bedrag uitstekende nieuwe content krijgt, evenals een hoop nieuwe verbeteringen, schuurt het dat je als speler moet betalen voor een upgrade naar 4K/60. Doorgaans zijn dergelijke visuele verbeteringen voor de PS5 gratis voor huidige eigenaren van een game.

Wat is er nieuw?

(Image credit: Sony)

In de filmwereld is een 'Director's Cut' een bekend fenomeen. Het gaat doorgaans om een rerelease van een film die het verhaal vertelt zoals de regisseur dat bedoeld heeft. Vaak duurt een dergelijke versie langer dan een bioscoopfilm. In de wereld van videogames is het echter een nieuw begrip.

Ontwikkelaar Sucker Punch Productions heeft de game opnieuw uitgebracht met onder meer de toevoeging van een nieuwe verhaallijn op Iki Island, die je ook als DLC kunt zien (hoewel dit verhaal niet los verkrijgbaar is). Daarnaast beschikt de game over verschillende verbeteringen. Op de PS5 draait Ghost of Tsushima Director's Cut maximaal op een 4K-checkerboard-resolutie met een redelijk stabiele 60 fps.

Daarnaast is er haptische feedback toegevoegd voor de DualSense-controller, is er nu 3D-audio aanwezig en zijn de laadtijden een stuk sneller dankzij de rappe SSD in de PS5. De beste versie van Ghost of Tsushima Director's Cut speel je dan ook op de laatste console van Sony.

Iki Island-uitbreiding

(Image credit: TechRadar)

Als je nog niet eerder in de wereld van Ghost of Tsushima bent gedoken, is de Director's Cut de beste versie om in te stappen. Vooral als je over een PS5 beschikt. De belangrijkste reden om voor de Director's Cut te gaan is de nieuwe content in de vorm van Iki Island. Het verhaal is toegankelijk vanaf Act 2 van het hoofdverhaal. Het past goed in de rest van het verhaal, waardoor het zeker tussentijds te spelen. We denken echter dat het verhaal van Iki Island het beste tot zijn recht komt nadat je de volledige hoofdgame hebt uitgespeeld.

In de openwereldgame speel je een samoerai in het feudale Japan, gedurende de invasie van de Mongolen. Jin Sakai is zijn naam. Jin wordt door een krijger met de naam Eagle gedrogeerd waardoor hij zijn ergste herinneringen opnieuw beleeft. Zoals je wellicht weet is de vader van Jin voor zijn ogen gestorven op Iki Island. Het verhaal van Iki Island gaat hier een heel stuk dieper op in. Je voelt de innerlijke strijd van Jin terwijl hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn vaders dood. Het resulteert in een geloofwaardig en meeslepend verhaal.

Het eiland ziet er prachtig uit en beschikt over enkele piraten-vibes (met onder meer aapjes in grotten, schepen en nieuw te verkrijgen armor), hoewel dat zeker niet het thema is. De omgeving is kleurrijk en bovendien een waar genot om met je paard doorheen te banjeren.

Net als bij de eerste drie Acts van de basegame neemt Jin het op Iki Island opnieuw op tegen de Mongolen. Als het op gameplay aankomt is Iki Island veelal hetzelfde als wat je van Ghost of Tsushima gewend bent. Er zijn wel wat extra heetwaterbronnen om in te reflecteren en dierenreservaten te vinden (met onder meer enorm schattige aapjes). Daarnaast kun je jouw skills met pijl en boog tonen in verschillende challenges.

Daarnaast zijn er nu wat nieuwe combat-elementen toegevoegd om de boel wat op te frissen. Zo zijn er Shamans in het leven geroepen die de rest van de Mongolen op het slagveld kan versterken. Het kan slim zijn om de Shaman eerst uit te schakelen alvorens je de andere vijanden te lijf gaat. Naast de Shamanen valt het op dat de combat toch een stuk lastiger is dan die van de main game.

Ook als speler krijg je te maken met een nieuwe manier om de strijd aan te gaan. Jouw paard wordt namelijk uitgerust met een nieuwe vaardigheid. Hiermee kun je tegen vijanden aan galopperen om schade aan te richten. Om deze nieuwe vaardigheid te versterken is er ook bijpassende armor verkrijgbaar voor je paard.

(Audio)visuele en immersieve upgrade

(Image credit: Sucker Punch Productions)

Op de PS5 komt de Director's Cut het meest tot zijn recht. Op de nieuwste console van Sony draait Ghost of Tsushima Director's Cut in de Resolution-modus op een 4K-resolutie met checkerboard-rendering (via GamingBolt). De framerates blijven vrij stabiel rond de 60 fps hangen. Bij de Performance-modus worden de frames stabiel op 60 fps weergegeven, maar zakt de resolutie terug naar 1800p. De cutscenes blijven in beide gevallen op 30 fps draaien.

Deze visuele upgrade vormt een wereld van verschil. De game was al prachtig, maar ziet er nu nóg beter uit. De kleuren van de bossen, stranden en dorpjes zijn enorm levendig, ook buiten Iki Island.

Daarnaast verloopt de gameplay prettig soepel en dankzij de snelle SSD in de PS5 zijn de laadtijden enorm kort geworden. We zijn tijdens onze playthrough veelvuldig doodgegaan, maar konden razendsnel weer in de actie springen. Het maakt de ervaring een heel stuk aangenamer en vooral minder frustrerend.

Ook op het gebied van audio heeft Sucker Punch Productions de nodige verbeteringen getroffen. Zo is er voortaan 3D-audio aanwezig, wat met een koptelefoon als de PS5 Pulse 3D van Sony voor een immersievere speelervaring zorgt.

Een kritiekpunt van verschillende fans op de originele game was het gebrek aan goede Japanse lipsynchronisatie. Naast de Engelse taal is het mogelijk om voor Japanstalige audio te kiezen. Echter kwamen de lipbewegingen van de personages voorheen niet overeen met de gesproken tekst. In de Director's Cut is dit probleem verholpen; de lipsynchronisatie is nu een stuk realistischer.

Naast audio is er nu ook ondersteuning voor de haptische feedback van de DualSense-controller aanwezig. Dit resulteert in een meeslependere ervaring, hoewel we het een gemiste kans vinden dat de triggers niet eenzelfde immersief gevoel geven bij het aanspannen van je boog.

Als je Ghost of Tsushima al eerder speelde, zal je tevreden zijn met het gemak waarop je jouw savebestanden over kunt zetten van een PS4-versie naar de PS5-versie. Via het hoofdmenu van de Director's Cut kun je het savebestand converteren. Je hebt hiervoor alleen een savebestand van de originele Ghost of Tsushima nodig op je console (of via de cloud).

Eindoordeel

Ghost of Tsushima Director's Cut is de beste versie van de awardwinnende game van ontwikkelaar Sucker Punch. De PS5-versie brengt prachtige visuals met zich mee en de uitbreiding Iki Island neemt je mee op een emotionele reis voor Jin. De nieuwe content is sterk, geloofwaardig en past naadloos bij de rest van het verhaal van de Ghost. De uitbreiding is een uitstekende reden om de game opnieuw op te pakken.

Er zijn verschillende andere aangename toevoegingen gedaan aan de game, alhoewel we deze elementen liever gratis hadden gezien. Voor visuele upgrades voor de PS5-versie hoeft doorgaans niet extra betaald te worden; bij de Director's Cut is dit wel het geval. Desalniettemin: als je Ghost of Tsushima niet eerder hebt gespeeld is dit dé uitgelezen kans om in de prachtige openwereldgame te stappen die werkelijk mooier is dan ooit (en bovendien een stuk soepeler draait).

Voor liefhebbers van Ghost of Tsushima of historische actiegames is de Director's Cut een no-brainer, maar voor anderen is de upgrade van 30 euro voor de PS5-versie wellicht wat aan de hoge kant. De nieuwe content is het voor de liefhebber echter zeker waard.