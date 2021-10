God of War: Ragnarok komt mogelijk naar PC

De PS4-game God of War komt in januari naar PC, maar ook het vervolg, God of War: Ragnarok, lijkt een PC-port te krijgen.

Op dit moment is het slechts een gerucht, dus neem de informatie met een korrel zout. God of War: Ragnarok wordt verwacht op de PS4 en de PS5 in 2022. Mogelijk komt deze game ook naar PC, gebaseerd op een hint afkomstig van LinkedIn.

De hint is gevonden door GameRant. Een Twitter-gebruiker kwam op LinkedIn het profiel tegen van programmeur Warren Lee, die voor Jetpack Interactive werkt. De studio werkt momenteel aan de PC-port van God of War. Op het profiel van Lee staat God of War: Ragnarok genoemd als project waar hij nu aan werkt.

So what do you make of this? pic.twitter.com/a6WIdYL5GoOctober 25, 2021 See more

Dit kan zomaar een fout zijn van de programmeur, die misschien bedoelt te zeggen dat hij aan de PC-versie van God of War werkt. Jetpack gaat over de port van de game, terwijl Sony’s eigen Santa Monica Studio werkt aan het vervolg: God of War: Ragnarok.

Analyse: misschien zit er wat in, misschien ook niet

Het is niet duidelijk of het om een fout gaat of dat het een indicatie is dat Jetpack de PC-versie van zowel God of War als het vervolg gaat maken.

In alle eerlijkheid lijkt het om een fout te gaan. Maar aangezien God of War een PC-port krijgt, is het mogelijk dat Ragnarok later volgt. De vraag is of het gelijk bij release zal gebeuren of enkele jaren later, zoals bij God of War het geval is.

Sony heeft aangegeven dat er meer PC-ports onderweg zijn van PlayStation-titels, maar dat ze een latere releasedatum krijgen. Zo verscheen God of War op de PS4 in 2018, maar PC-gamers moeten wachten tot 2022 om het spel te kunnen spelen.

Jetpack staat er niet alleen voor als het gaat om het maken van de PC-port. De studio krijgt toezicht en ondersteuning van Sony Santa Monica. Hopelijk kunnen we dezelfde kwaliteit verwachten die we al hebben gezien op de PS4.