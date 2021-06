God of War: Ragnarok uitgesteld tot 2022

God of War Ragnarok is uitgesteld tot 2022. Dit blijkt uit een interview op PlayStation Blog met PlayStation Studios-baas Hermen Hulst.

In het interview wordt ingegaan op de huidige werkzaamheden van de teams van Sony Worldwide Studios en wat gamers mogen verwachten voor de rest van 2021. Hulst bevestigt hier dat de volgende God of War dit jaar niet beschikbaar zal zijn, maar pas verschijnt in 2022. Hierdoor zou Sony Santa Monica meer tijd hebben om aan de game te werken.

"We hebben momenteel twee enorme verhaalgedreven games in ontwikkeling: Horizon Forbidden West en de volgende God of War. Voor Horizon denken we dat we op schema lopen om het rond de feestdagen uit de brengen. Dit is echter nog niet compleet duidelijk. We werken er hard aan om de releasedatum zo snel mogelijk te kunnen bevestigen", zegt Hulst.

"Voor God of War geldt dat het project iets later van start ging. Daarom hebben we besloten de game te vertragen tot volgend jaar. Hierdoor kan Santa Monica Studio de geweldige God of War-game leveren die we allemaal willen spelen."

Vlak na de plaatsing van het interview werd de volgende tweet verstuurt door Sony Santa Monica:

Release op PS5 én PS4

Zoals eerdere geruchten deden vermoeden, zal God of War ook naar PS4 komen. Oorspronkelijk zou de game enkel voor de next-gen PS5 worden gemaakt.

"Op plaatsen waar het logisch is om een titel voor zowel de PS4 als de PS5 uit te brengen, zoals bij Horizon Forbinnen West, de volgende God of War en Gran Turismo 7, zullen we daar naar blijven kijken", zegt Hulst. "Als PS4-spelers een game willen spelen, dan kunnen zij dat. Als ze de PS5-versie willen spelen, dan zal die versie er ook zijn."

Eerder werd al bekend dat Horizon Forbidden West naar zowel next-gen als old-gen zou komen. Ontwikkelaar Guerilla Games heeft recentelijk veertien minuten aan gameplay getoond, waarbij de nieuwe combat moves en machines in de game te zien zijn.