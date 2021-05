PS5 binnenkort makkelijker verkrijgbaar in Europa

Sony gaat binnenkort zelf exemplaren van de PS5 verschepen aan klanten in Europa. Dit doet het bedrijf via haar officiële online PlayStation Direct-winkel.

De PS5 is in november van 2020 verschenen, maar lang niet iedereen die een exemplaar wenst, heeft er een kunnen bemachtigen. Door aanhoudende tekorten van componenten, is de next-gen console van Sony niet aan te slepen. Volgens VGC komt daar binnenkort verandering in, dankzij de directe verkoop door Sony aan klanten.

De PlayStation Direct-winkelomgeving wordt beschikbaar voor verschillende landen in Europa, waaronder de Benelux. Dit moet gebeurd zijn voor het einde van Sony's huidige boekjaar, dat afloopt in maart 2022. We hopen natuurlijk dat er tegen de feestdagen al consoles zijn te bemachtigen via Sony zelf.

De introductie van een online PlayStation Direct-winkel in Europa zou ervoor moeten zorgen dat iedereen die geïnteresseerd is in een PS5-console makkelijker aan een exemplaar moet kunnen komen. Er is nog geen definitieve datum bekend, waardoor we niets meer kunnen doen dan afwachten.

Kun je niet langer wachten op het verkrijgen van een PS5-console? Houd dan onze speciale voorraad-pagina in de gaten.

Verder verwachten we vandaag op 27 mei gameplay-beelden van Horizon Forbidden West, tijdens de State of Play die om 23:00 uur lokale tijd van start gaat.