PlayStation Plus games juni 2021: dit zijn de gratis PS Plus games deze maand

De PS Plus-games voor juni 2021 zijn door Sony bekendgemaakt. Er zitten geweldige titels tussen, waaronder een vechtgame, een ruimtegevechtspel en een co-op only game. Ook dit keer is er weer een PS5-game van de partij.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, dus vergeet niet om dit op tijd te doen. De drie games zijn gratis beschikbaar vanaf 1 juni.

(Image credit: Clever Plays)

Operation: Tango (PS5)

Deze co-op only game heeft een spionagesetting. Jij en een vriend werken samen - een als hacker, een als agent - om een wereldwijde technologische dreiging te weerstaan. Je gebruikt enkel je stem om te communiceren. Dit betekent dat je een microfoon nodig hebt om te spelen (gelukkig zit er een mic geïntegreerd in je PS5-controller). Gezamenlijk los je puzzels op, voer je missies uit en gebruik een hoop hi-tech tools om een onverslaanbaar duo te worden. Operation: Tango is beschikbaar als PS Plus-titel tot 5 juli.

Star Wars Squadrons (PS4)

Dankzij Star Wars Squadrons kun jij in levende lijve ervaren hoe het voelt om deel te nemen aan ruimtegevechten á la Star Wars. Je neemt deel aan first-person multiplayer gevechten. Je neemt het hierbij op tegen andere piloten van de Empire of de New Republic. Heb je een PSVR-headset? Dan kun je deze game nog immersiever ervaren. Ook Star Wars Squadrons kun je tot 5 juli gratis toevoegen aan je bibliotheek.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Deze vechtgame is een remaster van de klassieke 3D-fighter. Als je een liefhebber bent van vechtgames, is dit een must-have. Virtua Fighter 5 kent veel verbeteringen ten opzichte van het origineel. Hieronder vallen ook HD-graphics en nieuwe online mogelijkheden. Stages beschikken daarnaast over nieuwe achtergrondmuziek, cinematics, etc. De game is overigens exclusief beschikbaar voor PS4 (en natuurlijk ook speelbaar op de PS5 door middel van backwards compatibility). Virtua Fighter 5 kun je gratis downloaden tussen 1 juni en 2 augustus.