Sony bevestigt komst PSVR 2 voor PS5

PlayStation-fans hebben alvast iets om naar uit te kijken, want de komst van de PSVR 2 is bevestigd. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt op zijn Official PlayStation Blog. Daarin geeft het de eerste details over wat we van VR op de PS5 mogen verwachten.

Het bericht stelt dat het PlayStation VR-team zijn lessen heeft getrokken uit het originele toestel, wat als toevoeging aan de PS4 werd uitgebracht in 2016. Het team wilt zich richten op een betere resolutie en field of view, samen met upgrades aan de tracking- en inputcapaciteiten van het toestel.

Bovendien zal de PlayStation VR op de PS5 met slechts één kabel worden verbonden. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de PS4 waar er meerdere kabels en adapters moesten worden ingeschakeld. Deze nieuwe verbinding zou alles overzichtelijker moeten houden en voor een veiligere speelervaring moeten zorgen.

PlayStation 5 VR 2 details

Het team focust zich ook op de ontwikkeling van een nieuwe VR-controller die alle innovaties van de PS5 DualSense-controller zal bevatten. Verder werden er geen details onthuld, maar het is mogelijk dat deze features de DualSense haptische feedback en gelijkaardige ergonomie zullen bevatten.

De blogpost van de PSVR 2 gaf wel toe dat het slechts om een vroege update gaat, en dat we het toestel niet snel in de winkelrekken moeten verwachten. Volgens PlayStation zal de PSVR 2 niet in 2021 lanceren.

Het bericht voegde ook het volgende toe: "de developer-community is begonnen met het maken van nieuwe wereld die je in virtual reality kan verkennen." Verwacht je dus maar aan een kleine stroom aankondigingen rond PSVR 2-games, aangezien we hier in de toekomst ongetwijfeld nog meer van zullen horen.