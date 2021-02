'Apple Glasses komen in 2022 met LiDAR tracking'

Een nieuw gerucht suggereert dat de Apple Glasses in het eerste kwartaal van 2022 kunnen verschijnen. Ze zullen ook vergezeld zijn van zes lenzen en een LiDAR afstandstracker om VR- en AR-capaciteiten te verbeteren.

De Apple Glasses zullen waarschijnlijk eenzelfde industrieel ontwerp hebben als de andere VR-headsets die nu op de markt zijn. Dat stelt industrieel analist Yang Weilun van JPMorgan Chase volgens een bericht van China Times. Het zal ook wel duurder uitvallen dan concurrerende headsets, want Weilun voorspelt een productiekost van 500 dollar per toestel.

Gezien de complexiteit van de specificaties van Apple Glasses verwacht Weilun ook dat de release nog minstens 12 tot 18 maanden op zich zal laten wachten. Dat komt overeen met andere geruchten die stellen dat we ze pas in 2022 of 2023 op de markt zullen zien verschijnen. Dat zou Apple echter niet mogen stoppen om ze al aan te kondigen en zo interesse bij de consumenten op te wekken.

Het is nog niet duidelijk hoe de voorspelde aanwezigheid van zes lenzen zou moeten helpen bij VR- en/of AR-capaciteiten. Worden het lenzen om schermen mee weer te geven, of verwijzen ze ermee naar externe camera's die de wereld vormgeven? Gelukkig is de aanwezigheid van LiDAR een vrij duidelijk voordeel. Het maakt gebruik van Time of Flight-technologie om de afstand tot externe objecten te meten, waarbij er een laser wordt uitgestuurd en het toestel meet hoe lang hij erover doet om terug te keren.

Apple Glasses: VR, AR, of beide?

Dit bericht verwijst naar de Apple Glasses als een enkelvoudig product dat tot zowel AR als VR in staat is, maar andere geruchten stellen dat er één of meerdere headsets, of headsets en brillen, door Apple zullen worden vrijgegeven.

Een recent gerucht dat in een bericht van Bloomberg verscheen, suggereert dat Apple twee verschillende producten aan het ontwikkelen is. In de eerste plaats zou er een VR-headset komen, die naar alle waarschijnlijkheid net zoals alle andere VR-headsets op de markt zou werken. Deze zouden volgens de bronnen van Bloomberg al in 2022 kunnen verschijnen. De Apple Glasses, de AR-brillen die meer van Google Glass zouden weghebben, verschijnen dan ten vroegste in 2023.

Die tijdlijn komt overeen met de voorspellingen van Weilun. Het eerste toestel zou zo complex zijn dat we het pas in 2022 of 2023 kunnen zien verschijnen.

Het wordt moeilijker om over de prijs te speculeren, maar we kunnen al een idee krijgen als we andere producten van Apple vergelijken. Het bericht van Bloomberg voorspelt voor de VR-bril een prijskaartje van 5.499 euro, al lijkt dat ons, zelfs voor Apple, wel wat aan de hoge kant.

Via PhoneArena