Apple Glasses kunnen aanvankelijk voor nichegebruikers zijn

De eerste headset van Apple wordt mogelijk een prijzig product gericht op enthousiastelingen, met een meer ambitieus project dat daarop ooit volgt. Dat blijkt uit een nieuw bericht van Bloomberg. De smart wear in kwestie wordt echter meer VR dan AR, dus het is niet duidelijk of het overeenkomt met eerdere geruchten van de zogenoemde Apple Glasses.

De eerste headset, die naar verluidt de codenaam N301 draagt en in een later prototype-fase zit, zal zich meer op VR focussen, met wat beperkte AR-mogelijkheden. Bronnen lieten aan Bloomberg weten dat Apple ze in 2022 wil lanceren. Er wordt verwacht dat ze gaan concurreren met de Oculus, HTC en PlayStation VR-headsets, dus we zijn niet zeker hoeveel AR-functies deze eerste headset van Apple zal hebben.

De bronnen melden wel dat de eerste Apple headset veel duurder zal zijn de andere VR-toestellen. Ze geven geen exact prijskaartje, maar de informatie van Bloomberg suggereert wel dat het bedrijf de vermeende exclusiviteit in zijn voordeel zal gebruiken.

Ook al is deze info flinterdun en wordt er veel gespeculeerd, Bloomberg vermoedt dat de headset van Apple op dezelfde lijn zal liggen als de iMac Pro met 5.499 euro. Dat suggereert dat het product gericht wordt op nichegebruikers. Net zoals bij de eerste ronde van Google Glass zullen enkel enthousiastelingen zich moeten aanmelden.

Apple headset: processoren om de prijs te rechtvaardigen?

De eerste headset van Apple heeft misschien de hardware om de prijs te rechtvaardigen: Apple is van plan om het toestel uit te rusten met de meest geavanceerde en krachtige silicone, met sommige chips die de M1-processoren verslaan en in de Mac en MacBook-reeksen verschijnen. De VR-schermen hebben naar verluidt een hogere resolutie dan die in concurrerende VR-brillen, en de headset wordt volgens bronnen misschien ook voorzien van een discrete ventilator. Dat lijkt ons interessant, want het bedrijf heeft nogal vaak de neiging om ventilatoren uit hun hardware te halen om de producten zo smal mogelijk te maken.

Het bericht stelt dat de N301 van Apple nog steeds in ontwikkeling is en verre van afgewerkt. De noodzaak om een ventilator in te bouwen zorgde voor een groter prototype, wat tot nekpijn zou leiden. Ontwikkelaars hebben dan de headset verkleind tot de lenzen niet meer pasten, en maakten een systeem waarmee voorgeschreven lenzen over de VR-schermen worden geplaatst.

Om gewicht te besparen gebruikt de headset mogelijk een stoffen behuizing, in tegenstelling tot de metalen ontwerpen van veel recente producten, zoals de AirPods Pro. Sommige van deze prototypes zijn naar verluidt van dezelfde grootte als de Oculus Quest, met externe camera's die voor AR-functies en hand tracking zorgen, wat de optie voor virtuele toetsenborden opent.

Het toestel zou zich nog te vroeg in de ontwikkelingsfase bevinden om een worp te doen naar de releasedatum. De plannen van Apple om het in 2022 vrij te geven doen ons wel vermoeden dat we in de loop van dit jaar meer van de N301-headset te horen zullen krijgen. Het project kan nog worden uitgesteld, want in het bericht stond te lezen dat Covid-19 de ontwikkeling aanzienlijk heeft vertraagd. De ontwikkelaars zouden immers slechts een beperkte hoeveelheid tijd kunnen doorbrengen in de geheime laboratoria van Apple. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid dat het volledig wordt geschrapt niet uitgesloten. Het bericht suggereert ook dat het bedrijf denkt dat de AR-brillen met codenaam N421 een meer mainstream product zullen opleveren, met een geplande releasedatum in 2023.

N421 kan de eerste Apple Glasses worden waar we al jaren zoveel over horen. We zullen echter nog moeten wachten tot we meer informatie te horen krijgen over beide toestellen om een beter beeld te vormen van wat er eerst komt, en met welk toestel Apple de niche zal herdefiniëren.