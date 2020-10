Apple Glasses-lek hint naar Sony OLED-microscherm van halve inch voor lancering in 2022

De mysterieuze Apple Glasses hebben volgens geruchten al een tijdje een lancering in 2022, een lek op Twitter van deze woensdag biedt voor het eerst concrete specificaties aan rond hoe de draagbare AR-displays zullen worden gemaakt.

Display-expert Ross Young tweette dat hij 'van verscheidene bronnen had gehoord dat Apple bezig is met AR/VR-brillen die gebruik maken van microOLED's van Sony. 0,5-inch, 1280x960 resolutie, 1H'22 intro.'

Met 'Sony microOLED's' verwijst Young naar de OLED microdisplay-technologie van Sony, die volgens het bedrijf onder meer zijn ontwikkeld voor AR/VR-brillen. Het stelt dat deze OLED microdisplays een 100.000:1-contrastratio hebben, een responssnelheid van 0,01 microseconde of minder, en een breed kleurengamma.

I should clarify that this is AR only. It will use projection optics inside the glasses.October 22, 2020

Young zegt dat het scherm van een halve inch een pixel-per-inch-hoeveelheid zou hebben van over 3000. Aangezien dat brillenzen meestal twee inches breed zijn, suggereert dit dat de OLED-microschermen deel zullen uitmaken van grotere lenzen, wat het gezichtsveld van de AR HUD kan beperken. Misschien zal het OLED-deel van de lens in staat zijn om zijn visuele data over heel het oppervlak van de lens te projecteren.

Ook al zei de lekker eerst dat deze displays gebruikt zouden worden voor AR/VR-brillen, hij verduidelijkte wel dat Apple ze enkel wil gebruiken voor hun AR-Glasses-ontwerp. Dit klopt met geruchten die we hebben gehoord dat AR-Glasses kunnen lanceren in 2022, gevolgd door een AR/VR-hybride headset in 2023 of later.

Young voorspelde eerder dat de iPhone 13-reeks van 2021 geïntegreerde touch-OLED-schermen met 120Hz ProMotion zou hebben, wat sterk suggereert dat hij bronnen bij Apple heeft, of bij de bij Apple aangesloten fabrikanten.

(Via AppleInsider)

Geruchten rond nieuwe Apple Glasses leaks

Recente patent-aanvragen van Apple hebben ons een beter zicht gegeven op sommige van de functies en technieken die Apple zou kunnen gebruiken.

Een patent van Apple, 'Keyboard Operation With Head-mounted Device', beschrijft hoe AR Glasses gebruikt kan worden om een 'virtueel toetsenbord' op een bureau of 'aanraakgevoelig oppervlak' te projecteren en jouw aanslagen te registreren. Dit patent, dat werd gevonden door AppleInsider, stelde ook voor dat handen onzichtbaar worden gemaakt terwijl je typt, zodat je de toetsen beter kan zien, of om de getypte woorden te projecteren of 'gesuggereerde tekst' te tonen boven jouw toetsenbord.

Een ander patent, ook opgevist door AppleInsider, 'Monitoring a user of a head-wearable electronic device,' stelde voor Apple Glasses te gebruiken om de bewegingen van je hoofd en jouw gezichtsuitdrukkingen te volgen, en om dan de data naar jouw iPhone te sturen. Samen met andere duidelijke bewegingen, zoals het schudden van je hoofd, zou Apple Glasses zijn lichte sensoren kunnen gebruiken om 'kauwen, lachen, fronsen, grimassen, gapen, het openen en sluiten van je mond of neuriën' te volgen.

Ten slotte vermeldt een patent van Apple dat vandaag werd ingediend en opgerakeld door Patently Apple dat dragers van Glasses twee consumentenproducten kunnen oppakken en in hun zicht houden. De Glasses zal data opzoeken voor beide producten en vervolgens een samenvatting geven van hoe deze producten zich tot elkaar verhouden in jouw zichtveld.