iPhone 12 Pro Max heeft blijkbaar niet de grootste batterij

Met een 6,7-inch scherm is de iPhone 12 Pro Max een grote telefoon, maar een component dat blijkbaar niet zo groot is als je zou verwachten blijkt de batterij te zijn, nu een document suggereert dat deze kleiner is dan die van de iPhone 11 Pro Max.

MacRumors heeft gezien dat TENAA (het Chinese certificatiecentrum van telecommunicatie-apparaten) de iPhone 12 Pro Max heeft vermeld met een batterij van slechts 3.687mAh, wat minder is dan de 3.969mAh van de iPhone 11 Pro Max.

Dit is ondanks het feit dat de iPhone 11 Pro Max een kleiner 6,5-inch scherm heeft. Geen van beide batterijen is echter groot te noemen in vergelijking met die van sommige Android-rivalen. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra heeft bijvoorbeeld een batterij van 4.500mAh.

Kleiner, maar gaat even lang mee

Apple zegt echter dat de iPhone 12 Pro Max even lang meegaat tussen twee oplaadbeurten door als de iPhone 11 Pro Max, met tot 20 uren afgespeelde video per toestel. Hoe is dit mogelijk?

Om te beginnen is het altijd mogelijk dat de grootte die we terug vinden in het document fout is, al vermoeden we wel dat dit klopt. Zeker nu we recent een gelijkaardige vermindering qua batterijgrootte hebben gezien voor de iPhone 12, wat suggereert dat Apple echt lagere capaciteiten gebruikt.

Wat meer waarschijnlijk is, is dat de meer efficiënte A14 Bionic-chipset de batterijlevensduur kan rekken op de iPhone 12 Pro Max. We zullen exact weten hoe sterk de batterij is, zodra we een volledige review beschikbaar hebben, maar voorlopig kunnen we al zeggen dat de iPhone 11 Pro Max goed uit onze tests kwam.

Het document onthulde ook dat de iPhone 12 Pro Max blijkbaar 6GB RAM heeft, wat een opmerkelijke verhoging is van de 4GB in de iPhone 11 Pro Max, maar toch geen verrassend getal. Ze lopen hiermee nog steeds achter op de 12GB waar veel Android-toestellen gebruik van maken.

Hoe dan ook, als de nieuwe versies iets duidelijk maken, dan is het dat dit niet hoeft te leiden naar slechtere prestaties. Ook hier moeten we nogmaals de opmerking maken dat we jullie op de hoogte houden zodra we de iPhone 12 Pro Max van een volledige review hebben voorzien.

Lees hier onze review van de iPhone 12