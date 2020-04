De beste iPhone games van 2020

Of je je nu een nieuwe of geüpgradede iPhone hebt, of wanneer je simpelweg verveeld bent met hetgeen wat je al in huis hebt, je zal vast en zeker enthousiast worden van het feit dat jij je iPhone kunt 'ombouwen' tot een van de beste gaming-apparaten aller tijden.

De iPhone is namelijk een ontzettend belangrijke factor geweest in de mobiele gamingrevolutie. Dat komt onder meer door de multitouch-ondersteuning, waardoor je vandaag de dag tal van originele titels en overgezette consoletitels terugvindt in de App Store.

Vandaag de dag zijn de meeste smartphone krachtige handheldconsoles te noemen. Om het volledige potentieel te kunnen benutten, dien je natuurlijk wel de juiste games te downloaden. Om het overzicht te behouden, hebben we de beste games per categorie ingedeeld.

Check regelmatig onze lijst om de nieuwste games terug te vinden in onze lijst.

iPhone game van de week: The White Door (€3,49)

(Image credit: Second Maze)

The White Door is deels een klassiek point-and-click avontuurspel, deels puzzelspel, en deels een emotionele storytelling-game. Je begint het avontuur met de protagonist in bed. Hij bevindt zich tussen de muren van een mentale gezondheidskliniek. De persoon in kwestie heeft geen idee hoe hij daar terecht is gekomen.

In het begin kom je er al snel achter dat een schema aan de muur zit vastgepind. Door het voltooien van taken (van tandenpoetsen tot eten) gaan de dagen voorbij en komen langzaam maar zeker weer herinneringen opborrelen. Deze herinneringen worden getoond als cutscenes. Naarmate het spel vordert, merk je dat er een duistere ondertoon in de game zit verstopt, en wordt het voltooien van het verhaal een zware opgave.

Het verhaal zelf is vrij kort, maar wij hebben nog niet eerder zo een iPhone-game gespeeld. Ondanks de horrorverhalen die je wellicht tegenkomt, is The White Door zeker de moeite waard.

Beste iPhone strategiegames

Dit zijn onze favoriete iPhone kaartspellen, RTS en turn-based strategietitels, en bordspellen van dit moment.

(Image credit: TechRadar)

Maze Machina (€2,29)

Maze Machina is een spel waarbij je jezelf terugvindt als muis in een doolhof. Het is geen kartonnen variant met een blokje kaas aan het einde, maar een overweldigend complex doolhof gemaakt door een kwaadaardige robot.

Het doel van de game is om een sleutel te vinden, waarna je op zoek mag naar de uitgang om naar het volgende level te kunnen gaan. Elke tegel op het vier-bij-vier raster fungeert als een power-up. Je beweegt de muis door te swipen, waarna de rest van het raster volgt. Je moet daardoor strategisch te werk gaan om naar jouw einddoel te kunnen komen. Je wil immers niet door kleine robots gestoken worden, of te maken krijgen met een bom die de sleutel doet verbrijzelen.

Elke game voelt aan als een nieuwe uitdaging met eindeloze combinaties. De manier van voortbewegen maakt het spel wel iets makkelijker om in te stappen dan andere strategiespellen. Maze Machina is een perfect voorbeeld van 'simpel om te spelen, moeilijk om onder de knie te krijgen'.

(Image credit: Jolly Good Games Limited)

Starbeard (€3,49)

Starbeard is een spel dat draait om een race van ruimtekabouters. Zij proberen om hun tuinen te verdedigen van aliens die (niet geheel toevallig) veel weghebben van ongedierte. In plaats van gewetenloos rond te hakken dien je in Starbeard juist vooral met je hersenen te spelen, want het is een echte puzzelgame.,

Je kunt items enkel op de bodem van elke kolom bewegen, en de positie van jouw protagonist in het raster is essentieel wanneer het aankomt op het aanvallen van insecten. Je aanvallen worden enkel beschikbaar wanneer je volledig opgeladen bent door het matchen van bepaalde items.

Starbeard is zeker geen alledaagse game, en zorgt ervoor dat je enkele stappen vooruit dient te denken om tot een goed einde te komen.

(Image credit: Michael Brough / TechRadar)

P1 Select (€3,49)

P1 Select is een echte dungeon crawler met een twist. De onderste helft van het scherm is een standaard doolhof met muren, monsters, en een uitgang. De bovenzijde is een spelersselectieraster. Beweeg je door het doolhof en het raster beweegt met jou mee.

Hoewel P1 Select slechts negen schermen in totaal heeft, voelt het einde halen van een level naarmate je vordert een stuk moeilijkere opgave. Heel moeilijk welteverstaan.

Er is sprake van een redelijke leercurve, maar veel oefenen werpt hier zeker zijn vruchten af. Uiteindelijk wordt het duidelijk wat de game van je vraagt, waarna je eindelijk aan de slag kunt gaan met echte high scores neer te zetten.

Kingdom Rush Vengeance (€5,49)

Kingdom Rush Vengeance behoort tot een van de nieuwste spellen uit de torenverdedigingsserie. De basis is zoals gewoonlijk het gebruiken van middelen die je in bezit hebt om het kopen van torens die de stroom van tegenstanders moet afremmen. Halen te veel van jouw tegenstanders hun doel, dan verlies je en begint het avontuur opnieuw.

De grote twist in Vengeance is dat jij de slechterik speelt. Vez'nan de tovenaar heeft er genoeg van gehad en is nu uit op totale chaos door zijn aartsvijanden aan te vallen.

Het ziet er visueel gelikt uit met gevarieerde levels. Ook zit er een extra strategie-element in verstopt in de vorm van helden die speciale krachten bezitten. Hoewel het af en toe wat lastig besturen is via het scherm van de iPhone, behoort Vengeance zeker tot een must have voor alle fans van het genre.

Twinfold (€4,49)

Twinfold toont in het begin veel gelijkenissen met de klassieker Threes! Je beweegt kaarten door een claustrofobisch raster, met als doel om paren te matchen met elkaar, waarna hun nominale waarde verdubbelt. Alle kaarten tonen bepaalde expressies, wat het spel ook een eigen gezicht geeft. Dit is iets wat we vaak missen in soortgelijke spellen.

Twinfold toont echter meer gelijkenissen met turn-based dungeon crawlers dan puzzelspellen. Je voornaamste doel is om te overleven, en dat betekent dat je de regels spelenderwijs dient te leren en onder de knie te krijgen. Alleen op die manier kun je overweg met de vijanden die op je pad komen.

Ondanks de nauwe grenzen van de arena is er veel diepgang in het spel, maar het zit achter een levendige en uitnodigende interface die zorgt voor directheid en toegankelijkheid. Een echt topspel.

Euclidean Skies (€5,49)

Euclidean Skies neemt het raamwerk van iOS-klassieker Euclidean Lands over en breidt het verder uit. In Lands moest je om beurten bewegen op drijvende structuren (verwant aan Rubik's Cubes), wat betekende dat je op schaakachtige wijze je tegenstanders moest aanvallen. Het manipuleren van het landschap is net zo belangrijk als de richting kiezen van je volgende stap. In Skies kan het land zelf in stukken gehakt worden.

Dit betekent dat de stille elegantie van het oorspronkelijke uurwerk is vervangen door een soort van hersenkrakende chaos. Je kunt de opdracht krijgen om de ruggengraat van een gigantisch monster uit te wissen door het landschap opnieuw te bewerken, of om uit te zoeken hoe je tegelijkertijd een pad naar een schakelaar en enkele deuren kunt uitsnijden.

Het is hard werken, maar enorm de moeite waard. En ook al is de game op het kleinere scherm een beetje onhandig, met iCloud sync kun je altijd weer verder gaan op je iPad.

Reigns: Game of Thrones (€4,49)

Reigns: Game of Thrones plaatst een Game of Thrones-sticker op het bekende Reigns en de opvolger Reigns: Her Majesty. In het strategische spel dien je goed rekening te houden met de benodigdheden en verlangens van diverse personages en vijanden. Houd het leger, de kerk, mensen en banken tevreden, maar niet tot op het punt dat ze je op het verkeerde been zetten.

Schuif kaarten naar links of rechts en je algemene waardering schuift mee, en dit zal lang niet altijd zo verlopen als dat je vooraf denkt. Quests en thema's lopen continu door, wat het spel een vrij ongekende diepte geeft, zeker gezien de basiskarakteristieken van je interacties.

Het script is geweldig, maar het spel is natuurlijk leuker is als je een fan bent van de tv-show waarop het gebaseerd is. Zelfs als je een nieuweling bent is Reigns nog steeds leuk. Je ziet hoe ver je in het complexe web van verhalen kunt komen voordat je door een willekeurig aantal vijanden wordt neergehaald.

Sid Meier's Civilization VI (gratis + €20,99)

Sid Meier's Civilization VI is een van de beste 4X (eXplore; eXpand; eXploit; eXterminate) strategietitels. De turn-based game laat je een gloednieuwe wereld verkennen, met als doel de dominante beschaving te worden door ruimte te veroveren, absurd rijk te worden, of iedereen een schop onder de kont te geven totdat jouw menigte de enige is die nog overeind staat.

Toen het spel voor de iPad verscheen was dat een eye-opener, maar nu staat het op je iPhone. Dit is absoluut geen halfbakken versie; je krijgt de volledige Civilization-ervaring die je gewend bent.

Er zijn nadelen die verder gaan dan de hoge prijs - het spel is een beetje onhandig op een telefoon, vereist krachtige hardware en mist een opslagsynchronisatie-optie in de cloud. We spelen graag een paar beurten in de trein en gaan later verder met een iPad. Alle minpunten terzijde toont dit spel het potentieel voor indrukwekkende AAA-ervaringen op de iPhone.

Card Crawl (€5,49)

Card Crawl is solitaire maar dan omgetoverd tot een dungeon crawler. De game zet je op tegen een deck van ogers van 54 kaarten. Tijdens elke ronde deelt hij vier kaarten uit met een mix van wapens, drankjes, spreuken en afschuwelijke vijanden.

Je eigen vier loot crates zijn voor de avonturier, je twee handen en een rugzak om spullen in te bewaren voor later. De gezondheid van de avonturier gaat achteruit bij het vechten tegen monsters (tenzij gewapend), maar je kunt je tegenwerken door je met zwaarden te steken (of je achter een schild te verschuilen, als een lafaard).

De spellen zijn kort - slechts een paar minuten lang - maar Card Crawl slaagt erin om een evenwicht te vinden tussen willekeur en strategie. Na verloop van tijd kun je nieuwe vaardigheden ontgrendelen en strategieën bedenken om je hoge scores te verhogen. Het is een gepolijste, onderhoudende en slimme manier om kaartspellen te spelen die ideaal zijn voor de iPhone.

Exploding Kittens (€2,29)

Explosieve kaartspellen lijken niet het meest geschikt voor iPhone-games, maar Exploding Kittens vangt perfect de manische chaos van het op Oatmeal gebaseerde origineel. Vergeleken met die game is dit Russische roulette met ontploffende katten.

Spelers nemen om de beurt een kaart, en als ze een exploderende kitten krijgen, moeten ze hem onschadelijk maken of ze zullen uitgeschakeld worden.

Strategie komt door middel van actiekaarten, die het mogelijk maken om naar het kaartspel te gluren, een beurt over te slaan, kaarten van een tegenstander te stelen, en van de onderkant van het kaartspel te trekken "zoals de baby die je bent".

Lokale en online multiplayer wordt ondersteund, timers stoppen mensen met treuzelen, en een 'chance of kitten'-meter helpt iedereen de kansen bij te houden. Grote handen van kaarten vereisen nogal irritant veel vegen om door te nemen (hoewel kaarten kunnen worden herschikt), maar verder is dit een eersteklas en grappig gestoorde multiplayerspel.

Warbits (€5,49)

Nintendo-fans vragen zich waarschijnlijk af waarom de fabrikant nog niet het Advance Wars naar de iPad heeft gebracht, maar Warbits vult deze leegte op. Hoewel Warbits is beïnvloed door Nintendo's turn-based strategie titel, is het geen kopie. Het iOS spel brengt veel nieuwe ideeën op tafel en is zeer geoptimaliseerd voor de iPad.

Door met 16 verschillende units te werken, verover je een reeks slagvelden door je troepen te sturen, waarbij je zorgvuldig rekening houdt met je sterke punten en de relevante zwakke punten van de vijand. De hele tijd heeft Warbits jou en je tegenstander vrolijk laten handelen in weerhaken, vaak over onderwerpen als 'zijn tomaten fruit?', want dat is het soort dingen waar je oorlog over gaat voeren in dit spel.

Beëindig de 20-missies tellende campagne en je hebt een fatsoenlijke greep op Warbits, en kunt het dan online opnemen tegen andere menselijke spelers over tientallen verschillende kaarten. Met prachtige beelden, genoeg nieuwe ideeën over de game die de inspiratiebron vormde en een enkele eenmalige prijskaartje, is Warbits een must voor elke iPhone-eigenaar die van strategiespellen houdt.