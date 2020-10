iPhone 12 batterijcapaciteit onthuld: minder dan iPhone 11

Apple heeft er nooit om bekend gestaan dat het gigantische batterijen in haar toestellen plaatst, maar de iPhone 12 lijkt voorzien te zijn van een stuk kleinere batterijen dan hun voorgangers. In ieder geval weten we nu dat de iPhone 12 batterij kleiner is dan die van de iPhone 11.

Die ontdekking is gedaan door een indiening van gegevens bij Anatel, het nationale telecommunicatie-agentschap van Brazilië (gespot door Technoblog). De iPhone 12 batterijcapaciteit is volgens de gegevens 2.815mAh, wat een stuk minder is dan de 3.110mAh van de iPhone 11.

Verder wordt duidelijk dat de iPhone 12 Mini gebruikmaakt van 2.227mAh aan accucapaciteit. Dat is bijzonder weinig voor een smartphone anno 2020.

Niet meteen een probleem

Aangezien de informatie afkomstig is van een officiële bron, hebben we weinig redenen om te twijfelen aan de data. Een vermindering in batterijcapaciteit betekent echter niet direct een mindere batterijduur.

Integendeel zelfs: Apple zelf meldt dat de iPhone 12 in staat is om tot wel 11 uur aan video's kan streamen achter elkaar. Dat is 1 uur meer dan de iPhone 11, zo valt te zien op de site van de techgigant. Andere statistieken zijn gelijk bij de twee iPhones, waardoor er in de praktijk waarschijnlijk niet veel verschil zal zitten tussen de twee smartphones.

De iPhone 12 Mini is volgens Apple in staat om tot maximaal 10 uur gestreamde video's af te spelen op één cyclus. Dat is hetzelfde als de iPhone 11, al heeft laatstgenoemde de overhand in lokale videoplayback (17 uur ten opzichte van 15 uur) en audio playback (65 uur voor de iPhone 11 en iPhone 12, terwijl de iPhone 12 Mini niet verder gaat dan 50 uur).

Over het algemeen genomen zijn de statistieken best redelijk voor iPhone-begrippen. Ze klinken ook vrij aannemelijk, aangezien de 12-serie is uitgerust met de meer efficiënte A14 Bionic chip (vergeleken met de A13 Bionic die we terugvinden in de iPhone 11).

In onze iPhone 11 review kwamen we erachter dat de batterijduur goed was van het toestel, maar niet extreem goed (zoals de Motorola Edge). Het ziet ernaar uit dat we hetzelfde kunnen zeggen over de iPhone 12, terwijl de iPhone 12 Mini waarschijnlijk op het niveau van de iPhone XS zit.

Via Tom's Guide