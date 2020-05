Apple AR glasses verschijnen mogelijk in 2021

Praten we over gadgets in het geruchtencircuit, dan zal niet ieder nieuwtje helemaal juist zijn. Het komt namelijk geregeld voor dat bronnen elkaar tegenspreken. Zo ook over de Apple AR glasses. Volgens de ene bron verschijnt de bril in 2021, terwijl een andere bron zegt dat we ons moeten richten op 2022.

Laten we beginnen met gerucht nummer één. Jon Prosser is een vrij bekende Apple-leaker, en zit vaak op het goede spoor. Zijn bronnen behoren zonder meer tot een van de beste in de wereld van (mobiele) technologie.

In het 2022 kamp vinden we analist Ming-Chi Kuo, een ander zeer gerespecteerd figuur in de technologiewereld, met name wanneer het aankomt op Apple geruchten. De verwachting van Kuo is gebaseerd op leaks uit de leveringsketen. We hebben geen reden tot twijfelen over de accuraatheid van Kuo's bron.

Wat voor jaar het ook zal worden uiteindelijk, volgens Prosser moeten we ons opmaken voor een heel strak gestileerd apparaat met een dashboard user interface die de naam (of codenaam) Starboard met zich meedraagt.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong. Apple Glasses are aimed for March-June 2021. Also. I’ve seen them. They’re sleek as hell. 👀Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8May 15, 2020

We hebben nu zoveel geruchten gehoord over de AR-bril van Apple dat het een verrassing zou zijn als de ontwikkeling nog niet zo vergevorderd blijkt te zijn. We weten dat de technologiegigant graag augmented reality wil pushen, zo merken we aan de AR-functies op iPads en iPhones.

Ming-Chi Kuo en andere bronnen hadden een tijd geleden 2020 gespecificeerd als het jaar van de AR glasses, al lijkt dat nu zeker niet door te gaan vanwege de pandemie.

Andere media hebben eerder gesuggereerd dat 2023 het jaar van de Apple AR-bril zal zijn, met een grotere en grovere AR-headset in 2022. Het kan zijn dat de datum blijft veranderen omdat Apple nieuwe doorbraken maakt en nieuwe uitdagingen aangaat met de technologie.

Omdat Apple Apple is, zal de fabrikant het apparaat pas willen lanceren als alles precies goed is. Vergeet niet dat Google Glass al in 2013 op de markt verscheen, maar de bril wist nooit het grote publiek aan te spreken.