Dark mode voor Gmail eindelijk beschikbaar op iPhone: zo activeer je het

Gmail dark mode is eindelijk aangekomen op iPhones, zodat je je mails 's nachts kunt controleren zonder tranen in je ogen.

Gmail voor Android ontving even terug al de optie voor de donkere modus. Google was zo druk bezig de uitrol van de donkere modus naar andere apps en diensten, dat het leek alsof iPhone-gebruikers deze modus nooit zouden krijgen.

Het wachten is nu eindelijk voorbij: Google heeft de functie in de iOS-versie van de Gmail-app geactiveerd. Dat betekent dat iPhone-gebruikers de lichten kunnen dimmen en zichzelf kunnen omhullen in de zwarte mantel van de dark mode.

Er wordt al maanden gesproken over de dark mode voor Gmail op iOS. Een handvol gebruikers heeft de optie kunnen gebruiken, maar nu lijkt het erop dat het tempo van de uitrol toeneemt. Binnenkort zou iedereen toegang moeten hebben tot de donkere modus.

Zoals verwacht (of in ieder geval hoopt), is de dark mode in Gmail voor iOS voorzien van enkele handige instellingen. Naast de mogelijkheid om de donkere modus te allen tijde te activeren als het thema van de app, kan je ook de optie kiezen om het standaard, systeembrede thema dat je hebt gekozen te gebruiken. Op die manier wordt dark mode automatisch in- en uitgeschakeld op basis van het tijdstip.

Hoe activeer je dark mode in Gmail op iOS?

Dus hoe activeer je deze dark mode? Start de Gmail-app op je iPhone op en volg de volgende stappen:

Tik op de Instellingen-knop linksboven op het scherm Ga naar de Thema's optie in de instellingen Kies tussen de opties Licht, Donker of System Default

Als je deze optie nog niet ziet op je iPhone, is het nu tijd om naar de App Store te gaan en ervoor te zorgen dat je de allerlaatste versie van de Gmail-app hebt geïnstalleerd.

Via TechYorker