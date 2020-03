WhatsApp dark mode nu op Android en iOS beschikbaar

WhatsApp dark mode rolt nu uit voor Android- en iOS-gebruikers. Na vele maanden van speculatie, verborgen hints en uitgebreide bèta's is het nieuwe design nu eindelijk uit aan het rollen naar gebruikers van iPhones en Androids wereldwijd.

'Dark mode voor WhatsApp biedt een verfrissende look met een herkenbare gebruikerservaring', zo stelt WhatsApp zelf in een blogpost. De nieuwe modus is ervoor gemaakt om vermoeide ogen tegen te gaan in omgevingen met weinig licht. De chatdienst hoopt tevens dat het onhandige momenten voorkomt en je smartphone dus niet hele ruimtes oplicht in de avonduren.

Duizenden WhatsApp groepsgesprekken staan op Google

Gmail dark mode activeren doe je zo

Ook Google dark mode is beschikbaar

Bestanden in eerdere bèta's van WhatsApp hintten op twee licht verschillende dark modes. Wellicht dat het gaat om één versie met verschillende donkere tinten en één volledig zwart gemaakt design speciaal voor OLED-schermen, maar in de officiële WhatsApp-versie van nu is er slechts één donkere modus.

WhatsApp meldt verder dat haar designers twee prioriteiten in hun achterhoofd hielden bij het maken van de donkere modus: leesbaarheid en informatiehiërarchie. Om deze twee aspecten te optimaliseren, zijn er tal van uren besteed aan onderzoeken en testen.

Voorbeelden hiervan zijn: het kiezen van de juiste tinten en schaduwen om vermoeidheid van de ogen tegen te gaan, zonder te veel af te wijken van de lijn die aangehouden wordt in de reguliere modus. Verder heeft het gespeeld met diverse designelementen om alles duidelijk in beeld te krijgen.

Bijzondere trailer

Om de lancering van WhatsApp dark mode aan de man te brengen, bracht moederbedrijf Facebook samen met de lancering een trailer uit. In onderstaand filmpje zien we (op een overdreven manier) hoe vervelend felle, witte schermen kunnen zijn, zeker in de avonduren. De soundtrack is een nog niet eerder uitgebrachte versie van The Sound of Silence van Paul Simon.

De WhatsApp dark mode uitrol is begonnen op 3 maart en verloopt gefaseerd. Raak dus niet in paniek als je niet meteen de mogelijkheid ziet tot het updaten van WhatsApp.

Wil je op een Android WhatsApp dark mode activeren? Ga hiervoor naar 'Instellingen' in de app en tik op 'Chats'. Daar zie je de optie om dark mode te activeren. Ben je in het bezit van een toestel dat draait op Android 10 of iOS 13? Dan volgt de app standaard jouw overkoepelende thema.