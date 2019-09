Android 10 gelanceerd: dit moet je weten

Zoals verwacht lanceerde Google gisteren een nieuwe versie van haar mobiele besturingssysteem. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen plaats voor zoete namen. Google stapt af van deze speciale naamgeving en houdt het zakelijk met de naam Android 10.

Het is al een tijdje geleden dat we écht grote veranderingen hebben mogen verwelkomen bij Android. Daar is echter niets mis mee, want het besturingssysteem is de afgelopen jaren een stuk volwassener geworden. Naast de nieuwe features is het ook interessant om te vermelden dat de Pixels niet de enige telefoons zijn die vanaf dag 1 al op Android 10 kunnen draaien.

#Android10 is here 🎉 and ready to help. Full of new and familiar features, Android is more inclusive, accessible and safer than ever. pic.twitter.com/uszOlbGm6PSeptember 3, 2019

In een blogpost kondigde Google gisteravond de beschikbaarheid van Android 10 aan, inclusief de tien grootste veranderingen die het nieuwe besturingssysteem met zich meebrengt. Denk hier aan een systeembrede ondersteuning voor 'Dark Theme', wat inhoudt dat de interface van je smartphone inclusief Google-apps lekker donker van kleur blijven. Wanneer welke Google-app exact Dark Theme gaat ondersteunen, verschilt per applicatie.

Verder zien we dat Google een nieuwe vorm van gebarennavigatie heeft ontwikkeld. Op diverse fora wordt er positief gereageerd op de nieuwe manier van navigeren. De nieuwe versie van Google zou veel gelijkenissen kennen met die van Apple's iOS, waar de gebarennavigatie zijn intrede maakte met de iPhone X.

Een andere interessante functie is Live Caption. De feature verschijnt later dit jaar in het herfstseizoen en gaat Pixel-gebruikers voorzien van live ondertiteling wanneer ze kijken naar media. In een later stadium is het de verwachting dat ook niet-Pixels gebruik kunnen maken van Live Caption.

Google bouwt met Android 10 voort aan het helpen van gebruikers om minder op hun smartphone te zitten. Zo is 'Family Link' inbegrepen, wat aan ouders inzicht moet geven wat kinderen bezighoudt op hun telefoon en hoe lang. Ook restricties opleggen aan het smartphonegebruik van je kroost is mogelijk met Android 10. Zo hoef je nooit meer 's avonds te checken of de telefoon van de kleintjes in huis ook echt uit is.

Verder krijg je met Android 10 meer controle over welke apps geluid mogen maken bij binnenkomende meldingen, en of deze op je vergrendelscherm getoond mag worden. Met 'Focus Mode' ga je nog een stapje verder: bepaal zelf welke apps jou uit je focus halen, en Google zal meldingen hiervan niet weergeven.

Uiteraard heeft Google ook de privacy- en beveiligingsfeatures bijgewerkt. Vanaf Android 10 kun je ervoor kiezen om apps enkel inzicht te geven in je locatie wanneer je deze gebruikt. In het kopje 'Privacy' van het instellingenmenu krijg je meer inzicht in je web- en app-activiteiten, alsook je advertentie-instellingen. Als laatste kan Google via Google Play beveiligingsfixes direct op jouw smartphone installeren, mocht er bijvoorbeeld een gevaarlijk lek ontdekt zijn.

Android 10 uitrol van start

Zoals gebruikelijk zijn de telefoons van Google de eersten die beschikken over de nieuwste versie van Android. Voor de Pixel 3 en Pixel 3 XL is Android 10 de eerste grote systeemupdate die de apparaten ontvangen, evenals de goedkopere Google Pixel 3a en Pixel 3a XL. Voor de Pixel 2 en Pixel 2 XL is het de tweede grote update.

De originele Google Pixel en Pixel XL hebben eveneens een updatemogelijkheid; voor deze toestellen wordt het waarschijnlijk de laatste officiële software-update die de apparaten meemaken. Google belooft altijd dat Pixel-smartphones twee grote systeemupdates meemaken, maar verlengde uit het niets deze belofte met nog één jaar voor de originele Pixels.

Android 10 blijkt niet exclusief beschikbaar te zijn voor Pixel-telefoons op de eerste dag. Zo blijkt dat gebruikers van de Essential Phone PH-1 ook gisteren al een melding kregen dat de update gereed was voor hun toestel. Opmerkelijk, want voor de PH-1 is dit al de derde grote systeemupdate. Na de release van de PH-1 in 2017 werd het stil rondom het bedrijf. Eind 2018 stopte het de productie van haar enige telefoon, en van een geplande opvolger ontbreekt elk spoor.

Naast Essential was ook Xiaomi er als de kippen bij om te melden dat Android 10 beschikbaar is voor de Xiaomi Redmi K20 Pro. Het betreft de versie uit China en India. In de Benelux kennen we deze telefoon als de Xiaomi Mi 9T Pro, waarvan de verwachting is dat deze telefoon ook op zeer korte termijn Android 10 ontvangt. Bij Xiaomi gaat het echter niet om een 'schone' versie van Android; Xiaomi maakt haar eigen softwareschil, genaamd MIUI. Deze is gebaseerd op Android, maar wijkt op sommige punten als design en features wat af.