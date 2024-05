Gmail-app op Android zou nieuwe Google Gemini AI-knop krijgen

Google zet sterk in op zin Gemini-chatbot en die zou binnenkort zijn weg naar Gmail op Android kunnen vinden. Deze info komt van de bekende leaker AssembleDebug en Android Authority. Het is gebaseerd op een APK-analyse (Android Application Package). Dit betekent dat je door de app-code graaft om functies te vinden die nog niet zijn ingeschakeld voor gebruikers.

Een van die functies is een Gemini-knop op de werkbalk bovenaan. Als je erop tikt, verschijnt er een promptvak voor Gemini, zodat je de bot een aantal van je e-mails kunt laten samenvatten of een antwoord kunt laten opstellen. Het komt ook overeen met een deel van de functies die betalende Google Workspace-gebruikers al hebben in Gmail, dus het was slechts een kwestie van tijd voor deze knop naar de Gmail-app voor Android kwam.

AI-samenvattingen

Gemini AI kan nuttig zijn bij het doorspitten van lange e-mails en gespreksonderwerpen, waarbij de belangrijkste punten eruit worden gehaald. Het blijft wel belangrijk om te onthouden dat AI nog niet 100% betrouwbaar is en dat misschien ook nooit zal zijn.

Je bevindt je op veiliger terrein wanneer AI tekst samenvat in plaats van creëert, omdat het niets nieuws hoeft uit te vinden. Er is echter geen garantie dat Gemini AI niets belangrijks mist in een samenvatting, omdat het de betekenis van een groep woorden of een zin verkeerd begrijpt. Als je echt nauwkeurig en op de hoogte moet zijn van iets in je inbox, kun je het alsnog beter zelf lezen. Wij kunnen natuurlijk ook fouten maken, maar je begrijpt de mensen met wie je mailt en waar ze over mailen.

Het team van Android Authority was ten slotte in staat om Gemini AI de toon van e-mails te laten veranderen en uit te laten leggen hoe je taken in Gmail moet voltooien. Er is momenteel wel nog niets bekend over wanneer de functie live gaat voor gebruikers.