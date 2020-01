WhatsApp dark mode is er bijna, en het zit niet vol met advertenties

De langverwachte WhatsApp dark mode is bijna klaar voor de release, zo blijkt uit bestanden in de nieuwste bèta release van de app. Het moederbedrijf van WhatsApp, Facebook, heeft naar verluidt de plannen om advertenties aan je gesprekken toe te voegen, geschrapt.

WABetaInfo die zich specialiseert in het uitpluizen van WhatsApp bèta releases om hints te ontdekken over aankomende features, heeft verschillende nieuwe activa ontdekt in de nieuwste release die laten zien hoe de nieuwe dark mode bijna is voltooid.

We weten al dat er waarschijnlijk twee verschillende dark modes, geoptimaliseerd voor verschillende schermen, aankomen en dat ze over icoontjes beschikken die specifiek ontworpen zijn voor het bekijken op een zwarte en grijze achtergrond. Het is sommige bèta testers zelfs gelukt om al een blik te werpen op het nieuwe ontwerp, dankzij een simpele truc met de ingebouwde videospeler in de app.

De laatste ontdekking is klein, maar onthult dat de ontwikkelaars nu de laatste hand leggen aan de functie voordat ze dark mode gaan testen. Waarschuwingen in de app tonen handige beveiligingsinformatie, die verschijnt in gele tekst in donkergrijze wolkjes, een subtiele verandering dat erop wijst dat het team blij is met het nieuwe design, en dat ze nu de interface aan het optimaliseren en finetunen zijn.

Advertenties geblokkeerd

Ander goed nieuws, Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp, heeft besloten om af te zien van het toevoegen van advertenties aan gesprekken. Facebook heeft het team opgeheven die werkten aan een manier om advertenties in te bouwen in chats, zo meldt The Wall Street Journal.

Vergis je niet, het bedrijf heeft nog steeds plannen om advertenties te plaatsen bij de WhatsApp Status (wat te vergelijken is met Facebook verhalen en Insta stories). Die plannen zijn voor later dit jaar, en in de tussentijd lijkt het erop dat je groepsgesprekken advertentievrij blijven.

Andere veranderingen die later in 2020 worden verwacht, zijn een optie voor kleine bedrijven om hun voorraad in de app te tonen. Dit verandert het dan in een miniatuur online winkel, waarin je bestellingen direct kunt plaatsen. Maar hopelijk is dark mode de nieuwste toevoeging die we gaan zien.