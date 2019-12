WhatsApp dark mode: alles wat je moet weten over de nieuwe look

WhatsApp dark mode is er bijna, en sommige Android-gebruikers hebben al een eerste glimp kunnen opvangen van de nieuwe functie door het exploiteren van een kleine bug in de huidige bèta release. Dus, wat is het, waarom is het zo belangrijk en wanneer wordt het uitgerold?

WhatsApp dark mode is een nieuw ontwerp van de enorm populaire berichtenapp, het huidige palet van lichtgrijs en groen wordt omgeruild door de zwarttinten, groenblauw en nachtblauw. Het zal de huidige look niet helemaal vervangen, maar het zal wel beschikbaar zijn als optie voor iedereen die het wil gebruiken.

Er zijn verschillende redenen waarom je de dark mode zou willen uitproberen. Ten eerste vinden sommige gebruikers het prettiger voor hun ogen om naar een donkere achtergrond te kijken, aangezien er minder schittering is dan bij een lichtgekleurde interface. Ten tweede verbruiken donkere schermen ook minder energie, met name als je apparaat een AMOLED scherm heeft, zoals wordt uitgelegd in de video hieronder. En ten derde ziet het er gewoon cool uit.

Hoe krijg je WhatsApp dark mode

Je kunt wellicht een glimp opvangen van Whatsapp dark mode als je een smartphone bezit die draait op Android 10, en onderdeel is van het bèta programma.

Zorg ervoor dat je telefoon is ingesteld op de dark mode Download de nieuwste versie van WhatsApp Beta. Open de YouTube app, selecteer een video, klik op 'Deel' en kopieer de URL Open WhatsApp Bèta en selecteer een contact of een groepschat Plak de video URL in de app als een nieuw bericht Met het toetsenbord nog steeds open, klik je op de video thumbnail om de YouTube player te starten

Deze truc werkt niet altijd, maar als je geluk hebt dan switcht de app naar dark mode als de YouTube player is opgestart.

Als je de eerste wilt zijn die dark mode voor Whatsapp uitprobeert wanneer het officieel gelanceerd wordt, dan moet je deelnemen aan het bèta programma. Als je een Android-gebruiker bent, kun je je inschrijven en de bèta downloaden via de Google Play Store. Het beta programma voor iOS is op dit moment vol, maar het kan elk moment opnieuw worden geopend. Als dat gebeurt, moet je TestFlight installeren op je apparaat, en je vervolgens inschrijven om gebruik te maken van het programma.

Als dark mode eindelijk beschikbaar is, is de kans groot dat er verschillende manieren zijn om het te activeren. Wij denken dat je dark mode kunt activeren door een simpele switch te gebruiken die te vinden is in de instellingen van de app. Door het klikken op de onderkant van het menu rechtsboven, krijg je toegang tot de instellingen.

Het lijkt er ook op dat WhatsApp dark mode automatisch geactiveerd wordt, als je de batterijbesparingsmodus op je telefoon inschakelt. Klinkt logisch, en het is iets wat we ook graag zouden zien in andere apps.

Hoe WhatsApp dark mode eruit komt te zien

Volgens WABetaInfo, die zich heeft gespecialiseerd in het ontleden van WhatsApp bèta releases, zullen er maar liefst twee dark modes beschikbaar zijn om uit te kiezen.

Als je de installatiebestanden van WhatsApp bèta bekijkt, kom je verschillende onderdelen tegen met het label 'nachtmodus', inclusief deze nieuwe zwarte en donker groenblauwe berichtenwolkjes. (Image credit: WhatsApp)

Je kunt op dit moment nog niet overstappen op WhatsApp dark mode, maar als je de installatiebestanden in de app doorspit verschijnen er verschillende icoontjes, achtergronden en andere extra's die je kunt gebruiken als de functie wordt gelanceerd.

Het leek er in de eerste instantie op dat het nieuwe kleurschema voornamelijk donkerblauw/groen zou zijn, en niet zwart of grijs. Maar nu lijken de ontwerpers dit toch iets te hebben veranderd, ze ontwikkelen nu twee verschillende donkere modi: een met een donkere grijsblauwe achtergrond en een zwarte.

Het is mogelijk dat de zwarte versie specifiek is geoptimaliseerd voor AMOLED schermen. Zwarte pixels op dit soort schermen zijn uitgeschakeld, en verbruiken minder energie.

Twee nieuwe donkere achtergronden voor WhatsApp (Image credit: WhatsApp Inc)

WhatsApp sticker en emoji menu's zijn bijgewerkt naar donkere achtergronden en ontwikkelaars zijn hard aan het werk geweest om de kenmerkende berichtenwolkjes van de app aan te passen en ze een nieuwe look te geven die gebruikt kan worden voor beide dark modes. Er is ook een nieuwe achtergrond voor allebei de dark modes van WhatsApp.

In de installatiebestanden van de app, kun je verschillende nieuwe icoontjes vinden die zo ontworpen zijn dat ze goed opvallen op een donkere achtergrond. (Image credit: WhatsApp)

Wanneer komt WhatsApp dark mode?

Het antwoord op die vraag weten we helaas nog niet; de ontwikkelaars van WhatsApp lijken geen haast te hebben om de nieuwe functie te voltooien en te onthullen. Ze moeten dan ook nog bevestigen wanneer dark mode beschikbaar is in de app.

Gebaseerd op gelekte schermafbeeldingen, lijkt het erop dat je berichten kunt wissen na een periode van vijf minuten en een uur. Concurrenten van WhatsApp zoals Facebook Messenger, Telegram en Signal bieden al een vergelijkbare functie aan, dus het is een achterstallige toevoeging van WhatsApp.

Beta releases hebben ook een optie onthuld waarmee je updates kunt verbergen voor gesprekken of contacten die je hebt gedempt. Op dit moment is het zo als je een contact dempt, dan worden hun updates grijs gemaakt, maar ze zijn nog steeds zichtbaar. Wanneer de nieuwe update uitrolt, kun je ze volledig verbergen en de updates alleen bekijken als je hiervoor kiest.

Andere manieren om de batterijduur te verlengen in WhatsApp

Een van de belangrijkste redenen waarom je dark mode zou willen uitproberen is om de batterijduur te verlengen. Maar er zijn ook andere manieren om de app minder energieslurpend te maken tot de nieuwe instellingen beschikbaar zijn.

Ga naar instellingen in de app, selecteer 'Chats' en klik op 'Achtergrond', kies vervolgens 'Effen kleuren' en selecteer iets wat donkerder is dan de standaard bleke achtergrond. Dit zal de kleuren van de berichtenwolkjes niet veranderen en ook niet van de menu's en de andere interface elementen, maar uit Google's onderzoek blijkt dat zwarte pixels substantieel minder energie verbruiken dan andere kleuren.

Het is niet hetzelfde als een echte dark mode, maar het switchen naar een zwarte achtergrond kan helpen om de batterijduur gelijk te houden als je WhatsApp onderweg gebruikt. (Image credit: WhatsApp)

Door de standaardinstellingen zal WhatsApp een hoop bestanden downloaden op de achtergrond, en dat kan veel energie kosten. Dus je kunt ook energie besparen door de instellingen in WhatsApp te openen en 'Gegevens en opslaggebruik' te selecteren.

Hier kan je kiezen of je media wilt downloaden (als je mobiele data aan hebt staan, of wanneer je verbonden bent met Wifi, en wanneer je aan het roamen bent). Als je deze uitschakelt, worden video's en afbeeldingen die worden verstuurd in chats alleen gedownload als je erop klikt.

Het activeren van de batterijbesparingsmodus van je telefoon is een andere manier om je batterij langer mee te laten gaan. Afhankelijk van welke instellingen je kiest, zal dit wellicht de helderheid laten afnemen van je scherm, het verzenden van bepaalde gegevens op apps stoppen op de achtergrond, en het beperken van de CPU snelheid. Het is aan jou of je dit wil aanpassen om de batterijduur te verlengen.