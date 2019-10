Tip: Dark mode op Instagram inschakelen

Sommige mensen zweren bij een dark mode, terwijl andere hun apps liever in het wit zien. Niet alle apps hebben een ingebouwde dark mode, maar via enkele handige trucjes kan je hun lichten soms wel doven. Ondanks het feit dat Instagram geen ingebouwde dark mode heeft, kan je die wel activeren via de juiste omwegen.

De dark mode voor Instagram kan je dus niet met een simpel knopje in de app inschakelen. Ook niet iedereen heeft op dit moment toegang tot de donkere modus. Momenteel heb je namelijk een smartphone met Android 10 of een iPhone met iOS 13 nodig.

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀October 8, 2019