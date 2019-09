iOS 13 releasedatum, features en review

iOS 13 is, zeker ten opzichte van iOS 12, ingrijpender van aard. Zelfs als je niet een van de nieuwe iPhones gaat halen, merk je met de nieuwste versie van het besturingssysteem ook echt dat er iets anders is.

Dark Mode behoort tot een van de beste nieuwe features van iOS 13. Deze functie doet de wit- en grijstinten verdwijnen, mocht je hier de behoefte voor voelen. Er is echter meer dan het omkeren van felle tinten.

We hebben een gids gemaakt hoe je iOS 13 kunt installeren. Dat hoeft echter niet als je van plan bent om een iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max in huis te halen. Die telefoons worden immers geleverd met iOS 13.

Beknopte iOS 13 review

Dark Mode: Dit is onze favoriete nieuwe iOS 13 feature. Het verandert de interface (behalve bij enkele apps van derden), waardoor heldere, witte en grijze kleuren plaatsmaken voor zwarte en donkergrijze tinten. Prettiger voor de ogen, en volgens sommigen ook esthetisch mooier. Pro tip: je kunt ervoor kiezen om Dark Mode in te plannen. Zo heb je 's avonds bijvoorbeeld een lekker donker scherm en overdag een beter afleesbaar wit interface.

iOS 13 compatibiliteit: iOS 13 werkt met tal van iPhones. Zolang je beschikt over de iPhone 6S, iPhone SE of nieuwer, dan zit je goed. Helaas betekent dit ook dat de iPhone 5S en iPhone 6 voor altijd zullen blijven draaien op iOS 12.4.1.

Dark mode makes everything, well, darker. In a good way. (Image credit: TechRadar)

Tools voor fotobewerking verbeterd: Je kunt nu foto's bewerken op 15 verschillende manieren, met onder andere het tweaken van highlights, contrast en schaduwen. Het is zo degelijk dat we Adobe Lightroom minder zijn gaan gebruiken. Pro tip: Bewerken is ook mogelijk voor videomateriaal, en je kunt foto's bewerken zonder dat de Live Foto's functie verdwijnt.

Een nieuw QuickPatch toetsenbord: Wil je liever swipen op je toetsenbord dan typen? Vanaf nu is het mogelijk. Er is geen lijn die jouw vinger volgt, en het is een beetje tricky in het begin, maar houdt vol en je zult er op den duur voordeel aan hebben. Pro tip: Deze functie is vooral handig op een Max of Plus versie.

FaceTime correctie: Ken je die functie in een FaceTime oproep waar je naar het scherm kijkt en daardoor niet naar de camera? Apple gebruikt kunstmatige intelligentie om de richting van jouw blik iets te centreren. Een beetje eng, maar ook weer prettig.

Face ID is verbeterd: We houden van deze feature. Het gezichtsveld is sterk verbeterd, wat betekent dat je de telefoon niet meer zo recht voor je gezicht hoeft te houden als voorheen.

iOS 13 komt niet naar de iPad: Grapje. Soort van. iOS 13 is puur en alleen bedoeld voor de iPhone (en iPod Touch). iPadOS debuteert binnenkort voor de iPad en komt met enkele exclusieve iPad-features die gebruikmaken van het relatief grote scherm. De release staat gepland voor 30 september.

The QuickPath keyboard ziet er gelikt uit. (Image credit: TechRadar)

'Zoek mijn iPhone' en 'Zoek mijn Vrienden' zijn samengesmolten: de twee applicaties zijn nu in een 'Zoek Mijn' applicatie. Apple heeft verder een functie toegevoegd die ervoor zorgt dat je offline iPhones en iPads kunt vinden. Ook fijn: we kregen minder foutmeldingen.

iOS 13 verbeter batterijduur: We bedoelen hiermee de 'levensduur van de batterij' en niet de levensduur op een volle accucyclus. De nieuwste versie van iOS is slimmer wat betreft opladen en zal de stroomtoevoer bijvoorbeeld bij 's nachts opladen sterk minderen. Zo ben je in de ochtend alsnog voorzien van een volledig opgeladen accu, maar door deze nieuwe feature brokkelt de maximale accucapaciteit minder snel af.

Herinneringen krijgt een grote en handige nieuwe lik verf: Een helder nieuw design, dat was nodig bij Herinneringen. Gelukkig is dat met iOS 13 eindelijk voor elkaar. Bijlagen toevoegen is nu mogelijk en de app kan ook beter sorteren. Niet groots of ingrijpend, maar wel een prettige verbetering voor de frequente gebruikers onder ons.

De camera krijgt een grote upgrade: Portretmodus (mits je iPhone dit ondersteunt) biedt vanaf nu meer aanpasbare verlichtingsmogelijkheden. Ook is er een High-Key Mono modus die jouw plaatjes verandert in een Calvin Klein advertentie.

Siri klinkt beter: De slimme assistent is voorzien van een meer verfijnde stem en de zinnen moeten een stuk 'natuurlijker' klinken. Siri is veel leuker om mee te praten door deze aanpassingen.

Nieuwe Memoji: Memoji is uitgebreider dan ooit tevoren met nieuwe make-up, stickers en nog veel meer. Pro tip: stickers werken ook op de iPhone 8 en oudere iPhones, dus een geavanceerde scherptedieptelens is niet nodig.

Zoek naar dit logo om een geheim mailadres te krijgen. (Image credit: TechRadar)

Controleer Wi-Fi en Bluetooth nog makkelijker: We houden hiervan: Druk het scherm lang in (of 3D Touch voor sommige iPhones) en de Wi-Fi / Bluetooth toetsen in het Bedieningspaneel en je hebt toegang tot alle verbindingen op één plek.

Gebruik je PS4 controller op je toestel: Doet precies wat het zegt: je kunt je controller gebruiken voor iOS games op je iPhone. Xbox One controller-ondersteuning is ook onderweg. Ideaal voor Apple Arcade, toch?

Zo, dit is veruit het belangrijkste van iOS 13. Wil je meer weten over de minieme verbeteringen, of duik je gewoon liever iets dieper in de materie? Lees dan verder:

Video: Hoe download je iOS 13 zonder te hoeven wachten

iOS 13 releasedatum en tijd

iOS 13 releasedatum: Hij is al live!

Hij is al live! iPadOS verschijnt later: Maandag 30 september

Je hebt het vast al gemerkt, maar de iOS 13 releasedatum ligt al achter ons. Duik in je instellingenmenu om te zien of er een mogelijkheid is om te upgraden, leg je iPhone in de lader en ga ervoor.

iOS 13 is al iets langer verkrijgbaar als bèta. In juni verscheen de eerste bèta, en deze is gaandeweg steeds verder verfijnd.

1. iOS 13 developer bèta: Deze versie werd gelanceerd op WWDC 2019 en was enkel te gebruiken door betaalde Apple ontwikkelaars en, simpel gezegd, niet bestemd voor de gemiddelde consument.

2. iOS 13 open bèta: Een bèta die op grotere schaal werd uitgerold. Deze verscheen maar liefst in 8 versies.

3. iOS 13 Golden Master: De laatste bètaversie van iOS 13 die als redelijk stabiel bestempeld mag worden. Deze versie verscheen begin september om ontwikkelaars nog wat tijd geven om de puntjes op de i te zetten.

4. iOS 13 voor iedereen: Op donderdag 19 september is de nieuwe software globaal uitgebracht. Heb je nog geen updatemelding gekregen? Geen zorgen: de uitrol komt niet bij elke gebruiker op hetzelfde tijdstip aan.

Video: de beste iOS 13 features tot nu toe

iOS 13 compatibiliteitslijst

iOS 13 draait op iPhone 6S of nieuwer, iPad Air 2 of nieuwer, iPad Mini 4 en iPhone SE

Oudere toestellen als de iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Mini 2 en Mini 3

iOS 13 werpt een nieuw licht op een aantal oude apparaten (Beeld: Apple) (Image credit: TechRadar)

iOS 13 verschijnt helaas niet op de iPhone 6 of ouder. Verder dan iOS 12 ga je met een iPhone ouder dan vier jaar niet komen helaas. Hoewel de iPhone SE de specs heeft van de iPhone 6, blijft deze wel nog ondersteund worden.

iOS 13 Dark Mode

Dark Mode verschijnt (eindelijk) op iOS 13 en iPadOS

We verwelkomden Dark Mode in 2018 op macOS

In het bedieningspaneel vind je een knop om Dark Mode aan/uit te zetten

Dark Mode is volledig uitgerold in iOS 13, wat betekent dat de tinten van fel wit en lichtgrijs binnen een druk op de knop veranderen naar donkergrijs en zwart op ondersteunde applicaties.

Afbeelding 1 van 3

Afbeelding 2 van 3 Afbeelding 3 van 3

Het is een fijne feature wanneer jij vaak in de avonduren actief ben met je iPhone. Ook fijn: de Dark Mode bespaart je waarschijnlijk wat accusap, aangezien de nieuwe iPhones voorzien zijn van een OLED display. Bij OLED schermen zijn zwarte kleuren ook écht zwart, er hoeft geen pixel opgelicht te worden.

Je kunt ervoor kiezen om in het Bedieningspaneel Dark Mode aan en uit te zetten. Je kunt ook een schema instellen dat op vaste tijdstippen Dark Mode activeert en weer uitschakelt. Night Shift, ook wel bekend als nachtmodus, blijft aanwezig en zorgt ervoor dat blauwtinten gefilterd worden.

iOS 13 FaceTime correctie

Dit is een interessante. Er is nu een optie om 'FaceTime Attention Correction' te gebruiken, en dat klinkt net zo gek als dat het in de werkelijkheid is.

Wat het precies doet? Deze 'correctie' plaatst je gezicht zo dat het lijkt alsof je recht in de camera kijkt. Doorgaans hebben we namelijk de behoefte om naar het scherm te turen, waardoor het voor de ander lijkt alsof je wat scheel kijkt.

iOS 13 op iPad is iPadOS, en het is een grote verandering

Enkele van de grootste veranderingen in iOS 13 komen ook naar de iPad, maar dan onder de naam iPadOS. Apple meldt dat de iPad toe is aan een eigen platform.

Dit betekent grote verbeteringen in de iPad workflow, om te beginnen met het vernieuwde design van het thuisscherm. Gepinde Widgets laten jou widgets toevoegen aan het Today View scherm. Vooralsnog is het een exclusieve iPad feature.

Slide Over laat jou meerdere applicaties openen en geeft je de mogelijkheid om door ze te bladeren als een rolodex. Je kunt ze ook allemaal in previewmodus zetten via een veeggebaar, net als het menu met recentelijke apps op andere tablets en telefoons. Multitasken wordt er zo een stuk makkelijker op.

Split View is verbeterd, waardoor je één app op beide kanten van het scherm kunt plaatsen. Ook ben je met iPadOS in staat om een applicatie te koppelen met meer dan één app. Denk bijvoorbeeld aan Safari koppelen met Pagina's op een plek en Safari met mail in een andere.

Met App Expose zie je alle Spaces waarin je een bepaalde applicatie hebt geopend. Tik op het symbool in het Dock om dit te openen. Ook nieuwe knip-, kopieer- en plakfuncties zijn inbegrepen: drie vingers naar beneden kopieert tekst, drie vingers die zich verspreiden plakken tekst en drie vingers die diagonaal over het scherm gaan maken de laatste actie ongedaan.

Het toetsenbord van Apple kan rondzweven in een smallere vorm, en er is een nieuw swipe toetsenbord. Apple noemt het QuickPatch Typing. Er zijn ook meerdere toetsenbordsnelkoppelingen.

Voor alle iPadOS features raden we je aan om een kijkje te nemen op de aparte tab van de iPadOS releasedatum, nieuws en features overzichtspagina.

iOS 13 heeft een QuickType toetsenbord

Met iOS 13 is het standaard QuickType-toetsenbord van Apple voorzien van swipe-to-type, een populaire manier om over het toetsenbord te schuiven om woorden te vormen. We hebben dit eerder gebruikt in andere iOS-toetsenborden, zoals die van Gboard en SwiftKey.

QuickPath toetsenbord in actie (Beeld: Apple)

Je kunt de QuickType- en QuickPath-typemethoden door elkaar gebruiken, en tot nu toe worden onder andere de volgende talen ondersteund: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Duits, Frans, Italiaans en Portugees.

Nieuwe 'Zoek Mijn' app debuteert in iOS 13

Apple heeft 'Zoek mijn Vrienden' en 'Zoek mijn iPhone' in iOS 13 samengevoegd tot een app genaamd 'Zoek Mijn'. De functie van de app blijft hetzelfde als waar de twee oude apps voor bedoeld waren.

Zoek mijn iPhone en Zoek mijn Vrienden zijn samengebracht in één applicatie (Beeld: Apple)

Wat echt leuk is, is dat het gebruik maakt van een versleuteld bluetoothsignaal van een menigte om jou te helpen apparaten op te sporen die niet verbonden zijn met Wi-Fi of een mobiel netwerk. Dat is vooral handig voor het vinden van Macs, maar het kan ook in zeldzame gevallen helpen met een iPhone vinden.

Het beste van alles is dat 'Zoek mijn Vrienden' niet altijd voor ons werkte, maar dat Apple in iOS 13 het voor elkaar lijkt te hebben gekregen om een hogere kans op succes te hebben met het gebruik van deze feature.

iOS 13 is een verademing voor je oude iPhone

Meer mensen houden langer vast aan hun iPhone, en Apple lijkt die mensen tegemoet te komen - met iOS 13 worden oudere toestellen er merkbaar sneller op.

De belangrijkste iOS 13-statistieken: de lanceringssnelheid van de app is volgens Apple tot twee keer zo snel, en de ontgrendeling van Face ID is maximaal 30% sneller dan voorheen. Apple heeft ook een manier gevonden om gedownloade applicaties kleiner te maken met gemiddeld 60%.

De levensduur van de batterij is ook iets wat Apple dit jaar aanpakt. Het doel is om de veroudering van de batterij te vertragen door de tijd dat je iPhone volledig opgeladen is, te verkorten. iOS 13 probeert jouw dagelijkse oplaadroutine te leren, zodat het pas de laatste 20 procent oplaadt net voordat de iPhone denkt dat jij het nodig hebt.

Herinneringen vernieuwd

Van alle ingebouwde applicaties heeft Herinneringen de grootste vernieuwing gekregen. De app is beter georganiseerd, komt met nuttige snelkoppelingen en maakt het makkelijker om reminders toe te voegen.

Het nieuwe Herinneringen (Beeld: Apple)

Grote, kleurgecodeerde toetsen worden gebruikt voor Vandaag, Gepland, Alles en Gemakeerd categorieën bieden je een beter overzicht van je taken, terwijl het toetsenbord in de app ook een interessante Quick Toolbar toont die fungeert als snelkoppeling om makkelijk tijden, data, locaties, vlaggen, foto's en gescande documenten toe te voegen.

Maak je plannen in Berichten? Siri zal aan je voorstellen om reminders aan te maken. Handig, net als een echte persoonlijke assistent.

Camera en portretmodus aanpassingen

iOS 13 biedt belangrijke veranderingen in het aanbod van camerafuncties, te beginnen met het aanpasbaar maken van de lichtintensiteit in portretmodus. Portretmodus zelf krijgt ook een nieuw effect toegewezen, namelijk High-Key Mono, waardoor jouw portretfoto spontaan verandert in een Calvin Klein advertentie.

De nieuwe Foto tab in de iOS 13 Foto's app - Apple ziet het als je eigen fotoalbum (Beeld: Apple)

De app Foto's begint eindelijk te lijken op iets wat Apple een 'dagboek van je leven' noemt met een nieuwe tab, gemaakt om je beste foto's te rangschikken op dag, maand en jaar.

Je kunt nu ook de beeldverhouding van de foto's die je schiet in de camera-app aanpassen. Wanneer je echter een foto exporteert, zal je zien dat de kiekjes altijd vasthouden aan de standaard 4:3 verhouding.

Fotobewerking is verfijnd in iOS 13, inclusief extra filters en aanpassingsregelaars om nog meer controle te krijgen over het eindresultaat. Ook het videobewerkingsgedeelte is van een upgrade voorzien: filters, roteren, bijsnijden; het is allemaal mogelijk. De 'Auto' knop is extra handig als je zelf geen held bent in bewerken, maar wel een mooier resultaat ambieert.

Siri klinkt natuurlijker dan ooit

In iOS 13 is Siri scherper en natuurlijker klinkend dan ooit tevoren. De toon is min of meer hetzelfde, maar in het geheel klinkt de spraakassistent een stuk minder robotachtig.

De assistent gebruik geavanceerde neurale tekst-naar-spraak technologie volgens Apple, en je merkt dit specifiek wanneer Siri langere zinnen gebruikt, zoals het lezen van Apple Nieuws of het beantwoorden van kennisvragen. Tevens kan Siri binnenkomende berichten voorlezen als je AirPods in hebt.

Een ander nieuwtje: de slimme assistent op de HomePod kan stemmen van verschillende familieleden in je huis onderscheiden. Zo krijg je bijvoorbeeld jouw persoonlijke kalender te zien in plaats van alle afspraken van heel de familie.

Memoji make-up, slimmere Berichten app

Apple Memoji kun je nu aankleden met: nieuwe haarstijlen, hoofddeksels, make-up, piercings en tal van andere toeters en bellen. Leuk wanneer je actief bezig bent met Memoji, maar het echte nieuwigheidje zit 'm ergens anders in.

Memoji wordt beter in jaar twee (Beeld: Apple)

Memoji Stickers zijn volledig nieuw - iOS 13 trekt meer iPhones en iPad gebruikers naar de Memoji kliek, of je nu TrueDepth cameratechnologie aan boord hebt of niet. Je kunt een Memoji aanpassen en iOS 13 zal hier automatisch een stickerpakket van maken dat je vindt in een submenu op het toetsenbord. Dit is te gebruiken in Berichten, Mail en andere apps van derden.

Je kunt je gepersonaliseerde Memoji delen met contacten via iMessages, maar alleen als je hen hier toegang tot geeft. Hetzelfde geldt voor het delen van je naam en foto met je contacten. Jij bepaalt dus hoe mensen jouw naam zien.

Nieuwe HomePod features

De HomePod behoort net als de iPhones en iPods ook tot de iOS familie. Met iOS 13 wordt ook dit apparaat er een stuk slimmer op. Zo is het mogelijk om liedjes van je iPhone te transfereren door simpelweg de telefoon dichter bij de HomePod te houden. Voor iOS 13 moest je Siri aansturen om een actie uit te voeren.

Een andere nieuwe functie is Live Radio. Siri is in staat om 100.000 stations wereldwijd te vinden. HomePod stelt je in staat om zoekopdrachten te personaliseren op basis van spraakherkenning. Handig wanneer jouw muzieksmaak compleet anders is dan die van je familiegenoten. Het wordt onder andere toegepast op Apple Music, Berichten, Notities en Herinneringen.

Inloggen met Apple

De nieuwe inlogmethode van Apple zorgt voor extra privacy. (Beeld: Apple)

Apple gaat de concurrentie aan met Facebook Connect, Google en andere platformen die jou toestaan om makkelijk in te loggen bij accounts van derde partijen. Inloggen met Apple is ervoor gemaakt om je privacy beter te waarborgen dan de concurrentie.

Wil je bijvoorbeeld niet je mail geven aan een app-ontwikkelaar of website, dan creëert Apple een uniek willekeurig mailadres voor jou, en de mail blijft uniek voor de site of app. Eventuele berichten van de betreffende site of applicatie komen ook via dit kanaal binnen, en komen via Apple weer bij jou terecht, mocht je dit willen.

Maps vernieuwd

iOS 13 Maps ziet er een stuk beter uit dan voorheen. Zal het ooit beter worden dan Google Maps? Waarschijnlijk niet. Voor iedereen die echter de vooraf geladen mapfunctie wil gebruiken, kun je het beste terecht bij iOS 13.

360-graden city tours komen naar Apple Maps (Beeld: Apple)

Er is veel meer detail te vinden in de vernieuwde maps van Apple. Ook komt er iets nieuws aan: 3D 360 graden stadstours. 'Favorieten' zie je in iOS 13 met één tik op de telefoon - ze verschijnen aan de bovenzijde van het zoekmenu.

Tekstopmaak in Mail

De Mail applicatie krijgt enkele vernieuwingen, handig wanneer je jouw mails wil opmaken. Je krijgt meer controle over het lettertype, de grootte, kleur, lijstjes en nog veel meer kleine dingetjes.

Hopelijk maakt Apple het in iOS 13.1 of iOS 14 mogelijk om een hyperlink te plaatsen in een geschreven mail. In de standaard mail-apps van zowel Apple als Android is dat (voor zover wij weten) niet mogelijk. Frustrerend.

Verbinden met Wi-Fi en Bluetooth vanuit Bedieningspaneel

Dit is écht een grote, welkome verandering waar we al jaren op hebben gewacht. Je kunt nu Wi-Fi netwerken én Bluetooth accessoires in het Bedieningspaneel selecteren.

Bij Android is dit al jaren mogelijk, en dit maakte het voor veel gebruikers van Bluetooth apparaten een stuk prettiger om Androids te gebruiken dan iPhones. In iOS 13 komt Apple haar gebruikers (eindelijk) tegemoet.

Xbox One en PS4 controller ondersteuning

Ga je games spelen op je smartphone? Dan zal je stukken beter presteren als je een controller gebruikt. Om specifiek te zijn: controllers van wereldberoemde consoles.

Met iOS 13 voegt Apple eindelijk controller ondersteuning toe voor de PS4 én Xbox One controllers. Apple heeft op dit moment nog niet bekendgemaakt of het enkel beschikbaar gemaakt is voor Apple Arcade spellen, maar hoe dan ook zijn we blij met deze stap.

Zet onbekende oproepen op stil

Overlast van spam? Bijzonder irritant. Met behulp van Siri scant de software van iOS 13 jouw contacten, Mail en Berichten om te zien of je eerder contact hebt opgenomen met de betreffende beller.

Het dempen van onbekende bellers klinkt vrij slim, zeker als je niet zit te wachten op onbekenden. Degenen die jou bellen en volgens iOS 13 niet 'bekend' zijn, worden meteen doorverwezen naar de voicemail.

iOS 13 features exclusief voor iPhone 11 telefoons

Camera interface toetsen / wissel snel tussen groothoek- en telelens

De cameraknop ingedrukt houden activeert nu een video (geen fotoburst meer)

Frontcamera schiet groothoekselfies in landschapsmodus, 4K60fps en 'Slofies'

We dachten dat we alles al wisten over iOS 13 in juni, maar nu blijkt dat enkele nieuwe features exclusief zijn voor de gloednieuwe iPhone 11 serie, en die zagen we nog niet eerder in bètaversies terug.

(Image credit: TechRadar)

Aangezien de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max vrijwel exclusief gefocust zijn op de nieuwe camera's, wordt er met iOS 13 ook interessante software meegeleverd die de groothoeklens en een speciale nachtmodus ondersteunt.

Het wisselen tussen diverse lenzen moet soepel verlopen, met snelle tikkjes op het wiel waardoor je ook direct van perspectief moet wisselen.

Druk je de sluiterknop (maak een foto-knop) in, dan starten de nieuwe iPhones met het opnemen van video. De nieuwe iPhones moeten fantastische video's schieten, vandaar dat Apple veel nadruk legt op hoe makkelijk het is om mooi filmpjes te schieten.

Ook wil Apple het woord 'Slofies' door onze strot duwen. Deze feature maakt slowmotionvideo's met de frontcamera. Klinkt als een leuke feature. Was de naam maar net zo leuk.