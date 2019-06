iOS 13: julkaisupäivä, beta ja ominaisuudet

Uudet iOS 13 -ominaisuudet tulevat muuttamaan käyttöjärjestelmää merkittävämmin kuin vuosi sitten julkaistu iOS 12. Apple julkaisi uuden käyttöjärjestelmänsä WWDC 2019 -julkistustilaisuudessa, ja iOS 13 on asennettavissa välittömästi.

Käyttöjärjestelmä on kokenut tänä vuonna poikkeuksellisen suuren muutoksen, sillä iPad ei saa enää iOS 13:a, vaan oman iPadOS-käyttöjärjestelmänsä. iPadien käyttöjärjestelmä saa joitain täysin omia ominaisuuksia, mutta käytännössä kaikki iOS 13:n toiminnot saapuvat myös iPadOS:ään.

iOS 13:n puhutuin uudistus liittyy sen ulkonäköön. Käyttöliittymä saa nimittäin kauan odotetun koko käyttöjärjestelmän laajuisen tumman teeman. Omaisuuden ansiosta puhelimen näyttö ei enää sokaise sinua, kun selaat sängyssäsi reddittiä yömyöhään. Puhelimen täysi tummentaminen vaatii kuitenkin myös yksittäisten sovellusten tummentamisen niiden omista asetuksista.

iOS 13: julkaisupäivä

Kesäkuun 3. päivä: iOS 13 beta 1 ja ensikatsaus WWDC 2019:ssä

Heinäkuu: iOS 13:n julkinen beta julkaistaan rohkeimmille käyttäjille

Syyskuun alku 2019: iOS 13 Golden Master (vimeinen beta)

Syyskuun puoliväli 2019: iOS 13 julkaistaan todennäköisesti uusien iPhonejen rinnalla

Listasimme alle iOS 13:n julkaisuaikataulun ensimmäisestä betaversiosta lopulliseen käyttöjärjestelmään:

1. iOS 13:n kehittäjä-beta: iOS 13:n ensimmäinen betaversio tuli saataville julkistustilaisuuden yhteydessä 3.6. Siihen pääsevät käsiksi ainoastaan vuosimaksua maksavat Apple-kehittäjät, joten kovimpienkin tekniikkaintoilijoiden kannattaa odottaa suosiolla ensimmäistä julkista betaversiota, joka on jo huomattavasti vakaampi ja saatavilla ilmaiseksi. Kaiken lisäksi sovelluskehittäjät ovat huomanneet, että iOS 13:n kehittäjä-betan asentaminen vaatii Xcoden tai macOS 10.15:n asennusta varten. Koko prosessi menee toisin sanoen turhan monimutkaiseksi tavallisen käyttäjän kannalta.

2. iOS 13:n julkinen beta: Käyttöjärjestelmä pääsee kunnolliseen testiin vasta julkisen betan myötä. Apple laski julkisen betan levitykseen 25. päivä kesäkuuta, mutta tänä vuonna se saapuu vasta heinäkuussa. Odotus kuitenkin palkitaan, sillä versio on aina huomattavasti kehittyneempi kuin kehittäjä-beta. Julkinen betakaan ei kuitenkaan ole vielä lopullinen versio, vaan Apple lisää käyttöjärjestelmään aina uusia ominaisuuksia vielä julkaisua varten.

3. iOS 13 Golden Master: Tämä on iOS 13:n viimeinen versio, joka julkaistaan viikkoa ennen suuren mittakaavan jakelua. Golden Master -version ideana on antaa sovelluskehittäjille vielä viikko aikaa hioa sovelluksensa valmiiksi varsinaista julkaisua varten. Käyttöjärjestelmä on tässä vaiheessa jo hyvin vakaa ja käytännössä valmis.

4. iOS 13:n julkaisupäivä: iOS 13:n lopullinen versio julkaistaan yleensä viikon päästä uusien iPhonejen julkaisusta. Nykytietojen valossa odotamme Applen julkaisevan kolme puhelinmallia, joista tulee seuraajia nykyiselle iPhone XS:lle, iPhone XS Maxille ja iPhone XR:lle. Uudet iPhone-mallit julkaistaan todennäköisesti syyskuun puolessa välissä.

iOS 13: yhteensopivat laitteet

iOS 13 toimii iPhone 6S:llä ja kaikilla sitä uudemmilla malleilla

iPhone 5S, iPhone 6 ja iPhone 6 Plus eivät saa enää uusinta päivitystä

iOS 13 vaatii viimeisen neljän vuoden aikana ostetun iPhonen. Toisin sanoen kaikki iPhonet iPhone 6S:stä alkaen saavat iOS 13 -päivityksen. Näet alta vielä täyden listan kaikista päivityksen saavista iPhoneista:

iOS 13 sanoo hyvästit iPhone 6:lle, 6 Plussalle ja iPhone 5S:lle (Kuva: Apple)

iOS 13:n tumma teema

Kauan odotettu tumma teema saapuu vihdoin iOS 13:een ja iPadOS:ään

macOS sai oman tumman teemansa jo vuonna 2018

Toiminnon saa kytkettyä päälle Ohjauskeskuksesta

iOS 13:n tumma teema tulee olemaan koko käyttöjärjestelmän laajuinen, joten kaikki tuetut sovellukset vaihtavat värinsä kirkkaan valkoisista ja vaaleanharmaista mustaan ja tummanharmaaseen.

Kuva 1/3 iOS 13:n tumma teema (Kuva: TechRadar) Kuva 2/3 iOS 13:n tumma teema (Kuva: TechRadar) Kuva 3/3 iOS 13:n tumma teema (Kuva: TechRadar)

Ominaisuus tulee olemaan hyödyllinen, kun käytät iPhonea yöllä, etkä halua sokaistua kirkkaasta valosta. Se saattaa myös säästää laitteesi akkua OLED-näyttöisillä iPhoneilla (iPhone X, iPhone XS ja iPhone XS Max), sillä näyttötekniikka käytännössä sammuttaa pikseleitä näyttäessään mustaa väriä. Apple ei tosin itse maininnut tästä mitään julkaisutilanteessa.

iOS 13:n tumman teeman saa otettua käyttöön nopeiten puhelimen Ohjauskeskuksesta, mutta sen voi halutessaan myös ajastaa päälle tiettyjen kellonaikojen välissä.

iPadit eivät saa enää iOS 13:a vaan iPadOS:n – ja se on suuri muutos

iPadin saavat suuret käyttöjärjestelmäpäivitykset eivät saavukaan iOS 13:een vaan varta vasten Applen tabletteja varten kehitettyyn täysin uuteen iPadOS:ään. Apple on onneksemme tehnyt toivotun ratkaisun optimoida käyttöjärjestelmänsä erityisesti iPadille.

Päätös parantaa merkittävästi iPadien käytettävyyttä heti tabletin kotinäytöltä alkaen. Näyttö ei nimittäin täyty enää pelkistä valtavista sovellusikoneista, vaan siihen saa lisättyä myös tarpeellisia widgettejä. Ne ovat käytännössä samoja kuin tähän saakka iPhonen ja iPadin kotinäytön vasemmalta puolelta pyyhkäistyt widgetit. Ominaisuus saapuu ainakin toistaiseksi vain iPadeille, joten iPhone-käyttäjät saavat tyytyä vieläkin perinteiseen kotinäkymään.

iPadOS:ssä on myös uusi Slide Over -toiminto, joka mahdollistaa eri sovellusten välillä pläräämisen samaan tapaan kuin korttipinossa. Käyttäjä saa halutessaan myös kaikki ikkunat auki kerralla, jotta joukosta on helppo löytää etsimänsä.

iPadOS ja iOS 13 esitettynä vierekkäin.

Käyttöjärjestelmään tuotiin myös uusi Split View -toiminto, joka mahdollistaa näytön jakamisen kahteen itsenäiseen alueeseen. Apple esitteli ominaisuutta näyttämällä kaksi vierekkäistä Muistiinpanot-sovellusta, mutta voit avata näytölle enemmänkin kuin vain kaksi sovellusta. Toisella puolella voi olla esimerkiksi Safari ja Pages ja toisella Safari ja Mail.

iPadiin on lainattu lisäksi Maceista tuttu Expose-toiminto, joka näyttää kaikki avoinna olevat sovellusikkunat. Toiminnolla on oma ikoni dockissa, joten sen saa avattua kätevästi yhdellä painalluksella.

iPadOS sai uudet eleet kopioinnille, liittämiselle ja edellisen komennon perumiselle. Tekstiä saa kopioita nipistämällä näyttöä kolmella sormella ja liitettyä laajentamalla nipistetyt sormet erilleen. Edellinen toiminto perutaan pyhhkäisemällä kolmella sormella näytön reunalta toiselle.

Käyttöjärjestelmässä on uusi mininäppäimistö, jota saa liikutettua pitkin näyttöä haluamaansa kohtaan. Itse näppäimistö sai myös Androidista tutun "liukunäppäimistön". Sanoja pystyy siis kirjoittamaan liu'uttamalla sormea kaikkien sanasta löytyvien kirjainten kohdalta, jolloin keinoäly osaa arvata, mitä sanaa tarkoitat. Apple kutsuu ominaisuutta nimellä QuickPath Typing. Lisäksi Apple on lisännyt uusia pikakomentoja näppäimistöön.

Voit lukea iPadOS:n uutuusominaisuuksista tarkemmin erillisestä artikkelistamme.

iOS 13 saa QuickPath-näppäimistön

iOS 13 saa Androidista tutun liukunäppäimistön, joka mahdollistaa sanojen kirjoittamisen liu'uttamalla sormea kaikkien tarvittavien kirjainten päällä. Kaikki Android-käyttäjät tuntevat ominaisuuden Googlen Gboardista tai SwiftKeystä, mutta se on tervetullut uudistus myös Applen laitteisiin.

QuickPath on kaivattu ominaisuus iOS:ään. (Kuva: Apple)

Voit käyttää QuickTypea samanaikaisesti myös ennustavan QuickType-näppäimistön kanssa. Toistaiseksi tuettuja kieliä ovat englanti, kiina, espanja, saksa, ranska, italia ja portugali, mutta Apple lisännee myöhemmin myös suomen.

Uusi Find My -sovellus

Apple yhdistää iOS 13:ssa aiemmat Find My Friends- ja Find My iPhone -sovellukset yhdeksi sovellukseksi. Puhelimesi tai ystäviesi löytäminen on nyt vieläkin helpompaa kuin aikaisemmin.

Find My iPhone ja Find My Friends yhdistyvät yhdeksi sovellukseksi (Kuva: Apple)

Sovellus osaa hyödyntää nyt myös joukkoistettua salattua Bluetooth-yhteyttä auttaakseen löytämään laitteet, joita ei olla yhdistetty Wi-Fi- tai mobiiliverkkoon. Se auttaa etenkin Macien löytämistä, mutta voi ratkaista myös joitakin kadonneiden iPhonejen tapauksia.

iOS 13 tekee vanhemmasta iPhonestasi nopeamman ja parantaa sen akunkestoa

Yhä useampi käyttäjä pitää iPhonea käytössä vielä pitkään ostamisen jälkeen ja Apple vaikuttaa panneen tämän merkille. Uusi iOS 13 nopeuttaakin merkittävästi myös vanhoja laitteita.

Tärkeimmät päivitykset ovat 30 % nopeampi Face ID ja keskimäärin 60 % pienemmät sovellukset. Jo pelkästään kumpikin näistä nopeuttaa merkittävästi puhelimen käyttöä.

Yhtiö ei kuitenkaan panosta ainoastaan parempaan suorituskykyyn vaan myös pidempään akunkestoon. Se aikoo vähintää aikaa, jolloin iPhoneesi on ladattuna täyteen. iOS 13:n on tarkoitus oppia päivittäinen latausrutiinisi, jotta se voi ladata puhelimen loppuun vasta lähempänä aamua ja pitää sen muuten 80 prosentissa.

Muistutukset saavat suuren päivityksen

Muistutukset-sovellus saa ehkäpä suurimman päivityksen kaikista iOS 13:n sovelluksista. Se näyttäisi olevan entistä organisoidumpi, ja käyttöliittymään on lisätty pikavalintoja, jotka helpottavat muistutusten luomista.

Muistutukset-sovellus näyttää saaneen suurimman uudistuksen kaikista iOS 13:n sovelluksista. (Kuva: Apple)

Muistutukset on nyt jaettu kategorioihin suurten värikoodattujen painikkeiden taakse, jotka ovat tänään (today), ajastetut (scheduled), kaikki (all) ja merkatut (flagged). Ajatuksena on selkiyttää muistutuksia niiden ajankohdan ja kiireellisyyden perusteella. Muistutukset-sovellusta käytettäessä puhelimen näppäimistön yläosan pikavalintoihin ilmestyy työkalupalkki, josta saa lisättyä nopeasti kellonaikoja, päivämääriä, sijainteja, merkkejä, kuvia ja skannattuja dokumenttejä.

Siri osaa myös automaattisesti löytää muistutusta vaativia asioita viesteistäsi ja ehdottaa niille omia muistutuksia. Oletamme tosin, että tämä ominaisuus toimii ainakin aluksi vain englanniksi.

Muutokset kameraan ja muotokuviin

iOS 13 tekee tärkeitä muutoksia kameran ominaisuuksiin. Muun muassa muotokuvien boke-efektin sumennuksen voimakkutta pystyy jatkossa säätämään. Muotokuvat saavat myös uuden mustavalkoisen efektin nimeltä High-Key Mono.

Uusi valokuvasovellus iOS 13:ssa. Applen toteutustapa tuo mieleen valokuvista kootun päiväkirjan. (Kuva: Apple)

Apple kutsuu uutta valokusovellustaan "elämäsi päiväkirjaksi". Sovellus on saanut uuden välilehden, joka näyttää jokaisen päivän, kuukauden ja vuoden parhaat kuvat. Saat käyttöösi myös uusia eleitä, jotka mahdollistavat kuvagalleriassa liikkumisen zoomaamalla ja loitontamalla.

iOS 13 parantaa myös valokuvien editointia lisäämällä uusia muokkausasetuksia ja filttereitä. Erityistä iloa aiheuttaa kuitenkin se, että lähes kaikki valokuvien muokkaamiseen tarkoitetut työkalut toimivat myös videoiden kohdalla. Videoihin pystyy lisäämään filttereitä, niiden suuntaa voi muuttaa esimerkiksi pystystä vaakatasoon ja videon saa rajattua helposti haluamaansa kuvasuhteeseen. Jos et kuitenkaan ole erityisen lahjakas kuvien ja videoiden muokkaamisessa, voit parantaa otoksiasi pikaisesti valitsemalla automaattisen muokkauksen.

Sirin ääni kuulostaa aiempaa luonnollisemmalta

Siri saa uuden ja entistä luonnollisemman äänen iOS 13:n myötä. Kuulemamme näytteen perusteella puhuja kuulostaa samalta, mutta ääni on vähemmän robottimainen kuin ennen.

Se käyttää kehittynyttä lukemistekniikkaa, ja eron aiempaan huomaa erityisesti Sirin lukiessa pitkiä lauseita. Uudistus koskee kuitenkin toistaiseksi vasta englanninkielistä ääntä. Meillä ei ole tietoa, milloin suomenkielinen ääni saa päivityksen.

Siri pystyy jatkossa puhumaan sinulle entistä enemmän, jos pidät korvissasi AirPodeja. Se osaa esimerkiksi lukea saapuneet viestisi suoraan korvanappeihisi.

Ääniassistentti osaa jatkossa myös erottaa eri perheenjäsenten äänet, jotka käyttävät HomePod-älykaiutinta. Jos siltä siis kysyy esimerkiksi päivän menoista, se osaa automaattisesti avata oikean henkilön kalenterin. Kyseinen kaiutin on tosin käytössä tällä hetkellä vain englanniksi.

Memojit muuttuvat entistä persoonallisemmiksi

Apple tekee memojeista entistäkin persoonallisempia mahdollistamalla jopa biljoonan eri hahmoyhdistelmän luomisen. Memojit saavat päivityksen myötä esimerkiksi uusia hiustyylejä, päähineitä, meikkejä ja lävistyksiä. WWDC:n lavalla näytetyn esimerkin perusteella memojeihin saa niinkin tarkkoja yksityiskohtia kuin silmäluomen varjoja, hammasrautoja tai vaikkapa AirPodit.

Memojeista tulee entistä yksityiskohtaisempia (Kuva: Apple)

iOS 13 tuo saataville myös uuden Memoji Stickers -ominaisuuden, joka mahdollistaa memojin käyttämisen myös niillä laitteilla, joissa ei ole TrueDepth-kameraa. Siinä tapauksessa käyttäjä saa kustomoida oman memojinsa bitmojin tapaan, ja iOS 13 luo automaattisesti hauskan tarrakokoelman näppäimistöön. Memojeja voi käyttää viesteissä, sähköposteissa ja toimintoa tukevissa kolmansien osapuolten sovelluksissa.

Sign-in with Apple -painike

Applen kehittämä kirjautumisvaihtoehto parantaa käyttäjän yksityisyyttä Facebookiin ja Googleen verrattuna. (Kuva: Apple)

Apple loi iOS 13:n myötä kilpailijan Facebookin ja Googlen kirjautumispainikkeille, joiden avulla pystyy kirjautumaan ulkoisille sivuille luomatta erillistä käyttäjätunnusta. Sign-in with Apple pitäisi kuitenkin olla yksityisempi kuin Facebookin ja Googlen vaihtoehdot.

Yksi toiminnon parhaista puolista on se, ettei käyttäjän tarvitse luovuttaa sähköpostiosoitettaan sovelluskehittäjälle tai nettisivulle. Apple luo nimittäin automaattisesti satunnaisen sähköpostiosoitteen, jota käytetään sivulle kirjautumiseen. Kyseisiä sähköpostiosoitteita on mahdotonta yksilöidä, joten ulkopuoliset tahot eivät pysty päättelemään siitä esimerkiksi käyttäjän nimeä.

Kartat saavat päivityksen

Apple on kehittänyt karttojaan huomattavasti aiemmasta. Ne ovat tarkempia ja esimerkiksi tiet, rannat, puistot ja rakennukset näyttävät entistä aidommilta. Karttasovellus saa myös uuden Google Mapsin Street View:ta muistuttavan Look Around -toiminnon, joka saapuu Yhdysvaltoihin vuonna 2019 ja muihin maihin vuonna 2020.

Karttasovellus hyödyntää aiempaa paremmin myös suosikkeja. iOS 13:n myötä sovellukseen saa tallennettua helposti omat suosikkikohteensa, joihin pystyy navigoimaan nopeasti yhdellä painalluksella. Google Maps on kuitenkin edelleenkin paras vaihtoehto ensisijaiseksi karttasovellukseksesi.

360-degree city tours are coming to Apple Maps (Image credit: Apple)

Sähköpostin tekstiformaatit

Sähköpostisovellus saa päivityksiä, jotka helpottavat kirjoittamaan sähköpostin juuri halutun näköiseksi. Käyttäjät pystyvät säätämään tarkemmin niin fontteja, kirjainten kokoa, väriä, kohdistusta, marginaaleja sekä luetteloita.

Toivomme itse, että iOS 13:n sähköpostissa pystyisi luomaan hyperlinkkejä, sillä kyseinen toiminto ei toimi minkään iOS- tai Android-laitteen oletussähköpostissa. Sähköpostin tekstiin lisättävä hyperlinkki on ominaisuus, josta olisi hyötyä monen käyttäjän arjessa, sillä pitkien linkkien lisääminen sähköposteihin näyttää epäammattimaiselta.

Mahdollisuus yhdistää Wi-Fi ja Bluetooth suoraan Ohjauskeskuksesta

Tämä on ominaisuus, jota olemme toivoneet jo vuosien ajan: iOS 13 mahdollistaa Wi-Fi-verkkoihin ja Bluetooth-laitteisiin yhdistämisen suoraan puhelimen Ohjauskeskuksesta.

Yhdistäminen on ollut mahdollista Android-laitteissa jo vuosien ajan ja se on ollut huomattavasti nopeampi tapa kuin iOS:llä, jolla käyttäjä on joutunut tekemään saman asian puhelimen asetusten alavalikon kautta. Onneksi muutos on vihdoin tulossa.

Tuki Xbox Onen ja PS4:n ohjaimille

Jos aiot pelata puhelimellasi tosissasi, voit nyt hyödyntää siihen myös kahta markkinoiden parasta peliohjainta (jotka sinulta saattaa löytyä kotoa jo entuudestaan).

iOS 13 saa nimittäin tuen PS4:n ja Xbox Onen peliohjaimille. Apple ei täsmentänyt erikseen, toimivatko peliohjaimet vain Apple Arcadessa vai kaikissa iOS-peleissä, mutta olemme joka tapauksessa erittäin iloisia uutisesta.

Hiljennä tuntemattomat puhelut

Kukaan meistä haluaa tuskin joutua keskeytetyksi puhelinmyyjän soiton vuoksi, mutta onneksi iOS korjaa asian Sirin avulla. Ääniassistentti osaa skannata automaattisesti kontaktisi, sähköpostisi ja viestisi tunnistaakseen, onko kyseinen soittaja ollut aiemmin yhteydessä sinuun. Jos assistentti ei löydä yhteyttä, se ohjaa numeron automaattisesti suoraan vastaajaan.

Toiminto kuulostaa kätevältä lisältä helpottamaan arkea, mutta sen käytössä kannattaa olla tarkkana varsinkin, jos odottaa esimerkiksi työpuhelua.

Odotamme vielä lisää päivityksiä

Odotamme iOS 13:n heinäkuussa julkaistavaa julkista, jotta pääsemme testaamaan käyttöjärjestelmää omin käsin. Päivitämme artikkelia sitä mukaa, kun meille paljastuu uusia ominaisuuksia käyttöjärjestelmästä. Vaikka Apple lanseerasikin erillisen iPadOS:n, iOS 13 on edelleenkin yhtiön tärkein käyttöjärjestelmä.