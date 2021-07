Näin katsot James Bond -elokuvat järjestyksessä

"Bond. James Bond."

On uskomatonta kuvitella, että elokuvahistoriaan painautuneen esittäytymisen kuulemisesta on vierähtänyt pian jo 60 vuotta. Dr. No -elokuvan repliikki on sittemmin kuultu monesti uudelleen, sillä James Bond on esiintynyt 24 virallisessa osassa. Kuusi Bond-näyttelijää ja vierineet vuosikymmenet eivät ole karistaneet 007:n viehätysvoimaa laisinkaan.

Elokuvien määrä tekee kuitenkin katselusta haasteellista, sillä leffoja ei ole nimetty järjestysnumeroin. Sama pätee eri aikakausiin. Osalle Sean Conneryn karski 007 on se ainoa oikea, joillekin Roger Mooren kepeämpi tunnelma sopii paremmin ja onpa Daniel Craig noussut uudelle sukupolvelle parhaaksi Bondiksi. Lisäksi vuosikymmenten varrelle mahtuu muutamia melkoisen heikkoja osia – lähinnä Kuoleman katse ja Kuolema saa odottaa – ohitettavaksikin.

26. virallinen Bond-elokuva on No Time To Die. Craigin 007-joutsenlaulu saapuu elokuviin loppuvuodesta 2021, sillä koronapandemia on aiheuttanut useita lykkäyksiä. Jotta uutta elokuvaa pääsee katsomaan hyvin valmistautuneena, on aiemmat osat syytä katsoa pohjille. Katsotpa rainat suoratoistopalvelusta, fyysiseltä kokoelmapaketilta tai perinteikkään tv-maratonin yhteydessä, on järjestyksellä väliä.

Käymme tässä artikkelissa läpi kaikki 007-elokuvat. Halusitpa katsoa seikkailut näyttelijöittäin, julkaisuvuosittain tai paremmuusjärjestyksessä, listamme kertoo oikean järjestyksen.

Siirrytäänpä siis pidemmittä puheitta itse asiaan.

James Bond -elokuvat julkaisujärjestyksessä

Salainen agentti 007 ja Tohtori No (1962)

Salainen agentti 007 Istanbulissa (1963)

007 ja kultasormi (1964)

Pallosalama (1965)

Casino Royale (1967) (epävirallinen osa)

Elät vain kahdesti (1967)

Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa (1969)

Timantit ovat ikuisia (1971)

Elä ja anna toisten kuolla (1973)

007 ja kultainen ase (1974)

007 rakastettuni (1977)

Kuuraketti (1979)

Erittäin salainen (1981)

Octopussy – mustekala (1983)

Älä kieltäydy kahdesti (1983) (epävirallinen osa)

007 ja kuoleman katse (1985)

007 vaaran vyöhykkeellä (1987)

007 ja lupa tappaa (1989)

007 ja kultainen silmä (1995)

Huominen ei koskaan kuole (1997)

Kun maailma ei riitä (1999)

Kuolema saa odottaa (2002)

Casino Royale (2006)

007 Quantum of Solace (2008)

007 Skyfall (2012)

007 Spectre (2015)

007 No Time to Die (2021)

007 on vuosikymmenten kestollaan elokuvamaailman poikkeustapaus. Loppuvuodesta 2021 julkaistava No Time To Die on jo 25. virallinen James Bond -elokuva, minkä lisäksi vuosien varrelle mahtuvat hämmentävä Casino Royale (1967) sekä Sean Conneryn paluu Älä kieltäydy kahdesti (1983). Koska elokuvaoikeudet ovat mystinen asia, jälkimmäinen elokuva on käytännössä Pallosalaman uusioversio.

James Bond -elokuvat paremmuusjärjestyksessä

Kun huomioi 007-elokuvien pitkän taipaleen, on matkalle osunut yllättävän vähän täydellisiä epäonnistumisia. Kun katsotaan IMDb-arvosteluita, ykköspaikalle on kiilannut Daniel Craigin loistava debyytti Casino Royale (2006). Hyvänä kakkosena on ehta klassikko Kultasormi, joka määritti koko 007-elokuvatyylin erilaisilla lisälaitteillaan sekä ylilyövillä konnillaan.

Listan parempaa puoliskoa dominoi Sean Connery, jonka viisi ensimmäistä esiintymistä on vakiinnuttanut paikkansa kärkikymmenikköön. Roger Mooren suoritukset hallitsevat listan puoliväliä, kun taas Pierce Brosnanin neljästä rainasta peräti kolme on aivan häntäpäässä. Ainoa poikkeus on Bondin kuuden vuoden hiljaiselon päättänyt 007 ja kultainen silmä, joka onkin eittämättä Brosnanin aikakauden suurin onnistuminen.

Vikkeläsilmäisimmät kenties jo huomasivatkin, että Casino Royale on listalla sekä ykkösenä että viimeisenä. Tähän on kuitenkin luonnollinen selitys, sillä alkuperäinen versio vuodelta 1967 on todella eriskummallinen ja humoristinen näkemys Bondista. Elokuvien nimi onkin ainoa yhtäläisyys seikkailujen kesken.

James Bond -elokuvat näyttelijöittäin

Daniel Craigin näyttelemä 007 palautti Aston Martin DB5:n valkokankaalle Skyfall-elokuvassa. (Image credit: Eon Productions)

Kuten brittisarja Doctor Who, myös James Bond määritellään vahvasti näyttelijöittäin. Tämä olisi myös julkaisujärjestys, jollei Sean Connery olisi luopunut roolista kahdesti ja palannut smokkiin myöhemmin takaisin.

Kun Connery poistui näyttämöltä viidennen Bond-elokuvan (Elät vain kahdesti) jälkeen, George Lazenby nappasi roolin itselleen Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa -osaa varten. Connery palasi rooliin kaksi vuotta myöhemmin Timantit ovat ikuisia -leffaa varten vain jättääkseen ikonisen hahmon uudelleen. Skotti nähtiin viimeisen kerran 007:na epävirallisessa osassa Älä kieltäydy kahdesti, jonka ohjasti myös Tähtien sota -elokuvan Imperiumin vastaisku ohjannut Irvin Kershner.

Hahmon vetimiin sonnustautui välissä myös David Niven, joka esitti eläkkeelle jäänyttä Sir James Bondia komediaelokuvassa Casino Royale. Hän ei kuitenkaan ollut rainassa ainoa Bond, sillä tarinassa nähdään useita agentteja.

Vaikka Roger Moore oli vanhempi kuin Connery, hyppäsi hän 007:n saappaisiin vuonna 1973 julkaistussa Elä ja anna toisten kuolla -elokuvassa. Moore nähtiin peräti seitsemässä elokuvassa, joskin viimeisessä 007 ja kuoleman katse -leffassa ikä alkaa eittämättä näkyä. Tämän jälkeen tuotantoyhtiö päättikin vaihtaa näyttelijän nuorempaan.

Timothy Dalton esiintyi kahdessa ja hitusen poliittisesti korrektimmassa Bond-elokuvassa ennen vuonna 1989 alkanutta hiljaiseloa. Kun salainen agentti viimein palasi valkokankaalle 007 ja kultainen silmä -osassa (1995), roolin nappasi itselleen Pierce Brosnan. Näyttelijä oli ollut aiemminkin ehdolla 007:n rooliin, mutta tällöin velvollisuudet tv-sarjassa Remington Steele pakottivat jättäytymään pois.

Brosnan jätti jäähyväiset hahmolle näkymättömän auton sekä valtavan jäälinnakkeen sisältäneessä Kuolema saa odottaa -leffassa, joka muistutti monien mielestä enemmän parodiaa kuin ehtaa James Bondia. Myös tuotantoyhtiö Eon pelästyi tilannetta, joten seuraavaksi oli aika siirtyä suosittujen Jason Bourne -elokuvien suuntaan ja luoda väkivaltaisempi sekä uskottavampi 007. Pääosan sai itselleen Daniel Craig, jonka debyytti Casino Royale -elokuvassa hurmasi katsojat.

Craigin viides ja samalla viimeinen Bond-elokuva on No Time to Die, joka ilmestyy loppuvuodesta 2021. Kun Walther PPK -pyssy siirtyy seuraavalle, ei Craig ole yllättäen vanhin Bond-näyttelijä. Sen sijaan Craig jää historiaan pisimpään palvelleena salaisena agenttina 15 vuoden työrupeamallaan.

Kuka on seitsemäs James Bond? Tätähän ei kukaan vielä tiedä, mutta spekulaatiot yltyvät taatusti No Time to Dien julkaisun jälkeen.

Sean Connery

Salainen agentti 007 ja Tohtori No

Salainen agentti 007 Istanbulissa

007 ja kultasormi

Pallosalama

Elät vain kahdesti

Timantit ovat ikuisia

Älä kieltäydy kahdesti

David Niven

Casino Royale (1967)

George Lazenby

Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa

Roger Moore

Elä ja anna toisten kuolla

007 ja kultainen ase

007 rakastettuni

Kuuraketti

Erittäin salainen

Octopussy – mustekala

007 ja kuoleman katse

Timothy Dalton

007 vaaran vyöhykkeellä

007 ja lupa tappaa

Pierce Brosnan

007 ja kultainen silmä

Huominen ei koskaan kuole

Kun maailma ei riitä

Kuolema saa odottaa

Daniel Craig

Casino Royale

007 Quantum of Solace

007 Skyfall

007 Spectre

007 No Time to Die

James Bond -elokuvat kronologisessa järjestyksessä

Pierce Brosnanin tähdittämä Bond Q:n välinevarastolla. (Image credit: Eon Productions/007.com)

Tässä kohtaa asiat käyvät todella monimutkaisiksi. Bond-elokuvien kohdalla ei ole virallista aikajanaa Star Wars -elokuvien tavoin. Matkan varrelle mahtuukin useita ristiriitaisia asioita ja yksityiskohtia.

007-elokuvat muistuttavat Simpsons-sarjan pysähtynyttä maailmaa, jossa hahmo pysyy käytännössä samanikäisenä maailman muuttuessa ympärillä. Erään teorian mukaan 007 ei olekaan yksi hahmo, vaan koodinimen varjolla työskentelee useita agentteja. Tämä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä monet elementit ovat pysyneet identtisinä näyttelijöiden vaihtuessa. Lisäksi Skyfall-elokuva esittelee jopa Bondin lapsuudenkodin.

Elokuvasaagaa on parempi tutkia kahtena eri jatkumona. Alkuperäinen 40 vuotta kestänyt pötkö kattaa seikkailut ensimmäisestä Salainen agentti 007 ja Tohtori No -elokuvasta aina Pierce Brosnanin joutsenlauluun Kuolema saa odottaa. Vaikka virallista mainintaa ei ole, nämä elokuvat muodostavat varsin uskottavan kaanonin. Onpa mukana monia yhteisiä elementtejäkin.

Yksi merkittävimmistä nimittäjistä on se, että Bond mainitsee Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa -leffan jälkeen useaan otteeseen olleensa kerran naimisissa. Tämä on keskeistä erityisesti Erittäin salainen -seikkailussa, jossa James piipahtaa Tracyn haudalla ennen kostoretkeään. Tämä jäi myös viimeiseksi Blofeld-konnan esiintymiseksi, joten hahmon matka taisi todella päättyä tuolloin.

007 ja kultainen ase -elokuva sijoittuu varmasti Elä ja anna toisten kuolla -seikkailun jälkeiseen aikaan, sillä sheriffi JW Pepper esiintyy tuolloin toista kertaa. Samaa logiikkaa voidaan käyttää rainoihin 007 rakastettuni ja Kuuraketti, sillä Jaws esiintyy molemmissa. Niin ikään 007 ja kultainen silmä sekä Kun maailma ei riitä pitävät sisällään Valentin Zukovskyn hahmon.

Daniel Craigin Casino Royale (2006) aloittaa toisen jatkumon, joka jatkuu aina No Time to Die -elokuvaan asti. Craigin matka esittää Bondin taipaleen aloittelevasta 00-agentista ikoniseksi salaiseksi agentiksi. Jatko-osat jatkavat aloitettua tarinaa ja esittelevät rikollisorganisaatiot Quantum ja Spectre.

Se, sijoittuvatko Craigin elokuvat aikaan ennen Salainen agentti 007 ja tohtori No -leffaa, on kiistanalaista. Toisaalta vastaus on kyllä, sillä 007 Spectre esittelee rikollisorganisaatiopomon Ernst Stravo Blofeldin sekä tämän ikoniset arvet. Toisaalta taas Craigin hahmo on vuosikymmeniä vanhempi kuin debyyttielokuvassa esiintynyt Sean Connery. Mukana on kuitenkin monia yhteisiä palasia, joten kenties kyseessä on vaihtoehtoinen aikajatkumo.

Tämän lisäksi Casino Royale (1967) ja Älä kieltäydy kahdesti sijoittuvat täysin erilliseen kaanoniin, joka ei ole virallista Bond-saagaa.

Sekavaa, eikö?

Daniel Craigin jatkumo

Casino Royale

007 Quantum of Solace

007 Skyfall

007 Spectre

007 No Time to Die

Alkuperäinen jatkumo