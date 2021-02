Näin katsot Harry Potter -elokuvat järjestyksessä

Tekisikö mielesi uppoutua taianomaiseen elokuvauniversumiin? Harry Potter -kirjat nousivat aiheestakin valtavaksi hitiksi, jonka parissa kasvoi kokonainen sukupolvi. Alkuperäisteoksiin pohjautuvat elokuvat toivat nuoren velhopojan ystävineen valkokankaalle. Vaikka ensimmäisestä leffasta on vierähtänyt jo 20 vuotta, on Tylypahkaan matkustaminen edelleen nostalginen kokemus.

Elokuvissa seurataan miten nuori Harry kasvaa voimakkaaksi velhoksi sekä kohtaa pimeän lordi Voldemortin, joka murhasi vastasyntyneen Harryn vanhemmat. Kyseessä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista vihollisista.

Alkuperäisen saagan päätöselokuva Harry Potter ja Kuoleman varjelukset, osa 2 päätti tarinan tavalla, joka ei kerännyt pelkkää kiitosta. Tämän jälkeen leffateattereihin on onneksi saatu esiosia, minkä lisäksi perinteisemmästä viihteestä nauttivia jästejä on viihdytetty teatterissa.

Nyt kun Ihmeotukset 3 -elokuva (Fantastic Beasts 3) on vasta kuvattavana, tarjolla on yhteensä 10 Harry Potter -elokuvaa. Vaan missä järjestyksessä ne olisi syytä katsoa? Ja ovatko kaikki aikasi arvoisia?

Pakersimme kotitonttujen lailla laittaessamme elokuvat suositeltuun katselujärjestykseen, jonka avulla saat kaiken mahdollisen irti velhomaailman ihmeistä.

Harry Potter -elokuvat kronologisessa järjestyksessä

(Image credit: Warner Bros)

Ennen kuin ryhdyt katsomaan elokuvia kronologisessa järjestyksessä, on syytä huomioida Ihmeotukset-leffasaagan jatkuvan vielä useamman elokuvan ajan. Tiedämme alkuperäisen elokuvien perusteella, että loppuhuipennus keskittyy Albus Dumbledoren sekä hänen nuoruutensa parhaan ystävän Gellert Grindelwaldin väliseen yhteenottoon vuonna 1945. Kaikki muu on kuitenkin epäselvää.

Lisäsimme listan jatkeeksi myös kirjasarjaa jatkaneen Kirottu lapsi -näytelmän, joka on katsottavissa ainakin Iso-Britanniassa teatterinäytelmänä.

Alla olevalla listalla on merkittynä elokuvat kronologisessa tapahtumajärjestyksessä. Elokuvan perässä on vuosi, johon tarina sijoittuu.

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat (1926)

Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset (1927)

Harry Potter ja viisasten kivi (1991-92)

Harry Potter ja salaisuuksien kammio (1992-93)

Harry Potter ja Azkabanin vanki (1993-94)

Harry Potter ja liekehtivä pikari (1994-95)

Harry Potter ja feeniksin kilta (1995-96)

Harry Potter ja puoliverinen prinssi (1996-97)

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 1 (1997-98)

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 (1997-98)

Harry Potter ja kirottu lapsi (2017-nykyaika, näytelmä)

Vaikka tarinassa nähdään muutamia muisteluhetkiä, Tylypahkaan sijoittuvat tarinat etenevät varsin lineaarisessa järjestyksessä. Syykin on selvä, sillä kirjailija J.K. Rowling hyödynsi tarinoissaan brittiläiseen opiskeluun tyypillistä lukukautta. Tämän vuoksi kaikki seitsemän Harry Potter -kirjaa kertovat yhden kouluvuoden tapahtumat loppukesästä kevääseen.

Alkuperäisten kirjojen tarina alkaa vuodesta 1991, jolloin Harry on täyttämässä 11 vuotta. Elokuvat puolestaan on kuvattu 2000-luvulla, ja vaikka niissä on muutamia viittauksia modernimpaan teknologiaan, seuraavat ne varsin uskollisesti kirjojen aikakautta. Samaa on nähtävissä uudemmissa Ihmeotukset-elokuvissa, jotka sijoittuvat noin 70 vuotta ennen Harry Potter ja viisasten kivi -tarinan tapahtumia.

Harry Potter -universumi ei ole katoamassa mihinkään myöhempienkään tarinoiden osalta. Harry Potter ja kirottu lapsi -näytelmä on teattereiden lisäksi myös kirjakaupoissa. Se seuraa aikuisiksi kasvaneiden Harryn, Hermionen ja Ronin vaikeuksia menneisyyden haamujen sekä omien lapsien kanssa.

Harry Potter -elokuvat julkaisujärjestyksessä

(Image credit: Warner Bros)

Potter-elokuvien tarina ei kummoisesti muutu vaikka vaihtaisi kronologisuuden julkaisujärjestykseen. Elokuvasarjat kertovat viittauksista huolimatta omat tarinakokonaisuutensa. Lisäksi Tähtien sota -maailmasta tuttua Machete-järjestystä ei tarvitse vielä pähkäillä, sillä esiosiksi tarkoitettu Ihmeotukset-elokuvasarja on vielä pahasti vaiheessa. Mikäli tulevat Ihmeotukset 3, 4 tai 5 sisältävät joitakin valtavia paljastuksia, tilanne tietysti muuttuu.

Tällä hetkellä on tiedossa, että Ihmeotukset-elokuvia on luvassa yhteensä vähintään viisi. Kolmannen osan kuvaukset käynnistyivät vuonna 2020. Elokuvan on määrä saapua elokuvateattereihin vuoden 2021 aikana, joskin pandemia saattaa muuttaa tilannetta.

On myös syytä huomata, ett Harry Potter -elokuvia on enemmän kuin kirjoja. Syynä on seitsemännen Harry Potter ja kuoleman varjelukset -kirjan jakaminen kahdeksi elokuvaksi. Syyksi kerrottiin liian suuri lähdemateriaali, mutta ylimääräisen elokuvan lipputulot tuskin ainakaan vaikeuttivat päätöstä.

Harry Potter ja viisasten kivi (2001)

Harry Potter ja salaisuuksien kammio (2002)

Harry Potter ja Azkabanin vanki (2004)

Harry Potter ja liekehtivä pikari (2005)

Harry Potter ja feeniksin kilta (2007)

Harry Potter ja puoliverinen prinssi (2009)

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 1 (2010)

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 (2011)

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat (2016)

Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset (2018)

Ihmeotukset 3 (2021)

Näin katsot Harry Potter -elokuvat suoratoistopalvelusta

Harry Potter- ja Ihmeotukset-elokuvat ovat katsottavissa Suomessa C-More-palvelusta. Lisäksi elokuvat ovat vuokrattavissa Viaplayn kautta.

Harry Potter -elokuvat paremmuusjärjestyksessä

(Image credit: Warner Bros)

Kuten kirjojenkin kohdalla, myös elokuvien tapauksessa paremmuusjärjestyksestä on lukuisia erilaisia näkemyksiä. Valinnanvaikeutta kuvaa parhaiten käyttäjäarviot IMDb-sivustolla, jossa kaikki kahdeksan alkuperäistä elokuvaa ovat sijoittuneet 7,4 ja 8,1 pisteen välille.

Tuoreet Ihmeotukset-elokuvat eivät ole saaneet vastaavanlaista rakkautta. Kritiikki näkyi myös menestyksessä, sillä Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset ei noussut ykkösosan kaltaiseksi kassamagneetiksi.

Samalla on kuitenkin sanottava, että vain Harry Potter ja Azkabanin vanki tuotti enemmän rahaa kuin Ihmeotukset ja niiden olinpaikat. Elokuvien välillä on kuitenkin 12 vuotta, joten inflaation vuoksi menestyksen mittaus ei ole täysin ongelmatonta.