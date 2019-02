Paras televisio 2019: Kokosimme vuoden terävimmät vaihtoehdot

Constantly updated with links to the latest TV reviews and buying advice

Vuosi 2018 on ollut huikea televisioiden suhteen, ja kukin valmistajista on vienyt omat visionsa äärimmilleen tekniikan osalta niin huippumallien kuin edullisten vaihtoehtojen osalta. Mitkä ovat siis tämän hetken parhaimmat televisiot?

Televisiot ovat yksi isoimmista ostoista, joita kotiin voi hommata. Olivat ne sitten kotiteatterin kruunuja tai uutisten katselua varten, niiden suhteen ei kannata hätiköidä. Todennäköisesti televisio on kaikesta huolimatta päällä useita tunteja, joten valinta kannattaa tehdä kerralla oikein.

Mutta oli budjettisi uutta televisiota varten mikä tahansa, niistä löytyy takuuvarmasti lukemattomia eri ominaisuuksia, älytoimintoja, paneeleita ja muita, jotka saavat kokeneenkin asiantuntijan ymmälleen. Ja kun kukin valmistaja yrittää päihittää toisensa uusilla ominaisuuksilla, kärryillä pysyminen on entistä hankalampaa.

Jos et siis halua viettää tuntikausia eri mallien spekseihin tutustuessa, olemme koonneet kätevän listan, josta näet markkinoiden parhaat mallit yhdellä silmäyksellä. Haluamme auttaa sinua löytämään helposti oikean television juuri sinun tarpeillesi, sillä olemme tehneet tutkimustyön puolestasi.

Alla oleva lista on siis valintamme tämän hetken parhaimpien televisioiden suhteen.

Yllä olevalta videoltamme saat lisätietoja television ostoon liittyen.

"Pitäisikö minun ostaa televisio nyt, vai odottaa seuraavaa mallia?"

Kuulemme usein saman kysymyksen. Kaiken muun teknologian tapaan myös televisiot kehittyvät vähitellen paremmiksi, joten todennäköisesti saat vuoden päästä nykyistä suuremman ja paremman television halvemmalla kuin tällä hetkellä.

Markkinoilla on ollut kuitenkin nähtävissä uudistusten tuulahdus, kun valmistajat ovat kiirehtineet omaksumaan uusia näyttötekniikoita – etupäässä Ultra HD:n, Wide Colour Gamutin ja HDR:n.

Moni uuden sukupolven televisioista tukee jo kyseisiä tekniikoita, mutta asia on hyvä silti varmistaa uutta televisiota ostettaessa.

Ostajan on hyvä varmistaa, että televisio tukee uusimpia tekniikoita (esimerkiksi Ultra HD Premiumia), jottei laite aiheuta turhia pettymyksiä tulevaisuudessa.

Olet todennäköisesti kiinnostunut tietämään myös televisioiden tulevaisuuden ominaisuuksista. Tässä tapauksessa haluammekin mainita uuden HDMI 2.1 standardin, joka tukee 8k-videoita 60 fps -kuvataajuudella sekä 4K-videoita aina 120 fps -kuvataajuuteen saakka. Tämän lisäksi uusi standardi mahdollistaa paljon uusia ominaisuuksia HDMI -liitännän kautta tapahtuvaan pelaamiseen.

Ominaisuus tulee olemaan käytännöllinen pelaajille, mutta mikäli et ole erityisen innostunut pelaamisesta, voit huoletta ostaa uuden television jo tässä vaiheessa.

Haluatko päivittää myös äänijärjestelmäsi? Katso tästä oppaamme parhaista soundbar-kaiutinjärjestelmistä.

Kun olet päättänyt, minkä television haluat, lue myös oppaamme television käyttöönotosta varmistaaksesi, että saat kaiken irti uudesta laitteestasi.

Vuoden 2019 parhaat televisiot

Samsung Q9FN QLED (2018)

1. Samsung Q9FN QLED (2018)

Paras televisio koskaan? Kenties!

65 tuumaa: Samsung QE65Q9FN

Ennennäkemätön HDR-kuva

Upea ja tasapainoinen ääni

Hyvät älytoiminnot

Rajalliset katselukulmat

Odotukset pettäneen alun jälkeen Samsungin QLED-teknologia on noussut takaisin kärkisijoille vuonna 2018, etenkin kaikilla herkuilla varustetulla Q9FN QLED -mallistollaan.

Uusi malli on paitsi kirkkaampi ja värikkäämpi kuin edeltäjänsä, se myös hyödyntää täysin uutta taustavalojärjestelmää (Full Array Local Dimming), jonka myötä aiemmat kontrastiongelmat ovat vain muisto menneestä. FALD-paneeli tukee lisäksi erinomaisesti Samsungin QLED-teknologiaa tarjoten kirkkaamman ja värikkäämmän kokemuksen kuin valmistajalta on koskaan aiemmin saatu.

Nämä eivät tietenkään yksin nosta Samsung Q9FN -mallia tämän hetken parhaaksi televisioksi, vaan kun mukaan laitetaan vielä HDR10+ ja Samsungin oma tehokas Q HDR EliteMax, niin valinnassa ei ole epäselvyyttä.

Lue koko arvostelumme: Samsung Q9FN QLED TV (65Q9FN)

Today's cheapest Samsung Q9F deals: ? Reduced Price £4,999 £3,999 View Reduced Price $3,799.99 $2,997.99 View Reduced Price $19,999.99 $19,997.99 View $24,500 View

LG C8 OLED Series (2018)

2. LG C8 OLED Series (2018)

LG asettaa uuden OLED-standardin tälle vuodelle

55 tuumaa: LG OLED55C8 | 65 tuumaa: LG OLED65C8

Ilmiömäinen kuvanlaatu

Laajat ominaisuudet

Erinomainen käyttöliittymä

Heikko kirkkaus HDR:ssä

Ei tukea HDR10+

Listamme kärkisijoilla vuonna 2019 nähdään LG C8 OLED, jota on saatavilla sekä 55- että 65-tuumaisena. Kakkossija saavutetaan vakuuttavalla kuvalla, kattavilla ominaisuuksilla, houkuttelevalla muotoilulla ja lyömättömällä käyttöjärjestelmällä, jotka nostavat mallin yhdeksi parhaimmista näkemistämme televisioista.

Televisio ei ole aivan niin kirkas kuin markkinoilla olevat LCD:t, mutta syvät mustat tekevät ihmeitä dynamiikalle. Elävä ja upea värimaailma sekä yksityiskohtien rikkaus 4K:ssa auttavat kehumisessa.

Markkinoilla on tosin muitakin varteenotettavia OLED-televisioita olemassa, kuten Sonyn A1 ja AF8 OLED, LG:n E8- ja W2-mallit, mutta mielestämme LG:n edellinen C7-malli tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen televisionsa tänä vuonna ostaville.

Lue koko arvostelumme: LG OLED C8 (OLED55C8, OLED65C8)

Samsung Q900R QLED TV

3. Samsung Q900R QLED TV (2018)

8K LCD-LED -televisio, joka jää historiaan

85 tuumaa: Samsung QN85Q900RAFXZA

8K-kuva näyttää ilmiömäiseltä

Upea kirkkaus ja värit

Uraauurtava ylöspäin skaalaus

85-tuumaisuus rajoittaa ostoaikeita

Maksaa lisäksi 15 000 €

Tässäkö on odottamamme 8K-televisio? Ottaen huomioon, ettei 4K-materiaalia ole vielä tarjolla liiaksi asti, Samsung on saattanut ottaa pienen varaslähdön uuden resoluution kohdalla. Kyseessä on silti maailman ensimmäinen 8K-televisio, ja vaikka Samsung Q900R:n suhteen on helppo olla kriittinen, se todellakin vie televisioiden kuvanlaadun kokonaan uudelle tasolle.

Natiivinen 8K-kuva on ilmiömäisen näköistä ja näyttää lähes aidolta – ehkä jopa paremmalta. Mutta sitäkin oleellisempaa on 85Q900R:n erinomainen kyky skaalata nykyiset pienemmät resoluutiot entistä terävimmiksi todellista 8K-materiaalia odotellessa.

Tarjoaako 8K lopulta samanlaisia elämyksiä pienemmiltä ruuduilta jää nähtäväksi, mutta tarpeeksi ison huoneen ja lompakon omistaville 85Q900R on erinomainen pala tulevaisuutta sekä hintansa väärti.

Today's cheapest Samsung Q900R 8K QLED TV deals in each available size: ? Samsung Q900R 8K QLED TV £6,799 View See all prices

4. Sony Bravia A9F OLED (2018)

LG ei ole markkinoiden ainoa OLED-valmistaja – A9F on Sonyn vakuuttava vastine

65 tuumaa: Sony Bravia 65A9F | 55 tuumaa: Sony Bravia 55A9F

Vakuuttava ylöspäin skaalaus

Audio+ -äänijärjestelmä

Android Oreo -käyttöliittymä

Takaosan hoikka muotoilu

Sonyn toisen sukupolven OLED-lippulaiva, A9F, saapuu hyvään aikaan markkinoille. Juuri kun Samsung ja LG ovat tuoneet omat vastineensa Samsung Q9FN QLEDilla ja LG E8 OLEDilla, Sony pistää vastaan omalla ilmiömäisellä OLED-televisiolla.

A9F on kiistatta Sonyn paras OLED-televisio koskaan ja päihittää heittäen aiemman A1E-mallin. Kyseessä on itse asiassa todella vahva ehdokas jopa vuoden parhaaksi huipputason televisioksi.

Vaikka kohtasimme joitain ongelmia (kuten yksityiskohdat peittävä musta Dolby Visionia käyttäessä ja Netflix Calibrated -tila), niin nämä ovat odotettavissa näinkin kunnianhimoisessa tuotteessa. Jos näiden kanssa pystyy elämään ja hinta ei huimaa päätä, niin kyseessä on todella laadukas UHD-televisio.

Today's best Sony XBR-55A9F deals ? €2,379.20 View £2,199.99 View Reduced Price $4,499.99 $3,498 View Reduced Price $3,499.99 $3,498 View Show More Deals

5. Panasonic EZ952/EZ950 OLED (2018)

Hiottu Panasonic 4K Pro HDR OLED on täydellinen

55 tuumaa: Panasonic TX-55EZ952B | 65 tuumaa: Panasonic TX-65EZ952B

Ilmiömäinen 4K-kuva

Tehokas HDR-toisto

Hienostuneet älytoiminnot

Ei Dolby Vision - tai Dolby Atmos -tukea

EZ952 on täyteläinen OLED-televisio, joka keskittyy ennen kaikkea suorituskykyyn. Sen värien hallinta on maailman parasta, ja HDR-toisto yltää kilpailijoiden tasolle. Se saattaa itse asiassa tarjota parhaan kuvanlaadun, jonka olemme nähneet 4K OLED -televisiolta.

Se ei ole kuitenkaan valitettavasti täydellinen, sillä siitä uupuvat Dolby Vision - ja Atmos-tuet. Edut ovat silti puutteita suuremmat. Television hienostuneet älytoiminnot, laadukas alhaisen vasteen pelitila sekä Technics-kaiuttimien äänenlaatu kääntävät taatusti kokijat puolelleen.

Today's best Panasonic FZ952/FZ950 OLED deals ? £1,999 View

LG E8 OLED Series (2018)

6. LG E8 OLED Series (2018)

Pieni suoritin tekee suurta jälkeä OLED-malleissa

55 tuumaa: LG OLED55E8 | 65 tuumaa: LG OLED65E8

Upea kuvanlaatu

Kaunis muotoilu

Erinomainen käyttöliittymä

Ajoittainen kohina kuvassa

Kirkkaus ei pärjää LCD:lle

Vietyään OLED-teknologiansa kuvanlaadullisesti äärimmilleen LG on siirtynyt seuraavaksi laitteistoa pyörittävän suorittimien kimppuun. Uudistunut kehityssuunta on johtanut vakuuttavin lopputuloksiin, sillä monista vuoden 2017 jo ennestään ensiluokkaisista OLED-malleista on saatu entistä parempia.

OLED65E8 ei tosin kuulosta ääntensä osalta niin kauniilta kuin edeltäjänsä ja markkinoilla on tiukkaa kilpailua muun muassa Samsungin lippulaivasarja Q9FN:n kanssa, mutta OLED-faneja varmasti miellyttää tieto siitä, että LG on tehnyt yhden historiansa parhaimmista OLED-televisioista koskaan.

Today's cheapest LG OLEDE8 deals in each available size: ? LG OLED65E8 £2,799 View See all prices

Sony Bravia X900F Series (2018)

7. Sony Bravia X900F Series (2018)

Sonyn keskihintainen televisio piirtää tarkkoja kuvia

65 tuumaa: Sony Bravia X900F

Suora LED-taustavalo

Erinomainen liiketoisto

Elegantti muotoilu

HDR jää hieman hämäräksi

Jos sinulla ei ole halua tai varaa ostaa Sonyn uutta A9F OLED -mallia tai hinnakkaan erinomaista Z9F:ää, älä huoli. X900F-sarjalainen tarjoaa erinomaisen 4K-kuvan, tehokkaan SDR-HDR-remasteroinnin sekä silkkisen pehmeän suoran LED-taustavalaistuksen. Kuvat pysyvät tilanteesta huolimatta upeina, värit toistuvat ilmiömäisen elävästi ja HDR-tuki toimii ilman silmänrasitusta.

Ottaen huomioon mallin hintavan mutta silti varsin kannattavan hintalapun, X900F:n pienet murheet ovat siihen nähden mitättömiä. Tämä televisio saa meidän vankkumattoman suosituksen varauksetta.

Lue koko arvostelumme: Sony Bravia X900F (XBR-65X900F)

Today's best Sony XBR-65X900F deals ? Sony XBR-65X900F €1,746.21 View See all prices

Philips 803 OLED

8. Philips 803 OLED

Paras 4K-televisio hinta-laatu-suhteeltaan

55 tuumaa: Philips 55OLED803 | 65 tuumaa: Philips 65OLED803

Ilmiömäinen kuvanlaatu

Kolmisivuinen Ambilight-taustavalaistus

Muotoilu näyttää hyvältä

Ei Freeview Playta

Vain kaksi kunnollista HDMI-sisääntuloa

Philips onnistuu viemään elävää kuvaansa ja värikontrastia entistä paremmaksi toisen sukupolven OLED-televisiolla, jonka uusi P5 Perfect Processing Engine parantaa huimasti edeltäjänsä Philips 9002 OLEDin laadusta.

Philips 803 on todella kyvykäs 4K-televisio, joka päihittää hinta-laatu-suhteellaan lippulaivamallinsa Philips 903:n. Pakkauksesta jää uupumaan Bowers & Wilkinsin kaiuttimet, mutta toisaalta huomattavasti edullisempi hinta tekee 803:sta houkuttelevamman vaihtoehdon.

Kyseessä on yksi kiinnostavimmista markkinoilla olevista OLED-malleista, ja Philipsin sävyihin mukautuva Ambilight on kaunista katseltavaa kotioloissa. Sisuskalut eivät tosin yllä aivan paneelin tasolle. Surkea ohjelmatarjonta, vain kaksi UHD HDMI -kykenevää sisääntuloa sekä Dolby Visionin puute ovat kuitenkin verrattain pieniä murheita muutoin ilmiömäisen kuvan edessä.

Lue koko arvostelu: Philips 803 OLED

Today's best Philips 55OLED803 deals ? Philips 55OLED803 €1,399 View See all prices

9. Vizio P-Series (2018)

Vizion uusi P-sarjalainen laittaa Samsungin QLEDit tiukoille

65 tuumaa: LG 65W7OLED | 77 tuumaa: LG 77W7OLED

Upea väritoisto

Erinomainen 4K HDR -kuva

Hyvä HD-ylösskaalaus

SmartCast OS on hidas

Vision tämän vuoden P-sarjalaiset ovat hyvä valinta heille, jotka haluavat erinomaisella hinnalla varustetun keskivertoa paremman television. Siitä löytyy lukuisia hinnakkaammista malleista löytyviä ominaisuuksia, kuten erinomainen mustan taso, mutta myös tukku ongelmia. Esimerkiksi äänenlaatu on vähän heikko ja käyttöliittymä turhan hidas.

Onneksi itse 4K HDR -kuvassa ei ole mitään valitettavaa. Ottaen huomioon, miten paljon muita televisiota joutuu säätämään luonnollisen värimaailman saavuttamiseksi, P-sarjalainen onnistuu tarjoamaan yllättävän ylivoimaisen ulosannin suoraan paketista.

Today's best Vizio P-Series P65-F1 deals ? Reduced Price $1,698 $1,198 View $1,199.99 View No price information Check Amazon

Samsung Q8FN QLED TV (2018)

10. Samsung Q8FN QLED TV (2018)

Samsungin QLED-televisiot vakuuttavat vuonna 2019

55 tuumaa: Samsung QN55Q8FN | 65-inch: Samsung QN65Q8FN

Äärimmäisen kirkas HDR-kuva

Ilmiömäinen kontrasti

Hyvät älytoiminnot

Rajallinen katselukulma

Taustavalaisussa havaittavissa pientä kukintaa

Vaikka Q8FN on valtava askel taaksepäin Samsungin voitokkaasta Q9FN:stä, on se silti erinomainen valinta uudeksi televisioksi. Ilmiömäisen kirkas, värikylläinen ja veitsenterävä kuva tarjoaakin kaiken, mitä televisiolta tällä hetkellä kaivataan.

Erityisenä huomiona tämä malli on erinomainen vaihtoehto HDR-sisältöä varten, sillä sen suora taustavalaistus saavuttaa hulppeat 2 100 nittiä 10 % valkoisessa HDR-ikkunassa. Lukema on toisin sanoen ennenkuulumaton tämänhintaisessa televisiossa ja johtaa siihen, että Q8FN pystyy toistamaan HDR:n laajennetun kirkkausalueen ensiluokkaisen vakuuttavasti.

Miksi se ei ole sitten tämän korkeammalla listassamme? Valitettavasti television huonot katselukulmat rajoittavat kokemusta pahasti, ja sivuilta päin värit heikkenevät ja taustavalaistuksen ongelmat lisääntyvät. Toisekseen Samsungin oma Auto Motion -prosessointiteknologia on liian aggressiivinen ja luo ärsyttäviä sivuvaikutuksia kuvaan. Onneksi sen voi ottaa myös pois päältä.

Today's cheapest Samsung Q8FN QLED TV deals in each available size: ? Samsung QN65Q8FN QLED TV $2,297.99 View See all prices

