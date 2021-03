Paras LG-televisio: mikä malli kannattaa ostaa vuonna 2021

Mikä on paras LG:n televisio vuonna 2021? LG Electronics on julkaissut vuosien varrella markkinoiden parhaimpia OLED-televisioita, minkä lisäksi yhtiö on ollut edelläkävijä 8K-teknologian suhteen. Syitä ostaa LG:n televisioita on siis monta, minkä takia olemme koonneet tämän artikkelin.

Jos et tiedä, mikä LG:n malli olisi sinulle sopivin, olemme täällä juuri sinua varten. Olemme testanneet kaikki parhaimmat LG:n televisiot viime vuodelta ja vuuosien varrelta, minkä lisäksi olemme päässeet tutustumaan jo joihinkin tänä vuonna ilmestyviin malleihin. Pystymmekin vertailemaan näitä keskenään ja sanomaan, mikä näistä on paras vaihtoehto kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Tällä listalla ei nähdä kuitenkaan joitain uutisoituja korkealaatuisia LG-televisioita, kuten rullautuvaa LG Signature Series R -mallia, jonka julkaisu on viivästynyt alkuperäisestä 2019 julkaisuikkunasta. Vaikka vuoden 2021 mallit on periaatteessa jo julkaistu, emme ole vielä testanneet LG C1 OLED-, LG G1 OLED- ja LG A1 OLED -mallia, joten niiden saapuminen listalle tapahtuu myöhemmin tänä vuonna.

Jos olet kuitenkin ostamassa televisiota juuri nyt, nämä ovat parhaat LG:n mallit tällä hetkellä. Kokosimme myös tänä vuonna saapuvat LG-mallit, joten tiedät mitä loppuvuodelta on odotettavissa.

Parhaat valinnat

(Image credit: LG)

Paras LG TV: LG CX OLED Esimerkillisen upea televisio Check Amazon Ilmiömäinen kontrasti ja värit Uusi 48 tuuman koko Raskas basso Ei HDR10+

LG CX OLED on monien meidän osto-oppaiden kärkisijalla, johon on myös hyvä syy. Viime vuoden erinomaisen LG C9:n seuraajassa on luokkansa huippua oleva kuvanlaatu, kiitos a9 Gen 3 -suorittimen ja loputtomiin yltävän kontrastin OLED-paneelissa.

Televisiossa on lisäksi 2.2-kaiutinjärjestelmä, joten upean kuvan rinnalle saa myös laadukkaan äänen. Ääni painottuu tosin aavistuksen liikaa alapäähän, mutta se ei onneksi heikennä kokonaisuutta liiaksi.

Uusi malli on edeltäjäänsä edullisempi, mistä saa kiittää täysin uutta 48 tuuman kokoa, jonka myötä hinta on saatu tiputettua noin 1 200 euron tuntumaan. Entistä useamman kuvakoon myötä se sopiikin paremmin yhä useampiin tarpeisiin ja koteihin.

Tämän listan muut mallit tarjoavat myös upeita syitä niiden valintaan ja painottavat eri asioita hinnan, muotoilun tai paneelin suhteen. Silti ne jäävät heittämällä toiseksi LG CX:ään verrattuna.

Lue arvostelu: LG CX OLED

(Image credit: LG)

Paras hinta-laatusuhde: LG BX OLED OLED budjettitietoisille Check Amazon LG:n edullisin OLED-malli Erinomainen värikontrasti Jonkin verran kohinaa tummassa päässä Heikompi suorituskyky

Jos CX:n hinta jää liian kalliiksi, mutta haluat saman suorituskyvyn, LG BX OLED on tällöin valintasi.

BX julkaistiin vasta loppuvuodesta 2020, mutta se nousi nopeasti suosituksi malliksi edullista OLED-mallia etsiville. Sen edullisempi ja heikompi a7 Gen 3 -suoritin näkyy mallin hinnassa, mutta kuvanlaatu ja suorituskyky ovat vanhemmasta suorittimesta huolimatta silti edelleen erinomaiset.

Tämä malli tarjoaa käytännössä kaikki samat ominaisuudet kuin kalliimmat LG:n televisiot, kuten kätevän webOD-käyttöjärjestelmän, yksittäisen pikselikontrollin, syvät mustan tasot ja monet muut.

Ainoa heikompi puoli näkyy juuri suorituskyvyssä. Hämärissä kohtauksissa on havaittavissa pienoista kohinaa, ja toisinaan kuvassa on myös liikesumeutta. Nämä eivät nouse välttämättä ongelmaksi monille, mutta jos katsot paljon tunnelmallista ja pimeisiin kohtauksiin sijoittuvia elokuvia tai sarjoja, niitä ei voi olla huomaamatta.

Tilanne näyttäisi onneksi muuttuvan vuonna 2021, sillä uusi A1 OLED näyttäisi saapuvan B-sarjaa edullisempaan hintaan. Tämä näkyy tosin HDMI 2.1 -liitännän menetyksessä sekä heikommassa äänen ulostulossa, joka on 40 W sijaan 20 W. Toistaiseksi BX-sarja on kuitenkin edullisin OLED-televisio LG:ltä.

Lue arvostelu: LG BX OLED

(Image credit: LG)

Kaikkein tyylikkäin: LG GX Gallery Series OLED Lähes täydellinen OLED TV Check Amazon Erinomainen ylöspäinskaalaus Paljon ominaisuuksia Vaatii ammattiasennuksen Epätasainen äänentoisto

Etsitkö jotain tyylikkäämpää? LG Gallery Series OLED muistuttaa yhtiön WX OLED -sarjaa, mutta panostaa sisuskalujen ohella muotoiluun ja tarjoaa sisäänrakennetut Dolby Atmos -kaiuttimet.

Vaikka muotoilu on tekninen mestariteos, myös sisällä jyllää täysin uusi LG Alpha a9 Gen 3 -suoritin, joka lisää paremman kasvojentunnistuksen ja usean vaiheen kohinavaimennuksen LG:n jo entuudestaan loistavaan ylöspäinskaalaukseen. Myös liiketunnistusta on paranneltu entisestään.

Kyseessä ei ole kuitenkaan täysin virheetön luomus, sillä se ei yllä samaan kirkkauteen kuin LED-LCD-televisiot ja siinä on joitain äänen tasapainotukseen liittyviä ongelmia. Muutoin kyseessä on todella tyylikäs televisio käyttäjille, jotka ovat valmiita maksamaan uudesta olohuoneen komistajasta.

Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei tässä mallissa ole lainkaan televisioalustaa, joten se vaatii ammattiasentajan asentamaan television seinälle siten, etteivät kaapelit näy.

Vuonna 2021 näemme uuden LG G1 OLED -mallin, joka näyttäisi parantavan Gallery Series -sarjaa muun muassa kirkkauden osalta sekä lisäämällä myyntipakettiin tripoditason.

Lue arvostelu: LG Gallery Series OLED TV review

(Image credit: LG)

Paras LCD: LG Nano90 LG saapuu LCD-markkinoille Nano90:llä Check Amazon Laajat katselukulmat Kaivatut parannukset mustan tasoon Taustavalaistuksen välkehdintä Ei HDR10+:aa

LG:n LCD-televisioilla voi olla hankala asema tulevaisuudessa ottaen huomioon, että LG panostaa täysillä OLED-teknologiaan. Mutta jos etsit nimenomaan LCD-televisiota, silloin Nano90 on kyvykäs vaihtoehto, joka ei maksa lähellekään niin paljoa kuin lippulaivasarjan CX OLED. Itse asiassa 65-tuumaisen Nano90:n saa edullisemmin kuin 48-tuumaisen CX:n, joten LCD:llä on puolensa.

Televisioihin saapunut HDR on tosin ollut ongelmallinen IPS-näytöissä, joiden sisäinen kontrastitaso joutuu kovemman rasituksen kohteeksi HDR päällä. Nano90:n uusi taustavalaistu järjestelmä tekee tosin ihmeitä ja loistaa myös HDR-käytössä, joskin taustavalossa on valitettavia ongelmia välkynnän kanssa.

Kontrasti on parantunut huomattavasti myös vanhemmista LCD-malleista ja mustan taso on hyvää, vaikka se ei ylläkään OLED:n tasolle.

Jos olet etsimässä tässä hintaluokassa olevaa LED-televisiota, silloin suosittelemme melkein hyppäämään QLED:n kelkkaan ja tarkastelemaan Samsungin parhaita televisioita. LG:n haluville Nano90 on sen sijaan erinomainen vaihtoehto.

Lue arvostelu: LG Nano90

Miksi LG?

Miksi kannattaisi ostaa LG:n televisio?

Erinomainen kysymys! Maailmassa on olemassa paljon erinomaisia televisiomerkkejä, joten miksi valita LG niiden sijaan?

Television paneeleita valmistava LG Display, joka on osa LG Electronicsia, on OLED-televisioiden äänekkäin puolestapuhuja ja tuottaa paneeleita muun muassa Panasonicille, Sonylle ja Hisenselle. Vaikka toisten valmistajien OLED-malleissa voi olla jotain sinulle miellyttävämpää, kuten Panasonicin usein maanläheisemmät värisävyt tai Sonyn paneelista kumpuava Acoustic Surface Audio+ -teknologia, LG:n puolesta puhuu monta seikkaa.

LG:n OLED-televisiossa on usein lämpimämpi värimaailma verrattuna kilpailijoihin, mutta erot oikeastaan huomaa vain tarkemmin vertaillessa. Sen sijaan suurempi etu muihin verrattuna on se, että yhtiö tarjoaa oikeastaan markkinoiden edullisimman OLED-television LG BX -sarjallaan. Vizion OLED-mallit ovat toisinaan edullisempia, mutta näitä ei myydä Suomessa.

OLED kykenee toistamaan myös syvempää mustaa ja tarjoamaan tarkemman valotasapainon kuin parhaimmissakaan LCD- tai QLED-televisioissa. Tämä johtuu paneelin itsesäteilevästä valosta ja yksittäisistä pikseleistä, jotka voi sammuttaa tarvittaessa kokonaan. OLED-paneelit tosin heikkenevät nopeammin kuin LCD:t, eivätkä ne yllä samoihin kirkkauksiin kuin uudet Samsungin televisiot. Eroja voi tarkemmin verrata kokoamastamme OLED vs QLED -vertailuartikkelista.

LG:n televisioissa oleva webOS-käyttöjärjestelmä on lisäksi erinomainen, tyylikäs ja hiottu käyttöliittymä, joka tukee laajalti muita sovelluksia. Magic Remotessa on lisäksi tuki äänikomennoille. Kannattaa tosin muistaa, ettei LG tue HDR10+:aa, vaikka muutoin se tukee laajasti HDR10:ntä, Dolby Visionia ja HLG:tä.

Nimeämiskäytännöt

(Image credit: LG)

Saavatko LG:n television perässä olevat kirjaimet ja numerot pääsi sekaisin? Emme ihmettele, sillä televisioiden nimeämiskäytännöt voivat olla sekavat. Ne ovat kuitenkin tarpeellisia, sillä ne erottavat vanhat mallit uusista ja edulliset paremmista. Tilannetta ei tosin helpota se, että kukin televisiovalmistaja käyttää omaa nimeämiskäytäntöä.

LG:n OLED-televisioissa nimeämiskäytäntö on onneksi melko helppo. LG C9 OLED:n koko nimi on "LG OLED55C09PLAAEU", jossa LG tarkoittaa luonnollisesti valmistajaa, OLED paneeliteknologiaa ja 55 kokoa. Useat televisiot saapuvat markkinoille useissa eri kokoluokissa, mutta 55 tuumaa on lippulaivamallien suosituin vaihtoehto.

C tarkoittaa puolestaan yhtiön keskiluokkaan lukeutuvia C Series -malleja, joka päivitetään joka vuosi. Muita ovat budjettisarja B, tyylikkäät E-sarjalaiset, paperinohuella paneelilla varustettu W-sarja sekä tehokkaampi Z-sarja.

9 viittaa television valmistusvuoteen, eli vuoteen 2019. Sen takia LG:n aiemmat televisiot ovat olleet C8, E8, ja niin edespäin. Viimeiset kirjaimet paljastavat puolestaan alueen, jolla televisiota myydään: PUA tarkoittaa Yhdysvaltoja, PLA Iso-Britanniaa ja PLAAEU Eurooppaa.

LG TV -NIMIOPAS Tässä pikaopas LG:n televisioiden nimeämiskäytäntöön: Esimerkki: LG 65SM9500PUA 1. 65: Ruudun koko (tässä tapauksessa 65 tuumaa)

2. SM: Kertoo paneeliteknologian (S tarkoittaa Super UHD:tä) ja tekovuotta (M tarkoittaa vuotta 2019)

3. 9500: Televisiosarjan numero (mitä suurempi, sitä parempi ja kalliimpi)

4. PUA: Alue, jossa televisiota myydään (PUA tarkoittaa Yhdysvaltoja, PLAAEU Eurooppaa ja PTA Australiaa)

LED-malleissa nimeämiskäytäntö on hivenen erilainen. LG:n LED-televisiot kantavat nimeä NanoCell Super UHD:n sijaan, vaikka ne ovat samoja LED-paneeleita, joita yhtiö on tehnyt jo vuosia.

LG Nanocell 9 -sarjassa mallin koko nimi on LG 65SM9500PUA, jossa 65 tarkoittaa television kokoa. S viittaa puolestaan Super UHD / NanoCell -teknologiaan, kun taas U viittaa UHD-televisioihin ja L LED-malleihin. LG käyttää lisäksi E-kirjainta OLED-paneeleissa ja P:tä sittemmin jo myynnistä poistetuista plasmamalleista.

Rimpsun toinen kirjain paljastaa puolestaan mallin julkaisuvuoden. Joten vuonna 2019 julkaistu 4K LED -televisio on SM, kun taas vuonna 2018 julkaistu malli oli SK.

Loput numerot ja kirjaimet ovat identtiset OLED-televisioista.