Näin katsot Marvel-elokuvat järjestyksessä

Jos olet harkinnut järjestää Marvel Cinematic Universe -elokuvamaratonin, olemme järjestelleet kaikki Marvel-elokuvat oikeaan järjestykseen sinua varten. Tässä oppaassa kerromme, kuinka voit katsoa Marvelin elokuvat niin ilmestys- kuin aikajärjestyksessä, jotta pääset juoneen kiinni ennen Phase 4 -elokuvien saapumista. Nämä käynnistyvät myöhemmin Black Widow -elokuvalla ja Disney Plus -palvelun MCU-televisiosarjoilla.

Marvel-elokuvia ei nähdä juuri vuonna 2020, kun Black Widown julkaisukin siirrettiin marraskuulle. Tämän seurauksena myös muut tulevat MCU:n elokuvat, kuten The Eternals ja Thor: Love and Thunder ovat siirtyneet tuonnemmaksi. The Falcon and Winter Soldier sekä WandaVision ovat teoriassa edelleen ilmestymässä Disney+-palvelussa vuoden 2020 aikana, mutta koronapandemian aiheuttamat rajoitukset kuvauksiin ovat tehneet näiden alustavista julkaisupäivistä epävarmoja.

Näitä odotellessa onkin hyvä viettää aikaa katsomalla Marvel Cinematic Universen elokuvat uusiksi alusta lähtien.

Marvel-elokuvien katsominen järjestyksessä ei tietenkään ole hankalaa, mutta tapoja on oikeastaan olemassa kaksi. Elokuvat voi ensinnäkin katsoa kronologisessa järjestyksessä, jolloin kaikki alkaa Captain America: The First Avengerilla, jossa Steve Rogersista tulee nimikkosankari toisessa maailmansodassa. Julkaisujärjestyksessä taru käynnistyy puolestaan vuonna 2008 julkaistulla Iron Manilla, joka esitteli MCU:n ja Robert Downey Jr:n ikonisena supersankarina.

Kummallakin katsomistavalla on omat edut toiseen nähden, joten suosittelemme valitsemaan itsellesi kaikkein nautinnollisimman tavan sukeltaa MCU-universumiin.

MCU-elokuvien katsominen järjestyksessä on nautinnollista, sillä kaikki 23 elokuvaa on rakennettu siten, että niissä nähtävät kehityssuunnat palkitaan maratonin lopuksi. Ne myös esittelevät koko ajan uusia Marvel-hahmoja mielenkiintoisilla tavoilla.

Alapuolelle olemmekin koonneet Marvel-elokuvat kronologisessa ja julkaisujärjestyksessä. Lisäksi olemme listanneet parhaat Marvel-elokuvat käyttäjäarvioiden perusteella, sekä kerromme, mitkä Marvel-elokuvat on nähtävissä myöhemmin syyskuussa myös Suomessa Disney+-palvelussa.

Aloitetaan maratoni...

Näin katsot Marvel-elokuvat kronologisessa järjestyksessä

Marvel Cinematic Universen (MCU) aikajana on todennäköisesti syy, miksi olet tällä sivulla. Alle olemme koonneet listan, jos haluat katsoa Marvel-elokuvat kronologisessa järjestyksessä. Tällöin kokemus alkaa Captain America: The First Avengerilla ja päättyy Spider-Man: Far From Homeen.

Hyvä syy seurata kronologista järjestystä on nähdä tärkeät tapahtumat juuri siinä järjestyksessä kuin ne universumissa tapahtuvatkin. Tällöin katsoja voi muun muassa seurata Tesseractin matkaa toisesta maailmansodasta The Avengersiin, sekä huomata aikaan sidottuja yksityiskohtia, kun Carol Danvers tapaa Nick Furyn 1990-luvulla.

Yksi innokas Marvel-fani huomasi, että Marvel-elokuvien katsominen tarkassa kronologisessa järjestyksessä vaatii yhteensä 114 askelta, jos nämä jaotellaan kohtausten perusteella. Toteutus on siisti, mutta varmasti todella kiihkeä valtaosalle katsojista. Sen sijaan suosittelemmekin turvautumaan alla olevaan kronologiseen listaan:

Captain America: The First Avenger (sijoittuu toiseen maailmansotaan)

Captain Marvel (sijoittuu vuoteen 1995)

Iron Man (sijoittuu vuoteen 2010)

Iron Man 2 (sijoittuu Iron Manin jälkeen)

The Incredible Hulk (aikaa ei paljasteta, ennen Avengersia)

Thor (sijoittuu kuusi kuukautta ennen Avengersia)

The Avengers (sijoittuu vuoteen 2012)

Iron Man 3 (sijoittuu kuusi kuukautta Avengersin jälkeen)

Thor: Dark World (sijoittuu Avengersin jälkeen, ennen Ultronia)

Captain America: Winter Soldier (sijoittuu Avengersin jälkeen, ennen Ultronia)

Guardians of the Galaxy (sijoittuu vuoteen 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (sijoittuu Guardiansin jälkeen)

Avengers: Age of Ultron (sijoittuu vuoteen 2015)

Ant-Man (sijoittuu vuoteen 2015)

Captain America: Civil War (sijoittuu Ultronin jälkeen, ennen Infinity Waria)

Spider-Man: Homecoming (sijoittuu Ultronin jälkeen, ennen Infinity Waria)

Doctor Strange (sijoittuu vuoteen 2016)

Black Panther (sijoittuu vuoteen 2017)

Thor: Ragnarok (sijoittuu Ultronin jälkeen, ennen Infinity Waria)

Avengers: Infinity War (sijoittuu vuoteen 2017)

Ant-Man and The Wasp (sijoitus epäselvä, mutta sopii hyvin IW:n ja Endgamen väliin)

Avengers: Endgame (sijoittuu alussa vuoteen 2017, loppuu vuonna 2022)

Spider-Man: Far From Home (sijoittuu Endgamen jälkeen)

Kun vuonna 2020 ja 2021 julkaistavat Marvel-elokuvat, kuten Black Widow ja The Eternals, sekä Disney+-sarjat kuten The Falcon and the Winter Soldier ja WandaVision julkaistaan, päivitämme listan uusiksi MCU-kronologian osalta. Black Widow esimerkiksi sijoittuu Captain America: Civil Warin jälkeen, mutta koska se julkaistaan vasta marraskuussa 2020, emme ole laittaneet sitä listalle.

Näin katsot Marvel-elokuvat julkaisujärjestyksessä

Jos haluat katsoa MCU-elokuvat julkaisujärjestyksessä, seuraa siinä tapauksessa tätä listaa, joka käynnistyy vuonna 2008 julkaistulla Iron Manilla ja päättyy vuonna 2019 julkaistuihin Avengers: Endgameen ja Spider-Man: Far From Homeen.

Marvel-elokuvien katsominen julkaisujärjestyksessä on lämmin nostalgiamatka, jonka aikana voi huomata, kuinka Marvel-elokuvat ovat parantuneet isompien budjettien ja parempien näyttelijöiden voimin. Olemme lisänneet listalle myös MCU:n Phase 4 -elokuvat ja tämänhetkiset julkaisupäivät.

Phase One

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Phase Two

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Phase Three

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Phase Four

Black Widow (6. marraskuuta 2020)

The Eternals (12. helmikuuta 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7. toukokuuta 2021)

Untitled third Spider-Man movie (5. marraskuuta 2021)

Thor: Love and Thunder (11. helmikuuta 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25. maaliskuuta 2022)

Marvel Cinematic Universen tulevaisuus

Black Panther 2 (6. toukokuuta 2022)

Captain Marvel 2 8. heinäkuuta 2022)

Julkistamaton Marvel-elokuva (todennäköisesti Ant-Man 3, 7. lokakuuta 2022)

Blade (Ei julkaisupäivää)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Ei julkaisupäivää)

Untitled Fantastic Four -elokuva (Ei julkaisupäivää)

Marvel-elokuvat Disney+:ssa

Mietitkö, mitkä Marvel-elokuvat voit nähdä Disney+-palvelussa? Olemme koonneet alla olevaan listaan kaikki tällä hetkellä palvelussa olevat Marvel-elokuvat. Suomessa Disney+ saapuu vasta syyskuussa, joten päivitämme listan etukäteen ja muokkaamme sitä jälkeenpäin, kun palvelu viimein rantautuu meille.

Listalta uupuvat The Incredible Hulk ja Spider-Man-elokuvat, sillä näiden levitysoikeudet omistaa Disneyn sijaan Universal ja Sony.

Jotta listasta olisi kuitenkin jotain hyötyä suomalaisille katsojille, olemme linkanneet jokaisen elokuvan SF Anytime -palveluun, josta kyseinen elokuva on joko vuokrattavissa tai ostettavissa.

Tässä ovat kaikki Marvel-elokuvat Disney+-palvelussa (linkit vievät SF Anytime -palveluun):

Alla ovat puolestaan Marvel-universumiin sijoittuvat tulevat televisiosarjat, jotka julkaistaan Disney+:ssa ja jotka jatkavat MCU-universumia. Ainoa poikkeus on animaatiosarja What If...?.

Päivämäärät ovat alustavia, sillä uskomme koronapandemian viivästyttäneen näiden julkaisua.

The Falcon and the Winter Soldier (lokakuu 2020)

WandaVision (joulukuu 2020)

Loki (kevät 2021)

What If...? (kesä 2021)

Hawkeye (syksy 2021)

Ms Marvel (Ei julkaisupäivää)

Moon Knight (Ei julkaisupäivää)

She-Hulk (Ei julkaisupäivää)

Parhaat Marvel-elokuvat

Mitkä ovat parhaat Marvel-elokuvat? Tämä on keskustelua herättävä aihe, mutta alle olemme koonneet Marvel-elokuvat fanien mieltymysten mukaan IMDb-elokuvasivun pisteytyksestä.

Tämä lista on mielestämme suhteellisen oikea, joskin siellä on myös joitain vääryyksiä. Mutta mielipiteet poikkeavat aina, ja meillä jokaisella on omat lempituotoksemme MCU-universumista.

