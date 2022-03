Netflixin Marvel-sarjat eivät katoa tyhjyyteen – löysivät uuden kodin kilpailijalta

Netflixin Marvel-sarjat nähdään jatkossa Disney+-palvelussa.

Suoratoistopalvelun kuusi Marvel-sarjaa, joihin lukeutui muun muassa Daredevil ja Jessica Jones, liittyvät muiden supersankareiden seuraksi Disney+-palveluun myöhemmin tässä kuussa, 16. maaliskuuta.

Päivämäärä koskee tosin ainoastaan Yhdysvaltoja, Kanadaa, Iso-Britanniaa, Uutta-Seelantia ja Australiaa. Marvel on tosin vahvistanut, että sarjat tuodaan nähtäväksi myös muiden maiden palveluihin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uutinen julkaistiin samana päivänä, kun sarjat poistuivat katsottavista Netflixistä hahmojen oikeuksien palattua takaisin Marvelille.

Tiedotteessaan Disney vahvistaa, että Daredevil liittyy muiden MCU-sarjojen, kuten WandaVisionin ja Lokin, rinnalle loppukuusta. Luke Cage, Iron Fist, The Defenders ja The Punisher saapuvat sen sijaan palveluun ennen pitkään. Disney+:ssa on ollut jo aiemmin nähtävillä myös Agents of SHIELD, jota ei lasketa MCU:n viralliseen kaanoniin.

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/U80cfZCPa8March 1, 2022 See more

Ottaen huomioon Netflix-sarjojen paljon synkemmän yleisilmeen kuin MCU-elokuvilta ja -sarjoilta on totuttu odottamaan, kyseinen kuusikko nähtäneen Euroopassa ja Suomessa Disney+:n Star-brändin alla.

Tätä tai sarjojen julkaisupäivää Suomessa ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Ovatko Netflix-sarjat nyt osa kaanonia?

Kingpin nähtiin Hawkeyen finaalissa. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Spoilereita Hawkeyesta ja Spider-Man: No Way Homesta.

Tähän ei ole saatu vielä selvyyttä. Marvel Studios on tosin näennäisesti vahvistanut, että Netflixin Marvel-sarjat ovat osa MCU-kaanonia. Charlie Coxin esittämä Matt Murdock/Daredevil nähtiin piipahtamassa Spider-Man: No Way Homessa, kun taas Vincent D'Onofrion Wilson Fisk/Kingpin teki saman Hawkeyessa, minkä myötä sarjat on helppo mieltää osaksi kaanonia. Huhujen mukaan hahmot ja kenties muitakin nähtäisiin myös muissa Marvelin Phase 4:n tuotannoissa.

Ongelma on kuitenkin siinä, ettei Marvel ole virallisesti vahvistanut mahdollista kanonisuutta. Daredevilin ja Kingpinin läsnäolot viittaisivat vahvasti tähän, mutta ne eivät kuitenkaan suoranaisesti vahvista asiaa.

Olemme nähneet jo Lokin ensimmäisellä kaudella, kuinka MCU-hahmojen eri variaatioita elää eri ulottuvuuksissa. No Way Home toi puolestaan Tobey Maguiren ja Andrew Garfieldin esittämät Hämähäkkimiehet osaksi MCU:ta.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness todennäköisesti sekoittaa pakkaa entisestään. Marvel saattaakin hyvin todeta, että MCU:n omat versiot Daredevilistä ja Kingpinistä ovat yhtiön viralliset sovitukset, kun taas Netflix-sarjojen hahmot ovat multiversumin tuomia variaatioita. Tällä tavalla Marvelin ei tarvitse myöntää Netflix-sarjojen kanonisuutta, vaan ne ovat osa käynnissä olevaa multiversumia.

Emme siten voi sanoa varmuudella, ovatko Netflixin Marvel-sarjat osa kaanonia. Ennen kuin Marvel Studios vahvistaa tai kumoaa asian virallisesti, voimme vain spekuloida.