Loki - 2. kausi: uutiset, huhut, näyttelijät ja muut tiedot tulevasta Marvel-sarjasta

(Kuva: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Lyhyesti - Toisen tuotantokauden kuvausten huhutaan alkavan piakkoin - Ensimmäinen MCU-tv-sarja, joka saa toisen tuotantokauden - Tom Hiddleston palaa Lokin rooliin - Owen Wilson nähdään Mobiuksen saappaissa - Guga Mbatha-Raw jatkaa Ravonna Renslayerinä - Käsikirjoittaja Michael Waldronin huhutaan palaavan

Korvanappeihimme kantautuneet tiedot antavat ymmärtää, että Lokin 2. tuotantokauden valmistus on jo kovassa vauhdissa. Kyseessä on monin tavoin kiinnostava projekti, eikä vähiten siksi, että se on ensimmäinen Marvel Cinematic Universeen sijoittuva tv-sarja, jolle on luvassa jatkokausi. Tietojen mukaan toisen tuotantokauden kuvaukset ovat jo lyöty lukkoon, eikä kameroiden käynnistymiseen ole edes kauaa aikaa.

Lähteiden mukaan 2. tuotantokauden kuvaukset alkavat myöhemmin tänä vuonna. Tätä edeltää pitkä esituotanto, jotta kaikki olisi mahdollisimman valmista. Kerromme tässä artikkelissa myös huhutun kuvauspäivän.

Kameroiden käynnistyminen ei suinkaan ole ainoa korviimme kantautunut yksityiskohta. Käymme läpi vahvistetut näyttelijät, sarjan sijoittumisen Marvel Phase 4 -suunnitelmaan sekä tiedossa olevia juonilankoja. Ykköskauden päätös jätti nimittäin varsin monta asiaa puolitiehen.

Ennen kuin jatkan lukemista, varoitamme Lokin 1. tuotantokauden juonipaljastuksista. Lisäksi mukana on viittauksia WandaVisioniin sekä tuleviin Marvel-projekteihin, kuten Doctor Strange in the Multiverse of Madness -elokuvaan.

Julkaisupäivä

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Lokin toisen tuotantokauden alkamisajankohtaa ei ole vielä paljastettu. Ensitiedot antavat kuitenkin ymmärtää sarjan saapuvan eetteriin vuonna 2023.

Production Weekly kertoi marraskuussa 2020, että kuvausten on määrä alkaa tammikuussa 2022. Tuolloin projektiin viitattiin koodinimellä 'Architect'. Koska esituotanto ei kuitenkaan valmistunut ennen helmikuuta, voidaan väitettä pitää virheellisenä.

Marvel Studiosin johtaja Kevin Feige kommentoi myöhemmin Colliderille, että kuvaukset eivät ehkä käynnisty ennen kuin vasta vuonna 2023.

Backstage Magazinen tuore raportti kuitenkin kertoo Lokin 2. tuotantokauden tuotannon alkavan kesällä 2022. Samanlaista tietoa hiiskuu myös Marvel-sisäpiiriläinen The Cosmic Circukselle. Backstagen mukaan kuvaukset järjestetään Lontoossa sijaitsevalla Pinewood Studiosilla. Saman tarinan on vahvistanut myös The Ronin.

Tavallisesti kannustamme suhtautumaan epävirallisiin tietoihin varauksella. Tällä kertaa lähteet ovat kuitenkin sen verran luotettavia, että uskomme niiden olevan ainakin pääsoin oikeassa.

Jos Lokin 2. tuotantokauden kuvaukset alkavan kesällä, saatetaan lopputulos nähdä Disney Plus -suoratoistopalvelussa alkuvuodesta 2023. Tämä täsmäisi myös aiempiin spekulaatioihin.

Sen tiedämme Deadlinen ansiosta joka tapauksessa varmaksi, että ykköskaudesta vastannut showrunner Kate Herron ei palaa toista kautta varten. Sen sijaan pääkäsikirjoittaja Michael Waldron on palaamassa sorvin ääreen.

Näyttelijät

Ketkä ovat mukana 2. tuotantokaudella?

(Image credit: Marvel/Disney)

Sisältää juonipaljastuksia Lokin 1. tuotantokaudesta

Olemme jo saaneet vahvistuksen muutamille palaaville näyttelijöille. Hiddleston, Wilson ja Mbatha-Raw tekevät takuuvarmasti paluun valokeilaan. Tämän lisäksi voimme spekuloida ensimmäisen kauden päätöksen perusteella joitakin valistuneita arvauksia:

Tom Hiddleston on Loki

Owen Wilson on Agent Mobius

Gugu Mbatha-Raw on Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku on Hunter B-15

Eugene Cordero on Casey

Tara Strong on Miss Minutes

Ensimmäisen sesongin päätöksen perusteella pidämme luultavana, että Mosaku on jälleen Hunter B-15. Pohjaamme ajatuksen siihen, että Loki ja Mobius kohtasivat hahmon vaihtoehtoisen version TVA:n yhteydessä. Tämä tuntuisi kaikista loogisimmalta.

On myös mahdollista, että näemme kakkoskaudella roolien vaihtumisen päittäin. Kuudennen jakson lopussa Loki tiesi He Who Remainsista (Jonathan Majors) sekä tämän eri versioista enemmän kuin Mobius ja Hunter B-15. Tämän vuoksi Loki saatetaan hyvin nähdä "opettajana", joka johdattaa Mobiuksen ja Hunter B-15:n pääpahiksen jäljille.

Tiedämme myös Mbatha-Rawin esittämän Renslayerin palaavan. Näyttelijä vahvisti asian helmikuun 2. päivänä Good Morning American haastattelussa.

👀 "I know there is a season two... I know that I'm in it...and that's about all I can say!"@gugumbatharaw talks starring in #Loki and confirms she will be in season 2 of the #Marvel series streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0EWtXD6dyFebruary 2, 2022 See more

Ykköskausi päättyi Mobiuksen entisen liittolaisen poistumiseen TVA:sta, sillä hän halusi löytää syylliset kuulemilleen valheille. Kyseinen väärää tietoa välittänyt taho on He Who Remains, mutta Renslayer ei tätä vielä tiedä. Tämän vuoksi hahmo saattaakin yllättyä kuullessaan, että etsimänsä henkilö on jo kuollut.

Renslayer-variantti saatetaan nähdä TVA:n vaihtoehtomaailman johtajana hiukan samaan tapaan kuin ykköskaudellakin. Tämä olisi helpoin tapa tuoda Mbatha-Raw takaisin. Jos Marvel päättää tehdä toisin, saattaa Loki kumppaneineen tavata hahmon vaihtoehtoisessa universumissa.

Corderon esittämä Casey saatetaan nähdä mukana tavalla tai toisella. Fanien rakastama hahmo on sarjasta vastanneen Herronin mukaan "kunnossa", joten hänelle toivotaan jatkoa kakkoskaudelle.

Varietyn haastattelussa Herron vihjasi Caseyn palaavan vaihtoehtoisen hahmon rooliin. Kuten tarkkasilmäisimmät fanit ovat kenties jo huomanneet, saatamme tietää tulevan hahmon.

It's been a long journey! All episodes of Marvel Studios' #Loki are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/EbkkJeDWz7July 18, 2021 See more

Yksi spekuloitu palaajakandidaatti on Sophia Di Martinon näyttelemä Sylvie. Tiedämme näyttelijän olevan todennäköinen paluumuuttaja, sillä Di Martino on vastannut kyselyihin useissa eri haastatteluissa. Elle-lehdelle marraskuussa 2021 annetussa haastattelussa annettiin varsin suora vihjaus kakkoskaudelle palaamisesta.

Pitäkö tämä sitten tarkoittaa? Waldron on kertonut Polygonille, ettei ykköskaudella ehditty syventyä riittävästi Sylvien taustatarinaan. Käsikirjoittaja pitääkin täten oven avoinna aiheen osalta toisen tuotantokauden osalta ("Katsotaan mitä tuleman pitää"). Lisäksi viittauksissa on mainittu mahdollinen vaihtoehtoinen MCU-versio Thorista.

Lopuksi mainitaan vielä oletuksemme, että Tara Strong kuullaan jälleen Miss Minutes -tekoälyn äänenä. Tätä ei ole vahvistettu, mutta kaikki muu tuntuisi omituiselta.

Tarina

Mistä Lokin 2. tuotantokauden tarina kertoo?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Kuten odottaa saattaa, tarinan yksityiskohdat ovat vielä harvassa. Hiddleston on kuitenkin kertonut Marvel.comille käyneensä "syvällisiä keskusteluja" Lokin toisen tuotantokauden sisällöstä. Hän toivoo lopputuloksen olen "yhä yllättävämpi". Sen sijaan MCM London Comic-Conissa oli RadioTimes.comin mukaan hiljaisempaa: "En voi sanoa valitettavasti mitään kakkoskaudesta.. Haluaisimme paljastaa edes jotain, mutta emme voi."

Hiddleston on kuitenkin toiveikas Lokin oikeudenmukaisemman puolen suhteen. Varietyn haastattelussa asiaa kommentoitiin seuraavast: "Ymmärrän yleisön näkevän Lokin hyvät puolet — he todella haluavat nähdä hänen pääsevän yli sisäisistä ja ulkoisista haasteistaan. Fanit haluavat hänen korjaavan suhteensa veljeensä sekä kasvavan sankariksi, joka hän hyvin voisi olla."

"Lokin on ymmärrettävä, että hän voi itse valita reittinsä ja toimia oikein. Tai ettei hänen ainakaan pitäisi toistaa vanhoja temppujaan ja virheitään, joiden vuoksi luottamus ja petturuus seuraavat toinen toistaan. On kiinnostavaa säilyttää Lokin persoonalliset piirteet, mutta toteuttaa kokonaisuus hiukan erilaisella kulmalla kuin aiemmin."

Yksi kakkoskauden juonikuvioiden lähtökohdista lienee Lokin ilmestyminen toiseen Aikavarianssivirastoon (TVA). Waldron kertoi Marvel.comille, että "ykköskauden lopun suhteen oli erilaisiakin ajatuksia, mutta tämä tuntui oikealta".

Loki saattaakin päätyä toiseen Aikavarianssivirastoon, jossa hän tuntee maailman sekä hahmot, mutta Lokia sen sijaan ei tunneta.

2. tuotantokausi voi mielestämme alkaa kahdella eri tavalla. Ensinnäkin Mobius saattaa hyvinkin kuulustella Lokia hänen taustoistaan, minkä yhteydessä päähahmo paljastaa Kangin (Jonathan Majors) todellisen identiteetin tämän pysäyttämiseksi. Tämä mahdollistaisi Mobiuksen ja Lokin palaavan yhteen avauskauden ensijaksojen tavoin, sillä fanit todella pitivät tästä.

Toinen vaihtoehto on mielestämme se, että Loki ottaa mallia Sylviestä. Jäljelle jääneet (He Who Remains) Kangin johdolla ovat vaarassa, joten Loki saattaa pyrkiä tuhoamaan Aikavarianssiviraston saadakseen Kangin huomion. Tämä voisi poikia Lokille reitin olla todellinen sankari.

Waldronin kommentit tukevat sankariuden mahdollisuutta. Aiemmin mainitsemassamme Polygonin haastattelussa todettiin Waldronin sanomana seuraavaa: "Uskon meidän näkevän uudenlaisen Lokin". Tämä saattaa hyvinkin viitata hyvisten puolen valitsemiseen.

(Image credit: © Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Saatamme hyvinkin oppia kakkoskaudella lisää Aikavarianssivirastosta. Hiddleston kertoi Marvel.comille organisaation "moraalisista haasteista", jotka ovat kiinnostava mahdollisuus. Aihiota sivuutettiin avaussesongilla, joten organisaatio, arvot sekä moraalikompassi voivat hyvinkin näyttäytyä tällä kertaa isommassa roolissa.

Entäpä sitten He Who Remains? Koska Sylvie tappoi hänet ykköskauden päätösjaksossa, saatetaan hänen vaihtoehtoversio hyvinkin marssituttaa ruudulle. Onko kyseessä Kang vai ei, sitä emme tiedä. Koska päätösjakson lopussa nähtiin Kangin patsasta katsova Loki, nähtäneen hahmo jollain tasolla mukana.

Jos Majors todella on mukana ja Lokin kakkoskausi saapuu alkuvuodesta 2023, tarkoittaisi se jälleennäkemistä ennen Ant-Man and the Wasp: Quantumania -elokuvaa. Käymme tässä artikkelissa myöhemmin läpi erilaisia yhteyksiä, joita avauskauden lopulla oli muihin Marvel-projekteihin. Majors ei ole suostunut paljastamaan hahmonsa mahdollista uutta tulemista Entertainment Weeklyn haastattelussa.

Mitä tulee Kangiin, Renslayerillä on ollut sarjakuvissa erittäin syvä ystävyyssuhde tähän ajassa matkustavaan pahikseen. Mbatha-Raw onkin jo vihjannut Renslayerin seuraavasta määränpäästä.

"Olemme saaneet vasta maistiaisen tästä sarjan lopussa, mutta Multiverse on yksinkertaisesti eeppinen mahdollisuus", kommentoi Mbatha-Raw Marvel.comille. "Mahdollisuudet ovat rajattomat. On niin paljon potentiaalia siitä, mitä toisella puolella voikaan olla. Ennen kaikkea Renslayer haluaa kostaa kaikille niille, jotka aiheuttivat tämän hänelle."

Mbatha-Raw kertoi Digital Spylle, ettei hän ole varma Renslayerin tulevasta tarinakaaresta. "Rehellisesti sanottuna en tiedä mihin olemme menossa. Koen sen sisältävän paljon potentiaalia etenkin aikamatkustamisessa. Joten niin, en tiedä... Olen avoin tuleville käänteille. Näemme yhdessä mitä on tulossa. Olisin tietysti avoin myös elokuvalle. En vielä tiedä mihin olemme menossa, joten se jää nähtäväksi."

Herron on osoittanut kiinnostusta avata Hunter B-15:n kaltaisen sivuhahmojen taustoja. Hän pui asiaa samassa Varietyn haastattelussa, jossa käsiteltiin myös Caseyn roolia.

"Ajattelin, ettei meidän pitäisi nähdä hänen muistojaan [neljännessä jaksossa]. Kyseessä on hahmo, jolla on kykyjä, mutta joka tajuaakin, ettei hänellä ole supervoimia. Tuntui todella merkitykselliseltä antaa hänelle edes jotain kykyjä siihen tilanteeseen. Muistot ovat yksityisiä. Ne ovat hänen. Ennen kaikkea fanina mietin "voi luoja, kuka hän on?!".

Di Martino ei ole vielä varma Sylvien tulevista tarinoista. Ellen haastattelussa asiaa puitiin lyhyesti:

"En tiedä mitään toisesta tuotantokaudesta. En tiedä kuinka kauas aiomme mennä ykköskauden lopusta. En tiedä onko hän muuttunut sitten viime näkemän. En tiedä missä hän on. Oletan hänen olevan pääpiirteittäin sama hahmo, mutta vaihtoehtouniversumit tekevät tilanteesta hiukan monimutkaisen."

Se, onko Lokille luvassa vielä useampiakin kausia, on vielä epäselvää. Polygonin haastattelema Waldron ei suostunut kertomaan asiasta juuri halaistua sanaa.

"Aika näyttää, mutta toivon ykköskauden säilyvän omanlaisena kokonaisuutena. Haluamme kertoa täysiä tarinakaaria. Myös mahdollisten tulevien tarinoiden täytyy seistä omilla jaloillaan."

Trailerit

Onko Lokin 2. tuotantokaudesta julkaistu traileria?

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Ei ole vielä toistaiseksi. Päivitämme tätä artikkelia kunhan sellainen lopulta ilmestyy.

Vaikutukset MCU-kaanoniin

Miten Lokin 2. kausi vaikuttaa Marvel-elokuviin ja -sarjoihin?

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Kuten MCU-fanit ovat jo hyvin huomanneet, Lokin avauskauden multiversumit ovat osa Marvel-kaanonin tulevaisuutta. Spider-Man: No Way Home otti aiheessa jo varaslähdön, kun taas Doctor Strange in the Multiverse of Madness tutkailee aihepiiriä tulevaisuudessa tarkemmin. Vaikka Marvel ei ole asiaa vahvistanut, THR kertoo Lokin piipahtavan Doctor Strange 2 -elokuvassa.

What If...? -animaatiosarjan avauskaudella sivuutettiin Lokia. Saatamme hyvinkin nähdä siinä mainittuja ja esiteltyjä elementtejä Lokin kakkoskaudella.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Majors on osa Marvelin muitakin suunnitelmia. Kang The Conqueror nähdään heinäkuussa 2023 ensi-iltansa saavan Ant-Man and the Wasp: Quantumania -elokuvan pääkonnana.

Herron paljasti Varietylle. että kiinnitys tehtiin yhdessä Peyton Reedin kanssa. Reed on ohjannut kaksi ensimmäistä Ant-Man-elokuvaa ja istahtaapa ohjaaja kolmannessakin rainassa kameran taakse. Majorsin muut Marvel-elokuvat tai -sarjat ovat vielä epäselviä.

Lokin kakkoskaudella saattaa hyvinkin olla tekemistä Marvel's Fantastic Four -elokuvan kanssa.

Sarjakuviin perehtyneet tietävät Kangin olevan vahvasti sidoksissa Fantastic Four -konna Doctor Doomin kanssa. Onkin mahdollista, että pahiskaksikko juonii tulevassa elokuvassa yhteisiä ilkeyksiä. Tällä hetkellä Fantastic Four -elokuvalla ei ole vielä ensi-iltaa määritettynä, joten tämä jää nähtäväksi.

Entäpä sitten Marvel-tv-sarjat? What If...? on selkeämpi tapaus, mutta muiden tuotantojen osalta tiedot ovat vähissä.

Spekulaatioissa on mainittu She-Hulk-konna Titanian olevan vaihtoehtouniversumista, joten tällä saattaa olla tekemistä Lokin avaussesongin kanssa. Myös Samuel L. Jacksonin esittämällä Nick Furyllä on sormensa monissa keksipurkeissa, joten hänen vaikutteensa Aikavarianttiviraston tekemisiin on hyvin mahdollista.

Mainittakoon vielä lopuksi Armor Wars, jonka tähti Don Cheadle esittää Mar Machinea eli James Rhodesia. Hän saattaa hyvinkin olla sidoksissa Kangiin, mikäli Marvel päättää tuoda Kang-variantti Iron Ladin kuvioihin mukaan.

Tällä hetkellä lähes kaikki on vielä pelkkää spekulaatiota. Olemme kuitenkin innoissamme siitä, että Loki saa 2. tuotantokauden. Jäämmekin siis odottamaan tulevaa innolla!