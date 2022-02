Moon Knight: julkaisupäivä, traileri, juoni ja kaikki muu Marvelin tulevasta sarjasta

Kuin sattumankaupalla Marvel Studios paljasti yhtiön seuraavan MCU-sarjan, Moon Knightin, julkaisupäivän 17. tammikuuta, jolloin oli täysikuu. Odotettu sarja saapuu Disney+-palveluun 30. maaliskuuta 2022.

Horisontissa siintävä julkaisupäivä on iloinen uutinen kaikille Marvel-faneille, sillä vielä tammikuun alussa luulimme seuraavan Marvelin Phase 4 -tuotannon saapuvan katsottavaksi toukokuussa 2022. Doctor Strangea ennen ennen pääsemmekin näkemään Moon Knightin koettelemukset ja laajentamaan MCU-universumia täysin uudella hahmolla.

Moon Knightin julkaisupäivä ei tosin jäänyt ainoaksi uudeksi julkistukseksi, vaan Marvel esitteli samalla Oscar Isaacin tähdittämästä sarjasta uuden trailerin. Sen perusteella luvassa on synkkä ja surrealistinen draama Marvelilta, ja jotain mitä emme ole oikein aiemmin nähneet.

Nämä eivät ole kuitenkaan ainoat asiat, jotka olemme koonneet tähän artikkeliin. Alapuolelta voit löytää itsellesi luettavaksi kaiken tarvittavan MCU:n tulevasta televisiosarjasta. Tähän lukeutuvat näyttelijävalinnat, mahdolliset juonikuviot ja kytkökset laajempaan Marvel Cinematic Universe -universumiin.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että alla oleva saattaa sisältää joitain spoilereita, joten jos haluat nähdä Moon Knightin täysin ilman ennakkotietoja, suosittelemme siirtymään toisaalle.

Moon Knight - julkaisupäivä

Moon Knightin julkaisupäivä: 30. maaliskuuta 2022

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Moon Knight nähdään Disney+:ssa keskiviikkona, 30. maaliskuuta. Siten se seuraa Lokin, What Ifin...? ja Hawkeyen jalanjäljissä saapuen keskellä viikkoa.

Colliderin mukaan Marvel Studiosin toimitusjohtaja Kevin Feige kertoi WandaVisionin lehdistötilaisuuteen osallistuneille toimittajille tammikuussa, että Moon Knight on kuuden jakson pituinen. Sarjan finaalijakso nähtäisiin siten 11. maaliskuuta, vain viisi päivää ennen kuin Doctor Strange 2 saapuu teattereihin maailmanlaajuisesti.

Jokaisen episodin odotetaan olevan 40-50 minuuttia pitkä, mikä tuntuu olevan MCU-sarjojen standardipituus. Mohamed Diab (Cairo 678) ohjaa neljä jaksoa kuudesta, kun taas Justin Benson ja Aaron Moorhead (The Twilight Zone, Synchronic) ohjaavat kaksi muuta.

Cosmic Circusin taannoisen raportin mukaan myös George Clooney olisi ohjannut yhden jakson Moon Knightia, mutta emme tiedä mikä jakso on oikein kyseessä, jos huhu pitää paikkansa.

Moon Knight -traileri

Moon Knight -traileri: tältä sarja näyttää

Moon Knightin ensimmäinen traileri julkaistiin 17. tammikuuta, jolloin näimme ensimmäisen kerran kunnolla MCU:n mysteerisen uuden sarjan.

Traileri käynnistyy esittelemällä Oscar Isaacin esittämän Steven Grantin/Marc Spectorin, joka on dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä (DID) kärsivä entinen palkkasoturi. Grant/Spector kärsii univaikeuksista, eikä hän pysty erottamaan todellisuutta unistaan.

Vaikka univaikeuksien luulisi normaalisti lukeutuvan DID-ongelmien piiriin, videolla paljastuu lopulta, että kyseessä on itse asiassa jotain paljon suurempaa.

Loppuosa Moon Knightin trailerista muuttuukin hyvin villiksi ja surrealistiseksi. Näemme Grant/Spectorin jahtaavan hahmoa, jonka oletamme olevan Khonshu, muinainen egyptiläinen kuun jumala. Sarjakuvissa kyseinen hahmo antoi Grant/Spectorille tämän supervoimat, ja todennäköisesti sama toteutuu myös sarjassa.

Näemme myös Ethan Hawken esittämän kulttijohtaja Arthur Harrowin, joka on sarjan pääpahis. Trailerista käy myös ilmi, ettei Grant/Spector tiedä olevansa supervoimilla varustettu henkilö tai että hänellä on useita persoonia. Lisäksi näemme pienen vilauksen Moon Knightin todellisesta voimasta, kun tämä tuntuisi mättävän ihmissutta tai vastaavanlaista otusta museon vessassa.

Olemme koonneet erillisen artikkelin, jossa nostamme esiin kuusi yksityiskohtaa, jotka monilta katsojilta saattoi jäädä huomaamatta Moon Knightin trailerista. Alle olemme puolestaan koonneet sarjan mahdolliset juonikuviot, pahikset, tarinalinjat ja paljon muuta.

Moon Knight - näyttelijät

Moon Knightin näyttelijät: kuka esittää ketäkin?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Marvel ei ole kertonut paljoakaan julki, mutta nämä asiat tiedämme ainakin varmuudella:

Oscar Isaac on Moon Knight/Marc Spector/Steven Grant

Ethan Hawke on Arthur Harrow

May Calamawyn hahmoa ei ole julkistettu

Aivan kuin Disney+:aan saapuvien MCU-sarjojen suuruutta olisi tarvinnut edes todistaa, Marvel Studios on onnistunut nappaamaan aidon valkokankaan filmitähden Moon Knightiksi: Oscar Isaacin. Näyttelijä on tuttu muun muassa Star Warsista sekä Denis Villeneuven Dunesta, ja hänet nähdään sarjan päähenkilönä, Grantina, Spectorina, Moon Knightina ja mahdollisina muina hahmon monina persoonina.

Hawken hahmosta tiedettiin aiemmin vain se, että tämä on sarjan pahis. Traileri kuitenkin paljastaa hänen esittävän Arthur Harrowia, joka on nähty sarjakuvissa kerran pahiksena. Huhtikuussa 1985 julkaistussa Moon Knight #2:ssa hän on tiedemies, joka tekee kokeita ihmisille pyrkiessään poistamaan näiden kivut pysyvästi.

Televisiosarjassa Harrow näyttäisi sen sijaan esittävän kulttijohtajaa, josta The Hollywood Reporter kertoo Hawken kertoneen The Seth Meyers -ohjelmassa seuraavanlaisesti: "Olen perustanut hahmoni David Koreshiin", joka oli Daavidin oksa -kultin johtaja ja vastuussa Waco-hyökkäyksestä vuonna 1993. Harrow näyttäisi haluavan auttavan sarjassa ihmisiä avaamaan näiden todellisen potentiaalin. Hän pyytääkin Grant/Spectoria trailerissa "vapauttamaan kaaoksensa", joten tämä saattaa olla hyvinkin mahdollista.

Uskomme myös Hawken hahmon olevan itse asiassa yhdistelmä kahdesta sarjakuvahahmosta. Reddit-käyttäjät ovat esittäneet teorian, jonka mukaan Hawke olisi sekä Harrow että pyrokineettisillä voimilla varustettu superpahis Sun King, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Marvel tunnetaan yllättävistä pahispaljastuksistaan, jotka eivät alkuun käy lainkaan ilmi, joten emme ihmettelisi, jos tämä pitää paikkansa.

May Calamawyn roolia ei ole paljastettu vielä virallisesti Deadlinen mukaan. Hän saattaa esittää Isaacin potentiaalista kumppania, Marlene Alraunea, mutta hän saattaa olla myös Laylan ääni, jonka kanssa Grant/Spector puhuu trailerissa puhelimessa.

ScreenRant on aiemmin uutisoinut, että Gaspard Ulliel (Hannibal Rising) nähdään Moon Knightissa pahiksena nimeltä Anton Mogart, aka Midnight Man. Tätä ei ole kuitenkaan vahvistettu. Ullielin omilla sivuilla Hamilton Hodell -agentuurissa näyttelijä vihjailee projektista, mutta portfoliota on sittemmin muutettu. Emme siis tiedä, onko hän mukana tuotannossa vai ei.

Moon Knight - tarina

Moon Knightin juoni: mistä sarja kertoo?

Oscar Isaac esittää Marc Spectoria odotetussa Moon Knight -sarjassa. (Image credit: Marvel Studios)

Tässä on Marvel Studiosin Moon Knight -sarjan virallinen synopsis Marvel.comissa:

"Sarja seuraa Steven Grantia (Isaac), kohteliasta lahjakaupan työntekijää, joka kärsii muistinkatkoksista ja muistoista toisesta elämästä. Steven saa tietää hänellä olevan dissosiatiivinen identiteettihäiriö (DID) ja jakavan ruumiin palkkasoturi Marc Spectorin kanssa. Kun Steven/Marcin viholliset käyvät tätä vastaan, hän joutuu navigoimaan uusien persooniensa välillä ja sekaantuu voimakkaita egyptiläisiä jumalia sisältävään mysteeriin."

Deadline kertoo puolestaan Disneyn virallisen synopsiksen kuvailevan Moon Knightia "uudeksi maailmanlaajuiseksi toimintaseikkailuksi, jossa on monimutkainen ja dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä kärsivä päähenkilö. Hahmon sisällä asuvat useat identiteetit ajautuvat vaaralliseen sotaan jumalia vastaan modernin maailman ja antiikin Egyptin törmätessä yhteen."

Kumpikaan juoniselosteista ei kerro juuri mitään tarkemmista juonikuvioista, joten sen vuoksi olemme selanneet läpi Marvelin sarjakuva-arkistot saadaksemme lisäselvyyttä asiaan.

Moon Knightin loivat Doug Moench ja taiteilija Don Perlin elokuussa 1975, jolloin hahmo nähtiin ensimmäisen kerran Werewolf by Night -lehden numerossa 32. Hän on kyseisessä sarjakuvassa itse asiassa pahis päähenkilönä nähtävälle ihmissudelle, mikä selittää tämän ihmissusiin liittyvän kuvaston kuun ja hopean osalta. Hänelle kuitenkin selviää, että Jack Russell, joka oli kyseisen ihmissusipäähenkilön nimi, on itse asiassa uhri, eikä pahis.

Marvel havaitsi melko nopeasti, että heillä on käsissään uusi supersankaritähti. Hänet nähtiinkin vierailevana tähtenä muutamaan otteeseen läpi 70-luvun, jolloin hänen sankarillisuutta korostettiin, ennen kuin tämä sai oman sarjan. Ensimmäinen ikioma numero julkaistiin marraskuussa 1980, ja lisänumeroita on nähty siitä lähtien.

Sarjakuvissa Spector on entinen Yhdysvaltain sotilas, joka toimii egyptiläisen kuunjumala Khonshun kanavana. Sen ansiosta hänellä on yliluonnolliset voimat, nopeus ja kestävyys, jotka ovat suoraan verrannollisia Kuun vaiheisiin. Hän on samalla Lepakkomiehen kaltainen omankädenoikeutta jakava henkilö, jolla on omaisuus ja liuta erikoisvarusteita käytössään. Armeijakoulutus tekee hänestä puolestaan tappavan niin kauko- kuin lähitaistelussa.

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Moon Knightin saapuminen MCU-universumiin on silti mielenkiintoisinta siksi, että hänellä on DID. Tämä tarkoittaa sitä, että Marc Spectorilla on monta alter agoa, joista tunnetuimmat ovat taksikuski Jake Lockley ja miljardööriyrittäjä Steven Grant ja joiden avulla hän pystyy kulkemaan erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Moon Knight -televisiosarjassa Grant on sen sijaan alhainen museotyöntekijä, eikä Lockleyn läsnäoloa ole toistaiseksi vahvistettu.

Sarjalle annettu synopsis paljastaa tosin muutamia potentiaalisia vihjeitä tulevasta.

Ensinnäkin Mark Spectorin DID-häiriö on merkittävä tekijä Moon Knightin tarinankaaressa. Joulukuussa 2020 Marvel Studiosin toimitusjohtaja Kevin Feige kertoi Emmy-lehdelle, että "mielenterveysasiat ovat sarjan uniikki piirre". Toivomme siis, että Marvel käsittelee aihetta sen vaatimalla herkkyydellä samaan tapaan kuten WandaVision käsitteli traumaa ja surua.

Feige huomautti samalla, "ettemme ole pitkään aikaan nähneet supersankaria, joka hyppii katoilla ja joutuu tappeluihin", mikä viittaisi siihen, että luvassa on paljon Batman-tyylistä toimintaa, jossa Marvelin oma viittasankari ottaa lain omiin käsiinsä.

"Vaarallinen sota jumalien välillä" viittaa mahdollisesti muinaisten egyptiläisten jumalten läsnäoloon Moon Knightissa. Trailerissa nähtiin kutkuttava easter egg, joka saattaa viitata Sobekiin, Niilin ja armeijan jumalaan, ja tämän läsnäoloon sarjassa. Näemme myös patsaat Ra-, Osiris- ja Anubis-jumalista, joten hekin saattavat ilmestyä sarjan aikana. Etenkin jälkimmäisellä voi olla isompi rooli, sillä Moon Knight taistelee trailerissa sakaalia vastaan.

Moon Knight -sarjakuvissa on usein käytetty myös kauhuelementtejä hyödyksi, joten tätä voidaan käyttää eduksi myös televisiosarjassa. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlett Witch) on todennyt myös Doctor Strange 2:n olevan "todella pelottava elokuva", minkä lisäksi saatamme nähdä yhteyden myös Mahershala Alin esittämään Blade-uudelleenkäynnistykseen.

Kuulimme Daywalkerin puhuvan Dane Whitmanille Eternalsin lopputekstien jälkeisessä kohtauksessa, joten kyseessä voi olla sarjakuvista tutun Midnight Sons -ryhmän rekrytointiprosessi. Midnight Sons on Kostajien kaltainen ryhmä, joka käy sotaansa yliluonnollisia uhkia vastaan. Tähän ryhmään on sarjakuvien sivuilla kuuluneet Wong, Iron Fist, Punisher, Ghost Rider ja Doctor Strange. Nähdäänkö heidän lyöttäytymässä yhteen MCU:ssa? Me ainakin haluaisimme nähdä sen.

Moon Knight ja MCU

Moon Knight MCU-universumissa: nähdäänkö hahmo tulevissa elokuvissa?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Uskomme näin. Oscar Isaac on merkittävä A-luokan näyttelijä, joten epäilemme vahvasti, että hän jäisi vain Disney+-sarjan tähdeksi. Hänet nähdään siis aivan varmasti myös tulevissa Marvel-elokuvissa.

Kuten spekuloimme yllä, hän saattaa olla osa MCU:n potentiaalista Midnight Sons -ryhmän kokoonpanoa. Hänet saatetaan nähdä myös tulevassa Blade-elokuvassa, joka saattaa niin ikään johtaa Midnight Sonsin muodostukseen.

Moon Knight on ollut lisäksi osa Kostajia ja Heroes for Hire -ryhmiä sarjakuvissa. MCU:sta uupuu juuri tuorein Kostajat-kokoonpano, minkä lisäksi Shang-Chi sekä She-Hulk vihjailisivat mahdollisesta Heroes for Hire -ryhmän kasaamisesta. Moon Knight voisi kuulua kumpaan tahansa porukkaan.