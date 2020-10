Parhaat Disney+ -sarjat: nämä sarjat vievät mukanaan

Disney+ saapui pitkän odotuksen jälkeen myös Suomeen. Pohjoismaiden valikoima on jo julkaisussa kattava, ja maailmalla ylistystä saaneet sarjat edistyvät viikko kerrallaan ottaen pian maailmanlaajuisen julkaisutahdin kiinni.

Uuden suoratoistopalvelun runsas valikoima aiheuttaa monissa pelonsekaista ahdistusta, kun tarjolla on enemmän katsottavaa kuin mihin vapaa-aika riittäisi. Tarjolla on nimittäin runsain mitoin loistavia Disney+ -elokuvia, minkä lisäksi myös kilpailevan Netflixin parhaat elokuvat ja sarjat kaipaavat huomiota.

Suomessa Disney+ saapui erityisesti odotetun The Mandalorian -sarjan kera. Star Wars -faneille suunnattu seikkailu saa toisen tuotantokautensa lokakuussa, johon mennessä ensimmäinen kausi on saatu tarjolle.

Kuluvan vuoden loppupuolella nähdään myös monia muita tulokkaita. Esimerkiksi WandaVision sekä The Falcon and the Winter Soldier saapuvat valikoimaan ennemmin tai myöhemmin, sillä pandemian aiheuttamat ongelmat ovat aiheuttaneet aikatauluissa pientä viivästymistä.

Disney+ tarjoaa runsaasti nuoremmalle kohdeyleisölle soveltuvaa materiaalia. Iso osa näistä aina 30 The Simpsons -tuotantokaudesta lähtien on onneksi koko perheelle soveltuvaa viihdettä.

Jo julkaisuvalikoima tarjoaa erinomaista viihdettä runsain mitoin. Päätimmekin laittaa valikoiman paremmuusjärjestykseen, jotta tiedät mitkä sarjat ansaitsevat ensimmäisenä huomiosi.

Kannattaa myös huomata, että päivitämme katsaustamme säännöllisin väliajoin. Mikäli siis etsit vapaalle viikonlopulle rentouttavaa aktiviteettia, kannattaa palata tämän artikkelin äärelle uusien katseluvinkkien saamiseksi.

(Image credit: LucasFilm)

Star Wars: The Clone Wars

Tähtien sodan maailmaa laajentava The Clone Wars sai viimein odotetun päätöskautensa. Loppuhuipennus tasapainottelee oivallisesti esiosien sekä alkuperäisen trilogian välimaastossa vastaten niihin kysymyksiin, jotka vaivasivat fanien mieliä. Vaikuttavat tarinat, upeasti syvennetyt hahmot sekä kriisin keskellä oleva galaksi luovat oivalliset puitteet yhdelle viimevuosien parhaista Star Wars -kokemuksista. Ja mikäli aiemmat kuusi kautta ovat jääneet katsomatta, näet nekin Disney+ -valikoimasta.

(Image credit: Lucasfilm)

The Mandalorian

The Mandalorian on Disney+ -suoratoistopalvelun ensimmäinen jättihitti. Se ei pelkästään tuonut meemiksikin noussutta Baby Yodaa maailman tietoisuuteen, vaan tarjoaa syvällistä katsottavaa kahdeksan noin 40 minuuttisen jakson ajaksi. Jon Favreaun luoma ja Game of Thrones -sarjasta tutun Pedro Pascalin tähdittämä sarja on synkkä katsaus Tähtien sodan aikakauteen, jossa ei aiemmin ole liiaksi seikkailtu. Samalla näin hyvin tehtyä näyteltyä Star Wars -viihdettä on tehty viimeksi kauan sitten, kaukaisessa galaksissa.

(Image credit: Disney Plus)

Marvel's Runaways

Alkujaan Hulu-palvelusta tuttu The Runaways sai kolmannen ja samalla viimeisen kautensa viime vuonna. Teinidraama The OC:n tekijöiden luomus jatkaa kypsyvien nuorien parissa tavalla, jota ei ole Marvelin supersankarien maailmassa ennen nähty. Kiinnostavat hahmot vievät mukanaan, ja pian huomaatkin seuraavasi intohimoisesti kuinka he onnistuvat estämään vanhempiensa rikolliset aikeet.

(Image credit: Disney)

Kahveli kysyy

Toy Story 4 -elokuvasta tuttu haarukka pohtii omassa sarjassaan maailman keskeisimpiä kysymyksiä. Ihmettelyvuorossa ovat vuorollaan ystävyyden, taiteen, rakkauden sekä ajan syvimmät olemukset. Ja kun lopuksi ihmettelet Kahvelin kanssa vielä juuston asemaa maailmankaikkeudessa, tajuntasi räjähtää lopullisesti.

(Image credit: Disney/Pixar)

SparkShorts-lyhytelokuvat

Pixarin lyhytelokuvat ovat aina olleet isossa osassa yhtiön menestystarinaa. Disney+ vastaa fanien toiveisiin tuomalla pientarinat katsottavaksi omana kokonaisuutenaan. Tiiviit lyhytelokuvat eivät pelkää kokeilla täysin uusia asioita, vaan näyttävät minkälaisella tavalla koko tarinankerrontaa voidaan kehittää.

(Image credit: Disney)

Maailma Jeff Goldblumin silmin

Jeff Goldblum on niin karismaattinen, että hän saisi puhelinluettelon lukemisenkin tuntumaan viihteeltä. Onkin vaikea keksiä parempaa juontajaa sarjalle, jossa paneudutaan esimerkiksi lenkkareihin, jäätelöön sekä grillaamiseen. Ja mikä parasta, toinen tuotantokausi on jo tuloillaan.

(Image credit: Disney)

The Imagineering Story: Tarina Disneyn Huvipuistoista

Disneyn huvipuistot ovat maailmankuuluja, joten ne ovat ehdottomasti ansainneet paikkansa myös suoratoistopalvelussa. The Imagineering Story esittelee kuuden tunnin aikana kattavasti tapoja, joilla rakastetut hahmot ja maailmat on tuotu eloon.

(Image credit: Marvel)

Marvel: Sankariprojekti

Sillä välin kun supersankarit vasta kuvaavat seikkailujaan, Disney+ sukeltaa todellisten arjen sankareiden maailmaan. Sankariprojektin jokainen jakso esittelee nuorukaisen, jonka esimerkillinen toiminta on tehnyt yhteisöstä entistä paremman paikan. Lisäksi tarinat ikuistetaan samalla Marvelin sarjakuviin.

Pixar Tosielämässä

Jos olet joskus pohtinut kuinka Pixarin elokuvat sekä piilokameran voisi yhdistää, Pixar Tosielämässä on vastaus kysymykseen. Se vie upeasti luodut hahmot oikeaan maailmaan, minkä jälkeen ihmisten reaktiot tallennetaan osaksi jaksoja. Kohtaamiset rakastettujen hahmojen kanssa ovat täynnä iloa, yllätystä sekä valtavia tunnevyöryjä.

(Image credit: Disney/Marvel)

X-Men

X-Men on sarja, jota voidaan pitää lähtölaukauksena Marvelin nykyiselle asemalle. 90-luvulla esitetty sarja toi sarjakuvien tarinat televisioon tavalla, joka teki vaikutuksen kokonaiseen sukupolveen. Tutut hahmot, yllättävän syvälliset tarinat sekä vaihtelevat juonilinjat tekevät siitä edelleen katsomisen arvoisen klassikon.

(Image credit: Disney/Marvel)

Ultimate Spider-Man

Hämähäkkimies on nähty vuosien ja vuosikymmenien aikana useita kertoja erilaisissa sarjoissa, mutta ainakin meille vuonna 2012 ilmestynyt Ultimate Spider-Man on ykkösvalinta. Se on erinomaisesti luotu piirretty, joka esittelee samalla peleistäkin tutun Miles Moralesin mukaan seikkailuun.

DuckTales (Ankronikka)

80-luvulla nähtiin runsain mitoin rakastettuja Disney-piirrettyjä, joista erityisesti tunnusbiisit ovat jääneet elämään. Erityisesti Roope-sedän sekä veljeskolmikko Tupun, Hupun ja Lupun seikkailuihin keskittyvä DuckTales on yksi aikakautensa helmistä.

(Image credit: Disney)

The Simpsons

Yksi Disney+ -valikoiman myyntivalteista on The Simpsons. Disney panosti tosissaan suosikkisarjaan, sillä yhtiö nappasi 20th Century Foxilta oikeudet kaikkiin 30 tuotantokauteen. Springfieldin parhaat ajat tuntuvat olevan jo takanapäin, mutta erityisesti tuotantokaudet 3-9 sekä kenties vielä kymmeneskin ovat tv-viihdettä parhaimmillaan.

Sivuhuomautuksena on sanottava, että toistaiseksi alkupään jaksot kärsivät vielä väärästä kuvasuhteesta, mutta Disney on luvannut korjata tämän myös vanhempiin jaksoihin.

(Image credit: Disney)

Isojen poikien leikit

Disney Plus palaa takaisin koulun penkille tässä 1990-luvun suositussa komediasarjassa. Jo tuolloin miljoonat ihmiset aikuistuivat yhdessä Cory Matthewsin sekä tämän ystävien kanssa, ja nyt noihin aikoihin voi palata kaikkien seitsemän tuotantokauden voimin. Lisäksi valikoimassa on vuonna 2014 alkaneen spinoff-sarja Girl Meets Worldin kaikki kolme tuotantokautta.

(Image credit: Disney)

Darkwing Duck – Varjoankka

Disney pyrki rakentamaan suosittuja supersankaritarinoita jo kauan ennen yhteistyötä Marvelin kanssa. Näistä kenties ikimuistoisin on Varjoankka, joka yhdistää palasia Lepakkomiehestä, Vihreästä herhiläisestä sekä muista aikansa suosikeista. Mukana on myös runsaasti sarjakuvallista taistelua ja huumoria, kun Urho Sorsimo säntää yöhön taistelemaan rikollisuutta vastaan.

(Image credit: Disney)

Big Hero 6

Disney ei yleisön toiveista huolimatta tehnyt jatko-osaa vuoden 2014 Big Hero 6 -elokuvalleen. Nyt on helppo ymmärtää miksi, sillä tv-sarja jatkaa tarinaa loistavasti. Suurin osa suosikkinäyttelijöistä palaa San Fransokyon kaupunkiin yhdessä Hiro Hamadan ja Baymax-robotin kanssa.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Star Wars: Rebels

Kapinaliiton syntytarinan kertova sarja pohjustaa galaksin tilannetta ennen alkuperäistä elokuvatrilogiaa. Neljän tuotantokauden aikana nähdään runsain mitoin upeita tarinoita, mutta ennen kaikkea legendaariset hahmot tuovat hymyn huulille. Mukana on niin prinsessa Leia, Lando Calrissian kuin tietysti Darth Vaderkin.

Lopuksi vielä ehdoton älä katso -vinkki: Inhumans

Kaikki Disney+ -valikoimassa olevat sarjat eivät ole aikasi arvoisia. Erityisesti vuonna 2017 lyhyesti nähty Inhuman osoittaa, että Marvel-tiimin kosketuskaan ei aina tuota samanlaista kultaa kuin Midaksen sormi. Samalla on kuitenkin sanottava, että sarjan huonoudessa on tiettyä hohdokkuutta.