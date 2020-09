Parhaat Disney+ -elokuvat: näitä elokuvia ei kannata jättää välistä

Etsitkö katsottavaksi parhaita Disney+-elokuvia? Jättijulkaisijan suoratoistopalvelu julkaistiin Suomessa syyskuussa, ja sen tarjoama elokuvavalikoima on kattava. Ja ennen kuin palvelun uudet hehkutetut sarjat, kuten The Falcon and the Winter Soldier, saapuvat katsottavaksi, Disney+:n myyntivaltti ovat sen elokuvissa.

Palvelussa on tarjolla Disneyn animoituja klassikoita vuosikymmenten takaa sekä muun muassa Pixarin, Star Warsin ja Marvel Cinematic Universen parhaita nimikkeitä. Vaikka palvelu on suoratoistokentän tuorein tulokas, sen valtava valikoima voi osoittautua aavistuksen ylitsepääsemättömäksi sopivaa elokuvaa etsiessä.

Siksi olemme koonneet tähän listaan parhaan Disney+-elokuvat, jotta voit säästäät aikaa ja sukeltaa suoraan elokuvien kimppuun. Ja mikä parasta, olemme tehneet samanlaisen listan myös Disney+:sta löytyville parhaille sarjoille. Koska palvelu kasvaa vuosien saatossa alati isommaksi, jatkamme listan päivittämistä uusien helmien nostamiseksi.

Ihmeperhe 2

(Image credit: Pixar)

Ihmeperhe 2 vie jatko-osana onnistuneesti monien rakastaman ensimmäisen elokuvan piirteitä eteenpäin ja lisää mukaan muutaman uuden. Vaikka lopputulos ei välttämättä ole aivan samanlainen hitti kuin alkuperäinen teos, sen koskettava perhekuvaus on vähintään yhtä hellyttävää katsottavaa koti-isän tohelointia katsellessa. Jos kaipaat siis uutta katsottavaa, Ihmeperhe 2 ravistelee juuri mukavasti kymmenen vuotta vanhan sarjan rakenteita.

Frozen 2

(Image credit: Disney)

Frozen 2 kertoo aiempaa osaa vakavamman tarinan, jossa siskokset Anna ja Elsa matkaavat vanhempiensa mysteeriseen menneisyyteen. Sävellykset ovat silti äärimmäisen mukaansatempaavia, ja vaikka Let it Gota ei voida ylittää, uusi Into the Unknown pääsee lähelle. Elokuvaan on ujutettu myös muutama hyvä vitsi vanhemmille, joten leffa sopii oivasti koko perheen katsottavaksi.

Thor: Ragnarok

(Image credit: Marvel Studios)

Thor: Ragnarok on kevyesti supersankarin paras elokuva Thor-trilogiassa. Siinä nähdään myös Mark Ruffalon Hulk sekä Tessa Thompsonin esittämä Valkyrie, minkä lisäksi elokuva on keskiverto Marvel-elokuvaa rutkasti hauskempi ja onnistuneempi. Laadun taustalla on ohjaaja Taika Waititi, joka tunnetaan muun muassa Hunt for the Wilderpeoplesta ja What We Do in the Shadowsista.

Guardians of the Galaxy

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Tällä listalla on muutama Marvel-elokuvia, mutta jokainen niistä tarjoaa melko erilaisen kokemuksen. Ensimmäinen Guardians-elokuva on yhä villi, outo ja äärimmäisen hauska tieteisseikkailu, jonka joukko kirjavia sarjakuvahahmoja on sittemmin noussut Iron Manin ja Captain American kaltaisiksi tunnetuiksi nimiksi. Jatko-osa ei ole aivan yhtä hyvä.

Leijonakuningas

(Image credit: Disney)

Disneyn 90-luvun renessanssista on vaikea valita vain yhtä oikeaa elokuvaa, mutta vuosikymmenen ehdottomasti yksi vakuuttavimmista on Leijonakuningas. Sen eeppinen tarina petoksesta, romanssista ja suloisesta leijonanpoikasesta on vain kaunista animaatiota. Elokuvasta tehdyn live-sovituksen menestys johtui suoraan alkuperäisteosta kohtaan koetusta valtavasta nostalgiasta.

Leijonakuningas (2019)

(Image credit: Disney)

Vuonna 2019 julkaistu Lion King ei ollut Disneyn ensimmäinen klassikkoelokuvan uudelleensovitus, eikä se suinkaan ole viimeinen. Vaikka emme välttämättä kaivanneet Simbaa, Timonia ja Pumbaa fotorealistisina ilmestyksinä, tämä tuore sovitus näyttää silti hengensalpaavan upealta. Hahmojen ääninäyttelijöinä kuullaan lisäksi valtava lista nimekkäitä henkilöitä, kuten Chiwetel Ejiofor uhkaavana Scarina ja John Oliver sekä Seth Rogen elokuvan huumorikevennyksenä.

Captain America: Civil War

(Image credit: Marvel)

Kolmas Captain America -elokuva on yhtä paljon Kostajien kuin Steve Rogersin elokuva, sillä siinä nähdään miltei kaikki tutut näyttelijät Age of Ultronista plus Black Panther ja Spider-Man. MCU-elokuvista juuri tämä tuotos menee ehkä syvimmälle Captain American ja Iron Manin olemukseen kuin mikään muu.

Avatar

(Image credit: Disney)

Avatar oli suurin elokuva ennen kuin Marvel vei kruunun ja eittämättä yksi pääsyistä, miksi Disney osti Foxin. Sen julkaisusta saattaa olla jo kymmenen vuotta, mutta elokuva näyttää silti upealta. Jatko-osien tullessa joskus tässä onkin hyvin aikaa muistella, millaiselta se alkuperäinen näytti.

Big Hero 6

(Image credit: Disney)

Mitä saadaan, kun yhdistetään Marvel-sarjakuva Disneyn animaatiostudioiden kanssa? Big Hero 6 kertoo tarinan pojasta ja hänen robotista, joka innoittaa pojan ystävineen puolustamaan San Fransokyon kaupunkia ulkopuolisilta uhilta. Elokuva yhdistää näyttävän ulkoasun sydämelliseen tarinaan, joka vetoaa yhä.

Frozen

(Image credit: Disney)

Disneyn animoitujen elokuvien kohdalla on vaikea päihittää Frozenia. Sen monet kappaleet ovat syöpyneet mieliin, ja elokuvasta ei suotta ole tullut yhtiön parhaiten menestynyt tuotanto. Jatko-osa olikin varma jo ensimetreiltä lähtien, mutta ennen sitä kannattaa ottaa vielä sadannes kierros tämän alkuperäisen hitin parissa.

Star Wars: A New Hope

(Image credit: Disney / Lucasarts)

Star Wars -elokuvien paremmuudessa on yhtä monta mielipidettä kuin katsojaakin, mutta saagana katsomista on vaikea jättää vain yhteen elokuvaan.

Disney+:ssa on onneksi katsottavissa jo melkein kaikki Star Wars -elokuvat, ja loputkin kaksi lisätään lokakuussa, sekä monien unohtama Clone Wars -sraja. Alkuperäinen trilogia nähdään myös ensimmäistä kertaa 4K-restauroituna ja Dolby Vision -tuella. Enää pitääkin miettiä, missä järjestyksessä elokuvat aikoo katsoa.

Lumikki ja seitsemän kääpiötä

(Image credit: Disney)

Vuonna 1937 julkaistu alkuperäinen Disney-elokuva käynnisti jättiyhtiön vuosikymmeniä jatkuneen piirrettyjen elokuvien valtakauden. Se ei ollut suinkaan ensimmäinen Disney-elokuva, mutta ilman Lumikkia meillä ei olisi luultavasti kaikkia sen jälkeen julkaistuja klassikoita. Palvelussa on tarjolla yli 80 vuoden edestä historiaa Disney-elokuvien osalta, joten näiden plärääminen voi alkaa aivan yhtä hyvin tästä.

TRON

(Image credit: Disney)

Saattaa kuulostaa oudolta, että TRON on Disney-elokuva. Se ei suinkaan vastaa yhtiön muuta tuotantoa, mutta se ei tee siitä yhtään sen merkityksettömämpää.

TRON oli tietokonetehosteiden edelläkävijä, ja vaikka ne näyttävät nykyään aikansa, elokuvan konsepti on silti mielenräjäyttävä. Hyvä tieteisfiktio esittelee meille kuvan tulevaisuudesta ja TRON, yllättävää kyllä, on edelleen visio siitä.

Kuka viritti ansan, Roger Rabbit?

(Image credit: Disney)

Toinen elokuvatehosteiden mestariteos, Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? ei ole yksinkertainen etsivätrilleri, vaan se yhdistää saumattomasti oikeita näyttelijöitä piirrettyihin.

Vaan sitäkin suurempi kysymys kuuluu, miten Disney onnistui saamaan oikeudet muihin ikonisiin hahmoihin. Olisimmeko nimittäin voineet uskovamme näkevämme Repe Sorsan ja Mikki Hiiren samassa elokuvassa?

Painajainen ennen joulua

(Image credit: Disney / Touchstone Productions / Skellington Productions)

Onko tämä Halloween- vai jouluelokuva? Vai molempia? Disney+:n vuoksi voit katsoa elokuvan kumpanakin pyhänä, eikä elokuva ole sen vuoksi yhtään sen huonompi. Tunnelmallinen, kaunis ja lumoavilla sävellyksillä siunattu elokuva on stop-motion-tekniikan upea taidonnäyte ja erinomainen elokuva.

Avengers: Endgame

(Image credit: Marvel)

Avengers: Endgame ei ole ainoastaan maailman tuottoisin elokuva, vaan myös Marvel Studios -elokuvien kulminaatiopiste sitten vuonna 2008 kaiken aloittaneesta Iron Manista. Sen kaltaista elokuvaa ei ole nähty aiemmin, emmekä todennäköisesti näe myöskään hetkeen. Kolmituntisena eepoksena sitä varten kannattaa tosin järjestää aikaa.

Iron Man

(Image credit: Disney / Marvel)

Vuonna 2008 julkaistu Iron Man aloitti koko Marvel Cinematic Universen, joten se oli odotetusti myös koko Disney+-palvelun yksi julkaisunimikkeistä. Meillä ei olisi Endgamea tai kymmeniä muita MCU-elokuvia ilman Robert Downey Jr:n upeaa suoritusta Tony Starkina. Osa vitseistä saattaa olla vanhentunut, mutta elokuva on muutoin edelleen rautaa.

Toy Story

(Image credit: Toy Story)

Jos Lumikki käynnisti Disneyn piirrettyjen valtakauden, Toy Story teki saman Pixarille. Se on lisäksi ikääntynyt yllättävän hyvin sitten vuoden 1995 julkaisun, ja Disney+ on oiva tapa esitellä se lapsille ja herätellä näiden mielenkiinto eläviä leluja kohtaan. Elokuvasarja on kasvanut myös neljän elokuvan mittaiseksi, joten maratonille voi varata aikaa.

WALL-E

(Image credit: Disney / Pixar)

Jos tapaat henkilön, joka ei rakasta WALL-E:tä, juokse karkuun. Pixar-elokuvat ovat tunnetusti ikimuistoisia ja suloisia, mutta WALL-E vie tämän kokonaan uudelle tasolle.

Elokuvan päähenkilöä on vaikea olla rakastamatta, kun tämä yrittää puhdistaa Maata ja rakastuu hiljalleen uuteen robottiystäväänsä EVE:en. Pixar-fanien kestosuosikki.

Muppettien joulu

(Image credit: Disney / Jim Henson Productions)

Charles Dickensin tuotantoa on sovitettu lukuisia kertoja elokuviksi, mutta yksikään näistä ei ole yhtä sydämellinen ja leikkisä kuin Muppettien versio klassikosta. Se on samalla yksi parhaista jouluelokuvista koskaan, joten varaa tälle aikaa kylmeneviä iltoja varten.

Bambi

(Image credit: Disney)

Bambi on traumatisoinut lapsia jo vuodesta 1942 lähtien, ja Disney+:n myötä maine jatkuu vuosia eteenpäin. Yksikään lapsuus ei ole täydellinen ilman Bambin kohtaamaa tragediaa, joten jokainen voi suorittaa pakollisen siirtymäriitin itse.