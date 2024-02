Arvostelussa OnePlus 12

Jos OnePlus 12 on harkintalistallasi, on se valintasi arvoinen. Malli tarjoaa kaikki ne ominaisuudet ja asiat, joita OnePlussan käyttäjät ovat oppineet arvostamaan. Tyylikäs muotoilu erottuu lankkumaisista kilpailijoistaan, minkä lisäksi parantunut akkukesto, kirkkaampi näyttö sekä houkutteleva hinta tekevät siitä todellisen löydön. Vain päivityslupaus, kamerakokonaisuuden monipuolisuus sekä kestävyys jättävät jossiteltavaa.

OnePlus 12 - Pika-arvio

OnePlus 12 on upea puhelin. Se näyttää tyylikkäältä ja selvästi kulmikkaammaksi muuttuneita kilpailijoitaan paremmalta. Lisäksi vihreä väritys on koko puhelinmarkkinoiden näyttävimpiä vaihtoehtoja.

Malli osoittautuu hauskaksi ja tyylikkääksi, vaikka siinä on myös omia ongelmiaan. Muutamat kompromissit eivät kuitenkaan näy päällepäin.

OnePlus 12 on valmistajalle tyypillinen "lippulaivamallien kaataja". Käytännössä tämä tarkoittaa huippuominaisuuksia ilman parhaiden puhelimien hintalappua. Tämä myös näkyy, sillä parhaat Android-puhelimet sekä Applen ykkösmallit maksavat useita satasia enemmän.

Vaikka OnePlus on onnistunut painamaan hintalapun selvästi kilpailijoita alemmas, vie yhtiön uusin lippulaivamalli monilla osa-alueilla pidemmän korren kuin Samsung Galaxy S24 Ultra. Kokonaisuus ei jää kilpailijan ykköstykistä kauaksi, mutta samalla se on selvästi etevämpi kuin Galaxy S24 -perusmalli.

OnePlus 12 tarjoaa loistavan suorituskyvyn, joka on samalla viivalla iPhone 15 Pron kanssa. Kamerakokonaisuudessa on pientä ailahtelevuutta, mutta onnistuneimmat otokset kestävät vertailun parhaisiin kamerapuhelimiin.

Käytännössä puhelin on niin hyvä kokonaisuus, ettei sen kanssa tunnu antavan tasoitusta lähes millään osa-alueella. Suorituskyky, kamerakokonaisuus ja kahden päivän ajan kestävä akku tarjoavat rahalle loistavan vastineen. Onpa mukana huippunopean latauksen kaltaisia erikoisuuksiakin.

On kuitenkin luontevaa, ettei aivan jokaista kilpailijoiden ominaisuutta voida tarjota selvästi edullisempaan hintaan. Kompromissit ovat OnePlus-puhelimiin aiempina vuosina tottuneille tuttuja. Nyt nämä kuitenkin vaikuttavat kokonaisuuteen aiempaa enemmän.

Ensinnäkin kestävyys jää kilpailijoista. Siinä missä iPhone 15 Prossa on titaaninen kehys ja Galaxy S24 Ultrassa uusi Gorilla Armor -suojalasi, OnePlus 12 ei vastaavia tarjoa.

Ongelma korostuu vedenkestävyydessä, sillä OnePlus 12 ei ole IP68-luokiteltu. Täten se kestää vesiroiskeita, mutta veteen putoaminen voi hyvinkin olla kohtalokas tapaturma. Tämä on suuri menetys, sillä kilpailijat ovat pitäneet vedenkestävyyttä itsestäänselvyytenä jo vuosien ajan. Jos siis vietät paljon aikaa veden äärellä, OnePlus 12 ei todennäköisesti ole sinun valintasi.

Toinen murheenkryyni koskee tulevia vuosia, sillä OnePlussan päivityslupaus on pudonnut kilpailijoiden tahdista. Samsung ja Google lupaavat jopa seitsemän vuoden Android-päivitykset, eikä Applekaan ole alle viiden jäänyt. Tässä seurassa OnePlussan perinteinen noin kolmen vuoden elinkaari on selvästi alimitoitettu.

Mukana ei myöskään ole Samsungin puhelimista tuttuja AI-toimintoja. Tässä vaiheessa emme pidä tätä ongelmana, mutta vuoden tai kahden kuluttua tilanne voi olla jo toisin. Asia on hyvä siis huomioida.

Kokonaisuutena OnePlus 12 on loistava puhelin muutamilla merkittävillä miinuksilla. Samsungin ja Applen altavastaajaan on silti helppo rakastua. Jos vain IP-luokitus olisi asianmukaisella tasolla, olisi kyseessä todennäköisesti jopa tämän hetken paras puhelin. Nyt kun näin ei ole, on kyseessä erittäin suositeltava mutta silti muutamalla varauksella varustettu Android-puhelin.

OnePlus 12 - Hinta ja saatavuus

Lippulaivamalliksi edullinen

Myyntiin 6.2.2024

OnePlus 12 maksaa Suomessa versiosta riippuen 949 € tai 1 099 €. Laitteen ennakkomyynti alkoi 23. tammikuuta 2024 ja varsinainen myynti alkaa 6.2.2024. Ennakkotilaajat saavat kaupanpäälle 179 euron arvoiset OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet.

Hinta on sama kuin Samsung Galaxy S24 -perusmallin (8+128 Gt) ja 40 euroa vähemmän kuin iPhone 15:lla (989 €).

Hinta-laatusuhde hakee vertaistaan, sillä OnePlus 12 tarjoaa isomman näytön kuin Galaxy S24 Ultra sekä paremman akkukeston kuin iPhone 15 Pro Max. Tästä huolimatta hintalappu on merkittävästi houkuttelevampi.

Aivan kaikessa hinta ei kuitenkaan vastaa tarjontaa. OnePlus 12 ei valitettavasti ole IP68-luokiteltu veden- ja pölynkestäväksi, minkä lisäksi päivityslupaus on selvästi kilpailijoita heikompi.

Lippulaivamalliksi hinta on silti huokea, sillä esimerkiksi Samsung Galaxy S24 Ultran ja iPhone 15 Pro Maxin pyyntihinnat lähtevät 1 499 eurosta.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12:n hinta Malli: Hinta: Värivaihtoehdot: 12 + 256 Gt 949 € Musta (Silky Black) 12 + 512 Gt 1 099 € Viheä (Flowy Emerald), musta (Silky Black)

Arvosana hinnasta: 5 / 5

OnePlus 12 - Tekniset tiedot

OnePlus 12 hyödyntää samaa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -suoritinta kuin Samsung Galaxy S24, joskaan sitä ei ole kilpailijan tavoin ylikellotettu "for Galaxy" -versioksi. Benchmark-vertailussa OnePlus 12, Galaxy-mallit sekä iPhone 15 Pro olivat käytännössä tasaveroisia. Voittaja riippui testistä, joten suoraa paremmuutta on vaikea sanoa.

OnePlussan suurin valtti on akussa ja latausnopeudessa. Huima 5 400 mAh akku koostuu kahdesta 2 700 mAh akusta. Lisäksi erinomainen SuperVOOC-lataus mahdollistaa 80 watin langallisen ja 50 W langattoman latauksen.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12:n tekniset tiedot Header Cell - Column 1 Mitat: 164,3 x 75,8 x 9,2 mm Paino: 220 grammaa Näyttö: 6,82-tuumainen OLED; 1 600 nitiä; 4 500 nitin enimmäiskirkkaus Resoluutio: 1 440 x 3 168 Virkistystaajuus: 120 Hz Suoritin: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Muisti: 12 Gt / 16 Gt Tallennustila: 256 Gt / 512 Gt Käyttöjärjestelmä: Android 14; Oxygen OS 14 Takakamera: 50 MP laajakulma; 48 MP ultralaajakulma; 64 MP 3x zoom Etukamera: 32 MP Akkukapasiteetti: 5 400 mAh Latausnopeus: 80 W langallinen; 50 W langaton Värivaihtoehdot: Vihreä (Flowy Emerald), musta (Silky Black)

OnePlus 12 - Muotoilu

(Image credit: Philip Berne / Future)

Upea ja persoonallinen vihreä sävy

Mustanakin tyylikäs

Komeimpia älypuhelimia tähän mennessä

Siinä missä kilpailevat Apple ja Samsung tuntuvat pysäyttäneen älypuhelinten muotoilukehityksen tyystin, OnePlus marssii rohkeasti omaan suuntaansa. OnePlus 12 säväyttää kaarevuudellaan, yksityiskohdillaan sekä upeilla värivaihtoehdoillaan. Testiin saatiin tyylikäs vihreä versio, joka todella tekee vaikutuksen. Lyhyellä vilkauksella on annettava kehut myös mustalle vaihtoehdolle, joka on monin tavoin perinteisempi joskin silti tyylitelty kokonaisuus.

Jos Galaxy S24 -malliston siirtyminen kulmikkaammaksi harmittaa, OnePlus tarjoaa päinvastaisen kokemuksen. Jokainen sivusta on pyöristetty, minkä ansiosta puhelimesta on miellyttävä pitää kiinni. Ympyränmuotoinen kameralohko kohoaa selustasta maltillisesti mutta silti lasipinnan ansiosta silminnähden erottuen. On myös kehuttava puhelimen tasapainoa. Vaikka kamera on selustan reunassa, laite ei heilu tasaisella pinnalla laisinkaan.

Yksi OnePlussan ikoninen erikoisuus on sen tilasäädin. Tälläkin kertaa näytön vasemmalla puolella on liukusäädin, jonka avulla voi kytkeä äänet päälle, pois tai siirtyä tärinään. Se on arkisena ominaisuutena merkittävästi näppärämpi kuin iPhone 15 Pron Toiminto-näppäin. Sen sijaan kameralla kuvaamiseen tarkoitettu laukaisin olisi mukava lisäys etenkin Hasselblad-yhteistyön huomioiden. Josko seuraavassa mallissa sitten?

OnePlus 12 on isokokoinen puhelin. Se on paksumpi kuin kilpailevat iPhone 15- tai Galaxy S24 -mallit, mutta vastaavasti siihen on mahdutettu kookkaampi akku. Lisämillit ovat todella huomaamaton ja merkityksetön asia, kun vastapainoksi saa jokaisena arkipäivänä käyttömukavuutta lisäävän paremman akkukeston.

Vaikka puhelimen (sekä toimittajan) vyötärölle on hieman kertynytkin epätoivottua mittaa, OnePlus 12 ei onneksi ole painava. Laite on joka hieman kevyempi kuin Galaxy S24 Ultra, vaikka mitat ovatkin samansuuntaiset. Sopiva paino yhdessä kaarevan muotoilun kanssa tekee käytöstä miellyttävää.

Yhtä asiaa ei voi silti ohittaa: OnePlus 12 ei ole IP68-luokiteltu. Tämä on ollut kilpailijan leirissä itsestäänselvyys jo Samsung Galaxy S5 -mallista lähtien, ja nykyisellään ollaan menossa Galaxy S24 -mallistossa. Nykyaikana IP68-luokituksen puuttumista voi verrata uuteen autoon, jossa ei ole parkkikameraa. Sitä ei välttämättä tarvitse, mutta sen puuttuminen on iso miinus. Jos puhelin putoaa esimerkiksi rantapäivänä järveen, on laitteen elinkaari todennäköisesti saapunut määränpäähänsä.

Sen sijaan OnePlus 12 tarjoaa IP65-luokituksen, joten se on roiskeen- ja pölynkestävä.

Arvosana muotoilusta: 4,5 / 5

OnePlus 12 - Näyttö

Voiko näyttö olla liian kirkas?

Terävämpi kuva kuin iPhone 15 Pro Maxissa

Isompi kuin Galaxy S24 Ultra, mutta kaarevuus saa sen tuntumaan pienemmältä

OnePlus tuntuu löytäneen viisasten kiven näytön enimmäiskirkkauden saralla. OnePlus 12 yltää huimaan 4 500 nitin kirkkauteen, mikä on jopa liian paljon. Pidemmän ajan käytöllä jopa 3 000 nitin kirkkaus voi olla silmille haitallista, eikä puhelin onneksi tätä mahdollistakaan. Yleensä enimmäiskirkkautta havitellaan yksittäisissä hetkissä, joissa tarvitaan maksimaalinen määrä valoa ruudulle. Silti on todettava, että kun näyttöparannus voi aiheuttaa näölle pysyvän vamman, on valmistaja kenties mennyt liian pitkälle.

Käytännössä näyttö on joka tapauksessa erinomainen. OnePlus 12 on ollut testikäytössä useamman viikon ajan Pirkanmaan talvikeleillä, eikä ruudun katseleminen ole missään vaiheessa aiheuttanut ongelmaa. Nopeus, tarkkuus sekä viiveettömyys korostuvat pelatessa, mutta arjessa sulavuus on yhtä lailla tärkeää.

Näyttö on itse asiassa aavistuksen isompi ja terävämpi kuin Galaxy S24 Ultran ruutu. Käytännössä kokoeron voisi kuitenkin kuvitella olevan toisinpäin, sillä pieni kaarevuus hämää silmää.

Arvosana näytöstä: 5 / 5

OnePlus 12 - Ohjelmisto

Kevyt ja kattava käyttökokemus

Ei turhia keinoälytoimintoja

Oxygen OS pohjautuu Androidiin, mutta on selvästi loogisempi kuin Samsungin One UI

OnePlus 12 hyödyntää Oxygen OS -käyttöliittymää sekä esiasennettua Android 14 -käyttöjärjestelmää. Kokonaisuus on merkittävästi kevyempi kuin ominaisuuksia ja sovelluksia pursuava Samsung Galaxy S24:n One UI. Erityisesti monet Googlen hylkäämät päänäytön hallintaominaisuudet ovat erittäin tervetulleita, minkä ansiosta käyttäminen on helpompaa kuin muissa Android-malleissa.

Tästä huolimatta OnePlus 12 ei onnistu täysin välttelemään Androidin "ominaisuuksiksi" muuttuneita ongelmia. Yhtenä esimerkkinä on päällekkäiset sovellukset, kuten puhelimessa valmiina oleva Googlen Kuvat sekä puhelimen oma Valokuvat. Tarjolla on Google Play Kauppa -latauspaikan ohella myös OnePlussan oma verkkopuoti, mutta se keskittyy onneksi esimerkiksi kuulokkeiden myyntiin. Vertailun vuoksi Samsungin vastaava kauppasovellus yritti myydä meille samaista puhelinta, jolla olimme kaupassa jo käymässä.

Niin hyvin kuin Oxygen OS toimiikin, OnePlus on pudonnut päivityslupausten saralla. Valmistaja lupaa laitteelle kolmen vuoden Android-versiot, mikä on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Samsungin uusimman malliston seitsemän vuoden päivityslupaus. Niin ikään Applen iPhone-luurit ovat nekin olleet päivitysten piirissä yli viiden vuoden ajan.

Kolme vuotta on toki älypuhelimelle hyvä kesto, mutta kilpailijoihin verrattuna ero on merkittävä. Tämä on osa-alue, jossa OnePlussan on pystyttävä petraamaan. Vaikka edullisemmat OnePlus Nord CE 3 Lite ja OnePlus Nord 3 putoaisivat kelkasta nopeammin, tonnin tai enemmän maksavat OnePlus 12 ja OnePlus Open ansaitsevat enemmän.

OnePlus 12 ei sisällä samanlaisia tekoälytoimintoja kuin kilpailevat Galaxy S24- ja Google Pixel 8 -mallistot. Samsung toi uutuuslaitteisiinsa kattavan määrän erilaisia ominaisuuksia, mutta niiden toimivuudessa on rutkasti vaihteluväliä. Arvosteluissamme kiittelimme muutamia erittäin näppäriä käännöstyökaluja, mutta vastaavasti mukana oli vähintään saman verran puolivillaisia kikkakolmosia. OnePlus 12 ei sisällä mitään näistä, joten niin hyödylliset kuin turhakin jekut loistavat poissaolollaan.

Google lisännee tekoälytoimintoja tuleviin Android-versioihin oletuksena, jolloin ne nähdään myös OnePlussan luureissa. Todennäköisesti osa näistä jää kuitenkin Googlen sekä mahdollisesti valittujen yhteistyökumppanien yksinoikeudeksi. Esimerkiksi Samsung sai napattua uusimpiin puhelimiinsa Magic Editorin kaltaisia Pixel-erikoisominaisuuksia.

Näin vuoden 2024 alussa tuntuu jopa siltä, että puolivillaisesti toimivien keinoälytoimintojen uupuminen on OnePlus 12:lle hyvä asia. Vaikka ne ovat hienoja tekniikkademoja ja parhaimmillaan elämää helpottavia lisäyksiä, vastapainoksi AI-satsaukset rasittavat käyttökokemuksen sulavuutta. Tällä saralla Samsung on edelläkävijä, mutta Applea ja OnePlussaa ei voi pitää jälkeenjääneenä. Tältä osin ensi vuosi on todennäköisesti merkittävämpi.

Arvosana ohjelmistosta: 3 / 5

OnePlus 12 - Kamera

Kamerakokonaisuus vaatii hieman harjoittelua

Loistava selfiekamera

Värimaailmassa vaihtelua

Jos etsit kamerapuhelinta, joka napsii loistavia selfieitä ja muotokuvia, on OnePlus 12 kuin tehty sinulle. Sen sijaan kaikista yksityiskohtaisimpia ja värimaailmaltaan aidoimpia otoksia haikailevien kannattaa kenties suunnata katse muualle.

OnePlussan ja Hasselbladin yhteistyö on jatkunut nyt jo neljän puhelinsukupolven ajan. Kuten aiempina vuosina on tullut tavaksi, kuvissa on tälläkin kertaa uniikki tuntuma, mutta täysin tavanomaiseksi tai välttämättä odotustenmukaiseksi lopputulemaa ei voi kutsua.

OnePlus kerto Hasselbladin muokanneen kuvaprosessointia vastaamaan valmistajan perinteisten kameroiden tyyliä. Sitä, vastaako todellisuus väitettä, on vaikea sanoa, sillä en ole ainakaan toistaiseksi päässyt kokeilemaan Hasselbladin omaa kameraa. Joka tapauksessa OnePlus 12:n kamera todella loistaa selfieitä ja ihmisiä kuvatessa, jolloin uutuuspuhelin on jopa Galaxy S24 Ultraa ja iPhone 15 Pro Maxia etevämpi.

Kamerakokonaisuus ei ole kuitenkaan kaikista monipuolisin. Zoomissa on mainio bokeh-efekti, joka sumentaa taustaa ja korostaa kohdetta. Sen sijaan etäisyyden venyminen aiheuttaa selvää hankaluutta, eikä OnePlus 12 tällöin pärjää Galaxy S24 Ultralle. Myös lähikuvissa on omat ongelmansa, eikä kamera saa aina fokusoiduttua haluttuun kohtaan. Tämän vuoksi kuvagalleriaan kertyy jopa tavanomaista useampia ruokakuvia ihan vain lopputuloksen laadun varmistamiseksi.

Jos haluat napsia laadukkaita ja julkaisukelpoisia kuvia arjen tapahtumista, OnePlus 12 täyttää tarpeesi helposti. Siinä on myös miellyttävän kattavat kuvaustilat aina mestariksi kutsutusta Pro-tilasta panoraamaan ja hidastuksesta kaksoisnäkymävideoon. Kokonaisuutena malli ei nouse suosikkikamerapuhelimeksemme, mutta sen otoksissa on monesti sellaista tyylikkyyttä, joihin tarkemmat iPhonet ja Galaxyt eivät pysty.

OnePlus 12 - Esimerkkikuvia

Arvosana kameralle: 3 / 5

OnePlus 12 - Suorituskyky

Loistava suorituskyky riittää sujuvasti pelaamiseen

Keinoälyominaisuuksien puuttuminen tarkoittaa nopeampaa kokemusta

OnePlus 12 selviää vaivattomasti kaikista mieleen juolahtavista tehtävistä. Puhelin hyödyntää Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiriä, joka on lähes yhtä hyvä kuin Galaxy S24 Ultran kellotettu versio ja aavistuksen parempi kuin iPhone 15 Pron suoritin. Käytännössä kaikkien kolmen puhelimen tehokkuudet ovat kuitenkin niin hyvällä tolalla, ettei eroavaisuuksia huomaa kuin Benchmark-testituloksissa. Arjen käytössä pelaaminen, kuvankäsittely sekä kaikki muu luonnistuu todella sulavasti.

Vaikka Galaxy S24 Ultra on aavistuksen nopeampi, siinä olevat keinoälytoiminnot hidastavat kokemusta jonkin verran. Tämä juontaa juurensa prosessorin käyttöön tai pilvitoimintojen latautumiseen. Koska OnePlus 12 ei tarjoa vastaavia uutuusherkkuja, on kokemus jonkin verran nopeampi. Mikäli näille ei ole tarvetta, tilanne on tietysti selvästi parempi OnePlussan puolella. Vastaavasti Magic Editorin sekä muiden ominaisuuksien kaipaajat joutunevat katsomaan kilpailijan suuntaan.

OnePlus on kerskaillut jäähdytyksellään sekä Oxygen OS -ohjelmistonsa keveydellä. Käytännössä puhelin myös pysyy miellyttävän viileänä kaikissa tilanteissa. Ongelma korostui parin aiemman puhelinsukupolven aikana, jolloin erityisesti Snapdragon 8 Gen 2 kuumensi laitteita turhankin kanssa. Nyt tällaista ongelmaa ei ole.

Arvosana suorituskyvystä: 4 / 5

OnePlus 12 - Akkukesto

Iso akku, hyvä akkukesto

Nopeampi lataus kuin Galaxy S24 Ultrassa

Loistava latausnopeus piuhalla ja ilman

OnePlus 12 sisältää kookkaamman akun kuin Galaxy S24 Ultra tai iPhone 15 Pro Max. Ei siis ole kummoinen yllätys, että myös akkukesto on muutamaa napsua parempi. OnePlus 12 jaksaa helposti kahden kokonaisen päivän ajan peruskäytössä, eikä edes aktiivisempi räplääminen ja valokuvaaminen saanut laitetta hyytymään ennen nukkumaanmenoa.

Käytännössä akkukapasiteetti on 5 400 mAh, mutta se on jaettu kahteen osaan. Tämän ansiosta puhelin voi ladata molempia puoliskoja samanaikaisesti, mikä mahdollistaa tuplasti paremman latausnopeuden. Myyntipakettiin sisältyvä 80 W laturi täyttää puhelimen nollasta sataan selvästi alle puolessa tunnissa. Kilpakumppaneista Samsung Galaxy S24 Ultra pääsee samassa ajassa 70 prosenttiin, iPhone 15 Pro Max vain 40 prosenttiin.

Puhelin tukee myös langatonta latausta. 50 watin langaton laturi täyttää OnePlus 12:n akkua vartissa noin 27 %, eli enemmän kuin mihin Applen paras puhelin pystyy piuhan kanssa. Langallinen lataus onkin OnePlussan keskeisimpiä myyntivaltteja.

Galaxy S24 Ultran langallinen lataus (45 W) on sen sijaan vikkelämpi kuin OnePlus 12:n langaton