Arvostelussa iPhone 15

Toisin kuin aiempina vuosina, tällä kertaa iPhone-perusmalli ei tunnu selvästi Pro-malleja heikommalta budjettivaihtoehdolta. Syyskuussa 2023 ilmestynyt iPhone 15 on korvannut näyttöloven Dynamic Islandilla, minkä lisäksi muotoilun muutokset, tehokas A16 Bionic -suoritin sekä USB-C-liitäntä ovat selviä harppauksia oikeaan suuntaan. Jopa kamerakokonaisuus on iskenyt kirivaihteen silmään, sillä käytössä on 48 MP pääkamera sekä älykkäitä kuvaustyökaluja. Kokonaisuutena iPhone 15 onkin malliston edullisin ja monelle houkuttelevin vaihtoehto, jonka parissa Pro-mallien lisäherkut eivät saa kalpeaksi kateudesta.

iPhone 15 - Pika-arvio

Tuntuisi väheksyvältä kutsua iPhone 15 -puhelinta enää perusmalliksi, vaikka iPhone 15 Plussan, iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin kohdalla se sellainen onkin. Kokonaisuus on nimittäin ottanut merkittäviä harppauksia lähemmäs hintavampien Pro-mallien tasoa.

iPhone 15 hyödyntää viime vuoden Pro-malleista tuttua A16 Bionic -suoritinta sekä 48 megapikselin pääkameraa. Lisäksi Apple on viimein tuonut näyttöloven korvaavan Dynamic Islandin kaikkiin uutuusmalliston kännyköihin. Viime vuonna se jäi vielä iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin yksinoikeudeksi.

Parantunut näyttö vetää vertoja lippulaivamalleille. Perusmalli yltää Pro-versioiden tapaan 2 000 nitin maksimikirkkauteen. Niin ikään kaikkiin neljään puhelimeen tehdyt muotoilu-uudistukset tekevät käyttökokemuksesta aiempaa miellyttävämmän. Applen fanaatikoille merkittävin muutos koskenee Lightning-liitännän poistumista, jonka tilalle on tullut osin Euroopan unionin pakottaman USB-C-väylä. Valitettavasti iPhone 15 ja iPhone 15 Plus eivät kuitenkaan tue USB 3.0:n nopeampaa tiedonsiirtonopeutta.

Puhelimen lasiseen selustaan on upotettu ripaus väriä. Pintamateriaali ei täten ole myöskään samalla tavalla kiiltävä kuin aiemmin. Kokonaisuutena iPhone 15 näyttää ja tuntuu aiempaa paremmalta. Käytännössä muutokset huomaa pitäessään luuria kädessä, jossa aiemmin vaivannut liukkaus loistaa nyt poissaolollaan.

Pääkamera on ottanut harppauksia eteenpäin. Muutokset ovat merkittäviä ja nostavat kuvaustyökalut selvästi aiempaa paremmalle tasolle. Ainoastaan suora vertailu iPhone 15 Prohon ja iPhone 15 Pro Maxiin saa kokonaisuuden kalpenemaan, sillä lippulaivamalleissa on kookkaampi ja parempi kenno kuin 48 megapikselin pääkameralla varustetussa perusmallissa.

Tästä huolimatta iPhone 14 Prosta peritty 48 MP pääkamera napsii hyviä kuvia. Oletuksena 24 megapikselin otokset yhdistetään pixel binning -kuvaprosessoinnin 12 MP kuvia ja 48 MP kuvan tietoja yhdistämällä.

Mukana on periaatteessa myös zoom – ainakin periaatteessa. Käytännössä tekniikka rajaa 48 MP kuvan keskimmäiseen 12 megapikseliin. Systeemi on optinen, mutta se ei vedä vertoja varsinaiselle iPhone 15 Pron 3x saati iPhone 15 Pro Maxin 5x optiselle zoomille. Samsung Galaxy S23 Ultran 10x optisesta zoomista ei kannata edes puhua samassa lauseessa.

Reunat ovat aiempaa kaarevammat. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 on kokonsa puolesta Applen pienin lippulaivamalli, sillä vielä muutama vuosi sitten nähty mini-mallisto on nähtävästi tullut tiensä päähän. Mikä parasta, uusin perusmalli tuntuu olevan laadullisesti lähes samalla viivalla Pro-mallien kanssa. Kevyempi hintalappu tietysti näkyy muutamina kompromisseina, mutta parantunut näyttö, Dynamic Island, tehokkaampi suoritin sekä kattavampi kamera tarjoavat rahalle oivallisen vastineen.

Jos puhelimen pieni koko tuntuu ongelmalta, iPhone 15 Plus tarjoaa käytännössä samat ominaisuudet hieman kookkaammassa paketissa. Vastaavasti iPhone 15 Pro voi saman 6,1 tuuman näyttönsä ansiosta olla houkutteleva käyttäjälle, joka haluaa puhelimeltaan vielä muutaman napsun enemmän.

Kokonaisuutena iPhone 15 on edullisin tapa päästä käsiksi Applen parhaisiin puhelimiin. Jos etsit kohtuuhintaista, pienikokoista ja helposti käytettävää puhelinta, on tässä malliston ykkösvaihtoehto.

iPhone 15 - Hinta ja saatavuus

Hinnat alkaen 989 €

Julkaistiin 12.9.2023

Myynti käynnistyy 22. syyskuuta

iPhone 15:n hinta kutittelee julkaisussaan tonnin rajapyykkiä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple esitteli iPhone 15 -malliston syyskuun 12. päivä 2023 pidetyssä Wonderlust-tilaisuudessa. Puhelinkvartetin muodostavat odotetusti iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Ennakkotilaukset käynnistyivät samalla hetkellä, varsinainen myynti taasen perjantaina 22. syyskuuta.

Ennen kuin iPhone 15 julkistettiin, malliston epäiltiin olevan selvästi edeltäjäänsä hintavampi. Muutokset jäivät kuitenkin Suomessa hyvin miellyttäviksi, sillä mallisto on julkaisussaan jopa hieman edullisempi kuin iPhone 14 vuotta aiemmin.

Suomessa hintahaitari käynnistyy 989 eurosta (128 Gt), minkä lisäksi tarjolla on kaksi kookkaampaa mallia. 256 Gt tallennustilalla loppuhinnaksi muodostuu 1 119 €, 512 gigatavulla 1 369 €.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15:n hinta 128 Gt 989 € 256 Gt 1 119 € 512 GB 1 369 €

Arvosana hinnasta: 4,5 / 5

iPhone 15 - Tekniset tiedot

Koska tarjolla on neljä erilaista iPhone 15 -mallia, olemme keränneet kaikkien vaihtoehtojen tekniset tiedot yksinkertaiseksi listaksi helpomman vertailun tekemiseksi:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Mitat 147,6 x 71,6 x 7,80 mm 160,9 x 77,8 x 7,80 mm 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Paino 171 g 201 g 187 g 221 g Näyttö 6,1-tuumainen OLED 6,7-tuumainen OLED 6,1-tuumainen OLED 6,7-tuumainen OLED Resoluutio 2 556 x 1 179 2 796 x 1 290 2 556 x 1 179 2 796 x 1 290 Virkistystaajuus 60 Hz 60 Hz 1-120 Hz (Adaptiivinen) 1-120 Hz (Adaptiivinen) Järjestelmäpiiri A16 Bionic A16 Bionic A17 Pro A17 Pro Takakamera 48 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera 48 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera 48 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera, 12 MP telekamera 3x optisella zoomilla 48 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera, 12 MP telekamera 3x optisella zoomilla Etukamera 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Tallennustila 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt

iPhone 15 - Muotoilu

Miellyttävämmät reunat pehmentävät ulkonäköä ja tuntumaa

Taustalasiin upotettua väriä

USB-C-liitäntä

Sopiva koko taskuun ja puhelimen käyttämiseen

Kuten tapana on ollut, myös iPhone 15 on muotoilultaan hyvin uskollinen edeltäjilleen sekä veljeskaartilleen. Perusmalli on mitoiltaan 146,7 x 71,6 x 7,8 mm, mikä on lähes identtinen iPhone 14:n (146,7 x 71,5 x 7,8 mm) kanssa. Lähin kilpaileva verrokki on Samsung Galaxy S23, joka on aavistuksen kevyempi.

Taustalasiin on upotettu väriä, joka luo persoonallisen vivahteen kokonaisuuteen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vaikka mitat eivät olekaan juuri muuttuneet, ottaa iPhone 15 selkeän pesäeron iPhone 14 -perusmalliin nähden. Se sisältää uudistetun rungon, uudenlaisella tekniikalla valmistetun lasisen selustan sekä tietenkin iPhone 14 Pro -mallistosta tutun ja vanhan näyttöloven korvaavan Dynamic Islandin.

Muut hienovaraisemmat muutokset kohdistuvat kauttaaltaan kaikkiin malleihin. Kaareutuvat reunat sekä USB-C-liitäntäportti erottavat syksyn 2023 malliston edeltäjästään.

Värjätty lasinen selusta on tyylikäs pieni muutos. Vaikka se vaikutti julkistuksen yhteydessä hieman turhalta nippelitiedolta, todellisuudessa muotoilumuutos miellyttää silmää ja tekee kokonaisuudesta lämpimämmän ja värikkäämmän.

Eri värivaihtoehtojen samankaltaisuus voi olla osalle ongelma. Arvosteluun saatu keltainen iPhone 15 on jopa hillitympi kuin edeltäjänsä, minkä lisäksi tarjolla olevat sininen, pinkki, vihreä ja musta ovat lopulta aika hienovarainen paletti. Jos haluat puhelimeltasi räväkkyyttä, on pinkki iPhone 15 käytännössä ainoa vaihtoehto. Toimituksemme pääsi ihastelemaan sitä esittelytilaisuudessa, ja siinä eittämättä onkin sopivaa räikeyttä.

iPhone 15 on mitoiltaan tutunlainen, mutta muotoilussa on selviä eroja aiempaan. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Näyttöä suojaa keraaminen lasi, minkä lisäksi puhelimen runko on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Myös muut komponentit huomioivat ekologisuuden, sillä esimerkiksi akussa sekä muissa osissa on uuden elämän saaneita materiaaleja.

Muut muotoiluun liittyvät asiat on jätetty pitkälti ennalleen. Oikeassa reunassa on edelleen tuttu virtapainike, joka myös aktivoi Siri-virtuaaliavustajan. Lisäksi volyymipainikkeet sijaitsevat vanhassa paikassa vasemmassa reunassa. Siinä missä iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max saivat uuden Toiminta-painikkeen, iPhone 15 ja iPhone 15 Plus jäävät siitä paitsi. Uuden näppäimet arvon huomaa vasta sitä kokeiltuaan, minkä jälkeen sen soisi olevan myös perusmallissa.

Painikkeet sijaitsevat tutuissa paikoissa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puhelimen pohjassa on yksi valtaisa muutos. Vaikka näkymä ei suoraan erotu aiemmasta, on vanha Lightning-liitäntä saanut tehdä tilaa uuden USB-C-väylän tieltä. Muutos koskee kaikkia neljää iPhone 15 -mallia, joskin ainoastaan Pro-mallit pääsevät hyödyntämään USB 3:n nopeampaa tiedonsiirtoa.

Kuten tätä myöten lienee selvää, vanhat Lightning-kaapelit eivät enää toimi. Sen sijaan myyntipakettiin sisältyy USB-C-to-USB-C-virtapiuha.

Kokonaisuutena iPhone 15:n muotoilu on uudistuksiltaan pieni mutta onnistunut. Vaikka suuresta mullistuksesta ei voida puhua, näyttää ja tuntuu laite edeltäjäänsä paremmalta.

Uusi USB-C-liitäntä on vihdoin täällä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

iPhone 15 - Näyttö

Parantunut Super Retina XDR -näyttö

Ei muutoksia resoluutiossa, virkistystaajuudessa tai koossa

Hyvästi jää, näyttölovi!

Ei ProMotionia

iPhone 15:n näyttöreunukset ovat aiempaa ohuemmat. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ei ole tehnyt muutoksia näytön resoluutioon, vaikka näyttöreunuksista onkin saatu nipistettyä aavistus pois. Muutos näkyy kuitenkin muutamana lisäpikselinä, joten resoluutio on nykyisin 2 556 x 1 179. Pikselitiheys 460 ppi on silti sama kuin edellisen sukupolven 2 532 x 1 170 -resoluutiolla varustetussa iPhone 14 -mallissa.

Vaikka resoluutio on ennallaan, isoin muutos on näyttöloven poistuminen. Siinä missä Dynamic Island oli vuosi sitten vielä pelkästään Pro-mallien herkku, nyt se on myös perusmallien ilona. Kun saareketta painaa, avautuu näytölle laajennettu ruutu täynnä informaatiota. Sen sisältö voi koostua esimerkiksi karttaohjeista tai soivan musiikkikappaleen tiedoista.

Image 1 of 2 iPhone 15:n Dynamic Island (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Napautus laajentaa Dynamic Islandin isommaksi tietoikkunaksi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Toinen merkittävä muutos koskee kirkkautta. iPhone 15 nostaa maksimikirkkauden peräti 2 000 nitiin, ja ero edelliseen iPhone 14 -malliin on silminnähtävä. Ja kuten Applen käyttämille Super Retina XDR OLED -näyttöpaneeleille on tyypillistä, 6,1-tuumainen näyttö tarjoaa laajan väriavaruuden ja erinomaisen kontrastin ansiosta todella tummat mustansävyt. Katselukokemus tekee vaikutuksen.

Valitettavasti ProMotion jää tälläkin kertaa haaveeksi, joten virkistystaajuus on edelleen tasan 60 Hz. Niin ikään Always On -ominaisuutta ei ole käytössä. Tämä on kuitenkin kierretty StandBy-tilalla, jota hyödyntämällä puhelimen voi asettaa MagSafe-laturiin vaaka-asentoon. Tällöin näyttö tarjoaa widgettien avulla jatkuvasti haluttuja tietoja.

Ovatko näytön vajavaisuudet merkittäviä miinuksia? Tämä on hankala kysymys, sillä lähes tonnin puhelimelta sopisi odottaa hiukan enemmän. Toisaalta hintalappu on silti useamman satasen edullisempi kuin iPhone 15 Prolla saati iPhone 15 Pro Maxilla. Lippulaivamalleihin siirtyminen mahdollistaa virkistystaajuuden adaptiivisen muuttelun 1-120 hertsin välillä. On silti selvää, että kun Samsung Galaxy S23 mahdollistaa virkistystaajuuden vaihtelun 48 ja 120 Hz välillä, tuntuu Apple antavan tässä aivan turhaa tasoitusta.

Kaikkinensa iPhone 15 tarjoaa erinomaisen näytön, jonka ominaisuudet ovat riittävät ja hyvät peruskäyttäjille.

Arvosana näytöstä: 4 / 5

iPhone 15 - Kamera

Uusi 48 MP kamera

Loistavat muotokuvaominaisuudet

2x "zoom"

Kamerakokonaisuus on ottanut harppauksen eteenpäin. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kaksoiskamera ei mässäile kameroiden määrällä, mutta tästä huolimatta mukana on paljon uutta aiempaan nähden. Vaikka 12 megapikselin ultralaajakulmakamera on pysynyt käytännössä ennallaan, sen rinnalle on tullut iPhone 14 Prosta tuttu 48 megapikselin pääkamera. On kuitenkin hyvä huomata, että kyseessä ei ole sama isompi kenno kuin iPhone 15 Prossa ja iPhone 15 Pro Maxissa oleva.

Vaikka Pro-mallit menevät edelleen omassa sfäärissään, ero iPhone 14:n 12 MP pääkameraan on merkittävä. Lisäksi käytössä on uusi A16 Bionic -järjestelmäpiiri sekä sen parempi kuvaprosessointi. Kokonaisuus tuokin useampia kiinnostavia uudistuksia kuvaustyökaluihin.

Aloitetaanpa silti kamerakokonaisuudesta. iPhone 15 sisältää seuraavat kamerat:

Pääkamera: 48 MP f/1.6

Ultralaajakulmakamera: 12 MP f/2.4

TrueDepth-etukamera: 12 MP f/1.9

Käytössä oleva 2x optinen zoom on itse asiassa osa pääkameraa. Käytännössä ominaisuus keskittää kuvan, joka on hyödyllisempi kuin miltä paperilla vaikuttaa. Sen avulla on mahdollista saada lähempi kuva kohteesta hieman kauempaakin. Ja mikä tärkeintä, kuvanlaatu on lopulta lähempänä optisen zoomin tasoa kuin digitaalista zoomia. Vaikka kyseessä on älykäs rajaus, lopputulos miellyttää silmää.

Jos haluat paremman zoomin suunnilleen samasta hintaluokasta, kannattaa katse kääntää Samsung Galaxy S23 -perusmalliin. Se sisältää 10 MP kameran 3x optisella zoomilla.

Pääkameran kuvat ovat laadultaan parempia kuin aiemmin, sillä iPhone 15 napsii oletuksena 24 megapikselin kuvia. Eron iPhone 14:n kuvien kanssa huomaa välittömästi. Ja kun vertailimme otoksia Samsung Galaxy S23:lla otettuihin kuviin, tykästyimme iPhone 15:n aidompaan lopputulokseen. Tämä tosin johtuu erityisesti Samsungin yliampuvista väreistä, jotka tekevät esimerkiksi kasveista liian värikkäitä ja taivaasta turhankin sinisen.

Image 1 of 3 Pääkameralla saa hienoja kuvia (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muotokuvatilassa otos sumentaa taustan nostaakseen kohteen paremmin esiin. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuvankäsittelyssä voi muokata kuvaa kattavasti haluamaansa suuntaan. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Erityisesti muotokuvatila on ottanut merkittäviä harppauksia eteenpäin koko iPhone 15 -mallistossa. Käytännössä jokaisen napatun kuvan voi muuttaa muotokuvaksi, kunhan iPhone tunnistaa henkilön, lemmikin tai muun kohteen. Tämän jälkeen sovellus osaa tulkita tiedot syvyydestä ja muokata kuvan sen mukaiseksi.

Voitkin täten napata kuvan ja muuttaa sen muotokuvaksi vasta jälkikäteen. Jos sovellus tunnistaa kuvan sopivaksi, paljastuu muotokuvaksi muuttuminen erityisestä painettavasta symbolista. Lisäksi kuvaeditointi mahdollistaa lisäsäätöjen tekemisen aina syvyysnäkymästä lähtien. Halutessaan voi jopa fokuksen kohteen. Muutosten tekeminen onnistuu ihan vain kohdetta painamalla. Käytännössä muutokset ovat erittäin onnistuneita, ja niiden takia muotokuvatilaa ei tarvitse olla kytkemässä erikseen päälle.

4K/60fps-videokuvaus on sekin erinomaista. Pidimme erityisesti elokuvamaisesta tilasta (Cinematic Mode), jonka avulla voi luoda efektejä sekä vaihtaa fokuksen kohdetta. Jos alkuperäinen visio ei näytä todellisuudessa hyvältä, voi editoinnin avulla vaihtaa kohdetta jälkikäteen.

Yökuvaus on laadukas ja 12 MP TrueDepth -etukamera napsii loistavia selfieitä. Myös tässä tapauksessa minkä tahansa kuvan voi vaihtaa näppärästi muotokuvaksi.

iPhone 15 tarjoaa parhaan kamerakokonaisuuden, jonka Applen perusmallit ovat tähän mennessä pitäneet sisällään. Ne eivät tietenkään vedä vertoja iPhone 15 Pro Maxilla, ja ennen kaikkea laadukkaiden makro- sekä teleominaisuuksien uupuminen näkyy monipuolisuudessa. Nämä työkalut ovat saatavissa muutamien lisäsatasten investoinnilla, mutta tässä hintaluokassa kuvaustyökalut ovat todella hyvät.

Arvosana kamerasta: 4 / 5

iPhone 15 - Esimerkkikuvia

Image 1 of 13 Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera vaikeissa valastusolosuhteissa (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kukat 2x zoomilla (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kukat 2x zoomilla (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kukat 2x zoomilla (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kukka 2x zoomilla (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie etukameralla (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Etukameralla otettu selfie, joka muutettu jälkikäteen muotokuvaksi (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkameralla otettu kuva, joka ei ollut alkujaan muotokuva (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hankala valaistus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 - Suorituskyky

A16 Bionic -järjestelmäpiiri

Onko 128 Gt enää riittävästi?

Kuten ennakkoon saatettiin olettaa, iPhone 15 hyödyntää viimevuotisiin Pro-malleihin julkaistua A16 Bionic -suoritinta. Se sisältää kuusiytimisen prosessorin, viisiytimisen grafiikkapiirin ja 16-ytimisen neuroverkkolaskentayksikön. Puhelimessa on 6 Gt RAM-muistia. Perusmalli ei luonnollisestikaan haasta suorituskyvyllään hintavampia iPhone 15 Pro- ja iPhone 15 Pro Max -malleja, mutta tehot riittävät peruskäytössä vallan mainiosti.

Olisimme kuitenkin toivoneet iPhone 15:n tallennustilojen lähtevän liikkeelle 256 gigatavusta, sillä 128 Gt täyttyy hälyttävän nopeasti. Toisaalta ehkäpä olemme myös muuttuneet turhan nirsoiksi, sillä vielä muutamia vuosia sitten pidimme 64 gigatavun kapasiteettia riittävänä.

Geekbench 6 -testitulokset osoittavat iPhone 15:n suorituskyvyn olevan pitkälti samalla viivalla kuin iPhone 14 Pron. Lisäksi valotaululle ilmestyneet tulokset ovat paremmat kuin mihin Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2:lla varustetut Samsung S23 -puhelimet pystyvät.

Raa'at testitulokset ovat tietysti kiinnostavia, mutta todellisuudessa ne osoittavat suorituskyvyn riittävyyden hyvin spesifeissä tilanteissa. Peruskäyttäjälle keskeisempää onkin toimivuus arjessa. Tältä osin iPhone 15 vastaa myös huutoon, sillä puhelimen suorituskyky riittää käytännössä missä tahansa tehtävässä. Kokeilimme arvostelujakson aikana pelaamista, videoiden suoratoistoa, verkkoselausta sekä 4K-videoeditointia. Tulokset puhuivat puolestaan.

Asphalt 9: Legends rullaa iPhone 15:lla erittäin vauhdikkaasti. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asphalt 9: Legends rullaa tyylikkäänä ja sujuvana. Ainoa huomionarvoinen asia oli puhelimen huomattava kuumentuminen pelisession venyessä. Tämä voi juontaa juurensa myös materiaalierojen. Jäimmekin pohtimaan sitä, johtaako iPhone 15:n alumiininen kehys lämmön selkeämmin kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettu iPhone 14 Pro.

Kaikkinensa suorituskyky on kuitenkin erinomaisella tasolla riippumatta siitä, nappaatko käyttöösi iPhone 15:n vai iPhone 15 Plussan.

Arvosana suorituskyvystä: 4 / 5

iPhone 15 - Ohjelmisto

iOS 17 on täällä

Yhteystietojulisteet

Paljon pieniä ja hyödyllisiä muutoksia

Kaikki iPhone 15 -mallit sisältävät esiasennetun iOS 17 -ohjelmiston. Se ei ole päivityksenä kovinkaan merkittävä, mutta mukana on silti useita elämää parantavia parannuksia.

Osa muutoksista on hyvin hienovaraisia. Esimerkiksi Viestit-sovellus on saanut tuoreen ulkonäön, minkä lisäksi FaceTimessa nähdään nyt myös nauhoitettuja videoviestejä. Yhteystietojulisteet puolestaan mahdollistavat kustomoitujen profiilien luomisen. Niin ikään AirDropissa on nähtävissä monia pieniä helpotuksia, jotka esimerkiksi helpottavat yhteystietojen jakamista. Osa muutoksista voi olla tietoturvan kannalta jopa turhan avuliaita, joten kannattaa tutustua tarkasti eri asetuksiin ennen kuin antaa kaikelle mahdolliselle luvituksen.

Näppärä StandBy-ominaisuus tuo iPhonen lukitusnäyttöön widgettejä, joiden avulla ruudulla näkyy esimerkiksi kalenteri tai kellonaika. Halutessaan näkymää voi personoida varsin kattavasti juuri itsensä näköiseksi, mikä tekee iPhone 15 -puhelimesta käyttäjänsä oloisen.

Arvosana ohjelmistosta: 4 / 5

iPhone 15 - Akkukesto

Akku kestää koko päivän

USB-C on vihdoin täällä

Tarvitset oman laturin

Apple ei ole tälläkään kertaa halunnut kertoa tarkkaa akkukapasiteettia, mutta käytännössä muutokset aiempaan ovat minimaalisia. Tämän vuoden perusmalli iPhone 15 lupaa 20 tuntia videotoistoa ja 80 tuntia musiikkitoistoa ilman lataustarvetta. Ja kun 20 W laturin ottaa käyttöön, puhelimen akun pitäisi täyttyä 30 minuutissa 50 prosentilla.

Testijakso osoittaa mallin jaksavan koko päivän ajan, mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan 24 tunnin akkukestoa. Yleisesti ottaen virtaa riittää noin 15 tunnin ajaksi. Onneksi latausnopeus itsessään vastaa Applen lupauksia, joskin latausnopeus itsessään tuntuu jälkeenjääneeltä. Monet kilpailijat yltävät yli 100 W lataustehoon, joten Applen 20 W on näiden rinnalla hyvin vaatimaton.

Myyntipakettiin sisältyy latauspiuha, mutta varsinainen laturi on hankittava erikseen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tämän vuoden mallin merkittävimpiin muutoksiin lukeutuu USB-C-liitäntä, mikä tarkoittaa samalla latauksen onnistuvan samaisella standardilla liitännällä. Kaapeli itsessään on tavanomaisen muovisen materiaalin sijasta punottu, mikä tuntuu miellyttävältä.

iPhone 15:n akku on pienempi kuin iPhone 15 Plussassa, mutta samalla järjestelmäpiiri kuluttaa virtaa hieman enemmän kuin iPhone 15 Prossa oleva 3 nm A17 Pro -suoritin. Perusmalli iPhone 15:ssa on edelleen käytössä viime vuodelta tuttu 4 nm A16 Bionic.

Jos akkukesto on merkittävä tekijä ostopäätöstä tehdessä, kannattaa kenties harkita 23 tunnin videotoiston lupaavaa iPhone 15 Pro -mallia tai peräti 26 tuntiin venyvää iPhone 15 Plussaa.

Arvosana akkukestosta: 4 / 5

iPhone 15 - Yhteenveto

Applen perusmalli vuonna 2023 tuntuu olevan kilpailukykyinen vaihtoehto jopa Pro-malleille. Siinä on sama Dynamic Island kuin hintavammissa lippulaivapuhelimissa, minkä lisäksi uudistunut muotoilu, tehokas A16 Bionic -suoritin sekä USB-C-liitäntä ovat onnistuneita muutoksia. Jopa kamerakokonaisuus on 48 megapikselin pääkameran sekä uusien kuvausominaisuuksien ansiosta selvästi aiempaa parempi.

Jos haluat tuoreelta tuntuvan iPhone-kokemuksen ilman Pro-mallien tyyristä hintaa, on tässä loistava tapa päästä uusimpaan mallistoon käsiksi. Mikä parasta, kokemus ei edes tunnu Pro-malliston kompromissilta.

Kannattaako iPhone 15 ostaa?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 arvosana Ominaisuus Kommentti Arvosana Muotoilu Uudistuneet reunat ja värikäs lasiselusta tekevät kokonaisuudesta tyylikkään sekä modernin. 4 / 5 Näyttö Näyttöloven korvannut Dynamic Island yhdessä kirkkaan kuvan kanssa hivelevät silmää, vaikka ProMotion on edelleen Pro-malliston yksinoikeus. 4 / 5 Suorituskyky On vaikea keksiä syytä sille, miksi A16 Bionic ei riittäisi. Jos haluat vielä rahtusen paremman A17 Bionicintai Qualcommin Snapdragonin, joudut katsomaan muita vaihtoehtoja. 4 / 5 Kamera Uusi pääkamera sekä kuvaprosessoinnin uudistukset nostavat kokonaisuuden selvästi aiempaa paremmaksi. 4 / 5 Akkukesti Akkukesto on kohtuullinen, mutta ei paljoa sen enempää. 4/ 5 Ohjelmisto iOS 17 on pieni mutta kauttaaltaan onnistunut parannus. 4 / 5 Hinta Apple on vihdoin saanut hinta-laatusuhteen oikeasti sellaiselle tasolle, joka ei saa mutristelemaan suuta. 4 / 5

Osta, jos...

Haluat pienikokoisen puhelimen

iPhone 15 on erinomainen yhdistelmä kompaktia kokoa, riittäviä ominaisuuksia sekä loistavaa suorituskykyä.

Etsit edullista iPhonea

Eihän iPhone 15 ole halpa puhelin, mutta se tasapainottelee erittäin onnistuneesti hinnan sekä huippuominaisuuksien välillä.

Haluat entistä paremman kameran

Uusi 48 MP pääkamera yhdistettynä uutuusominaisuuksiin tekee iPhone 15:n kamerakokonaisuudesta selvästi paremman kuin mihin iPhone 14 yltää.

Älä osta, jos...

Haluat ison puhelimen

6,1-tuumainen ruutu voi tuntua turhan pieneltä Plus- ja Pro Max -mallien rinnalla.

Kaipaat kameralta hyvää zoomia

2x zoom ei vedä vertoja iPhone 14 Pron tai Samsung Galaxy S23:n paremmille optisille zoomeille.

iPhone 15 - Harkitse myös näitä vaihtoehtoja

Apple iPhone 14 iPhone 15 on kauttaaltaan parempi kuin iPhone 14, mutta pelkästään 6,1-tuumaista puhelinta etsivä saa viimevuotisesta mallista pitkäikäisen laitteen huokeampaan hintaan.

Google Pixel 7 Pro



Jos olet valmis satsaamaan hieman enemmän, Googlen lippulaivamalli tarjoaa isomman näytön sekä paremman kamerakokonaisuuden kuin iPhone 15. Se hyödyntää puhdasveristä Android-ohjelmistoa, joka voi olla puhelinleiristä riippuen valtava etu tai iso miinus. Tosin samalla on hyvä huomata, että Pixel 8 Pro saapunee loppuvuodesta 2023.

Samsung Galaxy S23 Jos pidät iPhone 15:n koosta, kamerasta sekä suorituskyvystä, mutta iOS-ohjelmisto ei suoranaisesti houkuta, on Samsung Galaxy S23 pitkälti samalla viivalla Applen perusmallin kanssa.