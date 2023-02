Ensiarviossa Samsung Galaxy S23 Ultra

Pika-arviossa Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra näyttää ensisilmäyksellä samalta kuin edeltäjänsäkin. Pintakerros onneksi pettää, sillä sen alle on kätkeytynyt useita merkittäviä parannuksia. Tänä vuonna Samsungin suurimmat muutokset koskevat kuitenkin perusmalleja Galaxy S23 ja S23 Plus.

Muotoilu luottaa tuttuun neliskulmaiseen tyyliin, jossa erot koskevat lähinnä laajentunutta tasapintaista näyttöaluetta. Tämä pieni muutos auttaa erityisesti S Pen -kosketuskynän hyödyntäjiä. Lisäksi puhelimen runko on entistä kestävämmän Gorilla Glass Victus 2 -suojalasin ansiosta tukevampi. Sen sijaan IP68-luokitus vesi- ja pölytiiviydestä sekä maltillinen 45 watin latausnopeus ovat pysyneet ennallaan.

Samsung on satsannut tänä vuonna lippulaivapuhelimessaan entistä ekologisempiin valmistusmateriaaleihin. Pienet kierrätysmateriaaleista valmistetut komponentit näkyvät niin S Pen -kosketuskynän telakassa kuin kaiuttimissakin.

6,8-tuumainen Dynamic AMOLED 2X -näyttö adaptiivisella virkistystaajuudella sekä 5 000 mAh akku näyttävät paperilla pysyneen ennallaan, mutta taustalla on tehty pieniä muutoksia. Nämä koskevat erityisesti parempaa väritarkkuutta sekä optimoidumpaa virrankulutusta.

Suomalaisittain suurin muutos koskee kuitenkin suoritinta. Samsung on viimein hylännyt omat Exynos-suorittimensa, joten myös kotimaisilla markkinoilla päästään hyödyntämään Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta. Kaiken kukkuraksi Samsung ja Qualcomm ovat yhteistyössä tuoneet puhelimiin suorittimesta ylikellotetun version, joka tarjoaa vielä kilpailijoitakin paremman suorituskyvyn.

Galaxy S23 Ultra on samalla ensimmäisiä puhelimia, joka hyödyntää LPDDR5X-muistia sekä UFS 4.0 -tallennustilaa.

Samsungin lippulaivamallit ovat perinteisesti olleet markkinoiden parhaita kamerapuhelimia, eikä tilanne ole muuttumassa nytkään. S23 Ultra tuo mukanaan uuden 200 megapikselin kennon, joka yhdistää 16 pikseliä yhdeksi 12,5 MP kuvaksi. Uudistunut teknologia parantaa puhelimen suorituskykyä erityisesti hämärissä olosuhteissa, joissa voi ottaa ilon irti uudesta Astro Hyperlapse -kuvaustilasta.

Kokeneemmat kuvaajat voivat hyödyntää edistyneempiä asetuksia, joiden joukossa on muun muassa 50 MP Expert RAW -tila.

Kamerakokonaisuuden muut jäsenet ovat pysyneet ennallaan. Käytössä on 12 MP ultralaajakulmakamera sekä telekamera 3x optisella zoomilla ja periskooppikamera 10x optisella zoomilla. Kokonaisuus onkin tämän hetken parhaita kamerapuhelimia.

Samsung on parantanut viimeisten vuosien aikana päivityslupaustaan. Uusi huippumalli tarjoaa neljän vuoden ohjelmisto- ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset. Ja kuten kaikki muutkin Galaxy S23 -puhelimet, laitteessa on esiasennettuna Android 13 sekä yhtiön oma ONE UI 5.1 -ohjelmisto.

Mielenkiintoinen muutos koskee tallennustilaa, sillä Samsung on päättänyt tiputtaa aiemman 128 Gt mallin pois valikoimasta. Samalla hintalappu on siis noussut, kun edullisin 256 Gt malli kustantaa 1 449 €. Jos haluaa enemmän RAM-muistia ja enemmän tallennustilaa, täytyy kuvetta kaivaa enemmän.

Samsung Galaxy S23 Ultra - Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 1 449 €

Minimissään 256 Gt tallennustilaa

1 teratavun tallennustilalla varustettu malli on entistä kalliimpi

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultran hinta Muisti / Tallennustila Hinta 8 / 256 Gt 1 449 € 12 / 512 Gt 1 649 € 12 / 1 Tt 1 899 €

Galaxy S23 Ultra julkaistiin odotetusti kahden pikkuvelimallin rinnalla. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ja Galaxy S23 Ultra ovat ennakkotilattavissa 1. helmikuuta alkaen, kun taas varsinainen julkaisupäivä nähdään 17.2.2023.

Merkittävin muutos viimevuotiseen Galaxy S22 Ultraan nähden on edullisimman version putoaminen markkinoilta. S23 Ultran edullisin malli sisältää aiemman 128 Gt tallennustilan sijasta 256 gigatavua säilöntätilaa.

Valitettavasti hinta on Suomessa entistä korkeampi. Viimevuotinen edeltäjä maksoi 256 Gt tallennustilalla 1 399 €, kun taas Galaxy S23 Ultra kustantaa vähintään 1 449 €. Myös kookkaammat vaihtoehdot ovat nostaneet hintaa, sillä 512 Gt versio maksaa 1 649 € ja yhden teratavun huippumalli 1 899 €.

Samsung Galaxy S23 Ultra - Tekniset tiedot

Samsung Galaxy S23 Ultra on saatavissa kolmena eri mallina. Näistä edullisimmassa on 8 gigatavua LPDDR5X-muistia, kun taas kahdessa kalliimmassa versiossa määrä on 12 gigatavua.

Tekniset tiedot ovat seuraavanlaiset:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultran tekniset ominaisuudet 256 Gt 512 Gt 1 Tt Hinta 1 449 € 1 649 € 1 899 € Mitat 78,1 X 163,4 X 8,9 mm 78,1 X 163,4 X 8,9 mm 78,1 X 163,4 X 8,9 mm Paino 234 g 234 g 234 g Ohjelmisto Android 13 Android 13 Android 13 Näytön koko 6,8 tuumaa 6,8 tuumaa 6,8 tuumaa Resoluutio 3 088 x 1 440 3 088 x 1 440 3 088 x 1 440 Järjestelmäpiiri: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Muisti 8 Gt 12 Gt 12 Gt Tallennustila 256 Gt 512 Gt 1 Tt Akku 5 000 mAh 5 000 mAh 5 000 mAh Takakamera 200 MP + 12 MP + 10 MP (3x) + 10 MP (10x) 200 MP + 12 MP + 10 MP (3x) + 10 MP (10x) 200 MP + 12 MP + 10 MP (3x) + 10 MP (10x) Etukamera 12 MP 12 MP 12 MP

Samsung Galaxy S23 Ultra - Muotoilu

Pysynyt lähes identtisenä

Tuntuu ja näyttää laadukkaalta

S22 Ultra oli ensimmäinen puhelin, jossa Samsung todella yhdisti Galaxy S- ja Galaxy Note -mallien tyylit yhteen. Lopputuloksena oli tyylikäs ja hillitty kokonaisuus, jossa erityisesti kamerat erottuivat selvästi perusmalleista. Samalla rakennemuutokset mahdollistivat S Pen -kynän säilytyspaikan sisällyttämisen suoraan puhelimeen.

Galaxy S23 ja Galaxy S23 Plus ovat ottaneet tyylillisesti Ultra-mallia kiinni, kun taas lippulaiva itsessään on keskittynyt lähinnä hiomaan kulmia. Lopputuloksena Galaxy S22 Ultran ja Galaxy S23 Ultran erottaminen toisistaan vaatii melkoisen harjaantunutta silmää.

Kaareva etupuoli, lasinen selusta sekä metallinen kehys luovat vaikuttavan kokonaisuuden. Merkittävin ero muotoilussa koskee näyttöä, sillä Samsung on vähentänyt pyöristettyä reunaa. Muutoksen ansiosta ruutu on suuremmalta pinta-alalta tasainen, mikä helpottaa S Penin käyttämistä. Ratkaisu on hillitty mutta samalla onnistunut.

S23-mallisto saapui myyntiin rajatulla värityksellä. Ultra-malli on saatavana tavallisilta jälleenmyyjiltä neljässä eri mattavärissä, jotka ovat nimiltään Phantom Black, Cream, Green ja Lavender. Kuten aiemminkin, Samsungin omassa nettikaupassa on saatavilla vielä muutama yksinoikeussävy.

S Pen ei valitettavasti väriltään täsmää puhelimeen muutoin kuin päältä. Muu osa kynästä on väriltään musta.

Valmistaja on pyrkinyt kohentamaan lippulaivapuhelimensa kestävyyttä. Tällä kertaa puhelin on IP68-luokiteltu vesi- ja pölytiiviinä. Tämän lisäksi Samsung on valinnut Armor Aluminum -kehyksen sekä Gorilla Glass Victus 2 -suojalasin.

Samsung on onnistunut pakkaamaan kaiken huipputeknologian entistä ympäristöystävällisempiin kuoriin. Yhtiö kertoo selustasta jopa 80 prosentin olevan kierrätettyä, minkä lisäksi rungon lasista 22 prosenttia on jo vähintään kertaalleen käytettyä.

Ekoteot näkyvät läpi puhelimen, mikä on aina positiivinen askel. Vaikka Samsung ei ole tällä saralla suinkaan ainoa skarpannut valmistaja, on se omiaan tuomaan hyvää mainosta. Toivottavasti kilpailevat yhtiöt ottavat samansuuntaisia harppauksia.

Samsung Galaxy S23 Ultra - Näyttö

Tutulta näyttävä näyttö

Tarkemmat värit ja hellempi silmälle

Erinomainen S Pen -tuki

Mainitsimmekin jo muutokset kaarevuudessa sekä uuden Gorilla Glass Victus 2 -suojalasin. Muutoin näyttö on hyvin tutunlainen viimevuotista puhelinta käyttäneille.

Samsung on valinnut tälläkin kertaa 6,8-tuumainen AMOLED 2X -paneelin, joka tarjoaa resoluutioksi 1 440 x 3 088 sekä vaihtelevan virkistystaajuuden yhden ja 120 hertsin väliltä. Viimeksi mainittu tasapainottelee tilanteen ja tarpeen mukaan.

Esittelytilaisuuden valaistus oli kaikkea paitsi optimaalinen, sillä kirkkaat kattovalot sekä lattiavalaisimet olisivat mille tahansa puhelimelle haaste. Galaxy S23 Ultra selvitti tilanteen kuitenkin ongelmitta. Katselukokemus oli kirkkauden ansiosta todella nautinnollinen kaikissa eri tilanteissa. Erityinen Advanced Vision Booster -teknologia saa säädettyä värejä ja värimaailmaa tilanteen mukaan.

1 750 nitin enimmäiskirkkaus ei vieläkään yllä samalle tasolle kuin iPhone 14 Pro, mutta todellisuudessa takamatka ei aiheuta minkäänlaisia haasteita. Näyttö loistaa niin peruskäytössä kuin mediatoistossakin. Harmillisesti Samsung ei nähtävästi ole tuonut parannuksia tai lisäyksiä S Pen -tukeen. Vaikka sen responsiivisuus on jo nyt hyvällä tasolla, parannukset ovat aina tervetulleita.

Samsung Galaxy S23 Ultra - Kamera

Ensimmäinen 200 megapikselin Samsung-kamerapuhelin

Parantunut suorituskyky hämärä- ja yökuvauksessa

Expert RAW mahdollistaa 50 megapikselin kuvat

Samsungin Ultra-mallit ovat perinteisesti olleet kamerapuhelinten aatelistoa. Menestyksen taustalla on tutusti kattava ja laadukas kamerakokonaisuus, joka on viimeisten vuosien aikana muodostunut jo kovin tutunlaiseksi.

Viimevuotisesta mallista tutun 12 MP ultralaajakulmakamera rinnalla on 10 megapikselin telekamera 3x optisella zoomauksella sekä periskooppikamera 10x optisen zoomauksella.

Näistä huolimatta katseet kiinnittyvät yksinomaan uuteen pääkameraan. Aiempi 108 MP kenno on korvattu Samsungin omalla 200 megapikselin kennolla. Ja vaikka monesti merkittävät numeraaliset harppaukset eivät todellisuudessa välity lopputulokseen, nyt asiain laita on toisin.

Uusi Adaptive Pixel Sensor osoittaa valmistajan puheilla olevan katetta. Jo ensitestit vakuuttivat laadullaan. S23 Ultran kamerakokonaisuus on sillä tasolla kuin Samsungilta sopii olettaakin, sillä kuvat ovat tasavahvoja, kontrastiltaan huikaisevia ja tyyliltään persoonallisia. Otoksissa on enemmän särmää kuin esimerkiksi iPhone-puhelimilla napatuissa kuvissa.

S23 Ultran pääkamera hyödyntää pikselien yhdistämistä eli pixel binning -teknologiaa. Oletuksena 200 MP kuvat tiivistetään aina 12,5 megapikseliin asti, jolloin väreissä on enemmän tarkkuutta myös hämärissä olosuhteissa. Ja kun nyt illan pimentymisestä tuli puhe, mainittakoon Samsungin satsanneen tänä vuonna erityisesti pimeässä kuvaamiseen. Yökuvissa napsitut otokset pyrkivät olemaan selvästi aiempaa parempilaatuisia. Parannettu optinen kuvanvakain on yöllisissä seikkailuissa paikallaan.

Mikäli kamerapuhelimestaan haluaa irti kaiken mahdollisen, kannattaa hyödyntää Expert RAW -kuvaustilaa. Suoraan kameraohjelmistoon sisällytetty vaihtoehto yhdistää kuvat 50 megapikseliin. Lisäksi Ultralla voi halutessaan ottaa jopa niitä paljon puhuttuja 200 megapikselin kuvia, jolloin kuvankäsittely onnistuu paremmin.

Kaikki Galaxy S23 -puhelimet hyödyntävät uutta 12 MP etukameraa. Lopputuloksien luvataan olevan parempia ja tasavahvempia kaikilla kolmella S23-puhelimella.

Kun puhelimia testasi vierekkäin, ei ero tällä saralla ollut kummoinen. Toisaalta kamera tuntui nopeammalta ja dynaamisemmalta. Samsung kutsuu ehostettua teknologiaa nimellä "Super HDR -selfiekamera".

Samsung Galaxy S23 Ultra - Suorituskyky

Suorituskyky markkinoiden parhaimmistoa

Ensikosketus tuntuu sulavalta ja nopealta

Akku jaksaa jopa 20 % aiempaa pidempään

Ei ole suurikaan salaisuus, että Samsung on hyvissä väleissä monien tunnetuimpien valmistajien ja teknologiajättien kanssa. Sopuisa toiminto näkyy esimerkiksi Googlen kanssa tehdyissä Wear OS 3 -älykelloissa. Nyt todelliseen lähipiiriin on livahtanut myös Qualcomm.

Kuten Samsungin puhelimiin aiemmin tutustuneet tietävät, Galaxy S -lippulaivat ovat poikenneet toisistaan markkina-alueesta riippuen. Siinä missä Yhdysvalloissa on nautittu Snapdragon-piirien tehoista, Suomessa on mutistu aavistuksen hitaammista Exynos-suorittimista. Nyt tällaista jaottelua ei enää ole, vaan Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -piiri hyrrää kaikissa Galaxy S23 -malleissa.

Muutoksen ansiosta suomalaiset käyttäjät pääsevät viimein samalle viivalle muiden kanssa. Samalla ratkaisu helpottaa optimointia, kun esimerkiksi kuvaprosessointi tapahtuu kaikilla puhelinmalleilla samalla nopeudella. Niin ikään akkukestosta voidaan puhua viimein ilman, että täytyisi puhua eroista eri maittain.

Olemme jo nähneet muutamissa puhelimissa Snapdragon 8 Gen 2:n tehojen vaikuttavuuden. Samsung on kuitenkin onnistunut tekemään yhteistyötä Qualcommin kanssa, jonka vuoksi puhelimissa on erillinen tehostettu "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" -piiri. Käytännössä Cortex-X3-ydin on siis ylikellotettu 3,36 GHz tavanomaisen 3,2 GHz sijasta. Ratkaisu ei lisätehosta huolimatta vaikuta onneksi akkukestoon.

Kuten Samsungin Nick Porter mainitsi TechRadarille antamassaan haastattelussa, puhelimen jäähdytykselle varattu tila on 2,7-kertainen kilpaileviin malleihin nähden. Tämä auttaa puhelimen lämpötilan hallinnassa. Vastaavasti nopeampi ja tehokkaampi LPDDR5X-muisti ja UFS 4.0 -tallennustila parantavat käyttökokemusta omalta osaltaan.

Puhelimessa on sama 5 000 mAh akku kuin S22 Ultrassakin, minkä lisäksi 45 watin langallinen lataus on tuttua kauraa. Samsung kuitenkin kertoo akkukeston parantuneen noin 20 prosentilla sovelluspuolen optimoinnin sekä vakiokomponenttien käyttämisen ansiosta. Kunhan olemme käyttäneet puhelinta pidempään, voimme vielä nähdä tulokset arkisessa käytössä.

Samsung Galaxy S23 Ultra - Ohjelmisto

Samsungin päivityslupaus on tämän hetken parhaimmistoa Android-puhelimien markkinoilla. Yhtiö lupaa malleilleen neljän vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset. Tämä koskee kaikkia Galaxy S23 -puhelimia, joissa on esiasennettuna Android 13 -käyttöjärjestelmä sekä yhtiön oma One UI 5.1 -ohjelmisto.

Käyttökokemus on hyvin tuttu. Ikonien muodot sekä graafinen olemus näyttävät pääasiassa samalta kuin vuosi sitten. Mukana on tästä huolimatta muutamia uudistuksia, jotka liittyvät ennen kaikkea työntekoon sekä tietoturvaan.

Samsung Notes mahdollistaa saman dokumentin samanaikaisen työstämisen useamman tekijän voimin. Lisäksi asetusjumppaa voi muokata eri tarpeisiin sopivaksi. Yksityisyyttään voi taasen parantaa entistä kattavammin uudessa näkymässä, joka kertoo suoraan laitteen tietoturvan tason.

S Pen -kosketuskynä hyödyntää tuttuja komentoja ja eleitä, joiden avulla voi hallinnoida esimerkiksi kameraa, kääntää tekstiä tai kopioida ja liittää sisältöä. Kaikki tämä on tehty erittäin näppäräksi.