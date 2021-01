Ensiarviossa Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra julkaistiin odotettua aiemmin, mikä on erinomainen uutinen tämän hetken teknisesti parasta puhelinta etsiville. Uutuusmalli ahtaa sisäänsä Samsungin tuoreimman teknologian. Se tarjoaa viisi kameraa, 108 megapikselin pääsensorin, 100-kertaisen tarkennuksen sekä monipuolisemmat kuvaustyökalut kuin iPhone 12 Pro Max. Samaan aikaan sen 6,8 tuuman näyttö, 16 gigatavun RAM-muisti sekä S Pen -tuki saavat sen tuntumaan enemmän minitabletilta kuin puhelimelta.

Samsung Galaxy S21 Ultra Tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

Galaxy S21 Ultra on Samsungin näkemys markkinoiden ylivertaisimmasta puhelimesta. Se tarjoaa viisi kameraa, 108 megapikselin sensorin, 100-kertaisen tarkennuksen, 5G:n, jopa 16 gigatavua RAM-muistia sekä tuen S Pen -kosketuskynälle. Ja tämä kaikki on ahdettu 6,9-tuumaisen 120 Hz Quad HD -näytön alle.

Kyseessä on yhdessä Galaxy S21:n ja Galaxy S21 Plussan kanssa vuoden ensimmäinen testaamamme Android-puhelin. Samsung on hionut automaattisen tarkennuksen ehkäisemään niitä ongelmia, jotka vaivasivat viimevuotista Galaxy S20 Ultraa. Lisäksi tehoja on nostettu, suorituskykyä parannettu ja hintaakin laskettu.

On silti syytä mainita, että S21 Ultra on edelleen liian kallis puhelin monien tarpeisiin. Sen hinta ylittää jopa iPhone 12 Pro Maxin, mutta samalla Samsung myös tarjoaa rahalle vastinetta. Puhelimessa on iso, kirkas ja entistä kurvikkaampi näyttö. Sen lisäksi erityisesti kameran 10-kertainen optinen zoomaus nokittaa Applen lippulaivamallin kolminkertaisen tarkennuksen. Tekniset ominaisuudet todella loistavat, kun lisää vielä mukaan tuen kosketuskynälle – mitä Apple ei ole vielä kertaakaan tarjonnut iPhonelle.

Puhelimen edistyksellisyys ei kuitenkaan tule seurauksitta. Ensinnäkin Samsung on siirtynyt S21 Ultralla uuteen aikaan, mikä vaatii käyttäjää hyväksymään tiettyjä asioita. Ensinnäkin tallennustilaa lisäävä microSD-paikka on poissa, minkä lisäksi laturi ei enää kuulu myyntipakettiin. Jälkimmäisen ratkaisun taustalla on halu välttää Applen tavoin elektronisen jätteen määrää.

Onneksi Samsung S21 Ultran vahvuudet jyräävät ongelmakohtien ylitse. Kehuille on nimittäin aihetta, mikä kävi testissämme nopeasti selväksi.

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S21 Ultra ilmestyy perjantaina 29. tammikuuta. Puhelin paljastettiin muiden S21-mallien tavoin tammikuun 14. päivä järjestetyssä Unpacked-tapahtumassa.

Uusi Ultra-malli on sarjan kallein, mutta samalla sen hinta on edullisempi kuin mitä odotettiin sekä sata euroa vähemmän kuin vuosi sitten julkaistu Galaxy S20 Ultra.

Uusi Galaxy S21 Ultra on saatavana kolmessa eri koossa. 12 Gt:n RAM-muistilla ja 128 gigatavun muistilla varustettu malli on edullisin 1 299 euron hinnallaan, kun taas kalliimmat vaihtoehdot maksavat 1 349 € (256 Gt) ja 1 479 € (512 Gt).

Viimevuotinen Galaxy S20 Ultra oli julkaisussaan kalliimpi, sillä tuolloin perusversio kustansi 1 399 euroa.

Vaikka hintaa on saatu alaspäin, on kyseessä silti erittäin kallis älypuhelin. Monille se voikin olla liian kallis. Mikäli kuitenkin haluaa uusinta uutta, kannattaa katse kääntää samassa yhteydessä julkaistuihin Galaxy S21- ja Galaxy S21 Plus -malleihin.

(Image credit: Future)

Muotoilu

(Image credit: Future)

S21 Ultra saapuu myyntiin mustana (Phantom Black) sekä valkoisena (Phantom White). Valitsitpa kumman tahansa, näyttää lopputulos selvästi paremmalta kuin viimevuotinen ja lievästä muovisesta muotoilusta kärsinyt S20-mallisto.

Ultra onnistuu rakenteensa puolesta siinä kaikkein tärkeimmässä. Se on iso siellä missä pitääkin, kun taas kaikki ylimääräinen on minimoitu. 6,8-tuumainen näyttö kaarevilla reunoilla tuntuu jatkuvan loputtomiin ilman reunoja. Lisäksi 40 megapikselin etukameran lovi on pieni ja ruutua katsellessa lähes huomaamaton.

Samsung on suunnitellut sormenjälkitunnistimen kokonaan uusiksi. Sensorin kerrotaan olevan aiempaa nopeampi sekä isompi, joten siihen osuminen helpottuu kummasti. Haluamme kuitenkin vielä testata sitä enemmän lopullista mielipidettä varten.

S21 Ultran näyttö on erittäin kirkas. Sen kirkkaus yltää jopa 1 500 nitiin, joten katselukokemus on miellyttävä jopa kirkkaassa auringonpaisteessa. Lukema on omassa sarjassaan, sillä niin iPhone 12 kuin muut 21-malliston jäsenet yltävät 1 200 nitiin.

Halunnet puhelimen kylkiäiseksi suojakotelon, jossa on erillinen pidike S Pen -kynälle. Erikseen myytävä kosketuskynä on isompi ja täten mukavampi käytettävä kuin Galaxy Note -puhelimille tuttu oletusmalli. Se, miten kynää olisi tarkoitus säilyttää ilman koteloa, on ainakin vielä mysteeri.

Ehätimme rustata kokeilun aikana ruudulle pikaiset muistiinpanot sekä kokeilla Air Command -valikkoa, joka esittelee erilaiset ominaisuudet joiden käyttö onnistuu ilman ruudun käyttöä. S21 Ultra ei kuitenkaan sisällä Bluetooth-oikopolkuja kameralle sekä Galaxy Note 21 Ultralle tuttu mahdollisuus kirjata muistiinpanoja näytön ollessa poissa päältä.

(Image credit: Future)

Kamera ja akku

Erityisesti kamera ja akku ovat osa-alueita, joilla tarvitaan merkittävästi pidempää testijaksoa. S20 Ultrasta tuttu 108 megapikselin pääkamera tekee paluun yhdessä 12 MP:n ultralaajakameran sekä kahden 10 MP:n telefotokameran kanssa, jotka mahdollistavat 100-kertaisen tarkennuksen.

Sekä pää- että telefotokamerat taltioivat isompia pikseleitä kuin S20 Ultra aiemmin. Odotamme innolla näkevämme miten laserfokus (LAPDAF) onnistuu lopputuloksen kanssa.

Viimevuotisen PDAF:n (pois lukien Note 20 Ultran esittelemä laserfokus) aiheutti runsaasti päänvaivaa. Sen lopputulemana erityisesti 108 megapikselin pääkameralla kuvatut ja 100x-tarkennuksella otetut kuvat olivat käytännössä kelvottomia. Lisäksi monet potretit osoittautuivat joko epätarkoiksi tai väärin kohdistuneiksi.

100-kertainen tarkennus tekee paluun, mutta tällä kertaa se on muutakin kuin komea numeroarvo myyntipaketissa. Samsung on luvannut tarjoavansa muutakin kuin teknologiademon, joten aiomme kokeilla sen toimivuutta tarkemmin saadessamme puhelimen käsiimme ulkotiloissa.

Mukana on mahdollisuus hyödyntää 100-kertaista tarkennusta kolmijalkaista jalustaa hyödyntämällä. Tämän tarkoituksena on estää kameran heilahtelu ja liikehdintä, jolloin zoomauksen pitäisi toimia selvästi paremmin.

Paluun tekevä 40 megapikselin pääkamera tarjoaa jälleen mahdollisuuden erittäin tarkoille ja yksityiskohtaisille selfiekuville. Mukana on myös viimevuotinen single-take-toiminto, joka kuvaa automaattisesti sekä videota että kuvia. Single-Take 2.0:n valikoimaan on lisätty hidastus. Lisäksi tarjolla on Director's View, jonka avulla voi taltioida videota samanaikaisesti etu- ja takakameralla. Idea on näppärä, vaikka se on mahdollista esimerkiksi iPhonella erillisen sovelluksen avulla.

Suorituskyky ja sovellukset

Kuva 1/3 (Image credit: Future) Kuva 2/3 (Image credit: Future) Kuva 3/3 (Image credit: Future)

S21 Ultran tekniset tiedot tarjoavat suurimmilta osin enemmän kuin juuri kukaan tarvitsee. Valinnanvara 12 ja 16 gigatavun RAM-muistin kohdalla on huikea, sillä määrä on enemmän kuin suurimmassa osassa läppäreitä. Samalla on kuitenkin sanottava, että microSD-paikan puuttuminen tekee etenkin 128 gigatavun muistilla varustetusta mallista turhan pienen. Myyntiin saapuvat toki myös 256 ja 512 gigatavun mallit yhdessä korkeamman hintalapun kera.

S21 Ultra esittelee kaksi tyystin uutta suoritinta. Yhdysvalloissa käytössä on Qualcommin Snapdragon 888, kun taas Suomessa sekä muissa maissa hyödynnetään Exynos 2100 -piiriä. Emme ole saaneet prosessoreita vielä aiemmin testiin, joten joudumme yhä odottamaan lopullisia testejä. Samsungin tavoitteena lienee kuitenkin ollut kiriä Applen A-piirien etumatkaa kiinni.

Uusin puhelin pyörii Android 11:n päälle rakennetulla One UI 3.1 -järjestelmäversiolla. Sen ansiosta käytössä ovat kaikki Samsungin ja Googlen viimeisimmät sovellukset. Uutta Android 12 -versiota tuskin kannattaa odottaa ennen ensi vuotta, vaikka Google sen julkaisisikin jo elokuussa.

Testissä kiinnitimme huomiota Note-malleista ammentavaan Air Commands -valikkoon, joka on ruudun vasemmassa reunassa. Tällä kertaa se on omistettu aiemman Bixbyn sijasta Google Assistant -virtuaaliavustajalle. Se, jääkö tämä lopulliseen versioon, jää nähtäväksi.

Ensiarvio

(Image credit: Future)

Galaxy S21 Ultra on Samsungin viimeisimpien vuosien upein puhelin etenkin Phantom Black -värityksessä. Ulkonäkö ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Puhelimen viisikamera 108 megapikselin pääsensorilla ansaitsee kehut. Lisäksi automaattinen kohdennus sekä kaksi telefotolinssiä parantavat kokemusta selvästi.

Ainoa todellinen takaisku on microSD-paikasta luopuminen. Lisäksi laturin poistaminen harmittaa monia periaatteesta, mutta sen välttämättömyyden aika alkaa olla jo takanapäin.

Toivomme 100-kertaisen tarkennuksen toimivan kolmijalkaisen jalustan kanssa merkittävästi aiempaa paremmin. Toinen myyntivaltti on hintalappu, joka on edullisempi kuin mitä edeltävällä S20 Ultralla.