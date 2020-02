Ensiarviossa Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra: kahden minuutin pikakatsaus

Uuden Samsung Galaxy S20 -sarjan lippulaiva, Galaxy S20 Ultra, on Foldia lukuun ottamatta valmistajan suurin puhelin koskaan. Sen luvataan myös olevan maailman edistynein 5G-puhelin sekä Samsungin kehittynein kamerapuhelin koskaan. Samalla myös hinta on pompannut jopa Applen iPhone 11 Pro Maxiakin kalliimmaksi.

Ultran tarina rakentuu kolmen peruspilarin varaan. Ensimmäinen on 6,9-tuumainen näyttö, joka on varustettu 120 Hz:n virkistystaajuudella. Toinen on neloiskamera, joka yltää 100-kertaiseen zoomiin ja 8K-videoiden tallentamiseen. Kolmas puolestaan huippuluokan 5G-tekniikka, jonka ansiosta puhelin yltää todella korkeisiin nopeuksiin.

Ehdimme kokeilla puhelimen 108 megapikselin kameraa demotilassa tunnin ajan, mutta se ehti tehdä meihin vaikutuksen jo tuona aikana. Hyvässä valossa kamera onnistui vangitsemaan todella paljon yksityiskohtia tekemättä kompromisseja laadun suhteen. Se onkin selvä parannus viime vuonna julkaistujen Galaxy S10:n ja S10 Plussan kameroihin verrattuna.

48 megapikselin telefotolinssi saa kuvattavat kohteet lähelle – kiitos 10-kertaisen optisen zoomin ja 100-kertaisen digitaalisen zoomin. Zoomi onkin täysin eri tasolla Samsungin aiempaan 2 megapikselin optiseen ja 10 megapikselin digitaaliseen zoomiin verrattuna. 100-kertaisella zoomilla pystyimme lukemaan esimerkiksi kaukana olevan kellotornin kellonajan, vaikka se oli paljailla silmillä täysin mahdotonta.

12 megapikselin ultralaajakulmakamera on sama koko uutuusmallistossa, mutta sensorin koko on nyt suurempi kuin Galaxy S10:ssä. Pureudumme kameraan tarkemmin vielä varsinaisessa kameraosiossa.

(Image credit: Future)

Samsung tarjoaa edelleenkin markkinoiden monipuolisimman kamerasovelluksen. Sen kiinnostavin uutuusominaisuus on single-take-toiminto, joka kuvaa automaattisesti sekä videota että kuvia. Toiminto kestää 10 sekuntia, ja kamera ottaa sen aikana tavallisia kuvia, ultralaajakulmakuvia, muotokuvia, hyperlapse-videota, tavallista videota ja niin edelleen. Lopputuloksena on tyylikäs kollaasi erilaisia otoksia.

S20 Ultran tekniset tiedot kuulostavat pikemminkin kannettavalta kuin puhelimelta. Siinä on 12 Gt:a RAM-muistia (joillain markkinoilla 16 Gt:a), 7 nm:n järjestelmäpiiri ja jopa 512 Gt:a tallennustilaa. Virrantuotannosta vastaa puolestaan huima 5 000 mAh:n akku, jonka ei pitäisi hevillä loppua kesken.

Huippukomponentit ovat nostaneet samalla hinnan niin korkeaksi, että puhelin on auttamattoman kallis suurimmalle osalle käyttäjistä. Näemmekin sen pikemminkin osoituksena siitä, mihin Samsung pystyy. Ostajat lienevät lähinnä tekniikkaintoilijoita tai varhaisia omaksujia.

Se onkin osoitus siitä, että Samsungin terävä innovaatio näkyy muuallakin kuin pelkästään taitettavissa puhelimissa. Jos et kavahda taitettavien puhelinten hintoja lähestyvää hintalappua, siitä näyttäisi tulevan yksi vuoden kiinnostavimmista vaihtoehdoista.

Samsung Galaxy S20 Ultra: hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S20 Ultra saapuu myyntiin 13.3. samaan aikaan Galaxy S20:n ja S20 Plussan kanssa, mutta puhelinten ennakkotilaus käynnistyy jo 21.2.

Onneksi sinulla on vielä kuukausi aikaa säästää puhelinta varten, sillä sen huima 1 399 euron hintalappu vaatii hieman sulattelemista. Kaiken lisäksi tuo hinta kattaa vain 128 Gt:a sisäistä tallennustilaa sekä 12 Gt:a RAM-muistia. Meillä ei ole toistaiseksi tietoa, nähdäänkö suurempaa 512 Gt:n tallennustilalla ja 16 Gt:n RAM-muistilla varustettua puhelinta koskaan Suomessa, mutta se maksaa Yhdysvalloissa jopa 1 699 $.

(Image credit: Future)

Kehittyneen 5G-tekniikan ansiosta et onneksi välttämättä tarvitse valtavaa tallennustilaa, sillä kaikki tiedostot siirtyvät saumattomasti pilvipalveluista – kunhan olet hyvän mobiiliverkon äärellä. Puhelimessa on lisäksi microSD-korttipaikka, joten sisäistä tallennustilaa saa kasvatettua helposti myös jälkeenpäin.

Näyttö

Samsungin 6,9-tuumainen näyttö tulee testaamaan sormiesi venyvyyttä, mutta se ei silti tunnu yhtään suuremmalta kuin 6,8-tuumainen Galaxy Note 10 Plus. Ultra on itse asiassa jopa hieman Notea kapeampi.

Galaxy S20 Ultra on kuitenkin hieman pidempi ja venyttääkin kuvasuhteensa 20:9:ään. Puhelimen saa yhä mahtumaan farkkujen taskuihin ja sitä pystyy pitelemään yhdellä kädellä. Suurin osa käytöstä tapahtuu silti väistämättä kahdella kädellä.

Super AMOLED -näyttö on suuri, kirkas ja terävä 3 200 x 1 400 -resoluutiollaan. Kuva näyttää hyvältä jo Full HD -resoluutiolla, mutta näytön saa halutessaan vaihdettua QHD-resoluutiolle. Jos kuitenkin käytät suurempaa resoluutiota, joudut tyytymään 60 Hz:n virkistystaajuuteen sulavan 120 Hz:n sijaan – jälkimmäinen toimii vain Full HD -resoluutiolla.

Samsung Galaxy S20 Ultra (oikealla) ei tunnu juuri Galaxy Note 10 Plussaa suuremmalta (vasemmalla). (Image credit: Joonas Nurmela)

Galaxy S20 Ultra ei ole varsinaisesti mikään pelipuhelin, mutta sen suorituskyky vetää hyvin vertoja Asus ROG Phone 2:n ja Razer Phone 2:n silkinpehmeälle 120 Hz:n virkistystaajuudelle. Samsung korosti myös, että näytön kosketusherkkyys on 240 Hz:ä, joten nopeatempoiset mobiilipelit reagoivat kosketukseen normaalia nopeammin.

Olemme tyytyväisiä, että Samsung on pienentänyt näytön keskellä olevaa kamerareikää ja luopunut toisesta etukamerasta. Kamerasovellus onnistuu muotokuvissa riittävän hyvin myös keinotekoisesti, joten kamerareiän kutistaminen tuntui oikealta päätökseltä.

Emme ehtineet kokeilla Galaxy S20 Ultraa niin kauan, että osaisimme kertoa sen käytöstä arkielämässä, mutta sen näyttö vaikutti kokonaisuutena erittäin vahvalta. Odotamme jo mielenkiinnolla, että pääsemme testaamaan sitä kunnolla eri pelien ja videoiden kanssa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Samsung Galaxy S20 Ultra on valmistettu lasista ja alumiinista, joten tänä vuonna ei ole tarjolla lainkaan keraamista versiota. Värivaihtoehdot ovat Cosmic Gray (harmaa) ja Cosmic Black (musta). Laitteen reunat ovat yhä kaarevat, mutta kaaret eivät ole yhtä pyöreät kuin aiemmin. Et siis todennäköisesti saa aikaan vahinkopainalluksia yhtä helposti kuin aiemmin.

Puhelimen mitat ovat 166,9 x 76 mm:ä, joten se on pikemminkin pitkulainen kuin leveä. Sen 8,8 mm:n syvyysmitta on selvästi suurempi kuin muissa Galaxy S20 -sarjalaisissa tai aiemmissa S10-malleissa (7,8–7,9 mm), ja takana on selvä kameramoduuli. Paksuus ei kuitenkaan haittaa millään tavalla puhelinta käytettäessä.

(Image credit: Future)

Puhelimen 220 gramman paino asettuu suunnilleen 175 gramman S10 Plussan ja 276 gramman Galaxy Foldin väliin. Mielestämme pieni lisäpaino ei kuitenkaan haittaa, kun lopputuloksena on nopea 5G-tekniikka, 108 megapikselin kamera ja ennen kaikkea 5 000 mAh:n akku.

Liian moni kameratiimi on hävinnyt muotoiluosastolle puhelinta suunnitellessa, joten on mukava huomata, että Galaxy S20 Ultra ei ole uhrannut tippaakaan kameraominaisuuksistaan tyylikkäämmän ulkonäön eteen. Suurikokoinen kameramoduuli saattaa toki jakaa hieman mielipiteitä, mutta puhelin on mielestämme silti tasapainoisen näköinen kokonaisuus.

Viisi kameraa

Samsung Galaxy S20 Ultran kamerat ovat niin monipuoliset, että niistä voisi kirjoittaa kokonaan oman arvostelunsa.

S20 Ultrassa on 108 megapikselin pääkamera (f1,8:n aukolla ja 0,8 μm:n pikselikoolla), 48 megapikselin telefotokamera (f3,5 ja 0,8 μm) ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (f2,2 ja 1,4 μm). Näiden lisäksi taakse on asennettu vielä time-of-flight-syvyyskamera, joka auttaa muotokuvissa. Edessä on puolestaan 40 megapikselin etukamera.

Kamerapäivitys on siis suurin sitten Galaxy S7:n ja S7 Edgen aikojen.

(Image credit: Future)

Nyt mietit ehkä, mihin tarvitset yhtäkkiä 108 megapikselin kameraa tai 8K-videokuvausta, vaikka televisiokin tukee vasta 4K:ta. Suuren resoluution selvin hyöty on mahdollisuus rajata kuvaa tai videota jälkikäteen uhraamatta kuvanlaatua liikaa.

Suuren resoluution kääntöpuolena on yleensä se, että yksittäisistä pikseleistä on jouduttu tekemään pieniä. Olemmekin nähneet monia Android-puhelimia, joita on markkinoitu 48 tai 64 MP:n kameroilla, mutta niiden hämäräkuvat ovat jääneet heikoiksi.

S20 Ultran pikselit ovat toki vain 0,8 mikrometrin kokoisia, kun taas S20:ssä ja S20 Plussassa pikselikoko on selvästi suurempi 1,8 mikrometriä. Onneksi Samsung on ottanut tämän huomioon.

(Image credit: Future)

Kamera osaa yhdistää yhdeksän pientä pikseliä yhdeksi suureksi pikseliksi, jolloin pikselikoko vastaa 2,4 mikrometriä. Resoluutio laskee sitä myötä 108 megapikselistä 12 megapikseliin, mutta suuret pikselit onnistuvat imemään itseensä selvästi enemmän valoa myös hämärässä.

S20 Ultra on ottanut käyttöön myös fyysisesti suuremmat kennot, sillä pääkennon koko on nyt 1/1,33 tuumaa ja telefotokennon 1/2 tuumaa. Suurempien kennojen ansiosta hämäkuvissa pitäisi olla aiempaa vähemmän kohinaa, mutta emme pystyneet testata ominaisuutta vielä demohuoneen kirkkaassa valaistuksessa.

Palaamme tarkemmin kaikkiin kuvausominaisuuksiin lopullisessa arvostelussamme.

8K-video ja single-take-toiminto

Samsung Galaxy S20 Ultran kamera kykenee kuvaamaan videota huimalla 8K-resoluutiolla ja sen Super Steady -kuvanvakautus saa valmistajan mukaan aikaan "ammattimaista jälkeä". Kokeilemme tätäkin tarkemmin lopullisessa arvostelussa.

Huomasimme jo demohuoneessa, että 8K-resoluutiota ja Super Steady -kuvanvakautusta ei kuitenkaan saa käytettyä samaan aikaan. Itse asiassa edistyneeksi mainostettu kuvanvakautus toimii ainoastaan Full HD -resoluutiolla.

8K-video on puolestaan rajoitettu 24 kuvaan sekunnissa, joten jos haluat kuvata nopeasti liikkuvaa kuvaa, suosittelemme tyytymään mieluummin 4K:hon.

8K:n etuna on kuitenkin mahdollisuus rajata ja editoida videota tekemättä kompromisseja sen laadun suhteen. 4K-tilassa saat kuitenkin käyttöösi 20-kertaisen zoomin 8K:n 6-kertaisen zoomin sijaan.

Maksimiresoluutiolla kuvaaminen vie tilaa noin 600 Mbit/s HEIC-formaatissa, joten 128 Gt:n tallennustilan saa täyteen yllättävän nopeasti pidemmän videokuvauksen aikana.

(Image credit: Future)

Samsungin kamerasovellus on edelleenkin markkinoiden kärkeä. Siinä on lukuisia huippuominaisuuksia, mutta käyttöliittymä on silti onnistuttu pitämään mukavan selkeänä. Voit esimerkiksi pyyhkäistä missä tahansa ruudulla vaihtaaksesi etu- ja takakameroiden välillä tai tehdä käsieleen asettaaksesi etukameran ajastimen. Kamerasovelluksen saa avattua nopeiten tuplaklikkaamalla puhelimen lukitusnäppäintä.

Hauskin ominaisuus oli kuitenkin uusi single-take-toiminto, joka hyödyntää kaikkia neljää takakameraa sekä osaa Samsungin 13 kuvaustilasta napataakseen automaattisesti optimaaliset lopputulokset 10 sekunnin kuvaamisen aikana. Se tuntui testiemme aikana aidosti käytännölliseltä ominaisuudelta, joten odotamme pääsevämme testaamaan sitä kunnolla.

Emme päässeet vielä kokeilemaan yökäyttöön optimoitua timelapse-ominaisuutta, koska tilaisuus järjestettiin päivällä. Testaamme kuitenkin tätäkin ominaisuutta varsinaisessa arvostelussamme.

5G, akunkesto, komponentit ja ohjelmisto

Galaxy S20 Ultra on todennäköisesti ensimmäinen 5G-puhelin suurimmalle osalle ostajista. Vasta 1 % vuonna 2019 myydyistä puhelimista oli varustettu 5G-tekniikalla, joten uuden sukupolven verkkoteknologia on vielä harvinaista. Galaxy S20 Ultra yhdistää sekä sub-6 että mmWave-tekniikoita tarjotakseen mahdollisimman nopeat yhteydet.

Sekä S20 Ultra että S20 Plus tukevat molempia 5G-tekniikoita. Ultran etuna on kuitenkin S20 Plussaa 500 mAh:a suurempi 5 000 mAh:n akku, sillä 5G kuluttaa virtaa selvästi 4G:tä enemmän.

Meidän on vielä mahdotonta sanoa, kuinka nopeasti 5G toimii laitteella, mutta testaamme yhteyksiä tarkemmin varsinaisen arvostelumme yhteydessä. Toistaiseksi Suomessa myydään enintään 1 000 Mbit/s:n 5G-liittymiä.

(Image credit: Future)

Loputkin komponenteista ovat huippuluokkaa. Puhelimessa on 7 nanometrin arkkitehtuuriin perustuva Samsung Exynos 990 -järjestelmäpiiri, 12 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa. Jälkimmäinen kuulostaa hieman vaisulta, mutta onneksi tallennustaa saa laajennettua ulkoisella microSD-kortilla.

Samsungin Super Fast -pikalataus toimii vakiolaturilla 25 watin teholla, mutta puhelimeen saa ostettua lisävarusteena myös 45 watin laturin. Ratkaisu on tuttu Galaxy Note 10 Plussasta. Myös langaton lataus toimii samalla 15 watin teholla.

Ehdimme sukeltamaan Samsungin One UI 2.0 -käyttöjärjestelmään vain pintapuolisesti, mutta huomasimme ainakin, että Google Duo oli integroitu suoraan puhelinsovellukseen. Pystyt siis soittamaan Full HD -videopuheluita suoraan yhteystiedoillesi ja chattaamaan enintään kahdeksan ihmisen kanssa. Tutustumme ohjelmistopuoleen tarkemmin varsinaisessa arvostelussamme.

Ensiarvio

S20 Ultra on suuri, painava ja kallis puhelin, mutta se on samalla todellinen työjuhta, joka ei tee kompromisseja minkään ominaisuuden suhteen.

Suurin osa käyttäjistä ei todennäköisesti edes harkitse Ultra-mallia jyrkän hintalapun takia, mutta se on tärkeä osoitus siitä, että Samsungin innovaatio elää yhä muissakin kuin taitettavissa puhelimissa.

Jos tahtosi ja rahasi riittävät S20 Ultraan, saat erinomaisen kameran, 5G-tekniikan ja näytön. Puhelin on niin vahva kokonaisuus, että kilpailijat saavat tehdä melkoisia urotekoja päihittääkseen sen absoluuttisilla mittareilla. Hinta-laatusuhde on sitten asia erikseen.

Samsung Galaxy S20 Ultrasta kehkeytyy todennäköisesti ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon voittamaton huippumalli.