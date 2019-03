Arvostelussa Samsung Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Plus on Samsungin kirkkain taidonnäyte vuodelle 2019. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen valmistaja on viimeinkin laittanut kovat piippuun ja uudistanut puhelimensa päästä varpaisiin. 6,4-tuumainen näyttö tarjoaa markkinoiden kärkitason katselukokemuksen, kolmoistakakamera kykenee monipuolisiin suorituksiin ja näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin on parempi kuin kilpailijoilla. Puhelimessa on paljon hyvää, mutta myös sen hinta nousee äärimmäisen korkealle tasolle.

Samsung Galaxy S10 on lippulaivamalliston huippumalli, jossa on käytännössä kaikki ominaisuudet, joita voit puhelimeltasi toivoa. Se on kiistatta yksi tämän hetken parhaista puhelimista, jos budjettisi venyy sen korkeaan hintaan ja kätesi venyvät sen suuren näytön ympärille.

S10 Plus on käytännössä parempi ja suurempi versio Galaxy S10:stä ja se erottuu edullisemmasta mallista yllättävän monessa asiassa.

Korealaisvalmistajan lippulaiva on erinomainen osoitus siitä, mihin phablet-kokoluokan puhleimet kykenevät vuonna 2019.

Puhelimen huomionarvoisin tekijä on ehdottomasti sen uusi näyttö, joka kattaa lähes koko puhelimen etuosan, tarkalleen ottaen 93,1 prosenttia siitä.

Näin korkea tulos on saavutettu ennen kaikkea asentamalla oikeaan yläreunaan hole-punch-kaksoiskamera. Samsung ei ole markkinoiden ensimmäinen valmistaja, joka käyttää jonkinlaiseksi tämän vuoden trendiksi muodostuvaa kameraa, joka on ikään kuin korvamerkitty näytön yläkulmaan, mutta se ehti silti ennen Applea ja Huaweita (Honor tosin julkaisi ominaisuuden ennen Samsungia).

Myös pinnan alla on tapahtunut merkittävä näyttöön liittyvä uudistus, sillä Galaxy S10 lanseerasi markkinoiden ensimmäisen ultraäänellä toimivan sormenjälkitunnistimen, joka on integroitu puhelimen näyttölasin alle. Optisista skannereista poiketen ultraäänitekniikka osaa tunnistaa sormen, vaikka käyttäjällä olisikin märät kädet.

Toinen suuri sisällä tapahtunut muutos on puhelimen suurempi 4 100 mAh:n akku, joka tukee Samsungin uutta käänteistä lataustekniikkaa. Puhelimella pystyy siis lataamaan langattomasti toisia puhelimia tai lisälaitteita.

Puhelimen takaosakin on saanut muutoksia, sillä se on aiempaa yhtenäisemmän ja selkeämmän näköinen. Sen yläosan keskellä on uusi kolmoiskamera, jossa on peruslinssin lisäksi myös telefoto- ja ultralaajakulmalinssit.

Samsung Galaxy S10 Plus: hinta ja julkaisupäivä

Samsung Galaxy S10 Plus saapuu myyntiin maaliskuun 8. päivä, mutta puhelin on jo ennakkotilattavissa valmistajan sivuilta ja kaikilta tunnetuilta jälleenmyyjiltä.

Puhelimeen saa kuitenkin myös alkaa säästää entistä aikaisemmin, sillä sen hinta on noussut merkittävästi aiemmasta Galaxy S9 Plussasta.

Edullisimman 128 Gt:n tallennustilalla ja 8 Gt:n RAM-muistilla varustetun puhelimen lähtöhinta on nyt 1 049 euroa, joten se on käytännössä yhtä kallis kuin Galaxy Note 9 oli julkaisuhetkellään.

Jos edes perusmalli ei tunnu riittävän tasokkaalta, voit toki valita myös Ultimate Performance Edition -mallin, jossa on huimat 12 Gt:a RAM-muistia ja 1 Tt:a tallennustilaa. Mallin hintalappukin on tosin yhtä päätähuimaava: 1 679 euroa.

Galaxy S10 Plussasta on olemassa myös 512 Gt:n tallennustilalla varustettu malli, mutta se ei ole tietojemme mukaan saapumassa Suomeen.

Vaikka Galaxy S10 Plussan hinnat ovatkin nousseet aiemmasta, se on edelleenkin edullisempi kuin suurin kilpailijansa iPhone.

128 Gt:n tallennustilalla varustettu malli kun on käytännössä yhtä kallis kuin huomattavasti pienemmällä 5,8-tuumaisella näytöllä varustettu iPhone XS, jossa on vaatimattomat 64 Gt:a tallennustilaa. Lisäksi Samsungin tallennustilaa saa kasvatettua jopa 512 Gt:n microSD-kortilla. Suuremman iPhone XS Maxin hinnat alkavat puolestaan jo 1 279 eurosta.

Samsung tarjoaa ennakkotilaajille etuna ilmaiseksi täysin langattomat Galaxy Buds -kuulokkeet, joiden arvo on 159 euroa.

Ostopäätöstä vaikeuttaa kuitenkin myös tuleva Samsung Galaxy S10 5G, joka saapuu myöhemmin tämän vuoden aikana. Kyseisessä mallissa on vieläkin suurempi 6,7-tuumainen näyttö, neljä keinoälytoiminnoilla höystettyä takakameraa – sekä tietysti tuki äärimmäisen nopeille 5G-yhteyksille.

Pääsimme kokeilemaan S10:n 5G-versiota ja se oli kieltämättä suurempi, nopeampi ja parempi kuin S10 Plus. Realistisesti katsottuna Suomen mobiiliverkot pystyvät kuitenkin tarjoamaan riittävän kattavan 5G-kuuluvuusalueen vasta muutaman vuoden sisällä.

Suurimmat tekniikkaintoilijat saattavat siis haluta jäädä odottamaan sen saapumista, tai jopa hankkia Galaxy Foldin, kun se saapuu myyntiin Eurooppaan 3. päivä toukokuuta. Meillä ei tosin ole vielä varmaa tietoa siitä, tuleeko malli myös Suomeen.

Näyttö

Samsung Galaxy S10 Plussan tekniset tiedot Paino: 175 grammaa

Mitat: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm

Käyttöliittymä: Android 9

Näyttö: 6,4 tuumaa

Resoluutio: QHD+

Suoritin: kahdeksanytiminen

RAM-muisti: 8 Gt/12 Gt

Tallennustila: 128 /512 Gt/ 1 Tt

Akku: 4 100 mAh

Takakamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Etukamera: 10 MP + 8 MP

Samsung Galaxy S10 Plussan suuri 6,4-tuumainen Super AMOLED -näyttö tekee siitä tähän mennessä suurimman S-sarjalaisen ja on merkittävä ponnistus eteenpäin 5,8-tuumaisesta Galaxy S9 Plussasta. Se ei ole myöskään pelkästään aiempaa suurempi, vaan myös merkittävästi tasokkaampi.

Meitä viehättää myös se, että näyttö kattaa 93,1 prosenttia puhelimen etuosan pinta-alasta, joten se onnistuu mahduttamaan enemmän pikseleitä kohtuulliseen kokoiseen runkoon. Näytön reunat ovat samalla pienentyneet entisestään. Samsung kutsuu uutta punch-hole-kameralla varustettua näyttöään nimellä Infinity-O.

Kiinnostavaa kyllä, korealaisvalmistaja ei koskaan käyttänyt puhelimessaan näyttölovea, vaan siirtyi suoraan vuoden 2019 trendiin. Kaksoiskameralla täytetty kamerareikä sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa.

Erikoinen kaksoiskameralla varustettu kamerareikä (Kuva: TechRadar)

Honor oli ensimmäinen valmistaja, joka julkaisi "rei'itetyn" näytön omassa puhelimessaan, mutta View 20:stä poiketen Samsungin mallissa on kaksi etukameraa. Kaksoiskameraa hyödynnetään lähinnä parempien muotokuvien ottamiseen. Galay S10 Plus on myös ainoa S10-sarjalainen, jossa on kaksi etukameraa.

Kahden kameran varjopuolena on luonnollisesti kamerareiän suurempi koko. Se ei kuitenkaan häirinnyt omaa käyttöämme, sillä puhelimessa on muutoinkin niin paljon näyttötilaa. Kamerareikä vapauttaa näytön yläosaan merkittävästi enemmän käyttökelpoista pinta-alaa kuin näyttölovi, joten yläreunaan mahtui samanaikaisesti käytännössä kaikki tarvittavat pikkukuvakkeet.

On myös hyvä huomata, että kaksoiskamerat sijaitsevat samassa palkissa ilmoitusten kanssa, joten ne jäävät varsin huomaamattomiksi peruskäytössä. Musta kamerapalkki tulee kuitenkin esiin, kun puhelimen näyttöä käyttää pelaamiseen tai videoiden katseluun.

6,4-tuumainen QHD+-näyttö tarjoaa erinomaisen katselukokemuksen. (Kuva: TechRadar)

Galaxy S10 Plussasa on terävä 1 440 x 3 040 -resoluutio, joka on venytetty pitkään 19:9-kuvasuhteeseen. Puhelimessa on suuresta näytöstään huolimatta vertaistaan hakeva 526 ppi:n pikselitiheys, joten se on äärimmäisen yksityiskohtainen.

Akun säästämiseksi näytön oletusresoluutioksi on valittu "vain" 2 280 x 1 080, mutta valintaa saa muutettua halutessaan puhelimen asetuksista.

Omasta mielestämme jo oletusresoluutio riitti erinomaisesti arkiseen käyttöön ja toisti kuvat ja tekstin erittäin tarkasti. Näyttö osaa myös muuttaa resoluution automaattisesti paremmaksi, jos katselet 4K-videota tai pelaat graafisesti vaativaa peliä. Ratkaisu ei huononna käyttökokemusta juuri millään tavalla, mutta säästää selvästi puhelimen akkua.

Samsung Galaxy S10 Plus on myös sarjan ensimmäinen puhelin (Galaxy S10:n lisäksi), joka tukee HDR10+-tekniikkaa. Värintoisto ja kontrasti ovat siis erinomaisella tasolla videoita katsellessa. Edistyneen tekniikan tuominen puhelimeen ei ole muutenkaan mitenkään hullumpi ajatus, sillä laitteen näyttö on jo käytännössä pienen tabletin kokoinen.

Valmistaja on pitäytynyt edelleenkin kaarevassa muotoilussaan, eli näytön reunat kaartuvat yhä tyylikkäästi puhelimen kylkien yli.

Reunattomassa näytössä oli kuitenkin myös yksi pienoinen takaisku, sillä huomasimme, että näyttö oli herkempi reagoimaan kämmenistämme aiheutuneisiin vahinkopainalluksiin. Puhelin saattoi esimerkiksi vaihtaa näppäimistöä kesken kirjoittamisen tai kirjoittaa viesteihimme siansaksaa. Parempaan kämmenentunnistukseen tottuneet iPhone-käyttäjät saattavatkin ärsyyntyä tästä puutteesta.

Puhelin ei ole kuitenkaan täysin reunaton, sillä sen ala- ja yläreunassa on ohuet reunat. Samsung ei ole vielä tänä vuonna onnistunut ratkaisemaan kuulokeosan sijoittamista, mutta uskomme valmistajan siirtyvän tähän jo ensi vuonna. Alareuna on selvästi paksumpi kuin yläreuna ja se saattaa itse asiassa häiritä enemmän kuin hole-punch-kamera.

Infinity-O-näyttö on osa Samsungin uutta muotoilua vuodelle 2019. Se onkin varmasti riittävän suuri muutos monelle uudenlaista Galaxy-malllia odottaneelle käyttäjälle.

Muotoilu

Uutta näyttöä lukuun ottamatta Samsung Galaxy S10 Plus näyttää ensisilmäykseltä melko tutulta. Säntillisempi tarkastelu paljastaa kuitenkin pieniä muutoksia ja uusia yllätyksiä.

Esimerkiksi sen lasikuorten väliin puristettu alumiininen runko on hieman ohuempi kuin S9 Plussassa. S10 Plussan perusmallissa on vahva Gorilla Glass 6 -lasi, mutta kalliimmassa 1 Tt:n versiossa on keraaminen takalasi.

Keraamisen lasin värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen (ceramic white), peruslasin kohdalla puolestaan valkoinen (prism white), musta ja vihreä. Oma arvostelukappaleemme on valkoinen (prism white) perusmalli 128 Gt:n tallennustilalla.

Äänenvoimakkuudensäädön alapuolella on erillinen Bixby-painike. (Kuva: TechRadar) (Image: © TechRadar)

Galaxy S10 Plussan takaosa on lähes tasainen. Tasapainon rikkoo ainoastaan kevyesti rungosta ulkoneva kameramoduuli, mutta käänteisen langattoman lataamisen mahdollistavaa moduulia ei näy päällepäin.

Kamera on sijoitettu yläosan keskelle, jotta puhelin pysyy mukavassa tasapainossa, eikä keiku puolelta toiselle. Se kuulostaa mitättömältä pikkuseikalta, mutta on erinomainen osoitus siitä, kuinka loppuun asti Galaxy S10 Plussan muotoilu on mietitty.

Arvostamme myös puhelimen selkeämpää ulkomuotoa. Siinä on entistä minimalistisempi ja hiotumpi tunnelma.

Yksi puhelimen ehdottomasti vaikuttava uutuusominaisuus on myös sen näyttölasiin upotettu ultraäänellä toimiva sormenjälkitunnistin. Qualcommin kehittämä tunnistustekniikka eroaa merkittävästi kilpailijoiden optisista antureista tarjoten vakaamman toimintavarmuuden.

Ultraäänen ansiosta anturi tunnistaa sormesi, vaikka se olisi kylmä tai kostea. Optiset anturit ovat puolestaan olleet testiemme perusteella vaikeuksissa kummassakin edellä mainitussa tilanteessa.

Yksi sormenjälkitunnistimen haittapuolista on kuitenkin nopeus. Se ei yksinkertaisesti tunnista sormeasi näytön läpi yhtä nopeasti kuin erilliset sormenjälkitunnistimet.

Eron huomaa käytännössä, mutta näytön lukitus avautuu silti alle sekunnissa. Suurin osa käyttäjistä siis voinee hyväksyä tämän takaiskun.

Sormea täytyy painaa näyttöä vasten hieman kovempaa kuin optisen anturin tapauksessa, ja sormi täytyy sijoittaa juuri oikeaan kohtaan, jotta anturi osaa lukea sen. Onneksi näytössä on kätevä ikoni, joka merkkaa sormen paikan.

Sormi tuli helposti sijoitettua alussa hieman väärään kohtaan, mutta pienen käytön jälkeen onnistumisprosenttimme nousi 80 prosentista 95 prosentiin. Osa parannuksesta johtui uudesta ohjelmistopäivityksestä, mutta myös sormien lihasmuisti alkoi vähitellen tottua oikean kohdan löytämiseen.

Ongelmasta pääsee kuitenkin eroon myös ottamalla käyttöön kasvojentunnistuksen. Oman kokemuksemme mukaan se toimi käytännössä nopeammin kuin sormenjälkitunnistin. Sanottakoon kuitenkin, ettei Samsungin kasvojentunnistus ole yhtä turvallinen kuin Applen Face ID.

Sormenjälkitunnistin sijaitsee kotipainikkeen yläpuolella. (Kuva: TechRadar) (Image: © TechRadar)

Samsung Galaxy S10 Plussan mitat ovat 157,6 x 74,1 x 7,8 millimetriä, joten se on käytännössä yhtä suuri kuin S9 Plus. Uusi puhelin on lähinnä hieman lyhyempi, aavistuksen leveämpi ja selväsit ohuempi ja kevyempi. Se tuntuu myös mukavammalta kädessä kuin fyysisiltä mitoiltaan suurempi Note 9, jonka näyttö kattaa vain 83,4 prosenttia etuosan pinta-alasta.

Galaxy S10 Plussaa on itse asiassa yllättävän mukava pitää kädessä "plus-kokoiseksi" puhelimeksi. Se saattaa toki tuntua turhan suurelta pienikätisille käyttäjille, mutta reunojen kaventaminen ja kaarrettu muotoilu parantavat huomattavasti käyttökokemusta.

Lasia ja metallia yhdistelevä muotoilu ei kuitenkaan tarjoa kaikkein parasta pitoa, joten huomasimme käyttävämme puhelinta yleensä kahdella kädellä. Jos ostat puhelimen, suosittelemme sille ehdottomasti myös suojakuorta.

Huomasimme myös, että S10 Plussan virta- ja lukituspainike sijaitsi hieman liian korkealla puhelimen oikealla reunalla, jotta sen käyttö olisi luonnollista.

Vasemmalla puolella on sen sijaan äänenvoimakkuudensäätö sekä erillinen pikanäppäin Samsungin omalle ääniassistentille, Bixbylle. Ääniassistentin tasosta voi olla montaa mieltä, mutta painikkeen sijainti sai meidät usein painamaan sitä tahattomasti yrittäessämme laskea äänenvoimakkuutta.

Yksi Galaxy S10 Plussan ominaisuus on pysynyt samana jo aivan ensimmäisestä S-sarjan puhelimesta saakka: perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Se löytyy tällä kertaa puhelimen alaosasta USB-C-latausliitännän vierestä.

Samsung on yksi harvoista puhelinvalmistajista, jotka ovat päättäneet pitäytyä vanhassa standardissa. Yhtiö tarjoaa kuitenkin valinnanvaraa myös modernimmasta tekniikasta kiinnostuneille, sillä se lanseerasi uusien puhelinmallien yhteydessä täysin langattomat Galaxy Buds -kuulokkeensa.