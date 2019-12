Arvostelussa Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold on kiistatta markkinoiden kiinnostavin puhelin, mutta emme voi suositella sitä vielä muille kuin tekniikkaintoilijoille, jotka haluavat tehdä vaikutuksen ystäviinsä. Puhelin on teknisesti vaikuttava laite, mutta sen muutamat puutteet saavat meidät odottamaan mieluummin seuraavan sukupolven mallia.

Kahden minuutin pika-arvio

Päivitys: Kokeilimme Galaxy Foldia kuukauden ajan suomalaisissa talvioloissa. Puhelin toimi Samsungille tyypilliseen tapaan täysin ongelmitta. Pakkasella ei ollut mitään merkittävää vaikutusta akunkestoon, taittomekanismi toimi normaalisti ja näyttö reagoi kosketukseen tarkasti.

Samsung Galaxy Fold on kiistatta innovatiivisin puhelin vuonna 2019 ja tarjoaa kiinnostavan ensikatsauksen puhelinten tulevaisuuteen 2020-luvulla. Puhelin on herättänyt kiinnostusta enemmän kuin mikään testaamamme laite, mutta sitä on silti toistaiseksi vaikea suunnitella suurimmalle osalle käyttäjistä.

Jopa tuntemattomat ihmiset tulivat kysymään meiltä julkisilla paikoilla, voisivatko he kokeilla Foldia, ja puhelimen taittomekanismi herätti hämmennystä sukulaisissa ja ystävissämme. 4,6-tuumaisen pikkunäytön kasvaminen 7,3-tuumaiseksi minitabletiksi on toistaiseksi täysin ainutlaatuista.

Ihmiset järkyttyivät kuitenkin kuullessaan, mitä tämä lysti maksaa: 2 100 euroa on liki kaksi kertaa korkeampi hinta kuin tämän hetken parhailla lippulaivoilla. Myös puhelimen näytön pinnan kestävyys herättää edelleenkin kysymyksiä, vaikka Fold vaikuttikin muuten vankkatekoiselta.

Samsung julkaisi Galaxy Foldin alun perin jo huhtikuussa 2019, mutta veti tuotteen ensitestien jälkeen takaisin viideksi kuukaudeksi. Puhelimen kestävyys muuttui tuona aikana selvästi paremmaksi, emmekä ole havainneet näytössä muutaman viikon testikäytön jälkeen yhtäkään naarmua.

Moni kuluttaja on pohtinut myös näytön keskelle jäävää taitosta, mutta sitä ei käytännössä huomaa kuin sivulta katsottaessa. Taitokseen tottuu ylipäätään samalla tavalla kuin näyttöloveen tai kamerareikäänkin. Sitä ärsyttävämpi puoli on kuitenkin näytön eri puoliskojen epätasainen päivitysnopeus. Sen vuoksi näytön oikea puoli näyttää ikään kuin laahaavan hieman perässä, jolloin kuva näyttää skrollatessa hieman vinolta. Siihen ei kiinnitä huomiota ensisilmäyksellä, mutta kun kerran huomaat asian, et voi olla enää huomaamatta sitä.

Galaxy Fold on silti yleisesti ottaen paras esimerkki siitä, miksi taitettavista puhelimista voi tulla mobiilialan uusi standardi. Sen 7,3-tuumainen näyttö sopii nimittäin erinomaisesti tavallista puhelinta monipuolisempaan käyttöön. Näytölle saa auki jopa kolme eri sovellusta kerrallaan, joten moniajotoiminnot muistuttavat pikemminkin tablettia kuin puhelinta. Edut nousevat esille myös arkikäytössä, kuten kuvien helpomassa editoimisessa, nautinnollisessa pelaamisessa tai suuren Excel-taulukon selaamisessa.

Taitettavan näytön toinen hyöty suurikokoisiin lippulaivamalleihin verrattuna on sen pieni koko. Vaikka puhelin onkin toki poikkeuksellisen paksu, se mahtuu yllättävän mukavasti taskuun. Siitä saa kaiken lisäksi helposti otteen yhdellä kädellä, joten et joudu pelkäämään puhelimen lipsahtamista kädestä.

Galaxy Fold on perinyt komponenttinsa ja kameratekniikkansa Galaxy S10 Plussalta, joten molemmat seikat ovat hyvällä mallilla. Samsung ei ole kuitenkaan harmiksemme tuonut Foldiin kaikkia Note 10 Plussan kuvaus- ja videokuvaustoimintoja. Ylimääräisen viiden kuukauden myöhästymisen takia puhelin ei edusta julkaisuhetkellään enää korelaisvalmistajan viimeisintä kameraosaamista.

Akunkestoa on vaikea arvioida yksiselitteisesti, sillä käyttötapa vaikutti merkittävästi lopputulokseen. 4 380 mAh:n akkukenno kesti käytössämme usein noin puolitoista päivää, mutta toisaalta sen sai myös kulumaan alle päivässä, jos suurempaa näyttöä käytti jatkuvasti.

Samsung Galaxy Fold tuntuu mielestämme puhelinmaailman suurimmalta uudistukselta sitten alkuperäisen iPhonen. Meidän on kuitenkin mahdotonta perustella, miksi kenenkään kannattaisi maksaa siitä 2 100 euroa – tai ylipäätään ostaa taitettavaa puhelinta vuonna 2019.

Se on tärkeä ensiaskel kohti taitettavaa tulevaisuutta ja tulee todennäköisesti jäämään historiaan yhden aikakauden taitoksena. Tavallisen kuluttajan kannattaa kuitenkin odottaa suosiolla vielä pari vuotta, jotta taitettavan tekniikan hinnat laskevat ja luotettavuus paranee.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Fold: hinta ja saatavuus

Huima 2 100 euron hintalappu

Saapui Suomeen lokakuussa 2019

Julkaistiin alun perin 26.4.2019

Saatavuus rajoittuu vain tiettyihin lippulaivamyymälöihin

Samsung Galaxy Fold julkaistiin ensimmäisiin maihin syyskuun lopussa, mutta Suomeen puhelin saapui lokakuussa 2019. Puhelimen saatavuudessa oli aluksi ongelmia, mutta nyt laitteita riittää varmasti kaikille halukkaille.

Galaxy Fold maksaa 2 100 euroa, joten laitetta ei ole tarkoitettu aivan tavallisille tallaajille. Se näkyy myös saatavuudessa, sillä vaikka puhelinta myyvät niin Gigantti, Telia, DNA kuin Elisakin, sen pystyy ostamaan vain muutamasta valikoidusta liikkeestä. Saat toki tilattua sen myös suoraan Samsungin verkkokaupasta.

Pienenä kädenojennuksena Samsung tarjoaa kaikille Foldin ostajille kaupan päälle täysin langattomat Samsung Galaxy Buds -kuulokkeet, aramidikuidusta valmistetun Slim Cover –suojakotelon sekä Samsung Care+ -paketin vuodeksi. Viimeisenä mainittu laitevakuutus antaa siis edes hieman mielenrauhaa kalliin puhelimen omistajille.

Kaikki Suomessa myytävät Foldit ovat 4G-malleja, joten puhelimen ostaja joutuu valitettavasti jättäytymään pois toisesta tulevaisuuden supertrendistä: 5G:stä. Tämä ei olisi valtava menetys monen muun mallin kohdalla, mutta Foldin kohdalla se on harmillinen takaisku. Näin kalliin innovatiivisen puhelimen ostaja haluaisi nimittäin todennäköisesti ratsastaa mobiilikehityksen aallonharjalla myös verkkotekniikan osalta.

Samsung myy puhelimesta kansainvälisesti myös 5G-malleja, mutta ne eivät toimi Suomen verkoissa, joten ulkomaisia malleja ei kannata edes yrittää kikkailla Suomeen.

Jo 4G-laitteenkin hintalappu on joka tapauksessa niin korkea, ettei sen hankkimisessa ole mitään järkeä. Galaxy Fold on kyllä äärimmäisen kiinnostava ja jopa käytännöllinen, mutta puhelin on myös normaalia alttiimpi naarmuille, eikä muotoilun kestävyyttä ole testattu vielä pitkällä aikavälillä normaalissa arkielämässä.

Galaxy Fold tuntui testimme aikana yllättävän valmiilta puhelimelta, joka paransi aidosti puhelimen kautta hoidettavien töiden tuottavuutta. Pienistä yksityiskohdista paistaa kuitenkin yhä se, että Fold on vasta ensimmäisen sukupolven laite.

(Image credit: Future)

Taittuva muotoilu ja kestävyys

Galaxy Foldin tekniset tiedot Paino: 276 g

Mitat suljettuna: 62,8 x 160,9 x 17,1 mm

Mitat avattuna: 117,9 x 160,9 x 7,6 mm

Käyttöjärjestelmä: Android 9

Päänäytön koko: 7,3 tuumaa

Resoluutio: 2 152 x 1 536

Kansinäytön koko: 4,6 tuumaa

Resoluutio: 1 680 x 720

Järjestelmäpiiri: Kahdeksanytiminen

RAM-muisti: 12 Gt

Tallennustila: 512 Gt

Akku: 4 380 mAh

Kansinäytön kamera: 10 MP

Päänäytön etukamera: 10 MP + 8 MP

Takakamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Samsung Galaxy Fold vie sinut aikamatkalle älypuhelinten ja tablettien tulevaisuuteen. Tällaiset kahden laitteen risteytykset tulevat yleistymään lähivuosina merkittävästi, kunhan taitettavasta näyttöteknologiasta saadaan edullisempaa ja kestävämpää.

Fold yhdistää 4,6-tuumaisen kansinäytön ja pienen tabletin kokoisen 7,3-tuumaisen päänäytön. Lasilla peitettyä pienempää näyttöä käytetään lähinnä puheluiden soittamiseen tai nopeiden viestien kirjoittamiseen ja sen koko vastaa suunnilleen iPhone 6:tta.

Kun teet jotakin vaativampaa tehtävää, saat avattua puhelimen kirjan tavoin keskeltä sivuille. Puhelimen sisältä paljastuu suuri muovinäyttö, josta käytetään nimitystä Infinity Flex Display. Muovinen näyttö on selvästi lasia alttiimpi naarmuille, mutta onneksi näyttö on suojassa puhelimen sisäpuolella.

Itse Galaxy Foldin taittomekanismi perustuu monimutkaiseen 20-osaiseen, kahdella akselilla lukittuun saranaan, joka estää näyttöä ojentumasta yli 180 astetta. Vaikka puhelimen näyttö onkin herkkä naarmuille, itse sarana vaikutti testiemme perusteella todella jämäkältä.

Puhelimen avaaminen ja sulkeminen on sulava kokemus. Moni käyttäjä on myös tykästynyt suljettaessa kuuluvaan magneettiseen loksahdukseen, joka tuo mieleen kirjan sulkemisen. Sulkemisessa on samaa miellyttävää tunnelmaa kuin vanhanaikaisissa simpukkapuhelimissa.

Taitettavalla näytöllä varustettu puhelin ei ole kuitenkaan samanlainen keijukainen kuin kymmenen vuotta sitten julkaistut taitettavat puhelimet. Galaxy Fold on suljettuna peräti 17,1 mm:ä paksu ja painaa 276 grammaa. Vertailun vuoksi suurikokoisen Note 10 Plussan paksuus on vain 7,9 mm:ä ja painokin selvästi alempi 196 grammaa.

Galaxy Fold on onneksi kapeampi kuin ensin kuvittelimme. Se siis sujahtaa helposti aivan tavallisten farkkujen taskuihin. Siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään, etteikö puhelin näyttäisi taskussa hieman hölmöltä, sillä sen paksuus vastaa kahta normaalia lippulaivamallia. Kun puhelimen taitttaa auki, se on enää vain 7,6 mm:n paksuinen ja tuntuu luontevalta kädessä.

Puhelimen muotoilu on rehellisesti sanottuna melko rumaa. Kannen pieni näyttö jättää massiiviset mustat palkit puhelimen etuosaan, eikä puhelin edes taitu täysin kiinni, vaan osien väliin jää kiilamainen rako. Myös päänäytön kameraleikkaus tuntuu visuaalisesti rumalta ratkaisulta, vaikka silmä tottuukin siihen nopeasti.

Kaikki materiaalit tuntuvat kuitenkin laadukkailta, ja puhelin on jämäkän oloinen kädessä. Pienen kansinäyttönsä ansiosta sitä on mahdollista käyttää tarvittaessa myös yhdellä kädellä, ja sivulla oleviin painikkeisiin on helppo yltää.

(Image credit: Future)

Laitteen oikeassa reunassa on sormenjälkitunnistin, virta- ja Bixby-painike sekä äänenvoimakkuudensäätö. Kaikkiin painikkeisiin pääsee käsiksi sekä avattuna että kiinni taitettuna.

Sormenjälkitunnistimen toiminta ei ole tarkinta mahdollista, vaan vaatii käytännössä koko skannerin alueen peittämisen. Käytimmekin sen sijaan pääasiassa kasvojentunnistusta, joka toimi moitteetta. Lukituksen saa toki avattua halutessaan myös perinteisellä numerokoodilla.

Puhelimessa on kaksi kaiutinta, jotka on asennettu laitteen vasemman näyttöpuoliskon ylä- ja alaosaan. Kaiuttimien äänenlaatu on kohtuullinen, mutta ei yllä esimerkiksi iPhone 11 Pro Maxin tasolle. Ämyrit myös peittyvät käsien alle, jos käännät puhelimen vaakatasoon siten, että pidät kiinni vasemmasta näyttöpuoliskosta. Tämä on kuitenkin lähinnä tottumuskysymys, sillä toisinpäin kääntäessä kaiuttimet jäävät täysin vapaiksi.

Kun puhelimen näyttö on suljetussa tilassa, koko Foldin ulkokuori on lasia. Se ei kuitenkaan ollut mielestämme erityisen liukas käsissä. Puhelimen ulkomuoto on muutenkin niin kapea, että käden saa kiedottua käytännössä koko rungon ympärille. Emme siis suoraan sanottuna edes kaivanneet mukana tulevaa suojakuorta, joka olisi lisännyt laitteen paksuutta entisestään.

Galaxy Foldin helppo käsiteltävyys oli ehkäpä suurin yllätys koko testijaksomme aikana. Puhelin on kyllä suurikokoinen, mutta sitä on heppo käyttää jopa pienillä käsillä. Sen etunäyttö ei ole kaunista katseltavaa, mutta puhelin on uskomattoman käytännöllinen arjessa.

Jos siis rakastat suuria näyttöjä, mutta vihaat valtavien näyttöjen tuomaa kömpelyyttä, Galaxy Fold on ällistyttävän näppärä ratkaisu ongelmaan. Puhelimessa onkin paljon yksityiskohtia, jotka paljastavat Samsungin käyttäneen valtavasti aikaa ja rahaa sen yksityiskohtien hiomiseen. Valmistaja itse kertoo kehittäneensä ideaa yli 10 vuotta ja rakentaneensa sen aikana yli 1 000 erilaista prototyyppiä.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Näytön koko muistuttaa avattuna lähes iPad Miniä. Kuva 2/2 (Image credit: Future) Puhelin on suljettuna niin kapea, että siitä saa tukevan otteen.

Näyttö

7,3-tuumainen päänäyttö ja 4,6-tuumainen kansinäyttö

Sisällöt näyttävät hyvältä 4,2:3-kuvasuhteella

Videoissa on mustat reunat 16:9-kuvasuhteen vuoksi

Hyvää: HDR10+ ja kirkkaus

Huonoa: keskiosan taitos ja epätasainen ruudunpäivitysnopeus

Kiinnostavan taitettavan muotoilunsa lisäksi päänäyttö on paria ärsyttävää lapsusta lukuun ottamatta todella laadukas.

7,3-tuumaisen näytön ansiosta kaikki nettisivut näkyvät oletuksena 1,4 kertaa suurempina kuin Galaxy Note 10 Plussassa, ja videot ovat täydellä näytöllä jopa 2,2 kertaa suurempia. Se on varmasti myös suurin syy taitettavan puhelimen omistamiseen. Jopa suurin osa perinteisistä 16:9-kuvasuhteen videoista näkyy 1,3 kertaa normaalia suurempina, mutta melko neliömäisen 4,2:3-kuvasuhteen takia videon reunoihin jää suurehkot mustat palkit.

Samaisen kuvasuhteen ansiosta verkkosivujen selaaminen, lukeminen ja pelaaminen on sen sijaan äärimmäisen miellyttävä kokemus. Kuvasuhde on itse asiassa lähellä perinteistä 4:3:a, jota televisiot käyttivät noin 15 vuotta sitten. Tasainen kuvasuhde auttaa selvästi esimerkiksi Multi-Active Window -tilassa, jossa käyttäjä voi pitää auki jopa kolmea sovellusta samaan aikaan. Toiminto oli yllättävän looginen ja helppokäyttöinen.

Galaxy Foldin HDR10+-tuki parantaa selvästi videoiden kontrastia, sillä tekniikkaa tukevista sisällöistä sai yllättävän hyvin selvää jopa ulkona päivänvalossa.

Samaisessa päivänvalossa ei kuitenkaan voi olla huomaamatta näytön keskelle jäävää taitosta. Se keräsi myös jatkuvasti kommentteja kaikilta puhelinta kokelleilta. Kyllä, taitoksen erottaa halutessaan käytännössä mistä katselukulmasta tahansa (parhaiten sivulta), mutta siihen tottuu nopeasti samalla tavalla kuin näyttöloveenkin. Parin päivän jälkeen emme enää edes ajatelleet koko taitosta.

Ärsyttävämpi ongelma on kuitenkin näytön eri puoliskojen epätasainen päivitysnopeus. Jos skrollaat nopeasti edestakaisin esimerkiksi Twitter-syötettä tai tekstillä täytettyä verkkosivua, teksti tuntuu ikään kuin höllyvän hyytelön lailla. Ilmiötä ei huomaa koko ajan, mutta kun sen kerran älyää, ei sitä voi myöskään olla unohtamatta.

Samsung tekee tällä hetkellä markkinoidn parhaita näyttöjä, joten emme olisi odottaneet tällaista kompromissia päänäytön suhteen. Myös 4,6-tuumaisen kansinäytön valtavat mustat ylä- ja alapalkit paljastavat kaikille, että kyseessä on ensimmäisen sukupolven laite. Taitettavien puhelinten tulevaisuus tulee todennäköisesti olemaan valoisa, mutta matkaan mahtuu vielä kasvukipuja.

Päänäytöllä voi käyttää samaan aikaan jopa kolmea eri sovellusta. (Image credit: Future)

Käyttöliittymä

App Continuity -toiminto mahdollistaa saumattoman siirtymisen näyttöjen välillä

Multi-Active Window -ominaisuudella saat pidettyä auki 3 sovellusta kerrallaan

Samsungin innovitiivinen taittuva laitteisto on vain osa erikoista käyttökokemusta. Myös ohjelmisto on nimittäin suunniteltu niin, että siirtyminen pienen puhelimen näytön ja suuren tablettinäytön välillä olisi mahdollisimman sulavaa. Saumattomasta siirtymästä vastaa ominaisuus nimeltä App Continuity.

Toiminto mahdollistaa esimerkiksi sen, että voit avata Google Mapsin pienellä näytöllä ja etsiä tarkemman kohdan kartalta avaamalla puhelimen suuremman näytön. Juju on siinä, että sisältö jatkuu automaattisesti tismalleen samasta kohtaa, joten et joudu esimerkiksi etsimään kohdettasi uudelleen kartalta. Ominaisuus toimi testeissämme moitteetta.

Sama onnistuu tarvittaessa myös toisin päin, eli suuremmalta näytöltä pienemmälle, mutta siinä on luontaisesti tiettyjä rajoitteita. Toiminto täytyy ensinnäkin kytkeä erikseen jokaiselle sovellukselle näyttöasetusten alavalikosta. Toimintoa tukivat ainakin viestit, Slack, Chrome ja Google Maps. Käytännössä hyödynsimme kuitenkin pikkunäyttöä lähinnä vain puheluihin ja ilmoitusten lukemiseen.

Samsungin mukaan Multi-Active Window -moniajotoiminto tuo käyttöön "rajattomat mahdollisuudet". Ominaisuuden avulla puhelimen suuremmalle näytölle saa kerralla enintään kolme sovellusta. Kokeilimme itse toimintoa esimerkiksi videopuhelussa, jossa suurimpana ikkunana oli Google Sheets -taulukko ja pienissä ikkunoissa Hangouts-puhelu sekä Slack-keskustelu. Järjestely pyöri hyvin, mutta pienemmät ikkunat jäivät melkoiseksi tihrustukseksi.

Kaikki sovellukset eivät kuitenkaan tue Multi-Active Window -toimintoa, eikä sovelluksista saa muodostettua valmiita pareja nopeampaa avaamista varten. Emme siis voineet esimerkiksi luoda valmista "työpöytää" kolmesta usein käyttämästämme sovelluksesta.

Pienemmässä 4,6-tuumaisessa näytössä on älypuhelimille tyypillinen 21:9-kuvasuhde, joten se tukee luonnostaan kaikkia sovelluksia. Suurempi 7,3 tuuman näyttö on sen sijaan vaikeuksissa joidenkin sovellusten kanssa, sillä ne eivät aina skaalaudu näytölle kovin tyylikkäästi tai tehokkaasti. Esimerkiksi Instagramin tarinat eivät näkyneet kokonaan, vaan zoomautuivat oudosti keskelle kuvaa.

Osa kehittäjistä on onneksi koodannut sovelluksensa myös 4:3-kuvasuhteelle, jolloin näyttö täyttyy käytännössä reunasta reunaan ilman pikseleiden venymistä. Esimerkiksi Clash Royale ja PUBG näyttivätkin erinomaisilta Galaxy Foldin suurelta näytöltä.

Google Mapsista on äärimmäisen helppoa katsoa reittiohjeita suurelta näytöltä. Puhelin sopisi hienosti myös auton navigaattoriksi. (Image credit: Future)

Suorituskyky

Yhtä hyvä suorituskyky kuin Galaxy Note 10:ssä, mutta iPhone 11 -sarja on tehokkaampi

12 Gt:n RAM-muisti riittää hyvin kolmen sovelluksen moniajoon

512 Gt:a sisäistä tallennustilaa, ei microSD-paikkaa

Galaxy Fold ei päihitä nykypuhelimia suorituskyvyllään, vaikka hinta niin antaisi olettaakin. Rahasi menevät siis käytännössä innovatiiviseen näyttötekniikkaan, eivätkä kannettavien tietokoneiden tasoisiin komponentteihin.

Puhelimessa on silti Galaxy S10:n ja Note 10:n veroinen suorituskyky, sillä se käyttää samaa Qualcommin Snapdragon 855 -järjestelmäpiiriä kuin edellä mainittujen puhelinten amerikkalaiset versiot. Suomessa on totuttu Samsungin omiin Exynoss-järjestelmäpiireihin, mutta myös meillä myytävissä Foldeissa on käytössä Qualcommin tekniikkaa.

Snapdragon 855 oli markkinoiden tehokkain järjestelmäpiiri vielä huhtikuussa 2019, kun puhelin oli tarkoitus julkaista. Myynnin viivästymisen takia myös komponentit ehtivät kuitenkin hieman vanhentua ja markkinoille ilmestyi uudempi Snapdragon 855 Plus. Puhelimen suorituskyky ei silti jätä mitään toivomisen varaan.

Suorituskyvyn tärkein osio on oikeastaan 12 Gt:n RAM-muisti, joka riittää hyvin jopa kolmen sovelluksen samanaikaiseen pyörittämiseen. Tällainen moniajo on täysin poikkeuksellista muihin puhelimiin verrattuna.

Puhelin saavutti Geekbench 5 -testissä multi-core-tuloksen 2 598. Ainoastaan iPhone 11 Pro on yltänyt selvästi parempaan 3 420 pisteen tulokseen. Käyttäjän ei siis tarvitse pelätä, että puhelimen komponentit vanhenisivat muutamaan vuoteen.

Fold toimii tarvittaessa myös omana kamerajalustanaan. (Image credit: Future)

Kamerat

1 kansinäytön etukamera, 2 sisänäytön etukameraa, 3 takakameraa

Kuvien laatu vastaa Samsung Galaxy S10 Plussaa

Hyviä kuvia ja hauskoja filttereitä, ei kuitenkaan markkinoiden paras kamerapuhelin

Galaxy Foldissa on kuusi kameraa, jotka ovat teknisesti samoja kuin S10 Plussan viisi kameraa tai Note 10:n neljä kameraa.

Kansinäytössä on 10 megapikselin etukamera f2,2:n aukolla, 1,22 mikrometrin pikselikoolla ja 80 asteen kuvakulmalla. Etukamera on siis täysin sama kuin Note 10:ssä, paitsi ettei se pysty kuvaamaan Live Focus -videoita. Live Focus -kuvat ovat kohtuullisia, mutta käytimme itse kameraa lopulta lähinnä puhelimen lukituksen avaamiseen kasvojentunnistuksella.

Kun puhelimen avaa, sisänäytöstä paljastuu kaksi etukameraa lisää. Toinen niistä on sama 10 megapikselin kenno kuin kansinäytössäkin, mutta sen parina on lisäksi 8 megapikselin RGB-kamera (f1,9, 1,12 mikrometriä, 85 asteen kuvakulma). Jälkimmäinen kennoista on kuitenkin tarkoitettu vain syvyyskameraksi parantamaan muotokuvia. Käytimme sitä esimerkiksi Live Focus -kuviin, joihin sai lisättyä hauskoja filttereitä.

Kuva 1/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin telefotolinssi Kuva 2/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi Kuva 3/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin ultralaajakulmalinssi Kuva 4/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin telefotolinssi yöaikaan (ilman yökuvaustilaa) Kuva 5/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi yöaikaan (ilman yökuvaustilaa) Kuva 6/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi yöaikaan (yökuvaustilan kanssa) Kuva 7/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi Color Point -filtterillä Kuva 8/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin etukamera (kapeammalla kuvakulmalla) Kuva 9/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin etukamera (leveämmällä kuvakulmalla) Kuva 10/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin telefotolinssi Kuva 11/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi Kuva 12/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin ultralaajakulmalinssi Kuva 13/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin telefotolinssi Kuva 14/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi Kuva 15/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin ultralaajakulmalinssi Kuva 16/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi Kuva 17/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi yöaikaan Kuva 18/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi Kuva 19/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin tavallinen linssi hämärässä valaistuksessa Kuva 20/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin Live Focus -toiminto Color Point -filtterillä Kuva 21/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin Live Focus -toiminto Blur-filtterillä Kuva 22/22 (Image credit: Future) Galaxy Foldin Live Focus -toiminto Color Point -filtterillä

Foldin takana on kolmoiskamera, joka on lainattu suoraan Galaxy S10 Plussasta. Se koostuu 12 megapikselin peruskennosta (f1,5 ja f2,4, 1,4 mikrometriä, 77 asteen kuvakulma), 12 megapikselin telefotolinssistä (f2,4, 1 mikrometri, 45 asteen kuvakulma) sekä ultralaajakulmalinssistä (f2,2, 1 mikrometri, 123 asteen kuvakulma).

Samsungilla on mielestämme yhä paras ultralaajakulmakamera, vaikka iPhone 11:ssä onkin hyvin samantapainen 120 asteen kamera. Fold ei kuitenkaan valitettavasti saanut Note 10:een ja Note 10 Plussaan asennettua aavistuksen parempaa f2,2:n telefotolinssiä, Live Focus -videotoimintoa eikä uutta Big Circles -filtteriä.

Kamerat tekevät silti vaikutuksen laadukkailla kuvillaan. Myös itse kamerasovellus on varmatoiminen sekä monipuolinen ja sen saa käynnistettyä helposti tuplaklikkaamalla puhelimen virtapainiketta. Parivertailussa iPhone 11 Pro otti parempia yökuvia ja Fold puolestaan parempia ultralaajakuvia.

(Image credit: Future)

Akunkesto

Kaksi akkua tarjoavat yhteensä 4 380 mAh:n kapasiteetin

Akku riitti peruskäytössä puolitoista päivää

Ei tue Samsungin nopeinta pikalataustekniikkaa

Älypuhelinten suhteen voisi sanoa nyrkkisääntönä, että mitä suurempi puhelin sitä suurempi akku. Toisaalta näytön koon kasvattaminen johtaa myös suurempaan virrankulutukseen.

Galaxy Foldin 4 380 mAh:n akkukenno on yhtiön historian suurin, mutta niin on myös puhelimen 7,3-tuumainen näyttö. Suuresta ruudusta huolimatta akku kesti omassa käytössämme helposti puolitoista päivää ja kevyemmällä käytöllä kaksi päivää.

Akun sai kyllä kulumaan päivänkin aikana, jos puhelinta käytti toistuvasti pelaamiseen, pitkiin Netfix-sessioihin ja moniajoon. Yleisesti ottaen akunkesto oli kuitenkin erinomaisella mallilla.

Asetimme puhelimen luonnollisesti myös TechRadarin perinteiseen videotestiin, jossa striimaamme 90-minuuttisen Full HD -videon. Koska testijaksomme sijoittui alkutalveen, testasimme Foldia sekä normaalissa sisälämpötilassa että -8 asteen pakkasessa. Puhelin menetti olosuhteista riippumatta videotestin aikana akkua vain 10 %, vaikka toistimme videon suuremmalta näytöltä.

Se ei myöskään osoittanut mitään hyytymisen merkkejä talviolosuhteissa, vaan näytöt reagoivat täysin normaalisti ja taittomekanismi toimi moitteetta. Uskomme siis, että Fold selviää Samsungin muiden puhelinten tapaan hyvin myös talvisessa säässä.

Akun lataaminen tapahtuu joko langattomasti tai mukana tulevalla 15 watin laturilla. Pieni latausteho on hienoinen pettymys, sillä Note 10:n mukana tulee tehokkaampi 25 watin laturi, ja lisävarusteena on saatavilla jopa 45 watin pikalaturi. Fold ei puolestaan edes tue kyseisiä latureita. Näin suurella akulla varustetun puhelimen kohdalla ratkaisu vaikuttaa automaattisesti latausaikoihin.

(Image credit: Future)

Osta Galaxy Fold, jos...

Haluat tehdä vaikutuksen kaikkiin tuttuihin ja tuntemattomiin

Galaxy Fold on todellinen jäänmurtaja kiinnostaviin keskusteluihin. Juttelimme todella monen tutun ja tuntemattoman kanssa Foldista testiaikanamme. Puhelin herätti huomiota kaikkialla, missä otimme sen esiin.

Haluat pelata suurella näytöllä

Olemme vakuuttuneita siitä, että mobiilipelaamisesta tulee taitettavien puhelinten suurin valttikortti. Vaihto Foldista takaisin normaaliin lippulaivapuhelimeen tuntui samalta kuin ottaisit pöytälaatikostasi iPhone 4:n.

Älä osta puhelinta, jos...

Maltat odottaa seuraavaa taittuvaa puhelinta

On varmasti itsestäänselvää, ettei puhelinta kannata ostaa sen äärimmäisen kalliin hinnan takia. Jos kuitenkin olisit valmis maksamaan tyyriin pyyntihinnan, suosittelemme odottamaan ensi vuoteen. Seuraava malli on todennäköisesti selvästi valmiimpi laite.

Tiedät rikkovasi kaikki kalliit ja hienot esineet

Oma Foldimme selvisi hyvin koko kuukauden testiajan, mutta moni yllättävä asia olisi voinut muuttaa tarinaan surullisemman lopun. Näytön tuhoamiseen riittää nimittäin jo se, että raapaiset sitä vahingossa liian kovaa kynnelläsi. Puhelin ei kestä vettä tai hankausta, emmekä edes haluaisi kuvitella sen putoavan...

Kuvat ja video: Future