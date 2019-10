Arvostelussa Samsung Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus on Samsungin suurin ja tehokkain puhelin koskaan, ja Aura Glow -väritys saa mallin tuntumaan ylelliseltä. 6,8-tuumainen näyttö kaipaa suuria käsiä, mutta se toimii loistavasti yhteen kosketuskynän kanssa. Puhelimen suuri akku riittää jopa pariksi päiväksi valtavasta näytöstä huolimatta. Sen kamera ei ole teknisesti markkinoiden paras, mutta sitä on hauska käyttää. Jos haluat puhelinmarkkinoiden laadukkaan linkkuveitsen, Note-sarja on edelleenkin varma valinta.

2 minuutin pika-arvio

Uusi 6,8-tuumainen Samsung Galaxy Note 10 Plus osoittaa meille jälleen, että puhelinten näytöt voivat kasvaa vieläkin suuremmiksi.

Samsungin tuorein lippulaivamalli onkin massiivinen sanan kaikissa merkityksissä. Note 10 Plussassa on paljon tehoa, kokoa ja näköä, mutta toki myös hinta on sen mukainen. Käyttäjän on helppo ihastua sen erinomaiseen näyttöön ja upeaan Aura Glow -takakuoreen.

Jos etsit mahdollisimman tyylikästä ja tehokasta puhelinta ennen taitettavien puhelinten valtakautta, Note 10 Plus on mainio vaihtoehto katseiden vangitsemiseksi.

Tietysti kaikissa nykypäivän parhaissa puhelimissa on suuret näytöt, joten Note 10 Plussalla on paljon kovia kilpailijoita. Hauskaa kyllä, sen pahin kilpakumppani on oikeastaan puoli vuotta sitten julkaistu S10 Plus, josta Note erottuu pitkälti vain kosketuskynällään.

Vaikka olemme tottuneet käyttämään suuriakin näyttöjä ilman erillistä apulaitetta, kosketuskynä istuu Note 10 Plussan ruudulle kuin nenä päähän. Se on mainio apu esimerkiksi ideoiden selittämiseen tai nopeiden havainnekuvien piirtämiseen.

Samsungin lippulaivamallissa on paljon muutakin hyvää. Esimerkiksi sen viisi kameraa hyödyntävät uutta Live Focus -muotokuvatilaa, jossa on muun muassa hauskoja filttereitä. Vaikka Pixel 3 peittoaakin Samsungin pääkameran hämärässä valaistuksessa, näppärät filtterit tuovat hauskaa lisäarvoa peruskäyttäjien omakuviin. Note 10 Plussassa oli itse asiassa paras etukamera, jota olemme koskaan testanneet.

Valmistaja on kuitenkin mennyt vähän turhankin pitkälle joillain osa-alueilla. Esimerkiksi Live Focus -video vaikuttaa teoriassa ihan hyvältä idealta, mutta huomaat pian, ettet kaipaa häiritsevää taustan sumennusta videoille – kaikki Skypen vastaavaa ominaisuutta käyttäneet ymmärtävät varmasti yskän.

Sama pätee myös AR Doodle -ominaisuuteen. Se tuntuu kiinnostavalta ensimmäisellä kerralla, mutta käyttö jää todennäköisesti todella vähäiseksi. Ehdimmekin jo ristiä sen tämän vuoden AR Emojiksi tai Animojiksi.

Kaikki edellä mainitut ominaisuudet löytyvät myös "tavallisesta" 6,4-tuumaisesta Note 10:stä, joka on sekä halvempi että kompaktimman kokoinen. Note 10 Plussassa on kuitenkin tehokkaammat komponentit, paikka microSD-kortille, suurempi akku ja äärimmäisen nopea pikalataus.

Kummassakaan tämän vuoden Note 10 -mallissa ei kuitenkaan ole enää 3,5 mm:n kuulokeliitäntää. Samsungkin taipui siis viimein muiden puhelinvalmistajien aloittamaan trendiin ohuemman ulkokuoren ja suuremman akun edessä.

Note 10 Plussassa on mainio kamera – mutta se ei ole itse asiassa markkinoiden paras kamerapuhelin. Samsungin lippulaiva on myös tehokas, mutta ei silti markkinoiden tehokkain puhelin, sillä jopa Applen viime vuoden iPhonet peittoavat sen puhtaassa suorituskyvyssä.

Voit kuitenkin unohtaa suoritusarvot, sillä Note 10 on yksinkertaisesti Samsungin paras puhelin ja yksi hauskimmista puhelimista, joita olemme tänä vuonna kokeilleet. Se saattaa olla myös lajinsa viimeinen, jos Samsung päättää korvata mallisarjan Galaxy Foldilla.

Hinta ja saatavuus

Julkaistiin 7. päivä elokuuta, saapui myyntiin 23.8.

256 Gt:n malli: 1 149 €

1 149 € 512 Gt:n malli: 1 249 €

1 249 € Hinta verrattavissa iPhone 11 Pro Maxiin, mutta Samsungin tallennustila on selvästi halvempaa

Galaxy Note 10 Plussan tekniset tiedot (Image credit: Future) Paino: 196 g

Mitat: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm

Käyttöjärjestelmä: Android 9

Näytön koko: 6,8 tuumaa

Resoluutio: QHD+

Järjestelmäpiiri: Exynos 9825

RAM-muisti: 12 Gt

Tallennustila: 256 Gt/512 Gt

Akku: 4 300 mAh

Takakamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP + VGA

Etukamera: 10 MP

Vedenkestävyysluokitus: IP68

Kuulokeliitäntä: Ei

Kosketuskynä: S Pen

Samsung Galaxy Note 10 Plus saapui myyntiin 23. päivä elokuuta. S Pen -kosketuskynästään ja valtavasta koostaan tunnettu korealaisyhtiön lippulaiva maksaa enemmän kuin käytännössä mikään muu Android-puhelin.

Sen 1 149 euron lähtöhinta lähentelee jo iPhone 11 Pro Maxin hintaa, mutta Samsungin tapauksessa käyttäjä saa suoralta kädeltä 256 gigatavua iPhonen 64 gigan sijaan. Samsung tarjoaa myös suuremman näytön (6,8 tuumaa vs 6,5 tuumaa), kosketuskynän sekä microSD-paikan.

Note 10 Plussasta on saatavilla myös suurempi 512 Gt:n malli, jonka hinta kipuaa jo 1 249 euroon. Tallennustila ei siis ainakaan pitäisi loppua kesken.

Älypuhelinten näytöt ovat kasvaneet suuremmiksi ja suuremmiksi nakertaen Note 10 Plussan valta-asemaa. Mikään toinen kilpailija ei kuitenkaan tarjoa kosketuskynää, joten sellaista kaipaavilla on edelleenkin vain yksi vaihtoehto.

Näyttö

Valtava 6,8-tuumainen Quad HD+ -näyttö

Näytön yläosan keskelle sijoitettu kamerareikä

Kamerareikä on 26 % pienempi kuin Galaxy S10 Plussassa

Reunattomuus voi aiheuttaa vahinkopainalluksia

6,8-tuumaisen Galaxy Note 10 Plussan näyttö on niin suuri, että alamme jo kaivata Galaxy Foldin tyylisiä taitettavia puhelimia, jotta puhelin ei tuntuisi niin suurelta taskussa.

Note 10 Plussan näyttö kattaa koko puhelimen etuosan, ja ruudun pyöristetyt reunat kaartuvat vielä puhelimen sivuillekin. Kaarevuus jakaa tietysti mielipiteitä, mutta mielestämme näyttö ei onneksi taitu niin pitkälle, että se osuisi vahingossa puhelinta pitelevään käteen.

Samsungin näyttötekniikka on markkinoiden parasta – ja sen huomaa Note 10 Plussasta. Super AMOLED -tekniikkaa käyttävä QHD-näyttö on terävä ja kirkas. Se kykenee mainioon väritoistoon, ja ruudun suuri koko saa katselijan uppoutumaan sisältöihin.

Note 10 Plussan näytössä ei toki ole OnePlus 7 Prosta tuttua äärimmäisen sulavaa 90 hertsin virkistystaajuutta, mutta se on silti kokonaisuutena selvästi markkinoiden paras näyttö.

6,8 tuumaa saattaa kuulostaa jo liian paljolta – onhan puhelin vielä selvästi suurempi kuin 6,5-tuumainen iPhone 11 Pro Max. Numerot eivät kuitenkaan kerro aivan kaikkea. Note 10 Plussan leveys ja syvyys ovat itse asiassa aavistuksen pienemmät kuin Applen suurimmassa puhelimessa ja se myös painaa vähemmän. Pituuttakin on vain muutama millimetri enemmän.

Suuren näyttökoon taustalla onkin pitkälti Samsungin valinta käyttää kamerareikää, joka on sijoitettu näytön yläreunan keskelle. Ratkaisu on kaiken lisäksi 26 prosenttia pienempi kuin S10:ssä, eikä tunnu yhtä vanhanaikaiselta kuin Applen näyttölovi.

Muotoilu

Liukas lasiselkämys kaipaa suojakuorta

Ei kuulokeliitäntää, mutta Plus-malli on pitänyt microSD-paikan

Värit: Aura Glow, Aura Black, Aura White, Aura Pink ja Aura Red

Note 10 Plussaa saa pidellä kourassaan tiukasti, sillä sen lasinen takakuori on todella liukas ja puhelimen suuri koko hankaloittaa otteen löytämistä entisestään.

Onnistuimme myös kehittämään jonkinlaisen viha-rakkaussuhteen Aura Glow -väritykseen. Se näyttää kieltämättä tyylikkäältä ja erottuu joukosta, mutta upea värisävy peittyy äärimmäisen helposti rasvaisiin sormenjälkiin. Koko värispektrin heijastava peilipinta herätti kuitenkin huomiota joka kerta, kun esittelimme laitetta ystävillemme.

Reunoja myöten venytetty näyttö ja pieni kamerareikä eivät anna myöten infrapunatunnistimen asentamista, joten kasvojentunnistus ei käytä enää samaa turvallista tekniikkaa kuin Note 9 ja Note 8. Samsung on kuitenkin korvannut tämän ultraäänitekniikkaa käyttävällä näytönalaisella sormenjälkitunnistimella.

Tämän vuoden Notessa on yksi painike vähemmän kuin aiemmin. Virtapainike on siirretty nyt puhelimen vasemmalle puolelle ja Bixby-painike on integroitu samaiseen näppäimeen. Bixby on edelleenkin vain keskinkertainen ääniassistentti, joten olemme iloisia erillisen painikkeen häviämisestä. Virtapainikkeen asettaminen vasemmalle puolelle vaatii hieman totuttelua, mutta parin viikon kuluttua sen käyttö tuntuu luontevalta.

Samsung luopui samalla myös toisesta Note 10:lle ominaisesta muotoiluelementistä: perinteisestä 3,5 mm:n kuulokeliitännästä. Lienee siis viimeinkin aika hyväksyä liitännän katoaminen kaikista puhelimista.

S Pen -kosketuskynä

Paras tapa kirjoittaa muistiinpanoja ja allekirjoittaa dokumentteja

Paljon hyödyllisiä ominaisuuksia

Uudet eleet herättävät lähinnä uutuudenviehätystä

Noten salainen ase on ehdottomasti sen S Pen -kosketuskynä, joka on saanut tänä vuonna jälleen uusia ominaisuuksia. Uudet temput eivät kuitenkaan yksinään vakuuttaneet meitä panemaan ostohousuja jalkaan ja juoksemaan puhelinkaupoille.

S Pen on edelleenkin piilotettu puhelimen sisälle ja sen saa vedettyä esiin oikeasta alanurkasta. Se on lyhyempi ja ohuempi kuin aiemmin, mutta tarjoaa yhä saman mainion toiminnallisuuden kuin ennenkin.

Kosketuskynä on myös kätevä työkalu kuvakaappausten taltiointiin ja niiden päälle piirtämiseen. Screen Off Memo -ominaisuus mahdollistaa puolestaan muistiinpanojen kirjoittamisen myös puhelimen lukitulle näytölle. Se on kätevä tapa merkitä ajatukset muistiin nopeasti ja vaivattomasti.

S Peniä pystyy käyttämään yhä kameran kaukolaukaisimena. Se onkin näppärä apu esimerkiksi ryhmäkuvissa, joissa kuvaajan pitäisi päästä itsekin mukaan otokseen. Note 10 Plussan myötä S Pen on saanut kuitenkin myös gyroskoopin ja kiihtyvyysanturin, joita hyödynnetään uusissa Air Gestures -eleissä.

Eleiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi käyttää kameran zoomia tai selata valikoita. Uusien toimintojen oppiminen vaatii kuitenkin turhan paljon harjoittelua.

Kosketuskynä sopii erinomaisesti myös omakuvien ottamiseen, sillä kameran sai sen avulla määriteltyä ottamaan kuvia eri kuvaustiloissa ja hyödyntämään Live Focus -ominaisuutta.

S Pen on kehittynyt uuden mallin myötä myös käsin kirjoitetun tekstin tunnistamisessa. Ominaisuus toimii kohtuullisesti, mutta tekee yhä virheitä. Ironista kyllä, jouduimme kirjoittamaan tekstin "this is text" useampaan kertaan ennen kuin puhelin tunnisti sen oikein. Tekstintunnistus on siis kehittynyt, mutta siinä olisi vieläkin petrattavaa.

(Image credit: Future)

Viisi kameraa

Ei yllä markkinoiden parhaaksi, mutta kameraa on hauska käyttää

12,3 MP:n peruskenno, telefoto- ja ultralaajakulmalinssit sekä syvyyskamera

Ultralaajakulmalinssi ja kaksinkertaisella zoomilla varustettu telefotolinssi tuovat monipuolisuutta kuviin

Paljon hauskoja filttereitä omakuviin

Note 10 Plussassa on yhteensä viisi kameraa, jotka tarjoavat laajan työkalupakin monipuolisten kuvien ottamiseen. Jokainen kameroista myös tuo puhelimeen jotain aitoa lisäarvoa.

Neljä viidestä kamerasta on sijoitettu puhelimen takapuolelle. Pääkamerana toimii 12 megapikselin laajakulmakenno f1,5:n ja f2,4:n kaksoisaukolla ja optisella kuvanvakautuksella. Se ottaa juuri niin kirkkaita ja värikkäitä kuvia kuin Samsungin kameroilla on ollut tapana. Sen jälki on vankkaa ja muistuttaa todella läheisesti Galaxy S10 Plussan kameraa.

Hämäräkuvat näyttävät aiempaa paremmilta – kiitos erillisen yökuvatilan. Edellä mainittua ominaisuutta kannattaa myös käyttää, sillä muuten kuvat päätyvät pehmeiltä kuin K-pop-tähtien potretit.

Yökuvaustilan kanssa kamerasovellus ei pehmennä kohteiden ihoa yhtä agressiivisesti, mutta kuvaan jää samalla enemmän kohinaa. Toiminnon käyttäminen hyödytti erityisesti kaikkein hämärimmässä valaistuksessa, mutta Samsung jää yleisesti ottaen jälkeen Google Pixel 3:n ylivertaisesta yökuvaustilasta.

Kameravalikoimasta erottuukin pikemminkin Note 10 Plussan 12 megapikselinen telefotolinssi (f2,1) ja 16 megapikselinen ultralaajakulmalinssi (f2,2), joilla saa otettua kuvia monipuolisesti eri näkövinkkeleistä. VGA-syvyyskamera puolestaan avustaa puhelinta ottamaan parempia Live Focus -muotokuvia boke-efektillä.

Kameravalikoimasta erottuukin pikemminkin Note 10 Plussan 12 megapikselinen telefotolinssi (f2,1) ja 16 megapikselinen ultralaajakulmalinssi (f2,2), joilla saa otettua kuvia monipuolisesti eri näkövinkkeleistä. VGA-syvyyskamera puolestaan avustaa puhelinta ottamaan parempia Live Focus -muotokuvia boke-efektillä.

Toinen puhelimen vahvoista puolista on sen pienikokoinen kamerareikä, johon on mahdutettu 10 megapikselin etukamera. Etukameraan saatavilla olevien Live Focus -filttereiden ansiosta saimme omakuvamme erottumaan taustasta normaalia selkeämmin.

S10-sarjasta tuttu Color Point -toiminto on yhä suosikkifiltterimme, mutta mukaan on saatu myös uusi tulokas, joka pääsee aivan vanhan ystävämme kintereille: Big Circles. Kyseinen tuore boke-filtteri sumentaa taustan, ja läheltä loistavat valot saavat pallomaisia muotoja.

Note 10 Plussan etukamera ansaitseekin vuoden hauskimman kameran tittelin. Erityisesti hauskat Color Point -filtterit keräsivät paljon kehuja ystäviltämme.

Note 10 Plussan etukamera ansaitseekin vuoden hauskimman kameran tittelin. Erityisesti hauskat Color Point -filtterit keräsivät paljon kehuja ystäviltämme.

S10 Plussan ja Note 10 Plussan väliltä oli suorastaan vaikeaa löytää eroja, mutta Samsungin uudempi lippulaivamalli oli edistynyt ainakin videorintamalla.

Note 10 Plus hyötyy muun muassa uudesta optisesta kuvanvakautuksesta, jonka ansiosta puhelimella kuvatut videot ovat tasaisempia kuin iPhone XS Maxilla tai Note 9:llä kuvatut pätkät. Vaikka kuvanvakautus onkin nimetty kunnianhimoisesti "Super Steadyksi", emme suosittele vielä heittämään pois gimbalejasi.

Myös Samsungin videonmuokkausohjelmisto on saanut tervetulleen päivityksen. Suoraan kamerasovellukseen integroitu ohjelmisto on helppokäyttöinen ja tuntuu melkein kuin Adobe Premier Rushin kevennetyltä versiolta. Videon säntillisempi muokkaaminen käy kätevästi S Pen -kosketuskynän kanssa.

Live Focus Video -toiminto tuntuu luontevalta ratkaisulta, sillä pidämme kovasti Live Focus -kuvista. Liikkuvien kohteiden taustan sumentaminen saakin toisinaan aikaan kiinnostavia lopputuloksia, mutta toiminta on silti vielä turhan epätasaista muuhun kuin omaan leikkimiseen.

Myös äänen zoomaaminen on hyvä idea: kun zoomaat tiettyyn kohteeseen, myös mikrofonit kohdentuvat sitä kohti ja voimistavat kohteen ääntä. Oman kokemuksemme mukaan se kuitenkin lisäsi myös muun huoneen äänenvoimakkuutta, eikä onnistunut vangitsemaan pelkästään haluttua kohdetta.

Akunkesto

Akku kestää helposti yli päivän Full HD -resoluutiolla

4 300 mAh:n akkukenno on Samsungin historian suurin

Mukana 25 watin pikalaturi, yhteensopiva myös 45 watin kanssa

Samsung Note 10 Plussan akku riittää helposti vaikka seuraavankin päivän puolelle ja latautuu nopeammin kuin Samsungin aiemmat puhelimet. 4 300 mAh:n akku siivitti puhelimen helposti aina aamun pikkutunneille saakka, eikä virran loppumista tarvinnut koskaan pelätä.

Käytin Note 10 Plussaa pääasiallisena puhelimenani IFA-messuilla, jossa puhelin oli käytössä muun muassa messukarttana, verkkotukiasemana, navigointiapuna ja pikaviestimenä. Lähdin hotellilta aamukahdeksalta, ja kuudelta illalla akkua oli jäljellä yleisesti noin 70 prosenttia varsin aktiivisesta käytöstä huolimatta. Vertailun vuoksi pari vuotta vanha iPhone X menetti samassa käytössä kaiken akkunsa jo noin kello 20.

Jos puhelimen jätti yöksi odottamaan seuraavaa aamua, aamuvarhaisella akkua oli yleensä jäljellä vielä noin 20–30 prosenttia. Akunkesto on siis pitkälti samaa tasoa kuin Galaxy S10 Plussassa, vaikka Noten näyttö onkin edellä mainittua suurempi.

Virransäästötoiminnot petraavat akunkestoa entisestään, sillä esimerkiksi puhelimen erinomainen QHD-näyttö on oletuksena asetettu vain Full HD -resoluutioon. Resoluutioiden välinen ero ei tuntunut merkittävästi päivittäiskäytössä, mutta näyttö oli silti mukava ruuvata QHD-resoluutioon videoita varten.

Myös Always On Display -toiminto on automaattisesti kytkettynä pois päältä, mutta päädyimme itse ottamaan sen käyttöön. Vaikutukset akunkestoon jäivät vähäisiksi, mutta kellonajan ja ilmoitusten näkeminen lukitulta näytöltä paransi merkittävästi arkista käyttökokemusta.

Samsung on vihdoinkin myös päivittänyt puhelimensa tukemaan peräti 45 watin pikalatausta. Vaikka tämä tuntuu valtavalta muutokselta aiempaan 15 watin pikalaturiin nähden, Samsung on päättänyt ärsyttävästi laittaa myyntipakkaukseen vain 25 watin pikalaturin. Tämä päätös kismitti meitä, mutta 25-wattinen laturikin onnistui lataamaan puhelimen akun tyhjästä täyteen noin 70 minuutissa.

45 watin pikalaturi on myynnissä erillisenä lisävarusteena ja sen luvataan lataavan Note 10 Plussan akku "yhden päivän käyttöön riittävälle tasolle" alle puolessa tunnissa. Tuki tehokkaammalle laturille on myös yksi Note 10 Plussan eroista edullisempaan Note 10:een verrattuna, joka tukee "vain" 25 watin laturia.

Myös langaton latausteho on noussut nyt 15 wattiin aiemmasta 12 watista. Latausalustaa ostaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä Samsungin Wireless Charger Pads Duo kykenee vain 12 watin virransyöttöön. Tarvitset siis uudemman 15-wattisen latausalustan hyötyäksesi puhelimen täysistä kyvyistä.

Käyttökokemus

Samsungin One-käyttöliittymä helpottaa suuren näytön käytettävyyttä

Dex toimii ilman telakkaa, puhelimen voi kytkeä suoraan USB-C-kaapelilla

Toivoisimme Samsungin PC- ja Mac-ohjelmia, jotta puhelimella aloitettuja tehtäviä voisi jatkaa myös tietokoneella

Uusi Bixby ei edelleenkään ymmärrä meitä yhtä hyvin kuin Google Assistant ja Siri

Samsung on suunnitellut käyttöliittymänsä uudelleen räätälöidäkseen sen paremmin pitkänäyttöisille laitteille. Kaikkiin valikkoihin on helppo ylettää, ja kamerasovellus on toteutettu erinomaisesti.

One UI:ssa on sijoittanut suurimman osan navigointipainikkeista Note 10 Plussan näytön alaosaan, joten lähes kaikki tarpeellinen on peukalon tavoitettavissa. Kaikki käyttöliittymän elementit tuntuvat harkituilta, ja asiat löytyvät loogisista paikoista. Valitettavasti sama ohjelmistopuolen positiivinen vire ei jatku puhelimen ulkopuolelle.

Samsung tarjoaa kyllä uuden telakattoman Dex-työpöytäjärjestelmän, jonka avulla puhelimen saa liitettyä sekä PC:hen että Maciin yhdellä USB-C-kaapelilla. Mukana on myös uusi Link to Windows -tila, jossa käyttäjä saa kaikki PC:n ilmoitukset ja viestit. Edellä mainitut ominaisuudet kuulostavat hyvältä, mutta esimerkiksi tiedostojen pudottaminen puhelimelta tietokoneelle tuntui hieman bugiselta.

Suurin heikkous on kuitenkin tärkeiden sovellusten, kuten Samsung Noten, puutteellinen integrointi työpöytäversioon. Jos siis haluaisit kirjoittaa jotain ylös ja siirtää muistiinpanosi sitten PC:lle tai Macille, toimenpide ei hoidu läheskään yhtä yksinkertaisesti kuin Applen mainion Notes-sovelluksen tapauksessa. Samsung ei valitettavasti onnistukaan tarjoamaan yhtä hyvää jatkuvuutta laitteidensa välillä kuin Apple.

Kovin moni yllättyy tuskin myöskään siitä, että Bixby-ääniassistentti on yhä enemmän pakollinen paha kuin aidosti hyödyllinen korvike Google Assistantille. Se ei edelleenkään saanut selvää kaikista sanoistamme, eikä yltänyt yhtä laajaan toiminnallisuuteen kuin Googlen oma vaihtoehto.

Suorituskyky

Yksi nopeimmista Android-puhelimista

12 Gt:n RAM-muisti riittää mainiosti Dexin tehokkaaseen käyttämiseen

256 tai 512 Gt:a tallennustilaa

Tallennustila on laajennettavissa microSD-kortilla

Note 10 Plus on odotusten mukaisesti yksi tämän hetken nopeimmista puhelimista. Se häviää toki yhä viime vuoden iPhone XS:lle ja tämän vuoden iPhone 11 Prolle – sekä muutamalle Android-puhelimelle. Erot ovat kuitenkin lähinnä hiusten halkomista tavalliselle käyttäjälle.

Samsungin 12 Gt:n RAM-muisti riitti mainiosti Dex-työpöytätilan käyttämiseen ja useamman selainvälilehden hyödyntämiseen. RAM-muistin määrä on jälleen yksi Plus-mallin ja perus-Noten eroista. Note 10 Plussassa on 12 Gt:a RAM-muistia ja Note 10:ssä puolestaan 8 Gt:a. Molemmat puhelimet tuntuvat kuitenkin aivan riittävän nopeilta. Puhtaasti numeroista kiinnostuneille todettakoon, että Geekbench-testi antoi multi-core-tulokseksi 10 849 pistettä.

Suomessa myytävässä Note 10 Plussassa on Exynos 9825 -järjestelmäpiiri, joka ei kuitenkaan yllä uudemman Snapdragon 855 Plussan tasolle. Suorituskyky ei ole silti mikään ongelma, vaan puhelin selviää vaivatta kovastakin rasituksesta. Samsung asensi laitteeseensa jopa oman höyrykammiojäähdytyksen, jonka on määrä auttaa nykypäivän raskaissa 3D-peleissä.

Note 10 Plussassa on perusmalista poiketen myös microSD-korttipaikka, joten puhelimen tallennustila on laajennettavissa vielä jälkikäteen. Sisäistä tallennustilaa on tarjolla 256 tai 512 Gt:a.

Kenelle Note 10 Plus sopii?

Katsot paljon videoita

Monet katsovat Netflixiä, YouTubea tai Instagram-tarinoita matkalla töihin tai kouluun. Videosisältöjen katsominen onkin entistä mukavampaa suurelta 6,8-tuumaiselta näytöltä, jonka katselukokemus on markkinoiden paras.

Rakastat omakuvien ottamista

Note 10 Plussassa on erinomainen etukamera, jota on hauska käyttää S Pen -kosketuskynän etälaukaisimella ja erilaisilla Live Focus -filttereillä.

Tykkäät tehdä muistiinpanoja (käsin)

S Pen sopii täydellisesti käyttäjille, jotka tykkäävät tehdä muistiinpanonsa käsin tai piirtää nopeita luonnoksia. Olemmepa nähneet Note-mallia myös monilla läheteillä, jotka ovat pyytäneet allekirjoitustamme näytölle S Penillä.

Kenelle Note 10 Plus ei sovi?

Haluat kohtuuhintaisen puhelimen

Markkinoilla on puolet halvempia puhelimia, jotka pystyvät tekemään suurimman osan samoista asioista kuin Note 10 Plus. Jos budjettisi on siis tiukilla, Samsungin lippulaivamalli ei tarjoa parasta vastinetta rahoillesi.

Haluat yhdellä kädellä käytettävän puhelimen

Pidämme kovasti laitteen lasisesta, prisman värit heijastavasta takakuoresta, mutta se on samalla erittäin liukas. Jos haluat välttää peukalojumpan, suosittelemme tutustumaan Note 10:een tai Galaxy S10 -sarjaan.

Haluat markkinoiden parhaan kameran

Samsungin lippulaivamalli ottaa jälleen laadukkaita kuvia viidellä kamerallaan ja vankalla kamerasovelluksellaan. Pääkamera ei kuitenkaan yllä Pixel 3:n tasoiseen suoritukseen.

