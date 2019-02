Paras puhelin 2019: esittelyssä 15 suosikkiamme

Vuosi 2018 oli merkittävä vuosi älypuhelimille, mutta se oli vasta alkua siihen nähden, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Tulemme näkemään heti alkukeväästä uusia julkaisuja ainakin Samsungilta, Huaweilta ja Sonylta, joten jos harkitset kyseisten valmistajien puhelimia, kannattaa ehkä malttaa vielä muutama kuukausi. Vuoden 2019 trendeinä ovat ainakin pistemäiset kamerat ja 5G-teknologian yleistyminen.

Viime vuoden puolellakin on tosin valtava määrä huipputason puhelimia. Olemme nähneet niin Samsungin uuden lippulaivan Galaxy Note 9:n kuin Applen uutuuspuhelimet iPhone XS:n, iPhone XS Maxin ja iPhone XR:n.

Pelkästään #techtoberiksi ristityn lokakuun aikana julkaistiin muun muassa LG V40, Google Pixel 3 ja 3 XL, Razer Phone 2, Huawein Mate 20 -sarja sekä OnePlus 6T, joista moni pääsikin listallemme.

Olemme viettäneet tunteja vertaillen puhelimia keskenään valitaksemme sinulle 15 parasta vaihtoehtoa. Huomioimme vertailussa laitteiden suorituskyvyn, ominaisuudet, muotoilun – sekä tärkeimpänä puhelimen hinta-laatusuhteen. Päivitämme listaa jatkuvasti uusien julkistusten ja hinnanmuutosten yhteydessä.

Kilpailu älypuhelinmarkkinoilla on äärimmäisen tiukkaa, ja listamme kärki muuttuukin lähes kuukausittain silloisen hintatilanteen ja uusien julkaisujen myötä.

Mitä ikinä etsitkään, löydät oppaastamme varmasti sinulle sopivan puhelimen. Tässä ovat parhaat puhelimet tammikuussa 2019:

1. Samsung Galaxy S9 Plus

Markkinoiden paras puhelin? Ainakin Samsung-faneille.

Julkaistu: Maaliskuu 2018 | Paino: 189 g | Mitat: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM-muisti: 6 Gt | Tallennustila: 64 Gt tai 128 Gt | Akku: 3 500 mAh | Takakamera: Kaksoiskamera 12 MP | Etukamera: 8 MP

Erinomainen muotoilu

Kuvien laatu on loistava etenkin heikossa valaistuksessa

Upea näyttö

Akunkesto ei pärjää kaikille listamme puhelimista

Hitaat Android-päivitykset

Kuva 1/3 (Image: © Samsung) Kuva 2/3 (Image: © Samsung) Kuva 3/3 (Image: © Samsung)

Samsung Galaxy S9 Plus on suurella näytöllä varustettu puhelin, jossa yhdistyvät kaikki tämän hetken parhaat ominaisuudet. Malli on pitänyt listamme kärkipaikkaa hallussaan lähes katkeamatta aina julkaisustaan lähtien.

Näyttö: Puhelimessa on 6,2-tuumainen Super AMOLED-näyttö. Näyttö on yksi markkinoiden parhaista, sillä värintoisto on uskomattoman hyvä ja laite tarjoaa yhden parhaista katselukokemuksista, jonka voit puhelimella saada.

Akku: S9 Plussan akunkesto on parempi kuin S9:ssä , kiitos sen 3 500 mAh:n akun. Tästä huolimatta akku on mielestämme tämän puhelimen heikoin osa-alue, sillä se ei kestä niin kauaa kuin olisimme toivoneet.

Kamera: S9 Plus -mallin kamera on yksi markkinoiden parhaista ja onnistuu vakuuttamaan myös heikossa valaistuksessa.

Lyhyt yhteenveto: Mikäli etsit puhelinta, jossa on suuri näyttö sekä kaikki viimeisimmät ja hienoimmat ominaisuudet, on Galaxy S9 Plus oikea valinta sinulle. Ota kuitenkin huomioon, että uusi Galaxy S10 Plus saapuu todennäköisesti jo helmikuussa.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy S9 Plus